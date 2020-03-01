 Турецькі дрони й артилерія знищили авіабазу Алеппо

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
Цей військовий об'єкт в передмісті Алеппо активно використовувався силами Асада під час організації атак на населені пункти зони деескалації. Удар по аеродрому було завдано в суботу ударними БПЛА і артилерії ЗС Туреччини.
Після удару ЗС Туреччини по аеродрому Кувейрас на сході Алеппо, командування сил Асада напередодні перекинуло всю авіаційну техніку на аеродром в районі Нейраб, однак і той піддався ударам турецької армії.
За даними місцевих джерел, виведення з ладу аеродромів на північному заході Сирії значно звузить можливості для маневрування прихильників Асада в цій частині країни.
#ШАМ. Сегодня с наступлением темноты турецкие дроны атаковали колонну асадитов на юге #Идлиба. Колонну хорошенько раздерибанили #сири #асадиты #турция
https://twitter.com/newkc14/status/1234196127601184768?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5E393535353b636f6e74726f6c%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
Roman Davydenko@RomanDmitrich 11 ч
В турецькому Мармарісі відбулася бійка між українцями й росіянами.
Турки-офіціанти помогли. Приїхала поліція: українців відпустили, москалів спакували.
Хочу в Туреччину)
25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
@herooftheday10
"Матушка роzzия тр#хну детей шл#хи" - пилот
самолёта сбившего су-24 в Сирии, 01.03.))
https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-turkiye-evlatlarina-veda-ediyor-6155363
"У нас все ходы записаны"(с)
Из Ютьюба.
Рудий Кенгуру@hu_YUZHNOYE 12 ч
Я пам'ятаю цей текст. Типу "нахуа купувати у турків, якщо українська компанія а.дронс (яка належить касьянову) розробила унікальний ударний безпілотник ("муха" прикручена до коптера), який не має аналогів, ко-ко-ко, пок-пок-пок, свинарчуки, корупція, порошенко"
Они, между собой рассосутся, с конца на конец -- Украине от этого не полегчает.
выходные миллионам людей, а также показали правильный путь решения общемировой
проблемы.
Обещаем повторить.