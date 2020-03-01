 У Міноборони РФ спростували інформацію про збитий у Сирії російський Су-24

Про це повідомляє "Інтерфакс", передає Цензор.НЕТ.
У Міноборони РФ підкреслили, що ці повідомлення не відповідають дійсності, а літаки ВКС Росії виконують завдання в звичайному режимі.
Нагадаємо, раніше в Міноборони Туреччини заявили, що в Ідлібі збито два "Су-24" сил Асада. У відомстві стверджують, що літаки були збиті під час спроби атакувати турецькі сили.
Ukraine from Origin
Є така думка, що Босфор тримають відкритим навмисно, бо якщо перекриють, кацапи не зможуть завозити в Сирію нові танки.
А якщо не буде танків, нема чого буде знищувати.
Одна ракета коштує всеж-таки дешевше танка, тому таке економічне змагання вигідно туркам.
То ж удачі їм!
рашистских корыт для Цусимы -2 в восточном средиземноморье.
не только ценный мех, а и 3-4 кг диетического мяса,ой, не то, 30-40 тонн металлолома высоколегированой дорогостоящей стали. Простой лом в Турции стоит 400 долларов и выше евро, легированный, в зависимости от группы, в два три и больше раз дороже . Так что турки делают себе задел на будущее
время неудачно. Сейчас за это дело взялся Эрдоган - и у него получается.
не летайте, ****ь, буряты
над сирийской мирной хатой.
K0५EGAR
@Rage4oK
Сегодня Турция сбила 3 истребителя лаптей, сожжгла гору танков и ваты.
В ответ лапти из ПТУРа расстреляли автомобиль снабжения ВСУ на Донбасе.
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но их выполнение прерывается обычным способом ПВО
Звісно вони скажуть, що все брехня, а Ердоган барига...
В Україні московіти вже діверсію провернули, за допомогою ось таких довбаних, начебто журналистів, начебто змі, і тепер у владі керуємі ворогом довбодятли та покидькі...
Сегоднешняя ВР - всего лишь следствие и ее бутафорская охрана говорит о том, что будущие протестьі следует организовьівать на Банковой.
Ну не стане те же вьі, серьезньіе люди, требовать "зуб давать" от Арахамии гарантий Гончаруку!!!
Вся ответственность лежит на Терпиле. И что-то мне подсказьівает что там тоже появятся солдатики Авякяна.(Бьістрой кончиньі етому достойному челу. Ублюдку - медленной)