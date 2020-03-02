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 Політика України
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Все про:адвокат (722) Богдан Андрій (265)

 Богдан відновив адвокатську діяльність

Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан вирішив повернути собі посвідчення адвоката.

Колишній керівник Офісу Президента України Андрій Богдан відновив право на заняття адвокатською діяльністю, пише LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

У реєстрі адвокатів України зазначається, що Богдан відновив адвокатську діяльність 25 лютого 2020 року на підставі заяви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдяки рішучості Зеленського ми провели перезапуск політичної системи, - Богдан про результати своєї роботи

Водночас виданню не вдалося дізнатися в самого Богдана та членів його команди, чи піде ексглава ОП остаточно в адвокатуру або розглядає можливість повернутися на посаду в державних органах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178759
 
 
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Прокутил все на телок и бухоло на Сейшелах. Теперь нужно на жизнь зарабатовать? Богдан возобновил адвокатскую деятельность - Цензор.НЕТ 8826
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божечки і хто ж до того дебіла(воно ЯВНИЙ ДЕБІЛ по зовнішним ознакам.. а не бурят) піде за порадою? Богдан відновив адвокатську діяльність - Цензор.НЕТ 1640 Богдан відновив адвокатську діяльність - Цензор.НЕТ 1640
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за связями пойдут. Они важнее всего остального.
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так они все там живут, в Украину ездят зарабатывать
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вот там он на своем месте:взяки судьям передавать,улики выкупать,запугивать и покупать свидетелей и т.д..Кто докажет что в стране есть правосудие пусть кинет в меня камень
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И кому это цирк с клоунами от зели надо?Зачем зеле президенство.Он просто смешон.И продажу земли он уже не сделает.Украинцы зелю просто размажут.И никто за него не заступится,даже сорос.сбежит.
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крысы сыр чуют, так и эти подонки сбегаются чуют "скоро дадут МВФ кредит" и сбегаются полакомится, а отдават кредиты будут не одно поколение украинцев.
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Те що земля мусить бути товаром як в УСІХ цивілізованих країнах ФАКТ медичний. Богдан відновив адвокатську діяльність - Цензор.НЕТ 8940
А те що марамоям-баронам на шиях селян це як вила-в-дупу= ОЧЕВИДНО!! Богдан відновив адвокатську діяльність - Цензор.НЕТ 6833саме тому проти приватизації землі в ВР скавчать юдька з бойком та іншими злодюжками=ашкєназі..
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Потому что, недалекий ты наш, если эта власть разрешит продажу земли- ты будешь просто дерьмом в Украине, т.к. эти инородцы продадут всю Украину на корню, и я догадываюсь кому- ***** и ************, чтобы ты стал рабом мордора тихо, без шума и пыли.
Включай мозг, юродивый, или тебе в методичках кремля так написали? Продавать землю может и нужно , но только лет через 10 при условии НОРМАЛЬНОГО руководства страной
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реклама в которой 73% выбирают довбуш? совпадение?... Не думаю!
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было бы совпадением, если бы коньяк назывался "Криворожский Довбойобуш"
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Богдан - нікчемна аморальна істота. (Бідна Україна... чи хоч один народ виносив такі знущання над собою?)
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Нє, ну а шо? Посидів з допуском до держ.таємниці на посаді, нарив компромату, зв'зки та знайомства поновив чи зав'язав... Тепер можна знов в адвокати - чорнухи вистачить на "порєшать по-тіхому" або затулити рота. Хуже ж не буде
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встал на путь исправления, решил зарабатывать на жизнь честным трудом
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