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 За кордоном
  2021  51
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Все про:Сирія (1503) Євросоюз (2824) Боррель (20)

 Рада ЄС із питань закордонних справ збереться на позачергове засідання через ситуацію у Сирії

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель скликає позачергове засідання Ради ЄС із закордонних справ, на якому буде обговорюватися ситуація в сирійському Ідлібі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Військові дії в сирійському Ідлібі та навколо нього є серйозною загрозою міжнародному миру й безпеці, заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

"Це викликає численні людські страждання серед населення і чинить серйозний вплив на регіон і за його межами. Європейський союз має подвоїти зусилля з подолання цієї жахливої людської кризи всіма наявними в його розпорядженні засобами", - йдеться в комюніке, поширеному в Брюсселі.

"Тому я закликаю провести  наступного тижня позачергове засідання Ради (Євросоюзу. - Ред.) у закордонних справах для обговорення ситуації, що складається, зокрема, на прохання міністра закордонних справ Греції", - оголосив Боррель.

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Він повідомив, що в останні дні вів консультації з ключовими партнерами та закликав до негайної деескалації та надійного припинення вогню, а також висловлював жаль з приводу загибелі людей і пропонував підтримку ЄС для пом'якшення наслідків кризи.

"Є тільки політичне рішення цієї кризи", - підкреслив глава європейської дипломатії.

За його словами, "всім, особливо сирійському режиму, необхідно терміново відновити політичний процес під егідою Організації Об'єднаних Націй".

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Боррель також вказав на важливість мобілізації гуманітарних ресурсів для забезпечення житлом, продовольством і ліками постраждалого населення.

"Необхідно забезпечити гуманітарний доступ, зокрема в найвіддаленіші райони, де перебувають найвразливіші верстви населення. Я підкреслював це у всіх моїх контактах за останні дні", - наполягав високий представник ЄС.

Також він зазначив, що в Євросоюзі продовжують уважно стежити за міграційною ситуацією на зовнішніх кордонах ЄС.

"ЕкстреннаРада із закордонних справ  наступного тижня надасть можливість зосередитися на останніх подіях і продовжити нашу спільну роботу на всіх фронтах. Ми маємо домагатися, щоб наші колективні дії надали максимально можливий вплив, якщо ми хочемо ефективно впоратися з кризою і внести вклад у створення умов для політичного рішення", - наголошується в заяві глави дипломатії ЄС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178730
 
 
 Топ коментарі
 



Совет ЕС по иностранным делам соберется на внеочередное заседание из-за ситуации в Сирии - Цензор.НЕТ 8408 Kavkaz Center

@newkc14

·1 ч

Уже 80 тыс. беженцев прорвались в #Европу из #Сирии через #Турцию.

#ЕС созывает экстренное заседание глав МИД из-за ситуации в #Идлибе.

Европу клюнул в одно место жаренный петух. Годы лицемерия и фактического поощрения режима #Асада закончились
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Очередное сборище обеспокоенных... А мир по всей видимости уверенно шагает к 3-й мировой, и всё благодаря путину.
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ЄС перекинув усі проблеми сирійських біженців на Туреччину та не став виконувати домовленості, які раніше підписали. При цьому у Туреччині є ще біженці з Іраку та Афганістану.
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Совет ЕС по иностранным делам соберется на внеочередное заседание из-за ситуации в Сирии - Цензор.НЕТ 8408 Kavkaz Center

@newkc14

·1 ч

Уже 80 тыс. беженцев прорвались в #Европу из #Сирии через #Турцию.

#ЕС созывает экстренное заседание глав МИД из-за ситуации в #Идлибе.

Европу клюнул в одно место жаренный петух. Годы лицемерия и фактического поощрения режима #Асада закончились
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Є пропозиція..

передати колективне ЗАНЕОКОЄННЯ всіх дописувачів Цензора..
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Всё это полностью в интересах пуйла. Пока Европу баламутят беженцы, им будет не до Украины. И путлер может творить шо хочет.
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ЄС перекинув усі проблеми сирійських біженців на Туреччину та не став виконувати домовленості, які раніше підписали. При цьому у Туреччині є ще біженці з Іраку та Афганістану.
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Под красивыми словами, прячется простой смысл, ЕС опять боится наплыва беженцев. Турция защищает свои интересы, а Украина почему то Европейские. Вот и вся разница, и к сожалению, не в пользу Украины.......
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Очередное сборище обеспокоенных... А мир по всей видимости уверенно шагает к 3-й мировой, и всё благодаря путину.
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Это ты очень ласково про тех ********* гейРопейских...
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Это вызывает неисчислимые человеческие страдания среди населения и оказывает серьезное воздействие на регион и за его пределами. Европейский союз должен удвоить усилия по преодолению этого ужасного человеческого кризиса всеми имеющимися в его распоряжении средствами", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.- Твари гейропейские посредсвом фрицев и французов уже удвоили в Украине усилия ,которыми отрезали часть украинской земли,создали военный конфликт,который ежедневно приносит человеческие страдания среди населения и оказывает серьезное воздействие на регион и за его пределами ,,,
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А шо такое, путинских ихтамнетов обижают?
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А в это время Германия и Франция заигрывают с рассией .
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Температуру им как мерить будут?!
До того или после того?
🤗
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Если вы женщина проблем нет...
А че тама у вас- санитары забухали??
Требуйте один мильон вертольотов и один доллар!
Хайщастить!
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Гермафродит..
Це лікується хірургічно..
ХайЩастить!
😁
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Европедики очнулись. Они же поощряли и задабривали Гитлера, который позже отправлял их в печь. Сейчас эти импотенты начнут замирять Эрдогана и откупаться деньгами. Они не понимают, что у хищника и баранов разные понятия о мироустройстве и методах сосуществования.
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А хищник здесь в твоем понимании кто? Эрдоган? Совет ЕС по иностранным делам соберется на внеочередное заседание из-за ситуации в Сирии - Цензор.НЕТ 4099
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Я подчеркивал это во всех моих контактах

===

Слыхали? Они срочно собирают заседание для обсуждєния. А председатель Фунт чего то там "подчьоркивает". Наверное в телефоне, кого больше леди делать.
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Европейские курочки зашевелили своими гузочками.
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А где Сцівухо? Срочно накарябать памфлет примирения сирийских мавров с французами, и совместное патрулирование побережья Ницці.
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Руководитель Украинского добровольческой армии Дмитрий Ярош написал, что бы сделал на посту президента Украины.

"Не заглядывал бы в глаза Путину и послал бы его нахрен, вместе с его "минскими договоренностями"; сформировал бы добровольческую бригаду и направил бы ее со мной во главе на турецко-сирийский фронт", - написал он в Facebook.
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..а чего такими окольными путями? Донецк с Луганском разве не ближе? Совет ЕС по иностранным делам соберется на внеочередное заседание из-за ситуации в Сирии - Цензор.НЕТ 7928
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Там ещё нас только не хватало, в своем доме работы полно, вот "ватная" бригада уже сформировалась и не только в "низах".
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А он пулемёт почистил?
Ему же пулемёт нужно чистить...
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Етить колотить,та Деникин до Москвы из Ростова дошел за неделю.Если б,не Батька Махно(громил тылы ,деникенцев),то неизвестно что б и было.
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а чивокуня из киева до ростова за пару суток. и это учитывая погрузку и выгрузку из подводной лодки Совет ЕС по иностранным делам соберется на внеочередное заседание из-за ситуации в Сирии - Цензор.НЕТ 5353
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Гыг,ну не соответствуйте своему нику.
Будьте чуть умнее.Хотя я шутки люблю.Без шуток и песен плохо жить.
Как у Цоя:"А без музыки не хочется пропадать".
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от ты странный...люди специально подбирают ники,шоб было соответствие Рада ЄС із питань закордонних справ збереться на позачергове засідання через ситуацію у Сирії - Цензор.НЕТ 8652
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Скоро озабочєнуи ЄС висловлюватимуть люту озабочєнность
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так наоборот,люди перестают гибнуть,бо у асада с русней стало меньше оружия и солдат.
выходит все озабоченности изза страданий ихтамнетов?
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Цели операции «Весенний щит» просты, справедливы и гуманны - аСадо-путинская сволочь не будет больше бомбить Идлиб, превращая в ад жизнь миллионов людей. Самые дешевые в мире учения ВКС РФ прекращаются.(Пиотнковский в твиттере)
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евроимпотенты, продолжайте заигрывать с ******, поощряя его комплекс вседозволенности, приближая третью мировую.
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Не можешь прожить без якутского газа Рада ЄС із питань закордонних справ і збереться на позачергове засідання через ситуацію у Сирії - Цензор.НЕТ 3122 Учись разбираться в нюансах намаза Рада ЄС із питань закордонних справ і збереться на позачергове засідання через ситуацію у Сирії - Цензор.НЕТ 8992
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ЭПОХА ЗАСТОЯ МЕРКЕЛЬ- похоже бабушку будут сдвигать с Олимпа

https://youtu.be/6LH3u56AhFU
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Поки цей глибоко стурбований Євроколхоз збереться Ердоган війну закінче.
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Обязательно нужно собраться . потусить и обеспокоиться
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Євроімпотенти. Тільки і можуть що болтати. З будь якої війни є лише військове рішення, а не політичне.
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