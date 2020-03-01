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 Події, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:Чехія (296) COVID-19 (433)

 У Чехії зафіксовано перші випадки зараження коронавірусом

Влада Чехії підтвердила три випадки інфікування коронавірусом Covid-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами міністра охорони здоров'я Чехії Адама Войтеха, у трьох пацієнтів виявили "легкі симптоми" коронавірусу.

Двоє чехів і американський студент приїхали з півночі Італії.

Двоє хворих перебувають у лікарні Праги, третій - в лікарні міста Усті-над-Лабем.

"Ми просимо всіх дуже серйозно подумати про те, щоб не їздити в ці регіони (регіони Італії. - Ред.) Для відпочинку або катання на лижах, якщо в цьому немає необхідності, оскільки існує небезпека", - сказав Войтех на брифінгу.

Нагадаємо, станом на ранок 1 березня в світі зафіксовано 86 983 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 - за добу зафіксовано 1800 нових випадків хвороби. 2 978 хворих загинули.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "До зустрічі з коронавірусом готові": головний санлікар Ляшко проінспектував госпіталі в Житомирі, Рівному та Сарнах. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178734
 
 
 Топ коментарі
 
Лучше быть живым параноиком, чем дохлым оптимистом.
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А у нас новосанжарівці провели обряд вигнання короновірусу.
Так шо, всьо поки, тьфу, тьфу.
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заморозити та гризти *)
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Стремноватенько.. Так как каждый день езжу общественным транспортом..
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Лучше быть живым параноиком, чем дохлым оптимистом.
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А у нас новосанжарівці провели обряд вигнання короновірусу.
Так шо, всьо поки, тьфу, тьфу.
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Китай надо привлечь к ответственности за распространение вируса. Байкот китайскому хламу!!! Сам лично стараюсь ничего китайского не брать наскольок это возможно, к сожалению китаёзы засрали своими хламом абсолютно всё((((
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у нас на хауптбаннхофе туберкулёзников больше ..
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Так справа y тому що чисельність ін фікованих зростає як гриби після дощу.. У Чехії зафіксовано перші випадки зараження коронавірусом - Цензор.НЕТ 8945
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Инфа е по одному. Вмер вчора, штат Вашiнгтон, 36 рокiв.Ще двое - невiдомо.
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погано...казали що тiльки старi вмирають.. У Чехії зафіксовано перші випадки зараження коронавірусом - Цензор.НЕТ 7576
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Так ,я неправильно висловився - не то що казали десь там а я просто звертав увагу на вік всіх померлих в різних странах..Получалось - 70-90 років ..
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Да більше їх. Воно вже з позапрошлого місяця в Європі.
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Уже 129

Update von 18.28 Uhr: Am Nachmittag hat das Robert-Koch-Institut neue Zahlen zu den in Deutschland bekannten Covid-19-Fällen bekannt gegeben (Stand: 15 Uhr).

Das Saarland sowie die neuen Bundesländer zählen weiterhin keine Infizierten.

Die mittlerweile 129 bekannten Fälle verteilen sich indes folgendermaßen.Bayern: 23 Fälle

Baden-Württemberg: 15

Hessen: 8

Rheinland-Pfalz: 2

Nordrhein-Westfalen: 74

Niedersachsen: 1

Bremen: 1

Hamburg: 1

Schleswig-Holstein: 2
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О то шайзе....я ж кажу як гриби після дощу..
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Будет дальше расти ---, тысячи людей, имевшие контакты с инфицированными, находятся сейчас на домашнем карантине.
Сколько из них заражено одному Богу известно...
"Die Zahl der bekannten Coronavirus-Krankheitsfälle ist am
Wochenende in Deutschland auf über 100 Fälle angestiegen. Ein
Unternehmen in Bayern muss zum Wochenanfang 1600 Beschäftigte in häusliche Quarantäne schicken" .
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В новостях сказали, что итальянцы запасаются макаронами и вином. Макароны не ем, а вот вино, на случай вынужденного карантина, прекрасная идея.Завтра куплю 14 бутылок )
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та ми поїхали в суботу на закупи в Кауфлянд і я скажу вам що де які полицi порожні і дещо що ми не купили, такого ще не було, тобто народ згрібає і продукти і дезінфекційні засоби
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На сегодняшний день официально подтвержденных нет. Полька вернувшаяся из Таиланда в Лодзь через Варшаву... Тесты отрицательные.
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Дякую. А то я якраз скоро їду в Лодзь, так що ця ситуація із коронавірусом мене трохи напрягла
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Якщо у нас вже 117 осiб то скоро в Польщі будуть.стовiдсотково.. ..Бо кожну п,ятницю тлум полякiв заробiтчан iде до дому з Бундесу на уiкенди..
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Тихо.В Польш! нема.А то санаториев не хватит,иВВП упадет.
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пусть едут к нас, учиться. у нас проверять и лечить нечес. значит в Украине больных НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!! а где пассажиры 35 самалетов которые прибывали до оглашения карантина?
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Якось мляво в Україні розганяється короновірусофобія. Взяли б уроки у баби Юлі, ото була паніка, я купу бабла заробив на дефіциті марлевих пов"язок. Не той нині вірус, не страшний.
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Начисти морду доктору Комаровскому. Из - за этого гада маски одеть стремаются.
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Хреновые дела так стремительно распространяется пандемии не избежать
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Можем с Вами только посмеяться печальным смехом власть болванчика и болванчиков кроме бла бла не в состоянии решить не один вопрос на государственном уровне
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нє апєтітно - от склянку молока та скибку паляниці з медом
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Де заморозити? Вона в морозильнику не замерзає, як антифриз, температура градусів мінус 50 потрібна!..

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сам не пью!
але сало з цибулею...та з борщем зі сметаною.... лупану аж за вухами лясне)))
борщ - то теж... нашефсё! теж - стратегіческий продукт...)))
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глінтвейн - така класна вєсчь!!! Дєвачкі послє пєрвого бокала согласні на всьо!!! Сьодні провіряв - работає на раз!
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хто не їсть хліба, то хай пірожними пітайєца *)
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То спробуйте з кофе. Воно якщо з сальцем і цибулькою, теж повинно вставити.
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Вот это класс, вот так запас! Но как-то стрёмно, ведь долго он не сохранится, да и диверсии со стороны соседей будут.
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Класс.Такое фото убьет любой вирус.
Я даже посмотрел и на подвиги потянуло.
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Вірус нас минає? Чим ми кращі тих чехів? І вопщє - здорових нема, є необслєдувані (С)
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Зє!біли і тут оскандаляцця коли люди від того коронавірусу посипляця як спілі груші
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нема, нема, а потім бубух!!! - половину електорату нема
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Ну, до того вони встигнуть землю продати. А там і в Ізраїль, на Батьківщину!
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Вот и помалкивают, чтобы вирус не вспугнуть. Дефицит Пенсионного фонда и задолженности по зарплатам не ликвидируешь с "дырявого" Бюджета.
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Може українцям щось таке пороблено, що в Україні ніхто не хворіє?

Чи може наша зелена шобла-грьобла приховує таку важливу інформацію? Зебіли, шо ви думаєте з цього приводу?
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ага, в есесесрі сєкса нєт! А в Україні нема коронавірусу
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я не зебил но не думаю что распространение чуть более злостного чем обычно ОРВИ - "важлива інформація". Паника неоправданна.
Мне лично пофиг есть єта болезнь рядом или нет, все равно переболеем все, в течение парі лет.
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може... Боженька хоч трохи зглянеться...
і так вимучені і знесилені... і війною і зеленою дурньою...
бо на медицину надіі зовсім мало ... та ще й приховувать будуть...до останнього..
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то вимучені і знесилені - то прям лучча пітатєльна срєда, чашка петрі
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Боженька навіть приємника святого Петра Папу Римського не вберіг, а він намісник його сина. Тому, шансів у нас дуже мало.
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не-не...кажуть полегшало і Папі Римському...тільки зелені шмарклі )))) ще докучають...і поки не всі свої справи робить, особливо на людях, а от любих і приємних гостей прийма у себе... і Благословляє... так що...там майже порядок! (тьху..тьху...все таки вік (як і сан) поважний)
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А чому ж він не в лікарні? Чи не на карантині? Дивно якось...
Те шо полегшало - це добре, хоч би одужав, бо нарешті на троні святого Петра сидить дійсно свята людина.
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ой...про карантин зовсім нічого не знаю...може дійсно звичайна нежить була... а про важкість хвороби трохи перебільшили?
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У Чехії зафіксовано перші випадки зараження коронавірусом - Цензор.НЕТ 9223

це вчорашнє фото... з Главою Української греко-католицької церкви Святославом (Шевчуком)
тобто ...наче нічого...бодрячком!
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Так, я бачила цю новину та дуже здивувалась. Може такі віруючі люди дійсно тільки на Бога та його волю покладаються.
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тусть чехи едут к ляшкологу на обучение. ему этот вирус как два пальца....................
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Интересен вопрос с Индией, - при куче нищего населения и отвратительной медицине.К томуже рядом с Китаем.
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Коронавирус - это обычное ОРВИ, которое распространяется только в сырую и холодную погоду. Индии на него плевать.
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Скрывают, наверное. При их плотности населения и ужасающей антисанитарии...
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А що Індія?- Купа відео як індус троїть по коліна в Гангу, чистить зуби, одночасно какаючи вище течії. А поряд обгорілий труп пливе.
Тих ніщо не візьме.
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Если черт действительно страшен как его малюют, то надеюсь, что 8% свинодякул и тут нас от всех защитят.
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