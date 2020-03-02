 Службовий автобус загорівся під час руху в Кривому Розі, двоє людей зазнали опіків, - ДСНС. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що під час слідування автошляхом у салоні автобусу "ЛАЗ" виникла пожежа.

Всередині автотранспорту був водій і три пасажири, які самостійно покинули автобус до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.

Унаслідок займання 2 чоловіків, а саме: водій, 1960 року народження, та пасажир автобусу, 1979 року народження, зазнали термічних опіків верхніх кінцівок та обличчя.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під Києвом горить готель. ВIДЕО

Співробітники швидкої медичної допомоги постраждалих направили до опікового відділення Криворізької міської клінічної лікарні №2.

Вогнем знищено службовий автобус виробничого підприємства на площі 33 кв.м.

Пожежу локалізовано о 01:50 та ліквідовано о 02:15.

Дивіться: У Києві на зупинці згоріла маршрутка - водій зазнав опіків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж