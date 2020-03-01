 У Чехії зафіксовано перші випадки зараження коронавірусом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами міністра охорони здоров'я Чехії Адама Войтеха, у трьох пацієнтів виявили "легкі симптоми" коронавірусу.

Двоє чехів і американський студент приїхали з півночі Італії.

Двоє хворих перебувають у лікарні Праги, третій - в лікарні міста Усті-над-Лабем.

"Ми просимо всіх дуже серйозно подумати про те, щоб не їздити в ці регіони (регіони Італії. - Ред.) Для відпочинку або катання на лижах, якщо в цьому немає необхідності, оскільки існує небезпека", - сказав Войтех на брифінгу.

Нагадаємо, станом на ранок 1 березня в світі зафіксовано 86 983 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 - за добу зафіксовано 1800 нових випадків хвороби. 2 978 хворих загинули.

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