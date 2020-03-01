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Все про:Білорусь (945) COVID-19 (433)

 У Білорусі зареєстрували другий випадок захворювання коронавірусом

Вірус виявили у мешканки Вітебської області, яка нещодавно повернулася з Італії. Жінка перебуває в інфекційній лікарні, зовнішніх ознак захворювання у неї немає.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я Білорусі.

"Міністерство охорони здоров'я інформує про те, що в РНПЦ епідеміології та мікробіології один з тестів, які були виконані у білоруски, яка мешкає у Вітебській області, виявив фрагмент РНК, який може належати типу коронавірусу 2019 nCoV", - сказано в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що громадянка Білорусі й двоє її колег провели кілька днів на півночі Італії. Після повернення на батьківщину у них взяли аналізи.

"Пацієнти були госпіталізовані в Вітебську обласну клінічну інфекційну лікарню. На сьогодні стан всіх трьох задовільний, ознак захворювання немає. Цій пацієнтці проводять поглиблену лабораторну діагностику. У двох її колег тести негативні", - поінформували у відомстві.

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Всього, за даними МОЗ, "на сьогодні, в установах охорони здоров'я Білорусі з підозрою на коронавірусну інфекцію перебуває три пацієнти". У всіх трьох стан задовільний, клінічних проявів хвороби немає", - уточнили медики.

Раніше, 28 лютого, в Білорусі був зареєстрований перший випадок коронавірусу covid-19, медики виявили вірус у одного зі студентів, які приїхали з Ірану.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178722
 
 
 Топ коментарі
 
Я на 200% уверен, что и у нас тоже уже есть. Просто никто их не определяет. Нет тестов - нет эпидемии, логика зеленых убожеств.
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Из рашенского сегмента сети:

".... Если вы заболели коронавирусом, то не спешите в поликлинику. Зайдите в администрацию района, мэрию, Обл и Гордуму, полицию, суд, к приставам, филиал "Единой России". Пообщайтесь, расскажите о своей нелегкой жизни и только потом в поликлинику, Не раньше...."
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У рашистов в москве тоже чувак из Италии прилетел с вирусом.
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Там их уже пачка. Вы верите, что китайцы не занесли в Сибирь или корейцы на Дальний Восток? Х*йлу нужно голосование за конституцию провести и до этого момента эпидемии "не будет".
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Из рашенского сегмента сети:

".... Если вы заболели коронавирусом, то не спешите в поликлинику. Зайдите в администрацию района, мэрию, Обл и Гордуму, полицию, суд, к приставам, филиал "Единой России". Пообщайтесь, расскажите о своей нелегкой жизни и только потом в поликлинику, Не раньше...."
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Ти думаєш в нас його не має? Якщо в нас лікарі при встановленні діагнозу лікар високо закидають голову догори і говорять - батенька ви больни. ГРВІ або ГРЗ. А впрочем, какая разніца... Вам хоча б один раз встановлювали в наших лікарнях діагноз з визначенням збудника захворювання. Ну крім такого, як кишечна паличка, яка те ж з потолка.
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Я на 200% уверен, что и у нас тоже уже есть. Просто никто их не определяет. Нет тестов - нет эпидемии, логика зеленых убожеств.
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Та і марлеви пов'язок немає - слуга народу Радуцький викупив і в Китай, тамиешньому народу перепродав. Рівняти ставлення до проблем медицини Лукашенка і Зєлєнского - неспівмірно. У Лукашенка є любов і повага до неї. Тому і керувати нею ставить спеціалістів. А Зєлєнскій - юриста Скалєцкую і фельдшера Радуцкого. Про інше навіть не буду.
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Який же ти тупий. Вірус передається через слизові оболонки, очі наприклад. Марлеві повязки тобі не допоможуть. Фольгою голову обмотай
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Самтупой, На китайцев посмотри. И на корейцев. Все в масках.
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Маски не спасают на 100%, но помогают во многих случаях снизить скорость распространения, если носитель сам одел маску. Он не так интенсивно заражает людей. Нормальная власть организовала бы бесплатную раздачу масок в такой период. Цена вопроса для страны - мизер.
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Как заставить носителя ? Одеть маску ? Они , гады, ни в какую не одевают. Хотя слюни и сопли фейерверком. Так хоть рядом стоящему в автобусе в пасть не залетит. Плюс очки с простыми стеклами. Хоть как то , если народ несознательный.
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Да. Сам гоняю у себя таких "хероев". Заболел - сиди дома и лечись. Или одевай маску, когда идешь в места скопления людей.
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В Китае заставляют принудительно - вышедших на улицу без маски в Ухане арестовывают.
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У нас массово закрываются тубдиспансеры по всей стране. Это учреждения, где персонал по крайней мере понимает как вести себя с инфекционными заболеваниями. А вместо этого персонал оказался на улице. Только на днях закрыли очередной в Олешках на 60 !!! мест. Вместо того, чтобы превратить их в центры борьбы с эпидемией. Дебилы, твою дивизию ....
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У нас вже може бути неральне розповсюдження, але виявляти та перевіряти нічим і не бажають виявляти.
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Мои Барышни на Масляницу в Минске не пошли -- я зашугал!

...панику слегка навёл... -- а то, они думают, шо у них спасение утопающих -- Государственная Обязанность! -- так я их разочаровал...
-- Малая рыдала, Старшая, трошки носом шмыгнула... ...но, молча всё пережила... -- хорошие девочки...*)
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Ну и зря. Блины были, пальчики оближешь.
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А сколько у нас из Италии ? Ау, Минздрав, почему не мычите -- не телитесь? В сказки , что у нас ни - ни, вируса нет совсем -- как то не верится. Вас президент предупреждал, что у нас население дикое ? Поднимайте зады от диванов. Сегодня спросил знакомого доктора, что делать , если вдруг чего ? Ответил - а ничего. Мойте руки и проветривайте. Эй вы там, наверху, вы это нарошно , или как ?
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вихідні - уряд в отключці під столом валяється.
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Українська влада скоро розбереться з продажем земель і після того обов'язково зверне увагу на небезпеку пандемії та вимирання населення!
Велике прохання до українців не панікувати, бо гроші ******* тишу.
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Пельку заткни..
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Кстати, если земля будет продана во время эпидемии, то все сделки должны быть признаны недействительными. А Зелю должны ловить ФБР с Интерполом.
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Ну что то кажется что всё наоборот. Что б потихоньку раздеребанить землю и раздувают вирусную панику, ещё и карантин введут, запрет на митинги и собрания, всё по просьбам трудящихся в связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой, в момент голосования за захапанья земли.
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Угу, Китай на трлн баксів опустили, щоб купити гектар землі під Жмеринкою.
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Не знаю что там в Китае но в НСанжарах автобусы со здоровыми людьми камнями закидывали, согнали бронетехнику и нац гвардию и в это же время китайцы спокойно шастали по Украине и никто по ним не истерил. А землю скупят не волнуйтесь как говорится какаяразница кто.
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Та я не хвилююсь, я вже купив, а людям треба роз'яснювати а не вкидати через інтернет панічні слухи, добре що не повбивали як москалі.
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Интересная структура новости. В заголовке категорически "зарегистрировали", а в теле уже
"может быть"... В Беларуси зарегистрировали второй случай заболевания коронавирусом - Цензор.НЕТ 4895
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Вспоминает ли он вас, что думает, чувствует, выйдет ли на связь? https://www.youtube.com/watch?v=1p5xk9EH_wI&feature=youtu.be
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ВКЛ или ВЫКЛ??
НАм невистачати цього 🍫 буде..
Як хрін без солі..
Виживай та й повертайся!
Без клованів Цирк сумує!
😁
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Так там написано, що вона в Ростовську область шурує.
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Януковича еще эвакуировать будем из Ростова ?
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Усатый бацька весь в раздрае.. П..див, п..див и доп..дився.
Тут турки "объект" интеграции мочат, а тут зараза с Европы пришла.
Сидит усатый-хорохор и не может придумать, шо ж его робити.
Налево направо башкой вертит, мабуть уже к Эрдогану с челобитной пойдет.
Не, скорей всего так и будет на мешках с бульбой выжидать..
Когда поутихнет малость - начнет опять хорохориться.
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-- мешки и та же бульба -- уже давно, почти не местные, а привозные, кстати...
Но прикольно -- кого ностальгия долбит -- ...утречком с балкона во двор глянешь -- у подъездов колхозники картофан продают -- прям из багажников Жигулей... -- мешками!
Красотень -- ...*)
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Некоторые люди такие наивные. Не выявлено - не означает, что вирусоносителей нет.
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У нас даже вместо диагноза грипп ставят ОРВИ до тех пор пока не прийдет сверху высочайшее на то разрешение.
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Поки короновірус розповсюджується, тому необхідно готувати лікарні для таких хворих.
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На місці тих, які нещодавно позакривали‽ У Білорусі зареєстрували другий випадок захворювання коронавірусом - Цензор.НЕТ 8309
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Бацька, каб па вусы ня абасрацца вадкай дрысней, сам ўцячэ на абсервацию, або бульбінай сабе дупу затыкне.
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думаете в Санжарах люди не на пороховой бочке сидят ?
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самое смешное - сейчас это самое безопасное место на предмет коронавируса в Украине.
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Можли в Санжарах всі вже перехворіли і забули.
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Corona Virus News, [01.03.20 17:33]
🇩🇴 BREAKING: Dominican Republic reports first case of coronavirus.
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В Чехии три случая, а в Ломбардии не хватает больниц.
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Скрізь по світу виявлені випадки вірусу, а Україна, як зачарована, видно, що нам брешуть.
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Мене ще дивує Індія. Сусід Китаю з більше 1 млрд жителів і щось про коронавірус там не переживають взагалі. Може це ці цигани, щось намутили?! Як не як,а в медицині вони щось трохи хімічать. А ще мене дивує, як в цих циган зявилася ядерна зброя і в їхніх одічалих сусідів пакистанців! Зате в нас "дякувати" найбільшому зраднику всіх часів кучмі ядерного щита не має. А якби був, то жили б ми зараз заовсім в іншій державі і історія України писаласяб зовсім по іншому.
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Мозгов резиденций и ледовых дворцов настроить себе на потеху у председателя колхозного хватило.А вот , что больничка , даже в Минске инфекционная одна сорокалетней давности постройки , по содержанию и виду похожая на сарай , так это мелочи.Народец в этом лукараю ценился не намного выше обычного скота.
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В Витебске большая больница(да не одна). Так что заболеешь, милости просим.
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