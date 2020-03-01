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 Один український воїн загинув унаслідок обстрілу найманцями РФ на Донбасі, троє мають поранення, ще троє - бойові ушкодження, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська 5 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу один український воїн загинув, троє зазнали поранень, ще троє - бойових ушкоджень.

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САУ, гармати й танки: ОБСЄ зафіксувала 48 одиниць озброєння і техніки окупантів за межами місць зберігання

Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
поблизу населеного пункту Піски – з міномету калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
поруч із Лебединським – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Невельського – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли наших позицій, а саме:
поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомету – 7 пострілів, а також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів;
в районі населеного пункту Нижньотепле – з протитанкового ракетного комплексу.
Сьогодні, 1 березня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, три військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранення та ще три чоловіки мають бойові ушкодження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САУ, гармати й танки: ОБСЄ зафіксувала 48 одиниць озброєння і техніки окупантів за межами місць зберігання

Один український воїн загинув унаслідок обстрілу найманцями РФ на Донбасі, троє мають поранення, ще троє - бойові ушкодження, - штаб ООС 01
Один український воїн загинув унаслідок обстрілу найманцями РФ на Донбасі, троє мають поранення, ще троє - бойові ушкодження, - штаб ООС 02
Один український воїн загинув унаслідок обстрілу найманцями РФ на Донбасі, троє мають поранення, ще троє - бойові ушкодження, - штаб ООС 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178725
 
   
 Топ коментарі
 
беспилотники у нас есть - у нас (точнее, у 73%) ума нет Один украинский воин погиб в результате обстрела наемниками РФ на Донбассе, трое получили ранения, еще трое - боевые поражения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9368
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Serendipity.ua

@Blonde75819970

На фоне решительности Эрдогана многие украинцы еще больше отмечают слабость Зеленского...
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У нас вроде тоже беспилотники есть. Чего не используем?
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У нас вроде тоже беспилотники есть. Чего не используем?
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беспилотники у нас есть - у нас (точнее, у 73%) ума нет
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Со дня незаконной аннексии полуострова Крым со стороны Российской Федерации прошло шесть лет.
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Serendipity.ua

@Blonde75819970

На фоне решительности Эрдогана многие украинцы еще больше отмечают слабость Зеленского...
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Какую глупость и подлость только не придумают клоунские холуи, для того чтобы подкорректировать статистику, - "...еще трое получили боевое поражение"... Чем "боевое поражение" отличается от "ранения"??? Что за чушь вы несете?
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Один украинский воин погиб в результате обстрела наемниками РФ на Донбассе, трое получили ранения, еще трое - боевые поражения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3208

В палацах тепло і пісні лунають.
З екрану - шоу і веселий сміх.
Мов в світі іншому перебувають.
Мов і нема подій жорстоких цих.

Мов ні війни, ні вибухів, ні крові.
Не ллють матусі за синами сліз.
І у новинах вже байдужість в слові, -
Мов транспорт з фронту вбитого привіз…

А він - чийсь син - єдиний в цілім світі !
Коханий чийсь, татусь, а може - брат.
А може ще й не встиг нікого полюбити,
Цей України рядовий солдат!
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кацапо-фашисткие мрази понимают только силу!
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им всем на банковой срать на тех пацанов которые погибают, воюют и их защищают и на нас всех тоже. у них как у скруджа макдака баксы басы и баксы
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Вранці не хотів піднімати це питання бо боявся наврочити.....
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Один український воїн загинув унаслідок обстрілу найманцями РФ на Донбасі, троє мають поранення, ще троє - бойові ушкодження, - штаб ООС
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У мразів, клоунів, прийшов час розводити...
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Земля пухом воїну -захиснику України .
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Первый зам. секр. СНБО Сергей Кривонос открыто выступил против подписания президентом Гособоронзаказа-2020 в знак протеста против сокращения ракетной программы Украины и выведения производства ракет «Вильха» и «Нептун» из защищенных статей бюджета!
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Аби Сергій Кривонос став Президентом України ми б мали справжнього Головнокоманувача Української армії і отримали б перемогу над рашистькою московією.
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Где ответка за гибель защитника Украины от нашего дерьма ЗЕянелоха.
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Новые слова .. "боевое поражение". Это чтобы не писать российские войска убивают ((.
Цензор, почему ?
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Модер на цензорі якийсь кацапський довбойоб.
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Світла пам'ять полеглому захиснику України.
Швидкого одужання пораненим військовим. Їх 6-ро, а не троє, як повідомляє зе-прес-центр.

Люта смерть ворогам України в Україні (це, власне, виборці блазня та кагалу і всі, хто цьому сприяв своєю діяльністю, бездіяльністю та байдужістю) та за її межами.
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А Янелох Х...лу жопу вылизывает и подобострастно в глазки заглядывает, ******...
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С энтим гавнокомандывающим смотрящим (в глаза) от путлера ни хрена нужной ответки не будет ! Неужели этот комик до сих пор ничего не понял что такое параша ? Уж до чего я был толерантным к нему до последних пор - но тут уже прорвало .Тем более Эрдоган дал понять про коварство параши . А Бобу надо мир любой ценой - мальчишка и слюнтяй !
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Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!

Один український воїн загинув унаслідок обстрілу найманцями РФ на Донбасі, троє мають поранення, ще троє - бойові ушкодження, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3347

Один український воїн загинув унаслідок обстрілу найманцями РФ на Донбасі, троє мають поранення, ще троє - бойові ушкодження, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8718
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