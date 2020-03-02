 Затримання екскомандира "Айдара" в Греції: до Мельничука прибув український консул

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це 2 березня повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"Як тільки стало відомо про затримання 1 березня грецькими правоохоронними органами Мельничука, одразу на місце події виїхав український консул у Салоніках. З поліцією Греції консулом домовлено про тимчасове тримання затриманого в поліцейському відділені та забезпечення всім необхідним (питна вода та їжа)", - зазначив Погорельцев.

Він поінформував, що дружина Мельничука разом з малолітньою дитиною розміщені в готелі поблизу місця тримання. Мельничук має можливість користуватися своїм телефоном.

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Затриманому надано російськомовного адвоката.

На ранок 2 березня до поліцейського відділення має прибути прокурор з міста Салоніки.

Як повідомлялося, колишній командир батальйону "Айдар" та народний депутат 8 скликання Сергій Мельничук повідомив у Facebook, що його затримали на кордоні з Грецією на вимогу Росії.

За словами Мельничука, його в міжнародний розшук оголосила Росія, а затримали на кордоні Болгарії та Греції.

Він також повідомив, що перебуває у відділенні із 9-місячним сином та вагітною дружиною, яка на сьомому місяці вагітності.