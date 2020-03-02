 Держоборонзамовлення в 2021 році буде рекордним і становитиме 30 млрд грн, - Абромавичус

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він повідомив в ефірі "Україна 24".
За його словами, є види техніки, які занадто дорогі для України.
"Хоча держоборонзамовлення з кожним роком зростає і я хотів би зазначити, що наступного року воно буде рекордним. Якщо цього року воно становило 19 млрд грн держоборонзамовлення і приблизно 3 млрд грн ще бюджет за держгарантіями - це загалом 22 млрд. Наступного року це буде 20 плюс 10, тобто 30 млрд грн", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) затвердила основні показники державного оборонного замовлення (ДОЗ) на 2020 рік, 2021 і 2022 роки.
https://youtu.be/V42JemftIIw
А гривня не деньги -- её даже в Польше не меняют ни на что... *)
...про Прагу могу поспорить... -- но ты ж тоже умный человек -- шо б со мной не спорить...*)
САМ сказал.
Що там з закупкою снарядів, до великого калібру???
Не зря поздоровался с караулом "Слава Украине !"
иногда необходимо уничтожить некоторое количество людишек,и что в конце концов плохого в уничтожении внутренних врагов?Жить долго и спокойно пошло...конец цитаты.
Гсподь правильно сделал,убрав из жизни этого подонка
https://youtu.be/ttvkA_p6mhI
Бракованных и не нужных БТРов "Козак" купят по рекордным ценам!
Как там:
"Мародёры наживающиеся на войне"?
"Насмешка над боеспособностью ВСУ - в Гособоронзаказе не выделены деньги н
а боеприпасы", - генерал Забродский
https://censor.net.ua/news/3178619
"В Львовской области может быть налажен выпуск патронов. Такую информацию журналисты получили от генерального директора «Укрооборонпрома» Романа Романова. Новое предприятие должно стать заменой луганского завода, который сейчас находится под оккупацией.
Романов сообщил, что вместе с оккупацией территорий Луганщины Украиной был утрачен контроль над заводом по изготовлению патронов в Луганске.
«Мы уже подали проект строительства такого завода в Кабмин, и, не исключено, что он появится на Львовщине», - отмечает директор концерна.
По информации Романова, в этом вопросе налажен диалог с руководителями области, которые готовы обеспечить необходимой для завода территорией и корпусами."