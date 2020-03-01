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Все про:Лавров (890) пропаганда (1355) Росія (26592) Сирія (1503) Туреччина (1055) Чавушоглу (32)

 "Варто було тільки Лаврову зателефонувати Чавушоглу", - поліція в Туреччині відпустила російських пропагандистів

Поліція в Анкарі та Стамбулі відпустила пропагандистів із російського інформагентства Sputnik після втручання МЗС РФ.

Про це повідомила в твіттері  головний редактор Russia Today Маргарита Симоньян, інформує Цензор.НЕТ.

"Трьох наших співробітників в Анкарі відпустили. Варто було тільки Лаврову зателефонувати Чавушоглу", - написала вона.

Пізніше Симоньян додала, що також відпустили після допиту головного редактора турецького Sputnik, якого затримували в Стамбулі.

При цьому вона зазначила, що поліція знімає копії з жорстких дисків комп'ютерів в офісі Sputnik Туреччина в Стамбулі. "Нехай копіюють на здоров'я. Нічого цікавого там немає", - написала Симоньян.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 березня поліція Туреччини затримала чотирьох пропагандистів з російського інформагентства Sputnik.

Напередодні, 29 лютого невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178724
 
 
 Топ коментарі
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Кстати минут 40 назад читал ватные коментарии по этому поводу, они оправдывались что задержали журналистов чтобы уберечь их от гнева турков... ну-ну...))
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Шось мені здається, що парад перемоги на червоній площі 9 травня буде приймати Ердоган.
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И Ким Чен Ын. Нормальный чувак,послал США раз,два и все-никаких вопросов.
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какая-то очень рюцькая интонация заголовка... "Стоило только Лаврову позвонить Чавушоглу", - полиция в Турции отпустила российских пропагандистов - Цензор.НЕТ 1621
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дрпустимо таке в Україні - занапастимо Державу....
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Ага, аж щас. Вынесут вперед ногами если само не сбежит.
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Эрдоган использует отработаный Сталиным прием. Эти люди могут еще живыми потребоваться.
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У нас бы лошадь никто не послушал,правда?
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Зря, пропагандоны такие же террористы как и дэбилы с бомбой, их нужно выгонять или ликвидировать.
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так из по сути и ликвидировали отпустив на свободу, там людям будет легче до них добратся)
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Надеюсь, что до них доберутся. Я так понимаю, сезон отпусков для кацапов в Турции накрылся)
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с турками все понятно. Они действительно "не стремятся к конфронтации с россией".
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Попадется х.йло - не отпустят.Опустят.
Хоча, вже опустили окурка, сидит ногти грызет и сопли на обшлага наматывает.
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а пропогандони що, одразу на рашку дременули ?
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Маргарита Симоньян та еще армянская мразь, вылезла за счет смазливой внешности, а внутри так и осталась провинициальной краснодарской шлюшкой.
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Какой внешности? Вы прикалываетесь,это же леприкон
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Они две уродины.Даже не знаю,кто бы из них первое место занял на конкурсе уродин.
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Ну так пока еще нет политических оснований для того, чтобы их сразу же сажать в тюрьмы.
Прекратили их работу, выгнали с позором - и пока харэ.
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Кацапам верить - себя не уважать. А также нет веры и их прихвостням - Симоньян и Калантаряну.
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Ну вобще то,это поговорка про другую национальность.Тебя,шо уже того-обстригли?
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та их бы и без ржания лаврухи отпустили б - на хер они кому надо?
с журнашлюхами всегда столько вони и возни...
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" Ничего увлекательного там нет", - САМОКРИТИЧНО написала Симоньян.

Могла бы и не говорить - и так вся Планета об этом знает - одна КРЕМЛЕВСКАЯ ЛОЖЬ !
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Омыть грязь с подошвы,не такая и большая проблема.
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Два военно-транспортных самолета ВКС РФ Ту-154Б-2 в воскресенье прибыли на российскую авиабазу "Хмеймим", совершив беспрепятственный пролет через воздушное пространство Турции, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Вот такая странная война у них.
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Ты чего? -спросил Путин.Я ничего-ответил Эрдоган. А ты чего?-спросил Эрдоган. И я ничего-ответил Путин.И разбежались до следующей стрелки /Турецкий поток- газопровод из России в Турцию. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая для Европы. Запуск «Турецкого потока» состоялся 8 января 2020 г.
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их задержали лишь за то что они были русскими в пятницу вечером
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Ну відпустили,а що мали зробити- на палю посадити,чи шкіру живцем здерти?Яничари,вони такі,вони можуть. Мені чомусь здається,що клав турецький візир на пєчальную лошадь лаврова з великим турецьким прибором.Та і взагалі,вірити цій кацапській курві- себе не поважати...
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Тут на турков все моляться, а они по первому звонку конины всех отпускают
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В канализацию!
А нафик они уже нужны??
Кормить, изделийо нр.2 передавать..
Луччее наказанийо-выслать на свою истерическую уродину!
😁
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В прошлом лете, был я в Турции, недалеко от Анталии -- но, чисто в русской зоне. (сестричка из Днепра туда выманила -- 30 лет не виделись)
Отель --5 звездей -- дорогой и классный! -- но, в первый же день, у меня там мобилу спёрли...
...на второй день, таксист, дал сдачу с 50 евро как с 50 турецких динарчиков -- они похожи! Их турки спецом такими сделали... -- даже монеты -- почти такие, как еврики...

Я возмудился -- приехали турецкие полицаи -- таксёра сразу отпустили, а мне переводчика предоставили...*)

-- было всё смешно, пока я турецкого мента полицаем не назвал! -- он аж подпрыгнул от обиды -- бо он жандарм, а не полицай!

Про остальной тамошний антураж я уже тут рассказывал -- русаки гуляють пошло, но дорого! ...не думаю, шо Эрдоган от парашного бабла откажется... ...как и ***** от доллярив.
Договорятся, где-то посередине. -- как завещал Великий Зеля...*)
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после того, как турки уронили эрэфийский самолет и зажмурили эрэфийского посла эрэфия: увеличила объемы закупок турецких помидор и прочего корма; построила туркам за свое бабло газопровод; продала с-400; увеличила туристический поток в турцию и пр., пр., пр. трудно представить какие ништяки от эрэфии получит эрдоган после операции турции в сирии
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Стоило только Лаврову позвонить Чавушоглу... и турки зажмурили ещё несколько десятков кацапов и два СУ-24. Ради такого результата конь педальный может звонить в Турцию хоть каждый день.
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Еще не факт, что кто-то вообще звонил Чавушоглу - кацапам збрехать, как пернуть.
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так многозначительно о спасении своих журналистов, от разгневанного народа страны пребывания, еще никто не втирал. вот это перемога, так перемога
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"пусть копируют на здоровье. Ничего увлекательного там нет", - написала Симоньян.Источник: https://censor.net.ua/n3178724 Упоратая дура сама признаёт, что они на этом TV 3,14здячат голимый бред.
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турецкий снаряд с надписью - аргумент путину
"Варто було тільки Лаврову зателефонувати Чавушоглу", - поліція в Туреччині відпустила російських пропагандистів - Цензор.НЕТ 2324
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Да, жестко Эрдоганн отдронил Путина. Я думаю после этого эрдогаша как порядочный джентльмен обязан на пуйле жениться.
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на жорстких дисках завжди багато цікавого - все що туди потрапляє не видаляється ніколи, так само як і на флешці
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Вы ошибаетесь, говорю вам как эксперт-разработчик технологий.
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так заржал в трубку, что решили лучше отпустить....
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