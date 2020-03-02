 Макрон запропонував Греції та Болгарії допомогу в захисті кордонів від мігрантів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Повна солідарність із Грецією і Болгарією. Франція готова зробити внесок у європейські зусилля, щоб надати їм термінову допомогу і захистити кордони", - йдеться в повідомленні французького президента.
"Ми готові діяти спільно, щоб уникнути гуманітарної та міграційної кризи", - запевнив Макрон.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив минулої суботи, що його країна відкрила кордони з ЄС для мігрантів.
Після цього оголошення, за даними європейських ЗМІ, на кордоні з Грецією з турецького боку в неділю зібралося близько 12 тис. мігрантів, що намагаються проникнути на грецьку територію.
Головний міграційний тиск випав на долю країн "передових позицій" – Греції та Болгарії.
Кто завтракает с людоедами - оказывается в меню на ужин.
Уже не работает, да?
Они что, беженцев собрались с вертолетов расстреливать?...
"Полная солидарность с Грецией и Болгарией. Франция готова внести вклад в европейские усилия, чтобы предоставить им срочную помощь и защитить границы", - говорится в сообщении французского президента.Источник: https://censor.net.ua/n3178757
Это как предлагать старой жене мазь от морщин...
Болгарам и грекам нужно не защищать границу, а организовать транзитный коридор!
"Беженцам" не интересны бедные Болгария и Греция. А защитить дыры через кучу островов и морскую границу невозможно.
- Вклоніться, ***** милостивому, зніміть з нього санкції - і буде вам щастя!
Колорадські стрічички начеплять, і Путлером будуть на Мавзолеї стояти????
Мені здається вони глибоко заблукали, як Сусанін в лісі!
Пізно пропонувати допомогу, треба було робити висновки від російсько-грузинської війни, а може і Придністров'я......