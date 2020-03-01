 Рада ЄС із питань закордонних справ збереться на позачергове засідання через ситуацію у Сирії

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Військові дії в сирійському Ідлібі та навколо нього є серйозною загрозою міжнародному миру й безпеці, заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.
"Це викликає численні людські страждання серед населення і чинить серйозний вплив на регіон і за його межами. Європейський союз має подвоїти зусилля з подолання цієї жахливої людської кризи всіма наявними в його розпорядженні засобами", - йдеться в комюніке, поширеному в Брюсселі.
"Тому я закликаю провести наступного тижня позачергове засідання Ради (Євросоюзу. - Ред.) у закордонних справах для обговорення ситуації, що складається, зокрема, на прохання міністра закордонних справ Греції", - оголосив Боррель.
Він повідомив, що в останні дні вів консультації з ключовими партнерами та закликав до негайної деескалації та надійного припинення вогню, а також висловлював жаль з приводу загибелі людей і пропонував підтримку ЄС для пом'якшення наслідків кризи.
"Є тільки політичне рішення цієї кризи", - підкреслив глава європейської дипломатії.
За його словами, "всім, особливо сирійському режиму, необхідно терміново відновити політичний процес під егідою Організації Об'єднаних Націй".
Боррель також вказав на важливість мобілізації гуманітарних ресурсів для забезпечення житлом, продовольством і ліками постраждалого населення.
"Необхідно забезпечити гуманітарний доступ, зокрема в найвіддаленіші райони, де перебувають найвразливіші верстви населення. Я підкреслював це у всіх моїх контактах за останні дні", - наполягав високий представник ЄС.
Також він зазначив, що в Євросоюзі продовжують уважно стежити за міграційною ситуацією на зовнішніх кордонах ЄС.
"ЕкстреннаРада із закордонних справ наступного тижня надасть можливість зосередитися на останніх подіях і продовжити нашу спільну роботу на всіх фронтах. Ми маємо домагатися, щоб наші колективні дії надали максимально можливий вплив, якщо ми хочемо ефективно впоратися з кризою і внести вклад у створення умов для політичного рішення", - наголошується в заяві глави дипломатії ЄС.
Kavkaz Center
@newkc14
·1 ч
Уже 80 тыс. беженцев прорвались в #Европу из #Сирии через #Турцию.
#ЕС созывает экстренное заседание глав МИД из-за ситуации в #Идлибе.
Европу клюнул в одно место жаренный петух. Годы лицемерия и фактического поощрения режима #Асада закончились
передати колективне ЗАНЕОКОЄННЯ всіх дописувачів Цензора..
До того или после того?
🤗
А че тама у вас- санитары забухали??
Требуйте один мильон вертольотов и один доллар!
Хайщастить!
😷
Це лікується хірургічно..
ХайЩастить!
😁
===
Слыхали? Они срочно собирают заседание для обсуждєния. А председатель Фунт чего то там "подчьоркивает". Наверное в телефоне, кого больше леди делать.
"Не заглядывал бы в глаза Путину и послал бы его нахрен, вместе с его "минскими договоренностями"; сформировал бы добровольческую бригаду и направил бы ее со мной во главе на турецко-сирийский фронт", - написал он в Facebook.
Ему же пулемёт нужно чистить...
Будьте чуть умнее.Хотя я шутки люблю.Без шуток и песен плохо жить.
Как у Цоя:"А без музыки не хочется пропадать".
выходит все озабоченности изза страданий ихтамнетов?
https://youtu.be/6LH3u56AhFU