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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:вірус (345) Китай (499) COVID-19 (433)

 Кількість жертв коронавірусу в Китаї перевищила 2,9 тис. осіб, інфікованих - 80 тис., - держкомітет КНР

У Китаї за минулу добу зареєстровано 42 летальні випадки від пневмонії, спричиненої новим типом коронавірусу (COVID-19), і виявлено 202 нових хворих.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

З грудня кількість жертв коронавірусу становить 2,912 тис. осіб, зареєстровано 80,026 тис. випадків захворювання.

Усі смертельні випадки зафіксовано в епіцентрі поширення інфекції провінції Хубей, де виявлено за добу 196 нових хворих.

З грудня минулого року жертвами коронавірусу в Хубеї стали 2,803 тис. осіб, захворіли 67,103 тис. Станом на вечір неділі, понад 33,7 тис. осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чехії зафіксовано перші випадки зараження коронавірусом

Загалом на материковій частині країни нині в медзакладах проходять курс лікування 32,6 тис. осіб, стан понад 7,1 тис. хворих оцінюється як важкий.

Водночас понад 44 тис. осіб одужали і залишили медзаклади.

На китайських територіях поза материковою частиною з грудня минулого року зареєстровано 148 випадків захворювання: у Гонконзі - 98 (два смертельні випадки), у Макао - 10, на Тайвані - 40 (один випадок смерті).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178751
 
 
 Топ коментарі
 
Весь світ на стрьомі. Медики на стрьомі. І тільки у фізкультурника Радуцково, юриста Скалєцкой та клоуна Зєлєнсково згідно лекцій ютубера Комаровсково коронавірус- щось на зразок вітрянки.
Ну, тут проблема в тім, що всі вони- представники нації, відомої своєю ;чесністю;.
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Всі у кого хром і Firefox- картинок з kharkovforum не бачать. Не відкриває в них. Зміни хостинг картинок.
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Госкомитет здравоохранения КНРИсточник:-- верим конечно брехливые коммуняки сами создали вирус и растащили по всей планете Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,9 тыс. человек, инфицированных - 80 тыс., - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 4446
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Полтора миллиардному насэлэнию Китая грозит вымирание УжОс.Что делаецца Белый Свэт. Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,9 тыс. человек, инфицированных - 80 тыс., - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 8864
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Госкомитет здравоохранения КНРИсточник:-- верим конечно брехливые коммуняки сами создали вирус и растащили по всей планете
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Да-да, создали и растащили специально, чтобы угробить свою же собственную экономику!
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Удар по экономике это да. Только этот удар еще хлопнет рикошетом и по другим странам. Цинично, но 3 тонны китайцев при 1,5 млрд. населения это ничто. А вот когда эпидемия погуляет по таким странам как Эстония, Исландия, Финляндия это будет очень серьезно.
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В Италии 1650 инфицированных, 34 погибших.
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В понедельник Южная Корея сообщила о 476 новых случаях заражения коронавируом, общее число случаев заражения составило 4212, умерли 22 человека
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Всі у кого хром і Firefox- картинок з kharkovforum не бачать. Не відкриває в них. Зміни хостинг картинок.
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Грипп Испанка в 1918-19 годах сожрал в Мире 550 миллионов насэлэния.Человек такая дрянь,что адаптируется ко всякой дряни...
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Весь світ на стрьомі. Медики на стрьомі. І тільки у фізкультурника Радуцково, юриста Скалєцкой та клоуна Зєлєнсково згідно лекцій ютубера Комаровсково коронавірус- щось на зразок вітрянки.
Ну, тут проблема в тім, що всі вони- представники нації, відомої своєю ;чесністю;.
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вчера в новостях Днепра рассказали что больница ГСЧС к приему больных короновирусом готова Кількість жертв коронавірусу в Китаї перевищила 2,9 тис. осіб, інфікованих - 80 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 1492. Ну показали медиков в комбезах и масках, а что и как готово про то не слова
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"Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,9 тыс. человек, инфицированных - 80 тыс." - Министерство Правды.
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Цей вірус ніщо коли Ердоган крошить рашистів щодня. А загалом у нас від простого ГРВІ (точніше ускладнень від нього) гине щорічно куди більше ніж всім відомого пташинного, а на наших дорогах за рік гине більше ніж зараз по всьому світу від коронавірусу. Так що робіть висновки самі.
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за пределами Китая рост количества заболевших продолжается

( по данным на утро )
20.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 1149
22.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 1371
24.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2210
25.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2489
26.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2930
29.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 5930
01.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 7155
02.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 9046
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за пределами Китая рост количества заболевших продолжается
( по данным на утро )

летальный исход (deaths) 01.03 deaths =108 ; 02.03 deaths =132 ( +24 )

выздоровели (recovered) : 01.03 ( 506 / 7155 ) ; 02.03 ( 601 / 9046 ) +95 вызд / +1891‬ инфц

смертность 20.02 : ~4 -:-5%% (10 / 175) от числа выздоровевших
смертность 22.02 : ~7 -:-8%% (15 / 198) от числа выздоровевших
смертность 24.02 : ~10 -:-12%% (27 / 228) от числа выздоровевших
смертность 25.02 : ~12 -:-14%% (36 / 250) от числа выздоровевших
смертность 26.02 : ~17 -:-18%% (45 / 254) от числа выздоровевших
смертность 29.02 : ~17 -:-19%% (85 / 445) от числа выздоровевших
смертность 01.03 : ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших
смертность 02.03 : ~20 -:-22%% (132 / 601) от числа выздоровевших
.
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там вже вище писали про іспанку, от тоді померло понад 15 лимонів, а зараз трохи більше 3000 і це при такому населенні планети і вже всім лячно. Люди та Ви від брудної води можете померти швидше ніж коронавірусу, а у нас в Україні, можна швидше загинута в автоаварії або пожежі ніж від вірусу.
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это серануло звиздун волошин , который "сбило боинг"
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Анекдот из Ютьюба...
Эрдоган решил полететь в Москву на пиригаворы с плешивым КГБистом виртальотом МИ_8 Кількість жертв коронавірусу в Китаї перевищила 2,9 тис. осіб, інфікованих - 80 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 2486 Кількість жертв коронавірусу в Китаї перевищила 2,9 тис. осіб, інфікованих - 80 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 2486
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давайте дочекаємся реакції Анкари на слова пешака ************. Може там вже по телефону вирішили. І ***** тільки знову хоче себе переграти...
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В Израиле создана и тестируется вакцина против коронавируса.
Говорили, что на создание вакцины против гриппа нужно 2 года, а на создание вакцины против коронавируса нужно 1,5 -2 года. Если вакцина против коронавируса уже есть, то значит она была и ВОЗ которая принадлежит Рокфеллеру хорошо на этой вакцине заработает. Одним выстрелом убивают двух зайцев - тормозят развитие Китая и других стран, чтобы США не оказались в жопе и имеют с этого большие деньги.
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