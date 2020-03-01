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 Лувр закрили через коронавірус

Музей припинив роботу на невизначений термін на вимогу 2300 його співробітників, які бояться підхопити COVID-19 від відвідувачів.

Про те, що Лувр сьогодні не відчиниться, адміністрація музею повідомила на його сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Музей Лувр не може відкритися сьогодні, в неділю, 1 березня. Ми запрошуємо вас написати на Assistance-billetterie@louvre.fr для повернення вартості будь-яких вхідних квитків на сьогодні. Ми приносимо вибачення за будь-які незручності і будемо тримати вас в курсі подій", - сказано в повідомленні.

При цьому сотні туристів багато годин прочекали біля входу в музей в надії, що він все ж відчинить свої двері.

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AP повідомляє, що причиною закриття стало невдоволення співробітників Лувру. В музеї працюють 2300 осіб, і вони бояться підхопити коронавірус від відвідувачів, який приїжджають поглянути на експонати з усього світу.

Співробітник музею Андре Сакрістін розповів журналістам, що співробітники Лувру просили адміністрацію видати їм маски, але замість цього отримали тільки засіб для дезінфекції рук.

"Це нас зовсім не порадувало", - сказав він.

До того ж, музейники стурбовані тим, що зараз в Луврі перебувають їхні колеги з Італії, які приїхали туди забрати роботи Леонардо да Вінчі, розповів Сакрістін.

За його словами, в понеділок має відбутися зустріч між адміністрацією музею і керівництвом профспілки.

Щороку Лувр відвідують 9,6 млн чосіб, 3/4 з них - іноземці.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178726
 
 
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надеюсь зомби парад в Мацкве на крысинной площади отменят..
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Хтось повинен ознайомити нашого Президента з цим текстом. «Їхати, 9-те, чи не їхати.»
https://svpressa.ru/post/article/258076/?utm_source=politobzor.net
«Россию могут заставить вернуть Калининград, Карелию и другие оккупированные» территории.
Как аукнется нам [їм] в год 75-летия Победы созданная Евросоюзом альтернативная версия Второй мировой
В сентябре прошлого года Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию «О важности европейской исторической памяти для будущего Европы». В этом документе, приуроченном к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, говорится, что подписанный 23 августа 1941 г. в Москве германо-советский Договор о ненападении, известный также как «пакт Молотова-Риббентропа», открыл дорогу к началу мировой войны.
По резолюции выходит, что прямым следствием данного договора стало вторжение германских войск в Польшу 1 сентября 1939 года, через две недели после которого советские войска оккупировали часть территории суверенной Польши. Именно это совместное нападение Германии и СССР лишило Польшу независимости, что стало беспрецедентной трагедией для польского народа.
Кроме того, в резолюции говорится, что Вторая мировая война явилась «непосредственным результатом пакта Молотова-Риббентропа и приложенных к нему секретных протоколов, которыми два тоталитарных режима, имевшие общей целью завоевание мирового господства, поделили Европу на зоны влияния». Иными словами, в развязывании кровопролитнейшего мирового конфликта за всю историю в равной степени виноваты два тоталитарных режима: нацистская Германия и Советский Союз.»
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Никому не интересен самый главный вопрос: За чей счёт банкет? Другими словами: Какие расходы на борьбу с эпидемией разумны?
Сотрудники от зарплаты отказались? Лувр закрыли из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 8439
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Разумные лидеры Европы должны выставить счёт Китаю за все потери!
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От блин...а я как раз отложил пэнсию за 2 года кавы в Видень попить и еще за 3 в Лувру смотаться, а тут така незадача...шо робити
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Может верните в пенсионный фонд,раз не использовали.
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дядя кириллл ты дебилл? Какие расходы разумны для сохранения жизни?!
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дебилом выглядишь ты. причём малолетним с обильно увлажнёнными памперсами.
понимаешь, деточка, теоретически можно очень много сделать. но при этом может рухнуть экономика. дошло? или я слишком для тебя культурный?
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Нада заапрретрть "языком по французски"!😘
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Ну и правильно, что закрыли.
А то помимо вируса, там ещё и всякие подозрительные "шпили-вили" шляются. Лувр закрили через коронавірус - Цензор.НЕТ 5496
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