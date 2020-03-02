 Україна продовжить участь в операції НАТО в Афганістані, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав на своїй сторінці у Twitter глава МЗС України Вадим Пристайко.

"Україна є надійним партнером Сполучених Штатів та НАТО та продовжуватиме робити свій внесок у відновлення миру і стабільності в Афганістані через участь в операції НАТО "Рішуча підтримка" допоки буде потреба в допомозі афганському народові", - написав він.

Глава МЗС зазначив, що Україна вітає підписання угоди між США і Талібаном про початок мирного процесу в Афганістані.

"В Україні вітають домовленості, досягнуті в Афганістані. Після багатьох років війни шлях до афганського примирення відкрито", - написав Пристайко.

Нагадаємо, прямі переговори між США і "Талібаном" розпочалися у 2018 році. Переговорний процес протягом довгого часу проходив фактично безрезультатно, а у вересні минулого року президент США Дональд Трамп навіть заявляв, що переговори з угрупованням "мертві".

У січні, однак, таліби заявили, що вони розраховують на швидке підписання мирного договору зі США, і повідомили, що проєкт угоди вже готовий. У США вимагали, щоб таліби на ділі продемонстрували, що вони готові зменшити інтенсивність бойових дій в Афганістані.

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29 лютого 2020 року представники США і афганського угруповання "Талібан" у присутності спостерігачів підписали в Катарі історичну угоду, яка покликана започаткувати врегулювання збройного конфлікту в Афганістані.