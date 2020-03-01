 У Чехії зафіксовано перші випадки зараження коронавірусом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За словами міністра охорони здоров'я Чехії Адама Войтеха, у трьох пацієнтів виявили "легкі симптоми" коронавірусу.
Двоє чехів і американський студент приїхали з півночі Італії.
Двоє хворих перебувають у лікарні Праги, третій - в лікарні міста Усті-над-Лабем.
"Ми просимо всіх дуже серйозно подумати про те, щоб не їздити в ці регіони (регіони Італії. - Ред.) Для відпочинку або катання на лижах, якщо в цьому немає необхідності, оскільки існує небезпека", - сказав Войтех на брифінгу.
Нагадаємо, станом на ранок 1 березня в світі зафіксовано 86 983 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 - за добу зафіксовано 1800 нових випадків хвороби. 2 978 хворих загинули.
Так шо, всьо поки, тьфу, тьфу.
Update von 18.28 Uhr: Am Nachmittag hat das Robert-Koch-Institut neue Zahlen zu den in Deutschland bekannten Covid-19-Fällen bekannt gegeben (Stand: 15 Uhr).
Das Saarland sowie die neuen Bundesländer zählen weiterhin keine Infizierten.
Die mittlerweile 129 bekannten Fälle verteilen sich indes folgendermaßen.Bayern: 23 Fälle
Baden-Württemberg: 15
Hessen: 8
Rheinland-Pfalz: 2
Nordrhein-Westfalen: 74
Niedersachsen: 1
Bremen: 1
Hamburg: 1
Schleswig-Holstein: 2
Сколько из них заражено одному Богу известно...
"Die Zahl der bekannten Coronavirus-Krankheitsfälle ist am
Wochenende in Deutschland auf über 100 Fälle angestiegen. Ein
Unternehmen in Bayern muss zum Wochenanfang 1600 Beschäftigte in häusliche Quarantäne schicken" .
...
але сало з цибулею...та з борщем зі сметаною.... лупану аж за вухами лясне)))
борщ - то теж... нашефсё! теж - стратегіческий продукт...)))
Я даже посмотрел и на подвиги потянуло.
Чи може наша зелена шобла-грьобла приховує таку важливу інформацію? Зебіли, шо ви думаєте з цього приводу?
Мне лично пофиг есть єта болезнь рядом или нет, все равно переболеем все, в течение парі лет.
і так вимучені і знесилені... і війною і зеленою дурньою...
бо на медицину надіі зовсім мало ... та ще й приховувать будуть...до останнього..
Те шо полегшало - це добре, хоч би одужав, бо нарешті на троні святого Петра сидить дійсно свята людина.
це вчорашнє фото... з Главою Української греко-католицької церкви Святославом (Шевчуком)
тобто ...наче нічого...бодрячком!
Тих ніщо не візьме.