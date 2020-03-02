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 За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:біженці (201) мігранти (252) Сирія (1516) Туреччина (1068) Євросоюз (2825)

 З Туреччини поїхали понад 100 тисяч мігрантів, - міністр внутрішніх справ Сойлу

Кількість мігрантів, які залишили Туреччину для того, щоб потрапити в Європу, сягнула 100 577 осіб.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на 19:40 (1 березня. - Ред.) кількість мігрантів, які залишили територію нашої країни через Едірне, досягла 100 577 осіб", - зазначив Сойлу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Греція посилила охорону своїх сухопутних і морських кордонів в очікуванні потоку сирійських біженців

Місцева влада організувала для мігрантів харчування. Інтенсивний рух мігрантів, які прагнуть перебратися до країн ЄС, спостерігаються у прикордонних селах. Тисячі людей перебувають у лісах та чекають дозволу перейти через кордон до Греції.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters із посиланням на турецького високопосадовця повідомило, що Туреччина відкрила кордони для сирійських біженців у Європу.

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Згодом у ЄС заявили, що Туреччина не відкривала кордон для біженців, а угода про стримування незаконної міграції залишається чинною. Укладена між Анкарою і Брюсселем у березні 2016 року угода передбачає, що мігранти з Сирії, які прямують до країн ЄС, не будуть пропускатися через кордони Туреччини. За це Європейський Союз пообіцяв турецькій стороні фінансову підтримку.

29 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що його країна відкрила кордон із Євросоюзом, пропустивши близько 18 тисяч біженців із Сирії.

За актуальними даними ООН, Туреччина прийняла близько 3,6 мільйона біженців з Сирії. Ці цифри зросли за останній час на тлі підтримуваного Росією наступу сирійських урядових військ у провінції Ідліб. Крім сирійців, на території Туреччини присутня значна кількість вимушених мігрантів з Афганістану та Іраку

Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 36 турецьких військовослужбовців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178765
 
 
 Топ коментарі
 
Якийсь кацап сказав що сірія ісконно руская земля. Везіть тих мігрантів парахолом прямо в новоросійськ, хай буде новосирійськ (не моє. Спижжено)
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А чому в Євразію не пиз.....ть, ""к братьям"? Из Турции уехали более 100 тысяч мигрантов, - министр внутренних дел Сойлу - Цензор.НЕТ 3488
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они как всегда, озабочены, точнее пох.
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А чому в Євразію не пиз.....ть, ""к братьям"? Из Турции уехали более 100 тысяч мигрантов, - министр внутренних дел Сойлу - Цензор.НЕТ 3488
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Якийсь кацап сказав що сірія ісконно руская земля. Везіть тих мігрантів парахолом прямо в новоросійськ, хай буде новосирійськ (не моє. Спижжено)
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Шоб эти все 100 000 беженцев поперли к друзьям путлера Макрону и к Меркельше.
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еуропа счаслива, вот так рашка мстит за санкции
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29 февраля президент Турции Реджеп ***** Эрдоган подтвердил, что его страна открыла границу с Евросоюзом, впустив около 18 тысяч беженцев из Сирии.
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Цензор.НЕТ стверджує, що Сірія входить до складу Євросоюзу.
Я щось прогавив?
Источник: https://censor.net.ua/n3178765****************
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У нас передают, что Греция и Болгария не пускают мигрантов.
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Сообщают, что в Дамаске, похоже, переворот. В городе танки.
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Я - за! Но лучше бы это было в мацкве! З Туреччини поїхали понад 100 тисяч мігрантів, - міністр внутрішніх справ Сойлу - Цензор.НЕТ 5388
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В 2011 году, Запад создал коалицию, чтобы научить сирийцев как жить. Сирийцы, как и ливийцы, иракцы, афганцы, не усвоили урок, и прутся в ЕС, изучать как жить, на месте
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Лично у меня есть стойкое желание увидеть аналогичные фото только с кацапами, стремящиеся в спешке покинуть Крым оЧуЧая одним местом приход "правого сектора" З Туреччини поїхали понад 100 тисяч мігрантів, - міністр внутрішніх справ Сойлу - Цензор.НЕТ 6768
Мост к их услугам З Туреччини поїхали понад 100 тисяч мігрантів, - міністр внутрішніх справ Сойлу - Цензор.НЕТ 6768 - а нафига они его строили если не для этого? - чтобы вовремя смыться.
Есть такая пословица: Бойтесь своих желаний - они имеют одно такое дурацкое свойство, - сбываться! З Туреччини поїхали понад 100 тисяч мігрантів, - міністр внутрішніх справ Сойлу - Цензор.НЕТ 6768
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«Наш президент планирует посетить Россию с однодневным визитом 5 марта», - сообщение администрации главы Турции.
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