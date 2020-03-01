 У Білорусі зареєстрували другий випадок захворювання коронавірусом

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я Білорусі.

"Міністерство охорони здоров'я інформує про те, що в РНПЦ епідеміології та мікробіології один з тестів, які були виконані у білоруски, яка мешкає у Вітебській області, виявив фрагмент РНК, який може належати типу коронавірусу 2019 nCoV", - сказано в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що громадянка Білорусі й двоє її колег провели кілька днів на півночі Італії. Після повернення на батьківщину у них взяли аналізи.

"Пацієнти були госпіталізовані в Вітебську обласну клінічну інфекційну лікарню. На сьогодні стан всіх трьох задовільний, ознак захворювання немає. Цій пацієнтці проводять поглиблену лабораторну діагностику. У двох її колег тести негативні", - поінформували у відомстві.

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Всього, за даними МОЗ, "на сьогодні, в установах охорони здоров'я Білорусі з підозрою на коронавірусну інфекцію перебуває три пацієнти". У всіх трьох стан задовільний, клінічних проявів хвороби немає", - уточнили медики.

Раніше, 28 лютого, в Білорусі був зареєстрований перший випадок коронавірусу covid-19, медики виявили вірус у одного зі студентів, які приїхали з Ірану.

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