 У Білорусі зареєстрували другий випадок захворювання коронавірусом

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я Білорусі.
"Міністерство охорони здоров'я інформує про те, що в РНПЦ епідеміології та мікробіології один з тестів, які були виконані у білоруски, яка мешкає у Вітебській області, виявив фрагмент РНК, який може належати типу коронавірусу 2019 nCoV", - сказано в повідомленні.
У міністерстві зазначили, що громадянка Білорусі й двоє її колег провели кілька днів на півночі Італії. Після повернення на батьківщину у них взяли аналізи.
"Пацієнти були госпіталізовані в Вітебську обласну клінічну інфекційну лікарню. На сьогодні стан всіх трьох задовільний, ознак захворювання немає. Цій пацієнтці проводять поглиблену лабораторну діагностику. У двох її колег тести негативні", - поінформували у відомстві.
Всього, за даними МОЗ, "на сьогодні, в установах охорони здоров'я Білорусі з підозрою на коронавірусну інфекцію перебуває три пацієнти". У всіх трьох стан задовільний, клінічних проявів хвороби немає", - уточнили медики.
Раніше, 28 лютого, в Білорусі був зареєстрований перший випадок коронавірусу covid-19, медики виявили вірус у одного зі студентів, які приїхали з Ірану.
".... Если вы заболели коронавирусом, то не спешите в поликлинику. Зайдите в администрацию района, мэрию, Обл и Гордуму, полицию, суд, к приставам, филиал "Единой России". Пообщайтесь, расскажите о своей нелегкой жизни и только потом в поликлинику, Не раньше...."
...панику слегка навёл... -- а то, они думают, шо у них спасение утопающих -- Государственная Обязанность! -- так я их разочаровал...
-- Малая рыдала, Старшая, трошки носом шмыгнула... ...но, молча всё пережила... -- хорошие девочки...*)
Велике прохання до українців не панікувати, бо гроші ******* тишу.
"может быть"...
НАм невистачати цього 🍫 буде..
Як хрін без солі..
Виживай та й повертайся!
Без клованів Цирк сумує!
😁
Тут турки "объект" интеграции мочат, а тут зараза с Европы пришла.
Сидит усатый-хорохор и не может придумать, шо ж его робити.
Налево направо башкой вертит, мабуть уже к Эрдогану с челобитной пойдет.
Не, скорей всего так и будет на мешках с бульбой выжидать..
Когда поутихнет малость - начнет опять хорохориться.
Но прикольно -- кого ностальгия долбит -- ...утречком с балкона во двор глянешь -- у подъездов колхозники картофан продают -- прям из багажников Жигулей... -- мешками!
Красотень -- ...*)
🇩🇴 BREAKING: Dominican Republic reports first case of coronavirus.