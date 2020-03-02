EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  1080  9
Все про:пожежа (2040) ДСНС (2315) автобус (11)

 Службовий автобус загорівся під час руху в Кривому Розі, двоє людей зазнали опіків, - ДСНС. ВIДЕО

У понеділок о 01:28 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про займання службового автобусу на мікрорайоні 5-й Зарічний Покровського району міста Кривий Ріг. Постраждали дві людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що під час слідування автошляхом у салоні автобусу "ЛАЗ" виникла пожежа.

Всередині автотранспорту був водій і три пасажири, які самостійно покинули автобус до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.

Унаслідок займання 2 чоловіків, а саме: водій, 1960 року народження, та пасажир автобусу, 1979 року народження, зазнали термічних опіків верхніх кінцівок та обличчя.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під Києвом горить готель. ВIДЕО

Співробітники швидкої медичної допомоги постраждалих направили до опікового відділення Криворізької міської клінічної лікарні №2.

Вогнем знищено службовий автобус виробничого підприємства на площі 33 кв.м.

Пожежу локалізовано о 01:50 та ліквідовано о 02:15.

Дивіться: У Києві на зупинці згоріла маршрутка - водій зазнав опіків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178755
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Походу поступила партия не згараемых предохранителей)))
 показати весь коментар
 
автобус 1960 чи 1979? Може його вже давно треба було утилізувати?
 показати весь коментар
 
а что там ниже про коньяк ... видать хорошо заплатили за рекламу эту ахинею прямо в новости воткнули а не с правой стороны страницы...
 показати весь коментар
 
 
утро понедельника нужно начинать с коньячку Службовий автобус загорівся під час руху в Кривому Розі, двоє людей зазнали опіків, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1104
 показати весь коментар
 
 
Утро и вечер любого дня недели должно начинаться и заканчиваться с коньячку. Службовий автобус загорівся під час руху в Кривому Розі, двоє людей зазнали опіків, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6267
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору