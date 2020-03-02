 З Туреччини поїхали понад 100 тисяч мігрантів, - міністр внутрішніх справ Сойлу

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на 19:40 (1 березня. - Ред.) кількість мігрантів, які залишили територію нашої країни через Едірне, досягла 100 577 осіб", - зазначив Сойлу.

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Місцева влада організувала для мігрантів харчування. Інтенсивний рух мігрантів, які прагнуть перебратися до країн ЄС, спостерігаються у прикордонних селах. Тисячі людей перебувають у лісах та чекають дозволу перейти через кордон до Греції.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters із посиланням на турецького високопосадовця повідомило, що Туреччина відкрила кордони для сирійських біженців у Європу.

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Згодом у ЄС заявили, що Туреччина не відкривала кордон для біженців, а угода про стримування незаконної міграції залишається чинною. Укладена між Анкарою і Брюсселем у березні 2016 року угода передбачає, що мігранти з Сирії, які прямують до країн ЄС, не будуть пропускатися через кордони Туреччини. За це Європейський Союз пообіцяв турецькій стороні фінансову підтримку.

29 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що його країна відкрила кордон із Євросоюзом, пропустивши близько 18 тисяч біженців із Сирії.

За актуальними даними ООН, Туреччина прийняла близько 3,6 мільйона біженців з Сирії. Ці цифри зросли за останній час на тлі підтримуваного Росією наступу сирійських урядових військ у провінції Ідліб. Крім сирійців, на території Туреччини присутня значна кількість вимушених мігрантів з Афганістану та Іраку

Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 36 турецьких військовослужбовців.