 Разом зі звільненими з полону "ДНР" у рамках обміну повернулися ті, хто їх бив і катував, - Асєєв

Про це він повідомив на сторінці в мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
Асєєв розповів про Євгена Бражникова і Олексія Кускова.
"Обидва били мене особисто і ламали всю нашу камеру восени 17-го; Женею Ставцевим - він все ще в полоні - фактично вимили підлогу, протягнувши всім коридором) я також говорив президенту. Він тут же зв'язався з СБУ, де йому голосно відрапортували: "Бражниковим займаємося" - і на цьому все", - зазначив він.
За словами Асєєва, ні допитів, ні офіційної відповіді на його запит щодо заяви на "цих двох персонажів" не було. Зазначається, що запит він зареєстрував в СБУ ще 20 січня.
"Бражникова почали бити ще за наметами, як тільки нас привезли з блокпоста - тоді його врятували військові і під конвоєм СБУ доставили до Києва. Кусков - вже понад два роки на волі (його поміняли ще в грудні 17-го). У Феофанії ( мабуть, прийшов провідати свого друга Бражникова) зустрів мене на першому поверсі, ляснув по плечу і мило з посмішкою запитав: "Ну, як ти? Пам'ятаєш мене?" - Пам'ятаю, Льошо, я нічого не забуду..." - розповів журналіст.
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
"Кусков - уже больше двух лет на свободе (его поменяли ещё в декабре 17-го).Источник: https://censor.net.ua/n3178741"
Тому, можливо, ДО його свідчень після звільнення, по Кускову раніше свідчень не було.
Асєєв написав запит в СБУ в січні 2020.
І саме Баканов має відповідати на запит Асєєва про цих покидьків.
"Оба избивали меня лично и ломали всю нашу камеру осенью 17-го; Женей Ставцевым - он всё ещё в плену - фактически вымыли пол, протащив по всему коридору) я также говорил Президенту. Он тут же связался с СБУ, где ему громко отрапортовали "Бражниковым занимаемся" - и на этом все"
Внимание, вопрос: Какому из президентов рассказал о проблеме Асеев?
И то что с 20.01. ни гу-гу.......😡
Шось підказує, що вони не будуть виясняти, хто голосував за Зеленського, чи Гриценка, чи Тимошенко....
Для них ми тут всі: «каратєлі, бєндєровци, порохоботи. »
Сцка, когда же плесень уже осознает, что клоун при власти восемь месяцев, а страна катится в женский половой орган?
Вони такі, адепти РМ... )
Кстати, а где вот та "чудесная" партия Свобода? Не слышно её и не видно. Ну, это так, к слову, вспомнилось. Я в курсе, что они гэбэшные говнюки.
или сбу продолжает быть филиалом пропукинского фсб?
И НИ,,УЯ!
Клоун он и есть клоун и марионетка.
Нам вперто долдонять, що всі звільнені типи з цивільних - "герої-підпільники", які працювали на СБУ. Там уже, певно, всі груди обчіпляли медалями бабам-диверсанткам і штанам-розвідникам.
Тепер квартирки і компенсації підженуть ...
Ті дві кобили з бровищами-губищами, які відмовилися їхати і вякали =развє ми пахожи на тєх, кто сідєл на падвалє= журяться, напевне, що не вдалося у лохів бабки видурити і житло.