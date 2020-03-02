 Кількість жертв коронавірусу в Китаї перевищила 2,9 тис. осіб, інфікованих - 80 тис., - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.
З грудня кількість жертв коронавірусу становить 2,912 тис. осіб, зареєстровано 80,026 тис. випадків захворювання.
Усі смертельні випадки зафіксовано в епіцентрі поширення інфекції провінції Хубей, де виявлено за добу 196 нових хворих.
З грудня минулого року жертвами коронавірусу в Хубеї стали 2,803 тис. осіб, захворіли 67,103 тис. Станом на вечір неділі, понад 33,7 тис. осіб вилікувалися і виписані з лікарень.
Загалом на материковій частині країни нині в медзакладах проходять курс лікування 32,6 тис. осіб, стан понад 7,1 тис. хворих оцінюється як важкий.
Водночас понад 44 тис. осіб одужали і залишили медзаклади.
На китайських територіях поза материковою частиною з грудня минулого року зареєстровано 148 випадків захворювання: у Гонконзі - 98 (два смертельні випадки), у Макао - 10, на Тайвані - 40 (один випадок смерті).
Ну, тут проблема в тім, що всі вони- представники нації, відомої своєю ;чесністю;.
( по данным на утро )
20.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 1149
22.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 1371
24.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2210
25.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2489
26.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2930
29.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 5930
01.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 7155
02.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 9046
( по данным на утро )
летальный исход (deaths) 01.03 deaths =108 ; 02.03 deaths =132 ( +24 )
выздоровели (recovered) : 01.03 ( 506 / 7155 ) ; 02.03 ( 601 / 9046 ) +95 вызд / +1891 инфц
смертность 20.02 : ~4 -:-5%% (10 / 175) от числа выздоровевших
смертность 22.02 : ~7 -:-8%% (15 / 198) от числа выздоровевших
смертность 24.02 : ~10 -:-12%% (27 / 228) от числа выздоровевших
смертность 25.02 : ~12 -:-14%% (36 / 250) от числа выздоровевших
смертность 26.02 : ~17 -:-18%% (45 / 254) от числа выздоровевших
смертность 29.02 : ~17 -:-19%% (85 / 445) от числа выздоровевших
смертность 01.03 : ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших
смертность 02.03 : ~20 -:-22%% (132 / 601) от числа выздоровевших
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Эрдоган решил полететь в Москву на пиригаворы с плешивым КГБистом виртальотом МИ_8
Говорили, что на создание вакцины против гриппа нужно 2 года, а на создание вакцины против коронавируса нужно 1,5 -2 года. Если вакцина против коронавируса уже есть, то значит она была и ВОЗ которая принадлежит Рокфеллеру хорошо на этой вакцине заработает. Одним выстрелом убивают двух зайцев - тормозят развитие Китая и других стран, чтобы США не оказались в жопе и имеют с этого большие деньги.