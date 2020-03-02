EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  13430  113
Все про:Азія (9) НАТО (2313) Кулеба Дмитро (221)

 "Великою помилкою для України було б замкнутися лише на своєму західному векторі", - Кулеба

Україна має бути інтегрована в Європейський Союз і НАТО, але при цьому мати глибоко розвинені відносини з тими регіонами світу, де вона бачить свої національні інтереси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24".

"Я глибоко переконаний у тому, що великою помилкою для України було б замкнутися дише на своєму західному векторі. Світ набагато більший, складніший, у світі безліч можливостей", - зазначив він.

Водночас віцепрем'єр зазначив, що бачить Україну членом Європейського Союзу і НАТО.

"Я бачу Україну як державу, інтегровану в європейський і євроатлантичний простір, яка має глибокі розвинені відносини з тими регіонами світу, де вона бачить свої національні інтереси", - додав Кулеба.

За його словами, таким регіоном він бачить Азію, оскільки там зараз "б'ється серце" світової економіки.

"Я зараз бачу таким пріоритетним регіоном саме Азію. Це Китай, Індія, Японія, Південна Корея, Сінгапур - там зараз "б'ється" економічне серце світу. Туди ми маємо йти, захищаючи свої економічні інтереси, нарощувати ті економічні "м'язи", які нам так потрібні, збалансувати наше політичне партнерство із західними країнами, зокрема в контексті того протистояння з Росією, яке ми маємо", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Україна - це місце, де мають "одружитися" китайський і європейський капітали", - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178749
 
   
 Топ коментарі
 
Арешт і трибунал за зраду національних інтересів!
 показати весь коментар
 
Грядет отмена зоны свободно торговли с ЕС и безвизового режима
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
За базу под Донецком Эрдогану можно и Крым в пользование передать - как у нас земельные паи у бабушек на 49 лет))
 показати весь коментар
 
 
Я так понимаю, что это призыв стране двигаться в Таёжный Союз.
 показати весь коментар
 
 
Нуда. А должность "вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции" он занимает, чтобы недопустить этой самой интеграции. Кансерва кароче
 показати весь коментар
 
 
Ворьё ублююдочное под названием слуги народа
 показати весь коментар
 
 
Странный вы Кулеба, что же Украина может им предложить? Кроме того, у них бъется производственное сердце, а экономическое бъется в США и др. странах, куда утекают прибыли от вложенных капиталов. Учиться надо, Кулеба, а не пугать людей своим невежеством.
 показати весь коментар
 
 
Интересно, а чего это "вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции" так озабочен "другими векторами"? Походу он профнепригоден
 показати весь коментар
 
 
Логично. Если у него такая должность с четко привязанным вектором, то он должен смотреть туда, куда показывает его рабочий компас.
 показати весь коментар
 
ему туда смотреть запретили, вот и делать больше нечегог
 показати весь коментар
 
Зрада отменяется. Ничего страшного этот чудик не сказал. Украина обязана развивать отношения с Японией, Сингапуром, Китаем и Южной Кореей. Так делают все страны ЕС и это нормально. Единственно что, этому Кулебе надо выучить географию, т.к. Азия это и Иран с Мордором. Те страны относятся к юго-восточной Азии. Так и надо говорить.
 показати весь коментар
 
 
Вопрос: чего "вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции" высказывается не по поводу своего поля деятельности? Чего достиг этот чепушыло на своем "посту"? Ничего. Вывод: некомпетентен, саботажник и мокшанская канцэрва.
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору