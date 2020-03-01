EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном
  9640  123
Матеріали за темою:
Все про:Сирія (1503) Туреччина (1055) Міноборони РФ (232)

 У Міноборони РФ спростували інформацію про збитий у Сирії російський Су-24

Російські військові спростували інформацію про те, що в Ідлібській зоні в Сирії бойовики збили з переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) бомбардувальник ВКС РФ Су-24.

Про це повідомляє "Інтерфакс", передає Цензор.НЕТ.

У Міноборони РФ підкреслили, що ці повідомлення не відповідають дійсності, а літаки ВКС Росії виконують завдання в звичайному режимі.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Туреччини заявили, що в Ідлібі збито два "Су-24" сил Асада. У відомстві стверджують, що літаки були збиті під час спроби атакувати турецькі сили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Варто було тільки Лаврову зателефонувати Чавушоглу", - поліція в Туреччині відпустила російських пропагандистів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178729
 
 
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
надо прикупить Турецких помидоров а летом сездить к ним на отдых, заслужили!
 показати весь коментар
 
 
Теперь там кричат ещё что то более непонятное: АУЕ како ето.
 показати весь коментар
 
 


Ukraine from Origin

Є така думка, що Босфор тримають відкритим навмисно, бо якщо перекриють, кацапи не зможуть завозити в Сирію нові танки.
А якщо не буде танків, нема чого буде знищувати.
Одна ракета коштує всеж-таки дешевше танка, тому таке економічне змагання вигідно туркам.
То ж удачі їм!
 показати весь коментар
 
 
Да, но кроме того надо еще собрать чем побольше эскадру
рашистских корыт для Цусимы -2 в восточном средиземноморье.
 показати весь коментар
 
 
один танк це не только ценный мех, а и 3-4 кг диетического мяса,ой, не то, 30-40 тонн металлолома высоколегированой дорогостоящей стали. Простой лом в Турции стоит 400 долларов и выше евро, легированный, в зависимости от группы, в два три и больше раз дороже . Так что турки делают себе задел на будущее
 показати весь коментар
 
 
Што тварится в расейских пабликах.. у них вместо сушек сбиты практически все турецкие дроны.У Міноборони РФ спростували інформацію про збитий у Сирії російський Су-24 - Цензор.НЕТ 3758
 показати весь коментар
 
 
Путин много раз выводил российские войска из Сирии, но все
время неудачно. Сейчас за это дело взялся Эрдоган - и у него получается. У Міноборони РФ спростували інформацію про збитий у Сирії російський Су-24 - Цензор.НЕТ 8359
 показати весь коментар
 
 
***
не летайте, ****ь, буряты
над сирийской мирной хатой.
 показати весь коментар
 
 
не русский так сирийский сбили . как говорит наш прэзэдэнт Вовка " какая разница " У Міноборони РФ спростували інформацію про збитий у Сирії російський Су-24 - Цензор.НЕТ 7207
 показати весь коментар
 
 










K0५EGAR

@Rage4oK

Сегодня Турция сбила 3 истребителя лаптей, сожжгла гору танков и ваты.
В ответ лапти из ПТУРа расстреляли автомобиль снабжения ВСУ на Донбасе.
 показати весь коментар
 
 
самолеты ВКС России выполняют задачи в обычном режимеИсточник: https://censor.net.ua/n3178729
------------------------------------------------------------------------------------------
но их выполнение прерывается обычным способом ПВО
 показати весь коментар
 
 
Турки дубасят не по децки асадовцев, а русокосмонафты ушли на геостационарную орбиту и не отсвечивают.
 показати весь коментар
 
 
из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) бомбардировщик ВКС pФ Су-24 - всё вернно, не с пзрк, это даже не возможно, чтоб лётчик Ф16 в полёте открыл кабину и стрельнул из пзрк.
 показати весь коментар
 
 
Это не мы, нас там нет, может Зинкин СУ24 сбили ?
 показати весь коментар
 
 
Нафіга розповсюджувати пропаганду фєдєрастів???
Звісно вони скажуть, що все брехня, а Ердоган барига...
В Україні московіти вже діверсію провернули, за допомогою ось таких довбаних, начебто журналистів, начебто змі, і тепер у владі керуємі ворогом довбодятли та покидькі...
 показати весь коментар
 
Министерство обороны Турции сообщило, что над провинцией Идлиб были сбиты два фронтовых бомбардировщика Су-24 ВВС Сирии. Также сообщается об уничтожении комплекса сирийских ПВО, несколькими часами ранее сбившего турецкий беспилотный летательный аппарат. Информацию о перехвате двух сирийских самолетов подтверждает и The Syrian Observatory for Human Rights. По сведениям SOHR, они были сбиты из воздушного пространства Турции в районе города Искендерун патрульными истребителями F-16 турецких ВВС. Оба самолета упали на территории, контролируемой режимом Асада, недалеко от города Маарат ан-Нуман. Судьба экипажей на данный момент неизвестна. Сирийская оппозиция сообщила, что по меньшей мере один из сбитых самолетов принадлежит военно-космическим силам России.
 показати весь коментар
 
 
Комрадьі, не принимайте близко к сердцу. Охрану ВР требовала во времена Мороза, Ткаченко, Рьібака.
Сегоднешняя ВР - всего лишь следствие и ее бутафорская охрана говорит о том, что будущие протестьі следует организовьівать на Банковой.
Ну не стане те же вьі, серьезньіе люди, требовать "зуб давать" от Арахамии гарантий Гончаруку!!!
Вся ответственность лежит на Терпиле. И что-то мне подсказьівает что там тоже появятся солдатики Авякяна.(Бьістрой кончиньі етому достойному челу. Ублюдку - медленной)
 показати весь коментар
 
М...дааа, если Верховный Турок всерьёз возьмётся за авиацию *****, то будет большой замес. Это точно - отступать обоим как-то не комильфо... может получится что-то интересное, ну, типа новой мировой.... а признавать сбитое корыто скрепным ой как тяжко... ватник совсем веру потеряет.
 показати весь коментар
 
Покупай турецкое! Каждая заработанная турками лира - это смерть для руSSo-фашистской наволочи!
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору