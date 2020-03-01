 "Варто було тільки Лаврову зателефонувати Чавушоглу", - поліція в Туреччині відпустила російських пропагандистів

Про це повідомила в твіттері головний редактор Russia Today Маргарита Симоньян, інформує Цензор.НЕТ.
"Трьох наших співробітників в Анкарі відпустили. Варто було тільки Лаврову зателефонувати Чавушоглу", - написала вона.
Пізніше Симоньян додала, що також відпустили після допиту головного редактора турецького Sputnik, якого затримували в Стамбулі.
При цьому вона зазначила, що поліція знімає копії з жорстких дисків комп'ютерів в офісі Sputnik Туреччина в Стамбулі. "Нехай копіюють на здоров'я. Нічого цікавого там немає", - написала Симоньян.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 березня поліція Туреччини затримала чотирьох пропагандистів з російського інформагентства Sputnik.
Напередодні, 29 лютого невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами".
Хоча, вже опустили окурка, сидит ногти грызет и сопли на обшлага наматывает.
Прекратили их работу, выгнали с позором - и пока харэ.
с журнашлюхами всегда столько вони и возни...
Могла бы и не говорить - и так вся Планета об этом знает - одна КРЕМЛЕВСКАЯ ЛОЖЬ !
Вот такая странная война у них.
А нафик они уже нужны??
Кормить, изделийо нр.2 передавать..
Луччее наказанийо-выслать на свою истерическую уродину!
😁
Отель --5 звездей -- дорогой и классный! -- но, в первый же день, у меня там мобилу спёрли...
...на второй день, таксист, дал сдачу с 50 евро как с 50 турецких динарчиков -- они похожи! Их турки спецом такими сделали... -- даже монеты -- почти такие, как еврики...
Я возмудился -- приехали турецкие полицаи -- таксёра сразу отпустили, а мне переводчика предоставили...*)
-- было всё смешно, пока я турецкого мента полицаем не назвал! -- он аж подпрыгнул от обиды -- бо он жандарм, а не полицай!
Про остальной тамошний антураж я уже тут рассказывал -- русаки гуляють пошло, но дорого! ...не думаю, шо Эрдоган от парашного бабла откажется... ...как и ***** от доллярив.
Договорятся, где-то посередине. -- как завещал Великий Зеля...*)