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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:вірус (345) грип (206) діти (1843) Тернопіль (122) COVID-19 (433)

 Дитину віком 2,5 року госпіталізували з підозрою на коронавірус у Тернополі. Діагноз не підтвердився

1 березня тернопільські лікарі міської дитячої лікарні отримали термінове повідомлення, що в дитини в одному із приміських сіл, яке не входить до складу Тернопільської громади, є підозра на коронавірус (COVID-19).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міськради Тернополя.

Дитина віком 2,5 року разом з батьками перебувала в Мадриді (Іспанія). Днями родина повернулася в Україну.

Медики терміново ізолювали дитину в інфекційний бокс, проводять комплекс необхідних лабораторних, лікувально-діагностичних та протиепідемічних заходів.

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Медичні працівники виключили всі штами грипу і передали аналізи на дослідження до обласного лабораторного центру. За результатами дослідження обласного лабораторного центру в дитини був виявлений грип групи "В". Таким чином, коронавірус лабораторно не підтверджений. Маленькому пацієнтові надають необхідне лікування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178754
 
 
 Топ коментарі
 
Ребёнок не употребляет алкоголь, поэтому и заболел. Не было внутренней дезинфекции)
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Ага ребенок помрет или от гриппа или от ОРВИ Дитину віком 2,5 року госпіталізували з підозрою на коронавірус у Тернополі. Діагноз не підтвердився - Цензор.НЕТ 319
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Разгоняем мандраж...Кому-то, видать, не терпится воспользоваться шансом сбагрить залежалый товарец. Ребенка 2,5 лет госпитализировали с подозрением на коронавирус в Тернополе. Диагноз не подтвердился - Цензор.НЕТ 9237
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У деяких людей є така психологічна особливість: ігнорувати небезпеку. Загалом, якщо поблизу нема трансформаторних будок, потягів- вони живуть доволі довго.Якщо, звісно, два гвіздки в розетку не засуне. З метою доказати що електричний струм- казочки для дітей.
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в мире психологии много интересного... вот живёт себе человек скучной жизнью, которая ему не нравится... ноет, но живёт: ходит на работу, поздравляет тёщу с днём рождения, улыбается соседям, которых терпеть не может... потому что так надо... и вдруг - о радость! - послезавтра конец света. а завтра зато можно оторваться по полной...
пока что мы имеем смертность 2,5%. и меньше 100 000 больных в 3-х 10-миллионниках. сильно похоже на конец света? да?
глазомерно вероятность помереть от коронного вируса для меня гораздо ниже чем от пьяного соседа с ножичком. но для истинного мандражёра и любителя помохать все остальные ведь придурки, правда?
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Кірілл, я розумію що ти відчуваєш себе великою людиною- адже особи, наближені до твого кумира посвятили тебе в таємницю- коронавірус типу не страшний. Кірілл, 2.5% смертність- це в розвинених країнах. У нас, під керівництвом фізкультурника Радуцково, юриста Скалєцкой та клоуна Зєлєнсково згідно лекцій ютубера Комаровсково смертність буде значно вища.

Наприклад, апаратів ШВЛ у нас на всю країну аж.... 430.
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у меня нету кумира. если ты причислил меня к поклонникам зели, дай сам себе в лоб - мож поумнеешь.
я умею считать. профессионально. хочешь верь, хочешь - не верь.
и - бесплатный совет - ты, это... избавляйся от привычки всех остальных считать идиотами. поганая она... знаю я про нашу медицину и не только медицину... тем не менее...
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Значить ти на роботі. Я пробігся по кацапським сайтам- ольгінці так само заспокоюють людей. Навіть аргументи ті ж самі. Про вміння рахувати я теж бачив, Петер Шольце ти наш.
Я ще подумав- а ***** причина напружуваватися, хай у нас продаж землі. А тоді дойшло- у них же зміни в конституцію заплановані.
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а по сути есть что сказать? а то хорошо устроился: нашёл некого неприятного персонажа, который говорит то же самое и аргумент опровергнут, да? не слишком ли детский сад затянулся?
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минздрав Японии тоже кремлёвские холуи? да?
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В Иране мрет 25 процентов....у нас так же будет.
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Извиняюсь что влажу в ваш диалог, но по той статистике о риске заболевания короновирусом, если малыш им заболел то родители или хотя бы один из них должен был умереть, ну а о бабушку с дедушкой уже и подавно похоронили.
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Ребёнок не употребляет алкоголь, поэтому и заболел. Не было внутренней дезинфекции)
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Так вот почему на цензоре начали коньяк рекламировать. Тоже включились в борьбу с короновирусом.
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Ха! Для деяких і Зеленський президент. Дитину віком 2,5 року госпіталізували з підозрою на коронавірус у Тернополі. Діагноз не підтвердився - Цензор.НЕТ 7089
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Есть ещё хуже, для некоторых пэтя до сих пор президент.
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Между прочим, на масках некоторые заработали хорошие деньги, продавая их мульенами
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Ви про помічника Зєлєнсково Радуцково?- Кажуть він маски на Китай продав.
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Нет. Я про одного моего знакомого. А у вас всегда информация уровня 'кажуть ' и плюс какие-то известные фамилии.
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Да не дай Бог! Пусть живет ребеночек долго и счастливо !
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це дуже добре, але чому не має пояснення ЯК Не ПІДТВЕРДИВСЯ діагноз? Чи діагностували? ПЛР роблять тільки в Києві, експрес тести будуть 10 березня.. то як ? На слух? На смак чи запах?!
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