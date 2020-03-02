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 Політика України
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 Держоборонзамовлення в 2021 році буде рекордним і становитиме 30 млрд грн, - Абромавичус

Глава державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус заявив, що державне оборонне замовлення в 2021 році стане рекордним і становитиме 30 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він повідомив в ефірі "Україна 24".

За його словами, є види техніки, які занадто дорогі для України.

"Хоча держоборонзамовлення з кожним роком зростає і я хотів би зазначити, що наступного року воно буде рекордним. Якщо цього року воно становило 19 млрд грн держоборонзамовлення і приблизно 3 млрд грн ще бюджет за держгарантіями - це загалом 22 млрд. Наступного року це буде 20 плюс 10, тобто 30 млрд грн", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) затвердила основні показники державного оборонного замовлення (ДОЗ) на 2020 рік, 2021 і 2022 роки.

Також дивіться: У 2020 планується закупівля близько 3 тис. ракетних комплексів і ракет на 2 млрд грн, - Міноборони. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178746
 
   
 Топ коментарі
 
Все ще попереду. Борги, якими стримують гривню прийдеться віддавати.
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Сешное заявление на фоне распила бюджета рыжим гудком ахметкой который должен давно сидеть с конфискацией --Как сообщалось, по последним оценкам Минэкоэнерго, прогнозируемый на 2020 год дефицит госпредприятия "Гарантированный покупатель" для выплат по "зеленому тарифу" составит 19 млрд грн.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178544
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От тільки чого будуть варті ті 30 млрд грн.?
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А хіба долар ще не по 100 гривень як вангували рошенівці ше півроку тому?
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Все ще попереду. Борги, якими стримують гривню прийдеться віддавати.
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...если денег нету -- нету никаких долгов...

А гривня не деньги -- её даже в Польше не меняют ни на что... *)
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А раніше у деяких країнах гривню міняли, хоча курс був невигідним.
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На украинской границе -- с нашей стороны -- меняют любэ, на шо попало... -- съезди -- скучно не будет... *)
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Я такого не знаю. Лет с 15 тому назад -- тёща попросила -- принёс лопату гривень в свой банк -- там список глянули. -- нет такой влюты в Мире. ...трупель есть, однако...
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Я сам міняв гривні у Будапешті. У Німеччині дійсно гривню не поміняти.
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-- спорить с тобой не буду... про Будапешт.

...про Прагу могу поспорить... -- но ты ж тоже умный человек -- шо б со мной не спорить...*)
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При дорожчому долярі ціни були нижчими. Чомусь.
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а при чем тут доллар, ты ЗЕбильное не понимаешь что выделить можно и трилион, только если их нету то никто и не даст. При рошенивци, от заявленных только финансировалось на 60%, а сейчас казна пуста и доходы не падают а летят в пропасть.
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Вот когда будет этот оборонзаказ, тогда и будем обсуждать. А пока это пустая трепотня не о чем, особенно учитывая экономические реалии и исполнение зелеными своих обещаний. И, кстати, уже просранный оборонзаказ 2020.
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Финлндия в 1939 году мочила кремлевских фашистов обыкновенным ружжом.ни самолетов ни танков у маршала Маннергейма не было,если не считать ту рухлядь что стояла в амбарах
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там в свое время, по инициативе министра финансов, приостановили строительство линии Манергейма и направили деньги на увеличения благополучия страны - чтобы граждане хотели ее защищать. И оказались, в итоге, правы.
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Кстати, редуктор, правильно не "концерн",а "концерт".
САМ сказал.
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Рекордним з розпилу
Що там з закупкою снарядів, до великого калібру???
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Эрдоган крутой дядька!
Не зря поздоровался с караулом "Слава Украине !"
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Увеличение нет,наоборот уменьшение.В 2020 году ГОЗ 26 миллиардов +10 гос.гарантии.Итого 36 миллиардов,больше чем в 2021.
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а в 2022 еще более рекордным - на з/п для абромавичуса, наема и присных должно хватить. на экспорт и для нацгвардии авкова тоже что-то обломится. а сколько выделено на вооружения для ВСУ в этом году?
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26 января внезапно сдох идеолог православного рюсского фашизма Всеволод Чаплин.Упырь видимо глотнул Новичка.Приведу его интересную фразу :
иногда необходимо уничтожить некоторое количество людишек,и что в конце концов плохого в уничтожении внутренних врагов?Жить долго и спокойно пошло...конец цитаты.
Гсподь правильно сделал,убрав из жизни этого подонка
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Уже начали как в России , кормить завтраками . Надо немножко потерпеть?
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завтраками про потерпеть и затянуть пояса начали кормить еще в 2014
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Питання не в тому, наскільки заплановано. Проблема в тому, що не фінансується. Вже є повідомлення що підприємства-контрагенти концерну УОБу вже почали судові тяжби, в т.ч. з держказначейством. Окрім того, що ті, які на експорт власну продукцію гонять - вже зо три місяці, як не отримують повернення ПДВ, жодної копійки...
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Порохоботы, ау
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Ну даааа!!!
Бракованных и не нужных БТРов "Козак" купят по рекордным ценам!
Как там:
"Мародёры наживающиеся на войне"?

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зелебобики! а деньги где возьмете? напечатаете? тогда бы уже больше обещали, какая разница!
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29.02.20 09:54
"Насмешка над боеспособностью ВСУ - в Гособоронзаказе не выделены деньги н
а боеприпасы", - генерал Забродский

https://censor.net.ua/news/3178619
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Держоборонзамовлення в 2021 році буде рекордним і становитиме 30 млрд грн, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 2810

"В Львовской области может быть налажен выпуск патронов. Такую информацию журналисты получили от генерального директора «Укрооборонпрома» Романа Романова. Новое предприятие должно стать заменой луганского завода, который сейчас находится под оккупацией.
Романов сообщил, что вместе с оккупацией территорий Луганщины Украиной был утрачен контроль над заводом по изготовлению патронов в Луганске.
«Мы уже подали проект строительства такого завода в Кабмин, и, не исключено, что он появится на Львовщине», - отмечает директор концерна.
По информации Романова, в этом вопросе налажен диалог с руководителями области, которые готовы обеспечить необходимой для завода территорией и корпусами."
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Абрам ти нам ще розкажи, що буде через 100 років, пі№добол кінчений, свої казки розповідай зенелоху.
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думаю, що до 2021 р. вас вже не буде у владі
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Та чули ми вже, все супер, тільки набої забули замовити, мабуть точно планують "прекраціць стрєляць"...
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А тим часом в бюджеті діра... З яких шишей буде така могутня обороноздатність? ФОПам спрощенку закриєте і податків домалюєте?
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Оруэл - Война должна продолжаться. ЦЕЛЬ ВОЙНЫ НЕ ПОБЕДА ,А ДЕРЖАТЬ НАРОД В СТРАХЕ.
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