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 Росія не збирається ні з ким воювати, - Путін

Росія не збирається ні з ким воювати і створює ситуацію, яка унеможливлює в інших країн навіть намір розв'язати з Москвою збройний конфлікт.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТАСС, про це заявив президент Росії Володимир Путін.

"Ми ні з ким не збираємося воювати, але ми створюємо таку ситуацію в сфері оборони, щоб і на думку не спало воювати з нами", - сказав він.

Глава держави нагадав, що за розміром оборонного бюджету Росія на сьомому місці у світі, поступаючись за цим показником США, Китаю, Саудівській Аравії, Великій Британії, Франції та Японії.

"Більш того, наші витрати з року до року  скорочуються, - додав він. - А витрати інших країн ростуть".

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Путін зазначив, що при цьому склалася унікальна ситуація, коли Росія в оборонній сфері перестала бути в ролі держави, яка "наздоганяє".

"Ми вперше створили такі системи ударної наступальної зброї, яких немає у світі, - пояснив російський президент. - Тепер вони [інші країни] наздоганяють нас. Це взагалі унікальна ситуація, такого не було ніколи".

Як уточнив Путін, він має на увазі перш за все створені в країні гіперзвукові ударні комплекси, в тому числі міжконтинентальні.

Він також нагадав, що якщо в 2000 році російська армія налічувала понад 1,3 млн осіб, то зараз трохи більше 1 млн, а частка сучасної техніки у військах зросла з 6% до майже 70%.

Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що сирійські війська завдали авіаудар в Ідлібі, в результаті якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 36 турецьких військовослужбовців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178764
 
 
 Топ коментарі
 
Ну что,кацапы.Свой лозунг"Можем повторить" турки засунули вам в жопу.
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Не збирається росія воювати... А зараз на Донбасі, в Сирії... це просто грають в казаков-разбойніков. Цинізму межі немає.
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Вони "вперше створили такі системи ударного наступальної зброї, яких немає в світі" для того щоб "ні з ким не воювати" Оксиморон, щось на кштал "правдивої казки"
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А шо такое, больные кацапы воюют только прячась за женщин и детей и нападают на безоружных?
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А "армату" педальную хоть с кровавой площади забрали?
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Предвижу многочисленные тайные похороны "сирийских военнослужащих" в городах и сёлах России.

https://vata.d3.ru/ocherednoi-otsos-vatnogo-pvo-1935146/?sorting=rating
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Дід Микола@DidMykola2 29 февр.

Другу добу турки "смажать" усню.
Смажать на аеродромах разом із "соколами" путіна.
Смажать розрекламовані путінські "Панцери" разом з екіпажами ППО.
Смажать танкістів...
Смажать ЧВК...
А що там "імпєратар ускага міра"?
Заліз під плінтус і навіть про помідори мовчить!
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У ЗасРашці нова еротично-стратегічна забава на тему "ударних наступательних вооружєній" - "Отодрать адмірала Кузнєцова на причале". Гра групова (в минулому турі було 12 учасників.)
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Россия как"Титаник" огромна , разрекламирована, расхвалена и с полной гарантией НЕПОТОПЛЯЕМОСТИ, а Турция как айсберг на который не обратили внимания. Повезет лишь тем кто вовремя сядет в шлюпку и отплывет подальше.
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Хотят ли русские войны? …. Хотели и хотят, падлы!!!!
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на словах да.а так нет. диванные войска Росія не збирається ні з ким воювати, - Путін - Цензор.НЕТ 6498
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anti-colorados
Турция, вперед!

Росія не збирається ні з ким воювати, - Путін - Цензор.НЕТ 6252

Пока на Банковой у нас находится то, что избрали 73%, а его холуи ездят в Минск и что-то там обсуждают с путинскими холуями, мы вынуждены подводить итоги дня операции турецких военных сил, которые в полночь на 1 марта, начали давно обещанную операцию, название которой с турецкого, некоторые специалисты переводят как «Нагибание Вани Раком» или «НВР»
Итак, после обеда, из многочисленных источников, таки пришли подтверждения того, что третий аэроплан российских межгалактических войск, закамуфлированный под сирийскую газонокосилку, был сбит и грустно упал на землю. Что там случилось с экипажем - неизвестно, но турецкие источники сообщают, что во всех трех случаях, в небе наблюдались парашюты.
Это говорит о том, что попытка таки оспорить господство турецкой авиации в воздухе - окончилась провалом. Конечно, россияне могут бросить в бой свои вундервафли, которыми гордятся и рассказывают, что они у них лучше, чем американские самолеты пятого поколения, но есть нюанс.
Примерно то же самое, долго и нудно они рассказывали о своих, опередивших время и даже сознание, комплексах ПВО, которые могут из Хмеймима (Сирия), сбить неприятельский самолет непосредственно на Юпитере или Сатурне. Но потом пришлось пояснять, что кривизна земли и кривизна дула, не дает им сбить израильские самолеты. Нет, это отнюдь не означает, что они и вовсе не способны сбить аэроплан. Свой Ил-20 они успешно отправили чартером прямо к Гиви, Мотороле и Кобзону, а вот израильскими - не случилось. Кстати, из трех комплексов ПВО, которые «оприходовала» турецкая авиация, был и знаменитый С-300.
Так вот, если с вундервафлями случится та же история и старенькие F-16 покрошат их новейшие Су-34 и Су-35, то они вообще никому и ничего не продадут, из своего железа, разве что фермеры возьмут опрыскивать с воздуха свои плантации.
Так что пока туркам пытаются противостоять самолеты Су-24 и как видно из представленных фото, горят они хоть и не слишком бодро, но приемлемо.Росія не збирається ні з ким воювати, - Путін - Цензор.НЕТ 925 Росія не збирається ні з ким воювати, - Путін - Цензор.НЕТ 7255

Но и на земле было не менее интересно. По состоянию на ранний вечер, турецкие войска и их союзники восстановили контроль над 17 населенными пунктами, в зоне деэскалации. Причем, противник не сидел сложа руки, а постоянно перебрасывал к месту событий свои подкрепления. Похоже на то, что руководство сирийской группировкой российских войск все никак не может осознать того факта, что воздух уже не их и что теперь им надо прятаться так, как раньше прятались от их авиации.
Об этом говорит то, что они самонадеянно гонят колонны техники, забывая о том, что сверху они как на ладони. По моим подсчетам, сего дня были разгромлены от 3 до 5 колонн техники противника, выдвигавшихся к Идлибу. Точно сказать не могу, поскольку за ориентиры брались различные населенные пункты и возможно, какую-то колонну посчитал дважды просто потому, что привязка была осуществлена по другим географическим точкам.
В любом случае, это были смешанные колонны, состоящие из 5-7 танков, нескольких БТРов и десятка грузовиков. Вот как выглядит одно из таких сообщений:
«Весь конвой режима Асада в городе Хан аль-Сабл, состоящий из пяти танков и семи транспортных средств БМП, и 47 ополченцев Асада были уничтожены в результате ракетного удара Турции»
Что особенно интересно, одну из этих колонн сами сирийцы назвали «русская», а турки просто повторили то, что было у сирийцев. Но важно тут то, что сообщения о каждой из этих колонн, были в прошедшем времени, поскольку все они были уничтожены. Желающие посмотреть на процесс уничтожения одной из сегодняшних колонн, могут сделать это по ссылке.
Ну а мы - продолжаем следить за событиями и надеемся на то, что Украина уже очень скоро получит своего главнокомандующего и тогда, здесь будут сводки уже об освобождении нашей земли.https://defence-line.org/2020/03/turciya-vpered/
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И где это успели Су-25 завалить? (на втором фото крыло Су-25)
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На Су-25 асадовские соколы не летают, токмо путинские
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===его холуи ездят в Минск и что-то там обсуждают с путинскими холуями===

Хм. Холуй мародера анти-калоедус стыдливо умалчивает, что его хозяин считает минский процесс безальтернативным. А нынешний президент пытается как-то изменить минские угоды на пользу Украине
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В силу русской армии верят только на НТВ и Россия 24.Все остальные понимают,что любая серьезная война приносит расие только позор.
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Ох как теперь можно жестко стебаться над кацапами, турки об них ноги вытерли, путин язык в сраку засунул и ничего не смогли повторить)) Теперь турки будут говорить: "можем повторить"))
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Був лям ще й триста , нині просто лям?!
І триста тисяч жовніжів пішло десь по .... "атставкам"?
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Росія не збирається ні з ким воювати - "Её просто нет"!!!
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Та не, просто плешивое ***** обосралось, причём от собственного вяличия
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Параша с удовольствием воюет только со слабыми. А когда приходится иметь дело с сильными, то она притворяется голубем-миротворцем.
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"Россияне - странные люди... Любят "заваривать кашу" у соседей, но очень не любят, когда их заставляют "расхлёбывать кашу", "заваренную" по их собственным рецептам...".
Помните "Принуждение к миру", в Грузии, при помощи танков, самолётов и ракет? Теперь теми же "средствами" "принуждают к миру" самих "рассеян"...
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Росія не збирається ні з ким воювати, - Путін - Цензор.НЕТ 537

Лавров: Итак господа послы: Мы в Украине защищаем ополченцев от незаконной власти. В Сирии мы защищаем правительство от незаконных ополченцев. Смотрите не перепутайте методички.....
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***** "молодець проти овець а проти молодця сам вівця"!!!
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А сейчас , что они делают , ...... Росія не збирається ні з ким воювати, - Путін - Цензор.НЕТ 6175 А когда руским это говоришь , они в ответ говорят , что вам промыл мозги госдеп , а мы руские ни на кого не наподаем Росія не збирається ні з ким воювати, - Путін - Цензор.НЕТ 587 Росія не збирається ні з ким воювати, - Путін - Цензор.НЕТ 5292
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***
Хотят ли русские войны,
Спросите вы у "Тишины",
Над ширью пашен и "Полей",
И у "Берёз" и "Тополей",
Ещё спросите у солдат
Что за лопатка "Вариант",
Что за "Обувка" на ногах,
Как "Козлик" нагоняет страх.
Чем пахнут "Муха" и "Тюльпан",
И чем наполнен наш "Стакан",
"Фантасмагорией" какой
"Фагот" играет и "Гобой".
Что доставляет наш "Курьер",
И где находится "Барьер",
Чем связан с "Буратино" "Шмель",
И от чего спасёт "Свирель"
Как от "Пионов" и "Гвоздик"
Благоухает наш цветник.
Какие "Кактусы" растут,
Какие "Васильки" цветут.
Какое "Пламя" у "Костра"
Чем "Клюква" русская красна,
Хотят ли русские проблем?
Спросите вы у "Хризантем"
У "Незабудок" и "Витрин"
Ну? Где там нужен русским мир?
(отрывок)
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Появились новые видосы как могучая армия свинособак атакует беспилотниками турков!)) Скоро удмурт шойгу предоставит их *****, чтобы он гордо показал их Оливеру Стоуну и всему миру! 🤣
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УЧИСЬ ЗЕ, ЯК ВЕДЕ СЕБЕ СПРАВЖНІЙ ПРЕЗИДЕНТ ЕРДОГАН!!!!! Ху..лу дали пінка і він злякався!! А дворових собачок, які заглядають в очі він знищує!"!
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эрдоган давай мочи кацапов что бы у нас было работы меньше
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Кстати, где фото того русского содата сидящего на гиперзвуковой бутылке?
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Догоняй! Е7Ы09

Рая, почему этот официант сел около меня?
Скажи ему что бы принёс ещё рыбы...

Росія не збирається ні з ким воювати, - Путін - Цензор.НЕТ 7448
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D///emielev BACK

@AzatlikUA


Ничто так не объединяет украинцев,как бомбежки турецких войск по силам асада и русьни. За двое суток ни одного срача
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Росия воюет чужими руками, точнее чужими жизнями.
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Обісра@вся син кулацький, побіжав, гівно роняя...
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Так и воевать с ними никто не будет... их просто будут бить.
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Не летать тебе, х..ло,
Не летать.
А сосать тебе, х..ло,
И сосать.

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Когда Пу говорит такие вот вещи, то его нужно понимать наоборот.
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Я просто человек! И у меня есть просто мечта!!!
путин и вся его шайка - должны ответить за тысячи и тысячи слез матерей, жен и детей!!!
А от меня лично- пошел ты в ж..пу!!!

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це він про Армату, яка палал під час параду чи про ракету, яка після старту повернулась на майже на місце .. старту???
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Теперь они [другие страны] догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда". - Совсем ополоумел Уйло. Совсем плох стал .
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Так покойный Немцов ещё с 2014 года ему правильный диагноз поставил, просто каждый год этот диагноз подтверждается и без врачебного консилиума.
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Я просто человек! И у меня есть просто мечта!!!
путин и вся его шайка - должны ответить за тысячи и тысячи слез матерей, жен и детей!!!
А от меня лично- пошел ты в ж..пу!!!

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"У нас есть такие приборы... Но мы вам о них не расскажем."
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Россия не собирается ни с кем воевать и создает ситуацию, исключающую у других стран даже намерение развязать с Москвой вооруженный конфликт. Источник: https://censor.net.ua/n3178764

Московія завжди всирається і мириться перед силою і рішучістю

Нажаль сила і рішучість це не риса характера клоунів
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Конечно, не собирается воевать... прост уже воюет давно!
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а зачем собираться??? можно просто воевать.. без сборов )))
собственно что и происходит )))
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ну как вас догнать, когда вы драпаете по сирии ))
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Брехливе сцикло. А хто тут в Україні воює? А хто там мирних громадян Сірії закидає юомами і мінами? А як тільки дали відповідь, то зразу піджало свій гієнський хвіст? Що страшновато бомбити там де є війська ПВО? Тільки по мирних? Знову всіх тягните за стіл переговорів, щоб замести свої сліди?
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Немає більш миролюбивих людей ніж московити які вбивають всю сім'ю хлопчика при вторгненні у країну. Вони ж спасли хлопчика від його рідних - бендер... Росія не збирається ні з ким воювати, - Путін - Цензор.НЕТ 9688 Хай росте такий же миролюбивий як і вони ...
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Есть две причины, почему до сих пор существует коленовстан: (1) Наличие ЯО. Никто, даже сами винторогие не знают куда полетят их ракеты (2) Почти все, после развала, получит Китай , и кто после этого сможет с ним справиться? Так что пущай там сами себе яйца лижут и гордятся произведениями Союзмультфильма.
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Как-то не решительно он, что ли. Неужели в Сирии закончились русскоговорящие которых нужно защищать?
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Чтобы не плодить таких недоумков как путин, пожалуйста, предохраняйтесь!
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Это типа Пуйло намекает,що стравит всех со всеми.Мол пускай все вокруг воюют,а Рашка воевать не собирается.А будет только трупы павших марадёрить,та земли их пригребать с ресурсами.Седьмой бюджет говорит...и воевать не хочет...рассмешил.Перед ним шесть бюджетов по круче.И этим странам не приходит в голову,отжимать,чью то территорию.Китаю может и приходит,но они делают всё по умному.А вот Пуйлу с седьмым,пригорело Крым отжать,половину Донбасса,Приднестровье,Абхазия,Чечня,Карабах.Когда в авторитетной стае,заводится крыса,нарушающая правила и бросающая тень на всю стаю,его изолируют санкциями сначала.Если крыса не понимает и продолжает свою крысиную возню,его гасят.И тебя Пуйло загасят,як беспредельщика с седьмым бюджетом Росія не збирається ні з ким воювати, - Путін - Цензор.НЕТ 6065
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Пи....! С такой политикой рашки не реально.Такого быть не может, потому что этого не может быть никогда.Вековая история России и сегодняшний день тому подтверждение.
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Тоді війська кцапетовки з України - ***** - в присядку !
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Китай зараз тихо наблюдає, йому випаде нагода виконати роль Турції,але вже в Сибірі.
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Бо млять это народонаселение, всю свою историю понимало только язык силы, им пока по мордасам не дашь они будут быковать. Но наш гидрант он в глаза смотрит.....
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Два дня помидорок а оно уже уссялось ))))
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Рашисткая империя рано или поздно распадётся! Естество и жизнь не обманешь,как бы не старались коммунисты,фашисты,развращённые совки,пед...ты и им подобные.
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Зенелох відкрий вогонь по кацапським мутантам, вичисти Донбас і Крим від мокшанських упирів.
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.....после того как вчера СЛАВНО Эрдоган надавал пуйлу по ЩЯМ , его "понесло" на мирную риторику !!!
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"мы не собираемся воевать, но сделали уникальные системы наступательного вооружения" © Х#йло
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Турецький султан на днях тут всім показав в Сирії,на що клав він свій великий турецький прибор на всі твої ситуації. А до цього американці в тій же таки Сирії також клали свій великий прибор.Тільки американський.
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Врёт всё падла -путин , как все 20-лет у власти!! Интересно, а португалию по уровню жизни уже за 20 лет россия догнала или нет??? Или всё забыли, что ****....ли в россии в 2000 году!!
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