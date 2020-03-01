 У Міноборони РФ спростували інформацію про збитий у Сирії російський Су-24

Про це повідомляє "Інтерфакс", передає Цензор.НЕТ.

У Міноборони РФ підкреслили, що ці повідомлення не відповідають дійсності, а літаки ВКС Росії виконують завдання в звичайному режимі.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Туреччини заявили, що в Ідлібі збито два "Су-24" сил Асада. У відомстві стверджують, що літаки були збиті під час спроби атакувати турецькі сили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Варто було тільки Лаврову зателефонувати Чавушоглу", - поліція в Туреччині відпустила російських пропагандистів