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 Турецькі дрони й артилерія знищили авіабазу Алеппо

ЗС Туреччини зруйнували військовий аеродром сил режиму Башара Асада в районі Нейраб провінції Алеппо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

Цей військовий об'єкт в передмісті Алеппо активно використовувався силами Асада під час організації атак на населені пункти зони деескалації. Удар по аеродрому було завдано в суботу ударними БПЛА і артилерії ЗС Туреччини.

Після удару ЗС Туреччини по аеродрому Кувейрас на сході Алеппо, командування сил Асада напередодні перекинуло всю авіаційну техніку на аеродром в районі Нейраб, однак і той піддався ударам турецької армії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пілот турецького винищувача вилетів на бомбардування із плакатом про сексуальне насильство над росіянами. ФОТО

За даними місцевих джерел, виведення з ладу аеродромів на північному заході Сирії значно звузить можливості для маневрування прихильників Асада в цій частині країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ЄС із питань закордонних справ збереться на позачергове засідання через ситуацію у Сирії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178739
 
   
 Топ коментарі
 
Фактически на данный момент идёт военное противостояние рашки и Турции в Сирии.
В общем-то, полная беспомощность рашистской и асадовской военщины в Идлибе против современных методов ведения боевых действий и дымовая завеса против турецких БПЛА - это и есть ответ на вопрос: как рашка собирается "воевать" со странами НАТО

Турецкие дроны и артиллерия уничтожили авиабазу Алеппо - Цензор.НЕТ 6486
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дату і місце бійки було оголошено заздалегідь?..



Roman Davydenko@RomanDmitrich 11 ч

В турецькому Мармарісі відбулася бійка між українцями й росіянами.
Турки-офіціанти помогли. Приїхала поліція: українців відпустили, москалів спакували.
Хочу в Туреччину)
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Эрдоган имеет рашистов орально-анально Турецькі дрони й артилерія знищили авіабазу Алеппо - Цензор.НЕТ 5686
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25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
@herooftheday10

"Матушка роzzия тр#хну детей шл#хи" - пилот

самолёта сбившего су-24 в Сирии, 01.03.))
Турецькі дрони й артилерія знищили авіабазу Алеппо - Цензор.НЕТ 8086
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Это не турок, а постановочный утырок какой-то. Турецкий воин с таким плакатом - абсурд.
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Да ти шо мокша!? Ето только ви руснявие ****** способни наклейки "На Берлин" на совкових ладах лепить!
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Шо-то ты сегодня один за всю козломордию впахиваешь. Тебе хоть сверхурочные заплатят? Турецькі дрони й артилерія знищили авіабазу Алеппо - Цензор.НЕТ 4844
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Затіває щось... оцю ось, яку затівають...
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Зенелох не ховайся , починай мочити кацапських мутантів, Ердоган тобі в допомогу.
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Кацапня,а султан же тільки почав! Далі буде ще веселіше...
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на весы: 9 лярдов труба или молчья утираться, думаю вождь руцких ястребов выбрал второе и прикинеться, мол ну это так, по согласию
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Читаю комменты: Эрдоган побомбил Асада - это стратегические успех Украины ))))) Какие же вы смешные )))
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ворог мого ворога - мій друг. чи ти проти?
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а студебеккері под ракеті катюща єто чей смєшной успех?
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Это где ты такое прочитал, русский? Покажи
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ето інформационно-псіхологічєская опєрація
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Вчора у Туреччині прощалися із загиблими воїнами. В країні траур, на вулиці вийшли тисячі ....

https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-turkiye-evlatlarina-veda-ediyor-6155363

Турецькі дрони й артилерія знищили авіабазу Алеппо - Цензор.НЕТ 540

Турецькі дрони й артилерія знищили авіабазу Алеппо - Цензор.НЕТ 7552
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Последствия игр с рабсией, потоки турецкие, нефть...и теперь убитые.
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Ну не день, а праздник какой то! Не думал что турки так порадуют!
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Кремлевских шакалов первым начал мочить в сортире Порох,вторым стал Эрдоган!!! Макрон выразил полную поддержку Турции. Турецькі дрони й артилерія знищили авіабазу Алеппо - Цензор.НЕТ 5196
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це коли в Ілловайську за коридор зелений з ****** домовився?
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Круто домовився - э чому позаздрити...скільки нам ця домовленність вартувала? 600 життів?
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он то договорился,только вот ***** как и с турками договоренность похерил!и кто виноват?
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Ти ідіот, чи придурюєшся? Він завів людей у пастку ***** - звісно, що ***** і не збирався виконувати жодних довомленностей.
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Добровольцями в Іловайську керував Порох? хворе?
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Круто ти і тобі подібні голосували за кучму та зека які в свою чергу до 2014 року повністю знищили ЗСУ. Як ви майстерно зістрибуєте і скидуєте з себе відповідальність на Петю, який вперше за 25 років хоча б одягнув та нагодував ЗСУ, а, що ви Петі у 2014 році передали? Топ армію у Європі? (зразка 50-х років), сидять ще щось розповідають.
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А розкажи тоді нам, що ти думаєш про рейд 95-ої бригади завдяки якій з оточення вийшло близько 3-х тисяч військовослужбовців та 250 одиниць техніки близ кордону з рашкою? Цікаво, що ти скажеш з цього приводу.
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Не свисти! Пэтя сам хвалился, что он лично договорился с путеном по телефону! У них разговоры были почти каждый день, с его лично слов.
"У нас все ходы записаны"(с)
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Не шатай соевую будку. Тебе Томоса мало что ли?
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Парах мох мачить тока сваи штаны со страху у дебильцыво.
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Лущее так: "Сиравно иго не брошу, чирвакам иго подброшу".
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Цены на гробы на РАБссии выросли в цене в 3 раза.
Из Ютьюба.
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А хто.власне. оплачує цю всю сирійску війну?Асад?За десятки років хаосу.Сирія втратила економіку і самі доходні нафтові родовища.А війна-це тотальне розорення всіх ресурсів в тому числі і людських.З цього виходить:-Пуйло.в стилі комуно-авантюрних вожаків.вкладаючи мілліарди на мілітаризацію опустошеної Сирії хоче чужими руками і кров"ю загазпромити всі сирійські нафторордовища і підібратись поблище до великої арабської нафтокриниці..Щоби уже потім з висоти світового монополіста і мілітариста.правити майже всім світом не враховуючи Америки і лише при тій умові,якщо там не буде до того часу, ще одного Трампа..Заскучив явно Плешивий за високоімперськими почестями з колін європейських і світових політиків і правителі
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А теперь представьте себе, что на следующих выборах 73% турок голосуют за известного аниматора одного из отелей, и тот побеждает с лозунгом "Главное - прекратить стрелять".
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не надо Украине вступать в НАТО.Уж лучше наследовать сирийского Асада,который пригласил рашиста ,а Украинеследует пригласить Турцию ,да построить военно морскую базу где то рядом с мостом,,,,дроны пущай Антонов штампирует по лицензии турка для всякого смеху...типа нонешнего
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тому ти і безфамільний, що без розуму
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цікаво, а скільки там расіянських вошей до пекла відправились??))
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Рудий Кенгуру@hu_YUZHNOYE 12 ч
Я пам'ятаю цей текст. Типу "нахуа купувати у турків, якщо українська компанія а.дронс (яка належить касьянову) розробила унікальний ударний безпілотник ("муха" прикручена до коптера), який не має аналогів, ко-ко-ко, пок-пок-пок, свинарчуки, корупція, порошенко"
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Касьянов , Семенченко ( Гришин ) . Кто их выдвинул в 2014 ? Откуда они появились ? Аваков , альо .
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Ердоган - не Порох, мінський договорняк не став мутити
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понимаешь в чем дело, тогда русские смяли сильно позиции ВСУ, из-за чего был необходим минские соглашения.
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Порохобот, у нас уже целый год новый Президент. Прими это и смирись
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Пердоган яйца мял с 2011-го Турецькі дрони й артилерія знищили авіабазу Алеппо - Цензор.НЕТ 8409 Пока военные не взбунтовались.
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Посмотрите на ютубе "самый сок", так там последние ролики чистая реклама Пэти, что только два человека в Мире: Пэтя и Ердоган пошли против путена, а Пэтя был первым и поэтому благодаря ему Ердоган так осмелел... )))))))))))) Млять, а то мы не помним все его геройства с гешефтами и скандалами со свинарчуками, а это была "вершина айсберга" подземной деятельности барыги...
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Через турецко-сирийскую границу продолжает перемещаться техника. Колонны идут безостановочно круглые сутки. Главное - турки не должны останавливаться и вести с кацапами бесполезные переговоры.
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*****.....ну нахера ты так, ночь-же , а я ржу как конь......
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А в это время трусливый дезертир клоун отводит войска в глубь Украины
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Эрдоган и Путин -- соседнего поля ягоды...

Они, между собой рассосутся, с конца на конец -- Украине от этого не полегчает.
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Для турков это исконно османские земли,где находится гробница их Сулеймана Шаха и только в соответствии с Анкарским договором 1921 года, который положил конец короткой франко-турецкой войне, Турция согласилась признать суверенитет Франции над недавно установленным французским мандатом Сирии и Ливана.А вот что там ***** забыл-непонятно!
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Оно массовые убийства мирного населения создавало, чтобы беженцами европу шантажировать и не давать строить трубопроводы по территории Сирии.
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Спасибо Турции и ее Президенту за то, что сделали прекрасные
выходные миллионам людей, а также показали правильный путь решения общемировой
проблемы.

Обещаем повторить.
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