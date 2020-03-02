Колишній керівник Офісу Президента України Андрій Богдан відновив право на заняття адвокатською діяльністю, пише LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

У реєстрі адвокатів України зазначається, що Богдан відновив адвокатську діяльність 25 лютого 2020 року на підставі заяви.

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Водночас виданню не вдалося дізнатися в самого Богдана та членів його команди, чи піде ексглава ОП остаточно в адвокатуру або розглядає можливість повернутися на посаду в державних органах.