 Екскомбат "Айдару" Мельничук повідомляє про затримання на грецькому кордоні за запитом РФ. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі "Фейсбук".

"Мене затримали на болгарсько-грецькому кордоні. Картку Інтерполу виставила Росія. Зараз буде Інтерпол затримувати", - розповів він.

Разом з Мельничуком перебуває дружина на 7-му місяці вагітності і 9-місячний син.

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