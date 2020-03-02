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 За кордоном
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Все про:Греція (174) Сирія (1516) Туреччина (1068) міграція (101) Макрон Емманюель (369)

 Макрон запропонував Греції та Болгарії допомогу в захисті кордонів від мігрантів

Президент Франції Емманюель Макрон у твітері в ніч на понеділок висловив солідарність із Грецією та Болгарією щодо напливу мігрантів з боку Туреччини, яка відкрила кордон з Євросоюзом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Повна солідарність із Грецією і Болгарією. Франція готова зробити внесок у європейські зусилля, щоб надати їм термінову допомогу і захистити кордони", - йдеться в повідомленні французького президента.

"Ми готові діяти спільно, щоб уникнути гуманітарної та міграційної кризи", - запевнив Макрон.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив минулої суботи, що його країна відкрила кордони з ЄС для мігрантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина пропустила у ЄС уже 76 тисяч мігрантів, - міністр внутрішніх справ Сойлу

Після цього оголошення, за даними європейських ЗМІ, на кордоні з Грецією з турецького боку в неділю зібралося близько 12 тис. мігрантів, що намагаються проникнути на грецьку територію.

Головний міграційний тиск випав на долю країн "передових позицій" – Греції та Болгарії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178757
 
 
 Топ коментарі
 
Микрон - ничтожество, путинский холуёк. Получай угля, Европа, за свой пир с людоедами!
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Припекает, шкура макронная
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не отвлекайся, макрон. выбирай колорадскую ленточку у модного кутюрье для путенского парада.
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Ты думай, как ты беженцев у себя скоро размещать будешь, а не о защите Греции и Болгарии
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Жабоед засуетился -- Греции так и надо наложили вето пусть теперь получают по полной программе !!! А фашики с жабоедами вместо нагнуть ***** хотят с беженцами бороться вот она толерантность !
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Макрон себя защищает. Проще беженцев в Греции остановить. Вот она толерантность и демократия - собственные границы защитить не в состоянии от безоружного населения. А если бы беженцы были вооружены?
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_А помогали. Обеспокоенность, говорили, такая - кушать не можем! И даже вот свет на Эйфелевой Башне выключали... Помогали, в общем, изо всех сил. Махали утопающему платочком и веслом отгоняли.
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Чого вони всі в Європу лізуть, хай їм , може,допомагають єдиновірці - емірати, саудити всякі, у тих грошей хоч задом жуй.
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А это уже следствие выбора Европы в пользу пира с людоедами! Осознал?
Кто завтракает с людоедами - оказывается в меню на ужин. Макрон запропонував Греції та Болгарії допомогу в захисті кордонів від мігрантів - Цензор.НЕТ 8848
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Там сирийцев мало. Большинство косит под мирных сирийцев.
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Микрон - ничтожество, путинский холуёк. Получай угля, Европа, за свой пир с людоедами!
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Перевод корректен. Обсуждать там нечего.
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ах ты ж муся-пуся! слив засчитан. не мужик. не хрен на тебя время тратить.
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Твоё мнение крайне важно для я. Не сомневайся. Макрон запропонував Греції та Болгарії допомогу в захисті кордонів від мігрантів - Цензор.НЕТ 8740
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засчитан, засчитан. и ты, как аутентичный кацап после Бородино... паршиво выглядишь
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Что там было про тратить время, ботинок путинский? Понимаю: работа такая... Макрон запропонував Греції та Болгарії допомогу в захисті кордонів від мігрантів - Цензор.НЕТ 6325
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да понимаешь, украинец липовый, мы сейчас с тобой ситуационные союзники... я не слишком сложно излагаю?
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Твоих союзников сейчас в Идлибе турки на корм червям перерабатывают. Макрон запропонував Греції та Болгарії допомогу в захисті кордонів від мігрантів - Цензор.НЕТ 8640
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фрау уже лобок выбривает для встречи чж опых муслимов
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а как же милосердность, толерантность, человеческие и европейские ценности.... - вот это все?

Уже не работает, да?
Они что, беженцев собрались с вертолетов расстреливать?...

"Полная солидарность с Грецией и Болгарией. Франция готова внести вклад в европейские усилия, чтобы предоставить им срочную помощь и защитить границы", - говорится в сообщении французского президента.Источник: https://censor.net.ua/n3178757
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Се са, микрон, се врейо... бороться надо не с причиной, а со следствием...
Это как предлагать старой жене мазь от морщин...
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Жабоед, в чем дело? Какая защита границ? Ворота настежь и вперед лобызать и принимать в лоно франции беженцев!
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не отвлекайся, макрон. выбирай колорадскую ленточку у модного кутюрье для путенского парада.
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Не пускать беженцев - это не гуманно! Прос-рали свою страну ... Макрон запропонував Греції та Болгарії допомогу в захисті кордонів від мігрантів - Цензор.НЕТ 1596
Болгарам и грекам нужно не защищать границу, а организовать транзитный коридор!
"Беженцам" не интересны бедные Болгария и Греция. А защитить дыры через кучу островов и морскую границу невозможно.
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Нах вони мені тут потрібні в Німеччині ?? Вони ж курва не попруть до Макарона, там нехрен ловити у Франції ,а зупинятся у Німеччині.
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Скажи спасибо немецкой власти за грязные делишки с путлером!
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Так справа то в тому що в цій ситуації німецької влади похрен (!!!) всі ці трабли ляжуть на плечі простого народу,чи це народ винен в тому що влада лиже дупу *******?
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Если сам не осознал, пояснять - напрасный труд.
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та моя справа що я там асазнал чи ні, мені хочеться послухати твою особисту позицію, якщо ти сказав А то говори вже і B
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Іноземний легіон вже в готовності номер 1, в самий раз для вирішення проблеми
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Макрон предложил Греции и Болгарии помощь в защите границ от мигрантов:

- Вклоніться, ***** милостивому, зніміть з нього санкції - і буде вам щастя!
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Президент Франции Эмманюэль Макрон лучше бы выразил солидарность с Турцией и помог ей в борьбе портив России, поскольку именно она это все организовала. Но видимо кишка коротка, поэтому он лишь решил бороться против безоружных эмигрантов, которые доведены до отчаяния.
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Назови хоть одного президента Франции (после Наполеона) у которого была кишка не тонка
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та не, макрон..... не не надо помощь - стели палатки на елисейских полях и начинай принимать.....
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Нужно убирать причину появления беженцев, а не бороться с последствиями! И не заглядывать в глаза Хулио, надеясь рассмотреть там что-то человечное...
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Макрон и поедет на парад в Москву, чтобы там "защищать" границы Евросоюза. Путин его "проконсультирует".
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А Муркель і Макарон збираються на 9 травня на День Победобесія в Москву?
Колорадські стрічички начеплять, і Путлером будуть на Мавзолеї стояти????
Мені здається вони глибоко заблукали, як Сусанін в лісі!
Пізно пропонувати допомогу, треба було робити висновки від російсько-грузинської війни, а може і Придністров'я......
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