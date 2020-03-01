 Лувр закрили через коронавірус

Про те, що Лувр сьогодні не відчиниться, адміністрація музею повідомила на його сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Музей Лувр не може відкритися сьогодні, в неділю, 1 березня. Ми запрошуємо вас написати на Assistance-billetterie@louvre.fr для повернення вартості будь-яких вхідних квитків на сьогодні. Ми приносимо вибачення за будь-які незручності і будемо тримати вас в курсі подій", - сказано в повідомленні.
При цьому сотні туристів багато годин прочекали біля входу в музей в надії, що він все ж відчинить свої двері.
AP повідомляє, що причиною закриття стало невдоволення співробітників Лувру. В музеї працюють 2300 осіб, і вони бояться підхопити коронавірус від відвідувачів, який приїжджають поглянути на експонати з усього світу.
Співробітник музею Андре Сакрістін розповів журналістам, що співробітники Лувру просили адміністрацію видати їм маски, але замість цього отримали тільки засіб для дезінфекції рук.
"Це нас зовсім не порадувало", - сказав він.
До того ж, музейники стурбовані тим, що зараз в Луврі перебувають їхні колеги з Італії, які приїхали туди забрати роботи Леонардо да Вінчі, розповів Сакрістін.
За його словами, в понеділок має відбутися зустріч між адміністрацією музею і керівництвом профспілки.
Щороку Лувр відвідують 9,6 млн чосіб, 3/4 з них - іноземці.
https://svpressa.ru/post/article/258076/?utm_source=politobzor.net
«Россию могут заставить вернуть Калининград, Карелию и другие оккупированные» территории.
Как аукнется нам [їм] в год 75-летия Победы созданная Евросоюзом альтернативная версия Второй мировой
В сентябре прошлого года Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию «О важности европейской исторической памяти для будущего Европы». В этом документе, приуроченном к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, говорится, что подписанный 23 августа 1941 г. в Москве германо-советский Договор о ненападении, известный также как «пакт Молотова-Риббентропа», открыл дорогу к началу мировой войны.
По резолюции выходит, что прямым следствием данного договора стало вторжение германских войск в Польшу 1 сентября 1939 года, через две недели после которого советские войска оккупировали часть территории суверенной Польши. Именно это совместное нападение Германии и СССР лишило Польшу независимости, что стало беспрецедентной трагедией для польского народа.
Кроме того, в резолюции говорится, что Вторая мировая война явилась «непосредственным результатом пакта Молотова-Риббентропа и приложенных к нему секретных протоколов, которыми два тоталитарных режима, имевшие общей целью завоевание мирового господства, поделили Европу на зоны влияния». Иными словами, в развязывании кровопролитнейшего мирового конфликта за всю историю в равной степени виноваты два тоталитарных режима: нацистская Германия и Советский Союз.»
Сотрудники от зарплаты отказались?
понимаешь, деточка, теоретически можно очень много сделать. но при этом может рухнуть экономика. дошло? или я слишком для тебя культурный?
А то помимо вируса, там ещё и всякие подозрительные "шпили-вили" шляются.