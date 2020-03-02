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 Один український воїн загинув, п'ятеро зазнали поранень та ще двоє - бойових травм, за добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб ОС

1 березня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- поблизу населеного пункту Піски - з міномета калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- поруч із Лебединським - з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Невельського - з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Авдіївка - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Березового - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї;
- поруч з Мар'їнкою - зі станкового протитанкового гранатомета ворог здійснив 5 пострілів, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Тарамчука - з автоматичних станкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли позицій ЗСУ, а саме:

- поблизу Луганського - зі станкового протитанкового гранатомета - 7 пострілів, також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів;
- у районі населеного пункту Нижньотепле - із протитанкового ракетного комплексу;
- неподалік Новолуганського - з міномета калібру 82 мм випустив 3 міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поруч із Новотошківським - зі 120-мм мінометів - 12 мін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи вночі обстрілювали позиції захисників України, втрат немає, - Міноборони

"Учора, 01 березня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, п'ять військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень і ще двоє осіб - бойових травм", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська із гранатометів різних систем і стрілецької зброї вели вогонь по захисниках населеного пункту Мар'їнка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

За поточну добу втрат немає.

Один український воїн загинув, пятеро зазнали поранень та ще двоє - бойових травм, за добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178752
 
 
 Топ коментарі
 
Співчуття рідним загиблого Героя України!!! Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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Вічна пам'ять і Слава загиблим за Батьківщину, вічна шана і співчуття рідним і близьким Героїв, вічна ганьба і поразка ворогам, здорового глузду і повернення до реалій українському керівництву.
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Співчуття рідним загиблого Героя України!!! Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
 показати весь коментар
 
 
Вічна пам'ять і Слава загиблим за Батьківщину, вічна шана і співчуття рідним і близьким Героїв, вічна ганьба і поразка ворогам, здорового глузду і повернення до реалій українському керівництву.
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Оно не пан, а слуга своего хозяина - путлера,позорный трус ,наживающийся на войне
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Співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Одужання пораненим.

Смерть кацапо-рашистським окупантам та їхнім холуям і слугам в Україні
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость

Один український воїн загинув, п'ятеро зазнали поранень та ще двоє - бойових травм, за добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3119

Один український воїн загинув, п'ятеро зазнали поранень та ще двоє - бойових травм, за добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2690
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С начала капитулянтской политики шмаркли количество 200-х удвоилось.
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Применили бы "метод Эрдогана", чтобы там орки как мыши по норам сидели и шины жгли. А на всякую "озабоченность" ответ, что это не мы, то турки в Сирии заблудились.
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