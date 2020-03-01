 РФ використовує "представників Криму" для створення помилкової реальності про окупований півострів, - Зеленко

Про це вона заявила в ефірі радіо "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.
"Це один з елементів гібридної агресії Росії. Мало того, що було зроблено спробу анексії українського Криму, так ще й окупаційна влада намагається створити помилкову реальність, димову завісу – нібито в умовах окупації Крим процвітає. Для цього використовують будь-які міжнародні майданчики, будь-які заходи економічного та культурного характеру. Туди намагаються приїжджати представники кримської окупаційної влади, щоб просувати помилковий наратив про те, що в Криму все добре, з правами людини проблем немає, і взагалі на півострові після окупації склалася стабільна, спокійна ситуація. Природно, це не відповідає дійсності", – зазначила представниця українського зовнішньополітичного відомства.
Вона також заявила, що з 2014 року жоден із міжнародних моніторингових механізмів не отримав доступ до Криму.
"Це слабке місце Росії в питанні Криму: якби вона була готова насправді надати доступ, чому за шість років окупації ніякого моніторингу не було? Росія не дає такої можливості. Одна справа – говорити про свою готовність, інше – конкретні дії. Тим часом люди, які пережили ув'язнення в Росії або в Криму, розповідають, яка там ситуація насправді, в якій небезпеці перебувають ті, хто намагається протистояти окупації півострова", – додала Зеленко.
А Вятрович был прорРАБ.А потом вождь поменялся,ну негры остались.
Кто знает ответте.
Ось ще пісенька для нього і для всіх кримокацапів:
https://www.youtube.com/watch?v=eaxgPbejS0U
фокстротмарш авіаторів -це багатократний пінг-понг плагіат. Спочатку мелодію написав совєцький єврей, потім її підхопили німці, причому відомі кілька версій. І вже потім з однієї німецької версії мелодія повернулася до совка. Це довели дослідники. Німці додали у третій рядок приспіву ще "Хайль Гітлер!" і деякий час у совковому варіанті співали
"И с каждьім пропеллером дьішит -ЗАЩИТА!
Спокойствия наших границ"
-Україна суверенна - незалежна європейська демократична держава в Східній Європі. До загарбницької війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу. Територія становила - 603,4 тис. км2. Столиця - м Київ. Населення Української держави - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, і на порозі вступу в ЄС і НАТО.
Але ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами окупантами наші рідні українські території Криму і Донбасу.
І головне завдання українського народу за всяку ціну і усіма можливими які тільки є способами звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу. І не залишити проклятому ворогові загарбникові навіть метра своєї суверенної території.
І повністю відновити всі 603,4 тис. км2 Великої Української держави.
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Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому!........
Саша Сотник.Юьбюб. Турция рвет РАБссию
6 год ·
25 років без ядерної зброї. І 6 років, як без Криму та Донбасу. І 25 років з ваучерною приватизацією. Тоді аборигенам сказали, що вони завжди будуть жити в мирі і стануть дуже багатими та ситими. Отримали і те, і те...
Тепер цим же аборигенам експерти з багатства кажуть, що без своєї землі вони стануть ще заможнішими, як у свій час стали багатими без своїх заводів та фабрик.
Аборигени роками проклинають тих кого вони приводять до влади, а потім в помсту їм за них ще і ще голосують. А тих хто аборигенам вказує на першопричину їхніх бід - люто ненавидять.
Ці аборигени є живим прикладом для инших народів, як за чверть століття, через власний кретинізм, інфантильність та не любов до себе та власної країни, можна все проср@ти.
Банду геть! Ганьба! Заберіть цих, верніть старих! Всі на вибори! Обираймо собі подібних!
54, 73, 25, 8, 3,14, 3,14, 3,14 разом = 100.
Ми сила! Слава! Гегегей!
Р.S. інфантильність - відсталість у розвитку, збереження психічних рис дитячого віку. Основна причина - небажання брати на себе відповідальність.