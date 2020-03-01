 "Варто було тільки Лаврову зателефонувати Чавушоглу", - поліція в Туреччині відпустила російських пропагандистів

Про це повідомила в твіттері головний редактор Russia Today Маргарита Симоньян, інформує Цензор.НЕТ.

"Трьох наших співробітників в Анкарі відпустили. Варто було тільки Лаврову зателефонувати Чавушоглу", - написала вона.

Пізніше Симоньян додала, що також відпустили після допиту головного редактора турецького Sputnik, якого затримували в Стамбулі.

При цьому вона зазначила, що поліція знімає копії з жорстких дисків комп'ютерів в офісі Sputnik Туреччина в Стамбулі. "Нехай копіюють на здоров'я. Нічого цікавого там немає", - написала Симоньян.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 березня поліція Туреччини затримала чотирьох пропагандистів з російського інформагентства Sputnik.

Напередодні, 29 лютого невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами".