Колишній керівник Офісу Президента України Андрій Богдан відновив право на заняття адвокатською діяльністю, пише LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
У реєстрі адвокатів України зазначається, що Богдан відновив адвокатську діяльність 25 лютого 2020 року на підставі заяви.
Водночас виданню не вдалося дізнатися в самого Богдана та членів його команди, чи піде ексглава ОП остаточно в адвокатуру або розглядає можливість повернутися на посаду в державних органах.
А те що марамоям-баронам на шиях селян це як вила-в-дупу= ОЧЕВИДНО!! саме тому проти приватизації землі в ВР скавчать юдька з бойком та іншими злодюжками=ашкєназі..
Включай мозг, юродивый, или тебе в методичках кремля так написали? Продавать землю может и нужно , но только лет через 10 при условии НОРМАЛЬНОГО руководства страной
73%??? Пойло для зебилоидов?