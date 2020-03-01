EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  3080  45
Матеріали за темою:
Все про:Крим (8839) МЗС (2069) Зеленко (57)

 РФ використовує "представників Криму" для створення помилкової реальності про окупований півострів, - Зеленко

Речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко вважає, що поїздки за кордон проросійських діячів з Криму – це один з елементів гібридної агресії Росії і спроби створити видимість того, що анексований півострів процвітає.

Про це вона заявила в ефірі радіо "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

"Це один з елементів гібридної агресії Росії. Мало того, що було зроблено спробу анексії українського Криму, так ще й окупаційна влада намагається створити помилкову реальність, димову завісу – нібито в умовах окупації Крим процвітає. Для цього використовують будь-які міжнародні майданчики, будь-які заходи економічного та культурного характеру. Туди намагаються приїжджати представники кримської окупаційної влади, щоб просувати помилковий наратив про те, що в Криму все добре, з правами людини проблем немає, і взагалі на півострові після окупації склалася стабільна, спокійна ситуація. Природно, це не відповідає дійсності", – зазначила представниця українського зовнішньополітичного відомства.

Вона також заявила, що з 2014 року жоден із міжнародних моніторингових механізмів не отримав доступ до Криму.

"Це слабке місце Росії в питанні Криму: якби вона була готова насправді надати доступ, чому за шість років окупації ніякого моніторингу не було? Росія не дає такої можливості. Одна справа – говорити про свою готовність, інше – конкретні дії. Тим часом люди, які пережили ув'язнення в Росії або в Криму, розповідають, яка там ситуація насправді, в якій небезпеці перебувають ті, хто намагається протистояти окупації півострова", – додала Зеленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в окупованому Севастополі шукають жінку, яка втекла з-під карантину

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178727
 
 
 Топ коментарі
 
Ердоган сьогодні на очах у всього світу випоров Хула в особливо цинічній формі. Він показав, що це не якийсь світовий гегемон,а просто карлик гопник,який при наявності іншої грубої сили просто обтікає. Заголовки пропагандонів про "зловіще мовчання Хула", говорять, що йому змінюють памперси.
 показати весь коментар
 
Наверное, те же самые, кто строил кремль в мААскве - Итальянцы.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ердоган сьогодні на очах у всього світу випоров **** в особливо цинічній формі. Він показав, що це не якийсь світовий гегемон,а просто карлик гопник,який при наявності іншої грубої сили просто обтікає. Заголовки пропагандонів про "зловіще мовчання ****", говорять, що йому змінюють памперси.
 показати весь коментар
 
 
Учитывая, что у руля уже седьмой год стоят трусливые типа миролюбцев, а в реальности трусы и торгаши, то другого ожидать не приходится.
 показати весь коментар
 
 
Все используют"представителей Крыма",только вот непонятно ,хто строил на побережье эти "дворцы"-Ливадийский,Воронцовский,и т.д,,ну и сам Севастопль.
 показати весь коментар
 
 
Наверно негры,и Педро был их вождь.
А Вятрович был прорРАБ.А потом вождь поменялся,ну негры остались.
 показати весь коментар
 
 
А тут еще круче негры сказали,это мы строили,и наш вождь Пу щас все отожмет.Ну строили то негры-а для кого?
 показати весь коментар
 
Ну так рюззкие жеж пирамиды в Египте построили, а негры у них их отжали РФ использует "представителей Крыма" для создания ложной реальности об оккупированном полуострове, - Зеленко - Цензор.НЕТ 4858
 показати весь коментар
 
 
Мурза,ты конечно удивишся,но иероглифы на пирамидах разшифровали з помощью старославянской клинописи,и это факт.Только лженаука об этом помалчивает.
 показати весь коментар
 
Угу. И Атлантиду русские утопили. Там атлантобандеровцы завелись, и их русские победили РФ використовує "представників Криму" для створення помилкової реальності про окупований півострів, - Зеленко - Цензор.НЕТ 3199
 показати весь коментар
 
 
Мурза,ну ты как Пушкин А.С. или братья Гримм.Хотя сказки нам много о чем говорят.Вот пример:"Свет мой зеркальце скажи"-айфон.
 показати весь коментар
 
 
чувак, ты по-моему стекломоя перебрал Или настаивал его на галлюциногенных грибах
 показати весь коментар
 
А вот ты знаеш,шо такое 3×4×5?
Кто знает ответте.
 показати весь коментар
 
Наверное, те же самые, кто строил кремль в мААскве - Итальянцы.
 показати весь коментар
 
 
Вот видишь, русмартышка, русские - поголовно гомосеки. Все русские поголовно влюблены в какое-то ***** РФ використовує "представників Криму" для створення помилкової реальності про окупований півострів, - Зеленко - Цензор.НЕТ 5272
 показати весь коментар
 
 
Унтерменьш, ти остарбайтер? На відміну від твоїх "бабивоєвали" тебе швиденько випхають Nach Osten без права в'їзду до Шенгена.
 показати весь коментар
 
 
Якiй, в дупу, Шенген? Воно iз мухосранска задрищенской губерii строче... РФ використовує "представників Криму" для створення помилкової реальності про окупований півострів, - Зеленко - Цензор.НЕТ 19
 показати весь коментар
 
 
Та я бачу. Вирішив постібатися з кацапа.
Ось ще пісенька для нього і для всіх кримокацапів:
https://www.youtube.com/watch?v=eaxgPbejS0U
 показати весь коментар
 
 
Между прочим, оригинал этой песни имеет столько же отношения к нацистам, сколько баварское пиво. "Wien die soldaten..."- народная солдатская песня, автор неизвестен, положена на музыку аж в 1914 году.
 показати весь коментар
 
Нічого дивного. Мелодія гімну "Боже царя храни" - це маловідома пісня ямщиків "Бельіе снега". Гміс "совок нерушимьій" автор здер з маловідомої офіцерської пісні часів ww1 і громадянської війни під назвою "Странник". А відомий фокстрот марш авіаторів -це багатократний пінг-понг плагіат. Спочатку мелодію написав совєцький єврей, потім її підхопили німці, причому відомі кілька версій. І вже потім з однієї німецької версії мелодія повернулася до совка. Це довели дослідники. Німці додали у третій рядок приспіву ще "Хайль Гітлер!" і деякий час у совковому варіанті співали
"И с каждьім пропеллером дьішит -ЗАЩИТА!
Спокойствия наших границ"
 показати весь коментар
 
 
"Боже царя храни" - кацапы вообще содрали текстовку с британского "God save the Queen", и абсолютно не стеснялись этого.
 показати весь коментар
 
Текстовку - так. А мелодія виникла в результаті парі між князем та офіцерами, ще й під добрячим бухом - "ось ми зараз напишемо новий гімн". Один із офіцерів - Олексій Львов - мав більш-менш пристойну музичну освіту і аранжував їхній "витвір".
 показати весь коментар
 
 
при папередниках было противно смотреть на старые политрожи. теперь противно смотреть на молодых, симпатичных моральных уродов
 показати весь коментар
 
 
Эрдоганыч мочит в сортире ИХТАМНЕТов уже тоннами.Бедная РАБссия,какая ты богатаяя на трупы
 показати весь коментар
 
 
А что говорят украинцы, которые там летом побывали?
 показати весь коментар
 
 
куда они поехали? Тогда вопрос к представителям МИД Украины - где ваши действия - ну хоть напомнить (проинформируй) что это ваши граждани, получившие рассеиские паспорта и что они не законно могли пройти пограничный контроль или предьявив ложные документы получили визу - а это значит 5 лет в тёмный список их занесёт.
 показати весь коментар
 
 
Тем временем блок НАТО перебрасывает в Польшу,Латвию,Литву и Эстонию дополнительные войска и технику для участия в учениях,которые пройдут до апреля включительно.
 показати весь коментар
 
 
*
-Україна суверенна - незалежна європейська демократична держава в Східній Європі. До загарбницької війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу. Територія становила - 603,4 тис. км2. Столиця - м Київ. Населення Української держави - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, і на порозі вступу в ЄС і НАТО.
Але ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами окупантами наші рідні українські території Криму і Донбасу.
І головне завдання українського народу за всяку ціну і усіма можливими які тільки є способами звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу. І не залишити проклятому ворогові загарбникові навіть метра своєї суверенної території.
І повністю відновити всі 603,4 тис. км2 Великої Української держави.
-
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому!........
 показати весь коментар
 
 
Из свежих новостей.10 минут назад
Саша Сотник.Юьбюб. Турция рвет РАБссию
 показати весь коментар
 
 
25-30 % в 2014 -м это были крысмане-рейхферендумники, цыгане гнилозубые, которые на сейчас нагрызлись камней, запить бы, да нечем… Теперь они сидят с острой болью в ожидании приёма у кабинета зубного врача …и знают, же суки, что будет больно... Не уверен, что потом им- полегчает.
 показати весь коментар
 
 
Андрій Міщенко
6 год ·

25 років без ядерної зброї. І 6 років, як без Криму та Донбасу. І 25 років з ваучерною приватизацією. Тоді аборигенам сказали, що вони завжди будуть жити в мирі і стануть дуже багатими та ситими. Отримали і те, і те...
Тепер цим же аборигенам експерти з багатства кажуть, що без своєї землі вони стануть ще заможнішими, як у свій час стали багатими без своїх заводів та фабрик.
Аборигени роками проклинають тих кого вони приводять до влади, а потім в помсту їм за них ще і ще голосують. А тих хто аборигенам вказує на першопричину їхніх бід - люто ненавидять.

Ці аборигени є живим прикладом для инших народів, як за чверть століття, через власний кретинізм, інфантильність та не любов до себе та власної країни, можна все проср@ти.
Банду геть! Ганьба! Заберіть цих, верніть старих! Всі на вибори! Обираймо собі подібних!
54, 73, 25, 8, 3,14, 3,14, 3,14 разом = 100.
Ми сила! Слава! Гегегей!
Р.S. інфантильність - відсталість у розвитку, збереження психічних рис дитячого віку. Основна причина - небажання брати на себе відповідальність.
 показати весь коментар
 
 
Навіть не знаю, хто думає інакше. Може, кілька тисяч українців набереться, хто проти. Давайте їх разом бити ногами по голові.
 показати весь коментар
 
Ага, процветают, только что? В Крыму на самом деле процветает ВИЧ и, с недавнего времени коронавирус. Все это скрывается, дабы не уменьшить и так небольшой поток туристов на полуостров. Так что отдых на полуострове небезопасен и следует хорошенько подумать, прежде чем туда ехать.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору