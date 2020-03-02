EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном
  11692  106
Матеріали за темою:
Все про:Пєсков (684) Путін (16396) Росія (26601) Сирія (1516) Туреччина (1068) Ердоган (336)

 Пєсков анонсував переговори Путіна та Ердогана в Москві: "Це буде, безумовно, непроста зустріч"

Прессекретар президента РФ заявив, що зустріч Путіна і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана відбудеться в Москві 5 або 6 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Це буде, безумовно, непроста зустріч, але глави держав підтверджують свою орієнтованість на врегулювання ситуації в Ідлібі та свою прихильність сочинським домовленостям. Це важливо", - сказав він.

За словами Пєскова, на зустрічі "насамперед потрібно буде, напевно, зіставити точки зору щодо того, як виконуються сочинські домовленості, які зобов'язання раніше взяті на себе кожна країна має виконати".

Пєсков висловив сподівання, що зустріч Путіна та Ердогана відбудеться в Москві 5 або 6 березня. За його словами, нині вона в стадії підготовки.

Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 36 турецьких військовослужбовців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ЄС із питань закордонних справ збереться на позачергове засідання через ситуацію у Сирії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178748
 
 
 Топ коментарі
 
Эрдогaн знает, шо для того, шоб дружить с русней, необходимо им сначала хорошенько набить рыло. Вот тогда с вами можно о чем-то договариваться.
 показати весь коментар
 
че то хреново москали это небо закрыли . турецкие беспилотники видимо об этом не в курсе Песков анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве: "Это будет, безусловно, непростая встреча" - Цензор.НЕТ 8303
 показати весь коментар
 
Шо там с вашими Убийцами Дронов непААбедимыми Панцирями случилось? Осман ваш Панцирь антенна шатал.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
И никто не сомневается , что Єрдоган идет на переговорьі с Путиньім не для того , чтобьі слить интересьі Турции. И заглянуть в глаза Пуйлу не грех. Что же про Украину пишите ?
 показати весь коментар
 
 
Хутин - Летчиков со сбитых нашли,они у нас?
-Да фюрер!
- Значит самолёты были сирийские.
Так и объявите!
 показати весь коментар
 
 
Завалят кацапы Эрдогана,
Визит к ублюдкам будет ошибкой,
Кацапьё мрази, пусть ***** на поклон едет,
На ******** гундяеве верхом
 показати весь коментар
 
 
Росссийских подонков утилизируют,
Зачем Эрдогану эти недоумки крелядские ?
 показати весь коментар
 
 
В азіатів тюрків інша ментальність, майже семітська. Це тільки рос.фашисти все унічтожают, випалюють, кормят голодранців а потім прощають мільярди. Монголо татари, османи в кращі часи свого панування не випалювали і не вирізали все дотла. Головне щоб сумирно і бакшиш пожирніше було з кого брати.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору