 Росія не збирається ні з ким воювати, - Путін

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТАСС, про це заявив президент Росії Володимир Путін.
"Ми ні з ким не збираємося воювати, але ми створюємо таку ситуацію в сфері оборони, щоб і на думку не спало воювати з нами", - сказав він.
Глава держави нагадав, що за розміром оборонного бюджету Росія на сьомому місці у світі, поступаючись за цим показником США, Китаю, Саудівській Аравії, Великій Британії, Франції та Японії.
"Більш того, наші витрати з року до року скорочуються, - додав він. - А витрати інших країн ростуть".
Путін зазначив, що при цьому склалася унікальна ситуація, коли Росія в оборонній сфері перестала бути в ролі держави, яка "наздоганяє".
"Ми вперше створили такі системи ударної наступальної зброї, яких немає у світі, - пояснив російський президент. - Тепер вони [інші країни] наздоганяють нас. Це взагалі унікальна ситуація, такого не було ніколи".
Як уточнив Путін, він має на увазі перш за все створені в країні гіперзвукові ударні комплекси, в тому числі міжконтинентальні.
Він також нагадав, що якщо в 2000 році російська армія налічувала понад 1,3 млн осіб, то зараз трохи більше 1 млн, а частка сучасної техніки у військах зросла з 6% до майже 70%.
Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що сирійські війська завдали авіаудар в Ідлібі, в результаті якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 36 турецьких військовослужбовців.
https://vata.d3.ru/ocherednoi-otsos-vatnogo-pvo-1935146/?sorting=rating
Другу добу турки "смажать" усню.
Смажать на аеродромах разом із "соколами" путіна.
Смажать розрекламовані путінські "Панцери" разом з екіпажами ППО.
Смажать танкістів...
Смажать ЧВК...
А що там "імпєратар ускага міра"?
Заліз під плінтус і навіть про помідори мовчить!
Турция, вперед!
Пока на Банковой у нас находится то, что избрали 73%, а его холуи ездят в Минск и что-то там обсуждают с путинскими холуями, мы вынуждены подводить итоги дня операции турецких военных сил, которые в полночь на 1 марта, начали давно обещанную операцию, название которой с турецкого, некоторые специалисты переводят как «Нагибание Вани Раком» или «НВР»
Итак, после обеда, из многочисленных источников, таки пришли подтверждения того, что третий аэроплан российских межгалактических войск, закамуфлированный под сирийскую газонокосилку, был сбит и грустно упал на землю. Что там случилось с экипажем - неизвестно, но турецкие источники сообщают, что во всех трех случаях, в небе наблюдались парашюты.
Это говорит о том, что попытка таки оспорить господство турецкой авиации в воздухе - окончилась провалом. Конечно, россияне могут бросить в бой свои вундервафли, которыми гордятся и рассказывают, что они у них лучше, чем американские самолеты пятого поколения, но есть нюанс.
Примерно то же самое, долго и нудно они рассказывали о своих, опередивших время и даже сознание, комплексах ПВО, которые могут из Хмеймима (Сирия), сбить неприятельский самолет непосредственно на Юпитере или Сатурне. Но потом пришлось пояснять, что кривизна земли и кривизна дула, не дает им сбить израильские самолеты. Нет, это отнюдь не означает, что они и вовсе не способны сбить аэроплан. Свой Ил-20 они успешно отправили чартером прямо к Гиви, Мотороле и Кобзону, а вот израильскими - не случилось. Кстати, из трех комплексов ПВО, которые «оприходовала» турецкая авиация, был и знаменитый С-300.
Так вот, если с вундервафлями случится та же история и старенькие F-16 покрошат их новейшие Су-34 и Су-35, то они вообще никому и ничего не продадут, из своего железа, разве что фермеры возьмут опрыскивать с воздуха свои плантации.
Так что пока туркам пытаются противостоять самолеты Су-24 и как видно из представленных фото, горят они хоть и не слишком бодро, но приемлемо.
Но и на земле было не менее интересно. По состоянию на ранний вечер, турецкие войска и их союзники восстановили контроль над 17 населенными пунктами, в зоне деэскалации. Причем, противник не сидел сложа руки, а постоянно перебрасывал к месту событий свои подкрепления. Похоже на то, что руководство сирийской группировкой российских войск все никак не может осознать того факта, что воздух уже не их и что теперь им надо прятаться так, как раньше прятались от их авиации.
Об этом говорит то, что они самонадеянно гонят колонны техники, забывая о том, что сверху они как на ладони. По моим подсчетам, сего дня были разгромлены от 3 до 5 колонн техники противника, выдвигавшихся к Идлибу. Точно сказать не могу, поскольку за ориентиры брались различные населенные пункты и возможно, какую-то колонну посчитал дважды просто потому, что привязка была осуществлена по другим географическим точкам.
В любом случае, это были смешанные колонны, состоящие из 5-7 танков, нескольких БТРов и десятка грузовиков. Вот как выглядит одно из таких сообщений:
«Весь конвой режима Асада в городе Хан аль-Сабл, состоящий из пяти танков и семи транспортных средств БМП, и 47 ополченцев Асада были уничтожены в результате ракетного удара Турции»
Что особенно интересно, одну из этих колонн сами сирийцы назвали «русская», а турки просто повторили то, что было у сирийцев. Но важно тут то, что сообщения о каждой из этих колонн, были в прошедшем времени, поскольку все они были уничтожены. Желающие посмотреть на процесс уничтожения одной из сегодняшних колонн, могут сделать это по ссылке.
Ну а мы - продолжаем следить за событиями и надеемся на то, что Украина уже очень скоро получит своего главнокомандующего и тогда, здесь будут сводки уже об освобождении нашей земли.https://defence-line.org/2020/03/turciya-vpered/
Хм. Холуй мародера анти-калоедус стыдливо умалчивает, что его хозяин считает минский процесс безальтернативным. А нынешний президент пытается как-то изменить минские угоды на пользу Украине
І триста тисяч жовніжів пішло десь по .... "атставкам"?
Помните "Принуждение к миру", в Грузии, при помощи танков, самолётов и ракет? Теперь теми же "средствами" "принуждают к миру" самих "рассеян"...
Но не хотим..."
Лавров: Итак господа послы: Мы в Украине защищаем ополченцев от незаконной власти. В Сирии мы защищаем правительство от незаконных ополченцев. Смотрите не перепутайте методички.....
Хотят ли русские войны,
Спросите вы у "Тишины",
Над ширью пашен и "Полей",
И у "Берёз" и "Тополей",
Ещё спросите у солдат
Что за лопатка "Вариант",
Что за "Обувка" на ногах,
Как "Козлик" нагоняет страх.
Чем пахнут "Муха" и "Тюльпан",
И чем наполнен наш "Стакан",
"Фантасмагорией" какой
"Фагот" играет и "Гобой".
Что доставляет наш "Курьер",
И где находится "Барьер",
Чем связан с "Буратино" "Шмель",
И от чего спасёт "Свирель"
Как от "Пионов" и "Гвоздик"
Благоухает наш цветник.
Какие "Кактусы" растут,
Какие "Васильки" цветут.
Какое "Пламя" у "Костра"
Чем "Клюква" русская красна,
Хотят ли русские проблем?
Спросите вы у "Хризантем"
У "Незабудок" и "Витрин"
Ну? Где там нужен русским мир?
(отрывок)
Догоняй! Е7Ы09
Рая, почему этот официант сел около меня?
Скажи ему что бы принёс ещё рыбы...
D///emielev BACK
@AzatlikUA
Ничто так не объединяет украинцев,как бомбежки турецких войск по силам асада и русьни. За двое суток ни одного срача
Фуйло
Не летать.
А сосать тебе, х..ло,
И сосать.
путин и вся его шайка - должны ответить за тысячи и тысячи слез матерей, жен и детей!!!
А от меня лично- пошел ты в ж..пу!!!
путин и вся его шайка - должны ответить за тысячи и тысячи слез матерей, жен и детей!!!
А от меня лично- пошел ты в ж..пу!!!
Московія завжди всирається і мириться перед силою і рішучістю
Нажаль сила і рішучість це не риса характера клоунів
собственно что и происходит )))