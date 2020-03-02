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 Політика України, Суспільство
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Все про:Греція (174) затримання (3120) МЗС (2070) Мельничук Сергій (30)

 Затримання екскомандира "Айдара" в Греції: до Мельничука прибув український консул

Український консул у Салоніках прибув у поліцейське відділення, де перебуває затриманий екскомандир "Айдара" Сергій Мельничук.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це 2 березня повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"Як тільки стало відомо про затримання 1 березня грецькими правоохоронними органами Мельничука, одразу на місце події виїхав український консул у Салоніках. З поліцією Греції консулом домовлено про тимчасове тримання затриманого в поліцейському відділені та забезпечення всім необхідним (питна вода та їжа)", - зазначив Погорельцев.

Він поінформував, що дружина Мельничука разом з малолітньою дитиною розміщені в готелі поблизу місця тримання. Мельничук має можливість користуватися своїм телефоном.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екскомбат "Айдару" Мельничук повідомляє про затримання на грецькому кордоні за запитом РФ. ВIДЕО

Затриманому надано російськомовного адвоката.

На ранок 2 березня до поліцейського відділення має прибути прокурор з міста Салоніки.

Як повідомлялося, колишній командир батальйону "Айдар" та народний депутат 8 скликання Сергій Мельничук повідомив у Facebook, що його затримали на кордоні з Грецією на вимогу Росії.

За словами Мельничука, його в міжнародний розшук оголосила Росія, а затримали на кордоні Болгарії та Греції.

Він також повідомив, що перебуває у відділенні із 9-місячним сином та вагітною дружиною, яка на сьомому місяці вагітності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178760
 
 
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чем наша прокуратура занимается хз.где запросы на задержания за бугром "ихтамнетов"?ни разу не слышал.
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если пуйла разгневают то как тогда моника ему в глаза заглядывать будет?
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та то не глаза были, по уточненным данным то был пупок.
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В 2015 году в Украине против Мельничука возбудили уголовное дело и лишили его депутатской неприкосновенности. Поэтому Интерпол убедить в невиновности сложно.
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А от цікаво, а чому наша рябопрокуратура ні де в міжнародний розшук кацапських генералів не призначила? Вони там їхніх прізвищ не знають? Так тут на цензорі можна пару десятків за ці шість років налущіти! Задержание экс-командира "Айдара" в Греции: к Мельничуку прибыл украинский консул - Цензор.НЕТ 3884
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заняты они: на Петра нужно хоть что-то нарыть. а трудно нарыть хоть что-то, когда нет ничего. Задержание экс-командира "Айдара" в Греции: к Мельничуку прибыл украинский консул - Цензор.НЕТ 2439
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Кирилл Лещенко Ага Петрусь с кумом Югиком много по заграницам за пять лет наловили ?
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меня всегда умилял инфантилизм зебилов. вы собираетесь всю каденцию на Петра кивать? да?
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Так всех переловила алкопрокурватура. Факт общеизвестный!
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Ну,какого черта он туда поехал.И так было ясно,что заберут.
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с таким сроком жены нужно дома сидеть, а не по заграницам тыняться.
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С полицией Греции консул договорился о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым (питьевая вода и еда)",Источник: https://censor.net.ua/n3178760
А якщо б не домовився то затриманий від спраги і голоду там помирав, можна подумати?
Мельничук ,бачу мужик гарячий, нестриманий-сину 9місяців і жінка вже на 7му з другим))
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никому не интересен мельничук,еще тот свын
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А сидів би в українській тюрмі,-ніякі інтерполи з кацапами були б не страшні.
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