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Все про:армія (2694) призов (189) офіцер (57)

 Офіцерів запасу віком до 43 років призиватимуть на строкову службу, залучати до участі в ООС не будуть

Офіцерів запасу призиватимуть на строкову службу в армії. Зараз збирають послужні картки, уточнюють картотеки, кількість цих офіцерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "АрміяInform", про це заявив начальник відділу комплектування офіцерським складом управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗС України полковник Сергій Волков.

"Мова йде про офіцерів запасу віком до 43 років, які не проходили військової служби, але закінчили кафедри військової підготовки, отримали військове звання офіцерського складу і перебувають у запасі. Для цієї категорії військових відповідно до Закону "Про військовий обов’язок та військову службу" передбачена військова служба за призовом для осіб офіцерського складу. Рішення про призов щороку ухвалює керівництво ЗС України. Про те, що офіцерів запасу призиватимуть 1 квітня, як сповістили деякі ЗМІ, я не впевнений. Бо терміни призову, обсяги, військово-облікові спеціальності визначать накази Міністра оборони України та начальника Генерального штабу. Наразі жодного наказу не видано, і не визначено строки, коли їх призиватимуть. Але початкова організаційно-планова робота у військкоматах із цією категорією військовиків уже триває. Збирають послужні картки, уточнюють картотеки, кількість цих офіцерів", − зазначив Сергій Волков.

За його словами, відповідальність і організацію цієї роботи покладено на військові комісаріати, де офіцери перебувають на обліку. Там їх оповіщують, туди з’являються і проходять медогляд. Але вже після того, як визначать обсяги облікових спеціальностей. Ці офіцери мають відповідати умовам для проходження служби за станом здоров’я і не мати відстрочок. На цю категорію розповсюджено такі ж відстрочки, як і для строковиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Торік від призову на строкову військову службу ухилилося 245 тис. осіб, - Генштаб ЗСУ

"Потім у військкоматах проведуть атестаційні комісії, і після цього офіцерів можуть призвати на військову службу − на 18 місяців. Призивають шляхом зарахування слухачами курсів перепідготовки й підвищення кваліфікації військових вишів. Три місяці дано на підготовку за військово-обліковою спеціальністю. І потім – призначення для проходження військової служби до, як правило, не бойових частин ЗСУ", − підкреслив Сергій Волков.

Він уточнив, що офіцерів запасу не залучають до участі в операції Об`єднаних сил. За 6 місяців із дня призову вони можуть укласти контракт на проходження військової служби строком від 1 року. От якщо укладають контракт, то їх можуть залучити до участі в ООС. Після закінчення 18-місячного терміну служби їх звільняють встановленим порядком у запас.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178733
 
   
 Топ коментарі
 
Во голосовавшим за Бубочку счатья привалило! Офицеров запаса в возрасте до 43 лет будут призывать на срочную службу, привлекать к участию в ООС не будут - Цензор.НЕТ 745
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Янелох42года попадає в цю категорію? Щоб так, салагою пообтерся, шнурки і діди порядку навчили...
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тут вопрос к чему всё это, если зельки нема а тот кто служил выставлен - будь внимательней, тут -4 пункта получаешь.
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Оно ********! Простите за французский. Эта сопля зелёная оббегала пол мира прячась от украинской повестки, теперь этот "стратег" призывает возрастных офицеров запаса. Зачем??? Что б они ему харю расквасили при встрече? Так легко.
Порно студия "95 квартал"! Зебилоиды! Как вам сериальчик "Скоты"? Первый сезон.
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рукойводители державы Украина при безденежье решили засунуть свои вонючие головы в тину болота... а дальше как в анекдоте - почему рыба на рынке так воняет? ответ - а ви когда спити, вы сибе контголируете? так и эти придурки...
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Так один я вижу скрытую мобилизацию ?
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Призивати будуть як і призивали так званих піджаків віком до 43 років. Яка в біса мобілізація?
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Это банальная попытка закрыть дыры и получить на лапу. Вырастет коррупция, люди начнут активнее голосовать ногами уезжая из страны, выхлоп будет невелик. Плохие решения - плохие последствия.
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Якийсь абсурд.Як може людина, яка майже факультативно вивчала військову справу бути адекватною заміною кадровому військовому.Ну якби ще рядовим піхотинцем, а то командувати іншими.Повна профанація.Для чого цього абсолютно невмотивованого псевдоофіцера маринувати 3 місяці у військовому вузі, а потім ще 15 місяців у небойових частинах? Совкову традицію отримання офіцерського звання після військової кафедри необхідно відмінити.Бо це неефективно і шкідливо для армії, яку комплектують людьми, які службу ненавидять.
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От його і беруть щось реально навчити, хитрожопі відкосили від армії, тепер прийшов час розплачуватись .
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на тумбочці будуть згадувати вибори і зе команду офіцери
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А ещё их не будут привлекать к строевой службе давать в руки автомат ну и ночевать они будут дома Офіцерів запасу віком до 43 років призиватимуть на строкову службу, залучати до участі в ООС не будуть - Цензор.НЕТ 5928
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нормально а если бизнес который требует постоянного присутствия и который за 18 месяцев накроется тазом а во время службы платить есв аренду точек и брать увольнительную раз в квартал для сдачи формы дф-20 .. ввводите сразу трибунал 3-х 1 командует а 2-стреляют быстрее правовое государство построите долбоежики
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зебобики жгут. и почему у нас правящие имбецилы все через зад делают?))))
отсутствие мозгов?))))
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Пусть те, чее имущество нужно защищать наймут охранников или сами идут служат, а то из исущества у меня паспорт штрафы и налоги, а защищать богатства этих поцев должен я. Так не пойдет. Это нае..балово!
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