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Все про:Афганістан (83) МЗС (2070) НАТО (2313) Пристайко (397)

 Україна продовжить участь в операції НАТО в Афганістані, - Пристайко

Україна продовжуватиме брати участь в операції НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав на своїй сторінці у Twitter глава МЗС України Вадим Пристайко.

"Україна є надійним партнером Сполучених Штатів та НАТО та продовжуватиме робити свій внесок у відновлення миру і стабільності в Афганістані через участь в операції НАТО "Рішуча підтримка" допоки буде потреба в допомозі афганському народові", - написав він.

Глава МЗС зазначив, що Україна вітає підписання угоди між США і Талібаном про початок мирного процесу в Афганістані.

"В Україні вітають домовленості, досягнуті в Афганістані. Після багатьох років війни шлях до афганського примирення відкрито", - написав Пристайко.

Нагадаємо, прямі переговори між США і "Талібаном" розпочалися у 2018 році. Переговорний процес протягом довгого часу проходив фактично безрезультатно, а у вересні минулого року президент США Дональд Трамп навіть заявляв, що переговори з угрупованням "мертві".

У січні, однак, таліби заявили, що вони розраховують на швидке підписання мирного договору зі США, і повідомили, що проєкт угоди вже готовий. У США вимагали, щоб таліби на ділі продемонстрували, що вони готові зменшити інтенсивність бойових дій в Афганістані.

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29 лютого 2020 року представники США і афганського угруповання "Талібан" у присутності спостерігачів підписали в Катарі історичну угоду, яка покликана започаткувати врегулювання збройного конфлікту в Афганістані.

Україна продовжить участь в операції НАТО в Афганістані, - Пристайко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178753
 
   
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думаю, что да. мы можем воевать против мышебратьев только в составе системы. НАТО хорошая система для этого.
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Афганистан стал американцам вторым Вьетнамом.
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Вьетнамцьі уже поняли , что СССР и Китай их тогда бессовестно использовали , и наладили дружественньіе отношения с США. Кстати , теперь именно Китай является вероятньім противником Вьетнама.
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2-ой Хиросимой блин.... Україна продовжить участь в операції НАТО в Афганістані, - Пристайко - Цензор.НЕТ 667

он стал выкинутыми за зря деньгами, не много убитыми без толку солдатами, и геополитическим поражением в этом регионе...

отсюда два вывода:

1) в Афганистане никому из иностранцев ничего никогда не удается..
2) Хваленное и распиаренное планирование в США большой блеф...

П.С Украине там делать нечего, от слова вообще...
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Там що, також потрібно спільне патрулювання? Тоді запрошуйте США і НАТО на Донбас для допомоги українському народу.
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