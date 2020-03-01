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Все про:затримання (3120) Інтерпол (264) Росія (26601) Мельничук Сергій (30)

 Екскомбат "Айдару" Мельничук повідомляє про затримання на грецькому кордоні за запитом РФ. ВIДЕО

На грецькому кордоні затримали екснардепа і першого командира батальйону "Айдар" Сергія Мельничука.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі "Фейсбук".

"Мене затримали на болгарсько-грецькому кордоні. Картку Інтерполу виставила Росія. Зараз буде Інтерпол затримувати", - розповів він.

Разом з Мельничуком  перебуває дружина на 7-му місяці вагітності і 9-місячний син.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чернігівський суддя відпустив викрадача людей, який двічі втікав і якого розшукував Інтерпол

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178740
 
 
 Топ коментарі
 
Можна уявити, що буде в Україні з атошниками, коли «наступіт мір с Россієй»....
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Интерпол - тоже кацапская организация, как и ОБСЕ
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це все цікаво...
АЛЕ чому в "командири та госп.забеспечення"добровольців ПОНАПХАЛАСЬ сила-силенна ашкєназі та ментів які при януковощі хама в дупу цілували?
В Україні їх 0.8% а серед пільговиків"добрабатовців" -6%!!!!
невже такі хєроїчні? Екскомбат "Айдару" Мельничук повідомляє про затримання на грецькому кордоні за запитом РФ - Цензор.НЕТ 4322
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Жевать перестань - противно смотреть...
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Интерпол имеет славное прошлое, о котором старательно умалчивает. В свое время Кальтербрууннер подавал запросы на депортацию евреев в нацистскую Германию и Европейские страны страны весьма успешно депортировали бедняг прямиком в концлагеря. Та ишо контора. Бабло кацапинское там веером вертится
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То,звичайно,неправильно.Цей гівнюк повинен сидіти в українській тюрмі.
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А в лицо, ему, сказать слабо? или его бойцам?
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1) ляпання язиком в Україні на УКРАЇНСЬКОМУ САЙТІ =ознака дебілкуватості а-ля пукін Екскомбат "Айдару" Мельничук повідомляє про затримання на грецькому кордоні за запитом РФ - Цензор.НЕТ 2790
2) ЛЮДИ не бояться казати в облича покидькам що ті сволота,навіть як ті були колись героями
3) то у вас в фєдєрастії=країні рабів, такі звички у бидла заляканого.. а УКРАЇНА це ж не фєдєрастія
МИ=УКРАЇНЦІ ВІЛЬНІ ЛЮДИ і у нас ДЕМОКРАТІЯ а не фашистська=пукінська диктатура Екскомбат "Айдару" Мельничук повідомляє про затримання на грецькому кордоні за запитом РФ - Цензор.НЕТ 2790
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Та я уже понял, что ты такой "свободный и смелый", что прячешься под ником. А ты у Юры звеньевой? так быстро "подтянулся"....Что, Юра сам не справляется?
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А шо ,ото такий крутезний пєрєц ? Чому ж йому соплі Ляшко оббивав ?
А яким "його" бійцям ? Тим,що підприємців бомбили,волонтерку тирили ,кришували директора Укрспирту ,з невгодними бійцями розправлялись ?
О! Та тут і список тих доблєсних бійців є !https://www.pravda.com.ua/articles/2015/05/21/7068631/
Екскомбат "Айдару" Мельничук повідомляє про затримання на грецькому кордоні за запитом РФ - Цензор.НЕТ 6147
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За любих розкладів кацапи розшукують його не за це. Подібні речі, вони як раз таки заохочують...
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Шо такое, Юра? Тиль сказал отгавкуйся сам? И так, предложение то же - скажи ему это все в глаза. Или все же ссыкотно?
Кроме того, обвинить кого то в чем то может только суд. Суд был? Нет? Ну так закрой ипальник, и не воняй.
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Юра, если ты находишься не далеко от Киева, то я могу подскочить, и ты мне, в глаза, выскажешь все что думаешь.
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А ти сєпар довбаний, вже мав би догнивати десь у лугандонській посадці.
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Нефиг шастать...
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Я его запомнил не с хорошей стороны, но если касабы его хотят арестовать, то им надо помешать в этом.
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Какая разница? Одним биндерой менше... ???
Екскомбат "Айдару" Мельничук повідомляє про затримання на грецькому кордоні за запитом РФ - Цензор.НЕТ 927
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А на хрена ты, Мельничук в эту Гей--Европу с беременой женой и 9-месячным сынишкой поперся. Тебе Украины мало?
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він за те й воював, щоби бути людиною і мати можливість подорожувати світом. Це Лугандяо і москальня, воює за те, щоби у концтаборі жити.
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да а деньги,ты что ли даешь,на поездки?может грабил и контрабасил,за то и воевал?!
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может...а может и нет... а может ты - кацап... а может, провокатор... я думаю, сто руссише швайне...но может быть и нет... может, бурят пестаглазый, а?
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А это видимо уже украинская традиция быть дураком!!!То один ВСУ попёрся в Крым,вещи начальника забирать...то Маркиву приспичело поехать в Италию...то сын крупного начальника СНБО,попёрся к бабец в Минск...а на рашке сколько сидит!!!!
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Если почитать Потнова и Лукаш, отребье, маргиналы, и.т.п.
Столько ненависти и люди по 6 часов на тв. А в Германии зик, ньюс оне, Наш. 5 канал, так что все тут очень, очень ""любят"" слуг
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Той, хто створив батальон "Айдар" та зламав кремлівський план бліцкригу в 2014 році, потребує нашої негайної допомоги! Незалежно від політичних уподобань. Це стосується кожного українця!
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Дзвоніть на гарячу лінію МЗС (044-238-16-57) та вимагайте реакції на брехливі заяви російського інтерполу про скоїння комбатом Мельничуком злочину на території ростовської області (де його не було взагалі в 2014 році) та якою росіяни вважають Луганську область та Луганськ. Ніколи Луганськ не був територією рф та ніколи не буде!
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А почему украинские суды не судят и не выставляют в интерпол российских вояк, которые воевали или воюют в Украине или не объявляют в международный розыск Суркова и Путина.
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Фотки с фейсбука контакта статьи и комменты на цезроре видимо не является для интерпола фактами
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"Меня задержали на болгарско-греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия. Сейчас будет Интерпол задерживать", - рассказал он. Источник: https://censor.net.ua/v3178740

Московити брехливі шакали Екскомбат "Айдару" Мельничук повідомляє про затримання на грецькому кордоні за запитом РФ - Цензор.НЕТ 1045
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Какое бы прошлое у Мельничука не было-он враг московии,а значит его необходимо вручать.срочно!
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Перевірка елінів на вшивість розпочалася, але на Моностиракі кожна третя крамниця обслуговує на "чіста руском"(((
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Дивно, за подання до Інтерполу України не затримали ані Януковича, ані Азарова, ані Портнова, ані будь-кого з крадіїв, а за поданням москалів хапають через одного. Може причина не в прізвищах, а в змісті звернення.
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