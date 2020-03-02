 Дитину віком 2,5 року госпіталізували з підозрою на коронавірус у Тернополі. Діагноз не підтвердився

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міськради Тернополя.
Дитина віком 2,5 року разом з батьками перебувала в Мадриді (Іспанія). Днями родина повернулася в Україну.
Медики терміново ізолювали дитину в інфекційний бокс, проводять комплекс необхідних лабораторних, лікувально-діагностичних та протиепідемічних заходів.
Медичні працівники виключили всі штами грипу і передали аналізи на дослідження до обласного лабораторного центру. За результатами дослідження обласного лабораторного центру в дитини був виявлений грип групи "В". Таким чином, коронавірус лабораторно не підтверджений. Маленькому пацієнтові надають необхідне лікування.
пока что мы имеем смертность 2,5%. и меньше 100 000 больных в 3-х 10-миллионниках. сильно похоже на конец света? да?
глазомерно вероятность помереть от коронного вируса для меня гораздо ниже чем от пьяного соседа с ножичком. но для истинного мандражёра и любителя помохать все остальные ведь придурки, правда?
Наприклад, апаратів ШВЛ у нас на всю країну аж.... 430.
я умею считать. профессионально. хочешь верь, хочешь - не верь.
и - бесплатный совет - ты, это... избавляйся от привычки всех остальных считать идиотами. поганая она... знаю я про нашу медицину и не только медицину... тем не менее...
Я ще подумав- а ***** причина напружуваватися, хай у нас продаж землі. А тоді дойшло- у них же зміни в конституцію заплановані.