 Екскомбат "Айдару" Мельничук повідомляє про затримання на грецькому кордоні за запитом РФ. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі "Фейсбук".
"Мене затримали на болгарсько-грецькому кордоні. Картку Інтерполу виставила Росія. Зараз буде Інтерпол затримувати", - розповів він.
Разом з Мельничуком перебуває дружина на 7-му місяці вагітності і 9-місячний син.
АЛЕ чому в "командири та госп.забеспечення"добровольців ПОНАПХАЛАСЬ сила-силенна ашкєназі та ментів які при януковощі хама в дупу цілували?
В Україні їх 0.8% а серед пільговиків"добрабатовців" -6%!!!!
невже такі хєроїчні?
2) ЛЮДИ не бояться казати в облича покидькам що ті сволота,навіть як ті були колись героями
3) то у вас в фєдєрастії=країні рабів, такі звички у бидла заляканого.. а УКРАЇНА це ж не фєдєрастія
МИ=УКРАЇНЦІ ВІЛЬНІ ЛЮДИ і у нас ДЕМОКРАТІЯ а не фашистська=пукінська диктатура
А яким "його" бійцям ? Тим,що підприємців бомбили,волонтерку тирили ,кришували директора Укрспирту ,з невгодними бійцями розправлялись ?
О! Та тут і список тих доблєсних бійців є !https://www.pravda.com.ua/articles/2015/05/21/7068631/
Кроме того, обвинить кого то в чем то может только суд. Суд был? Нет? Ну так закрой ипальник, и не воняй.
Столько ненависти и люди по 6 часов на тв. А в Германии зик, ньюс оне, Наш. 5 канал, так что все тут очень, очень ""любят"" слуг
Московити брехливі шакали