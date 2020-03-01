 Разом зі звільненими з полону "ДНР" у рамках обміну повернулися ті, хто їх бив і катував, - Асєєв

Про це він повідомив на сторінці в мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

Асєєв розповів про Євгена Бражникова і Олексія Кускова.

"Обидва били мене особисто і ламали всю нашу камеру восени 17-го; Женею Ставцевим - він все ще в полоні - фактично вимили підлогу, протягнувши всім коридором) я також говорив президенту. Він тут же зв'язався з СБУ, де йому голосно відрапортували: "Бражниковим займаємося" - і на цьому все", - зазначив він.

За словами Асєєва, ні допитів, ні офіційної відповіді на його запит щодо заяви на "цих двох персонажів" не було. Зазначається, що запит він зареєстрував в СБУ ще 20 січня.

"Бражникова почали бити ще за наметами, як тільки нас привезли з блокпоста - тоді його врятували військові і під конвоєм СБУ доставили до Києва. Кусков - вже понад два роки на волі (його поміняли ще в грудні 17-го). У Феофанії ( мабуть, прийшов провідати свого друга Бражникова) зустрів мене на першому поверсі, ляснув по плечу і мило з посмішкою запитав: "Ну, як ти? Пам'ятаєш мене?" - Пам'ятаю, Льошо, я нічого не забуду..." - розповів журналіст.

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.