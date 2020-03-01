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Все про:біженці (199) Сирія (1503) Туреччина (1055)

 Туреччина пропустила у ЄС вже 76 тисяч мігрантів, - міністр внутрішніх справ Сойлу

Турецькі прикордонники пропустили в ЄС 76 тисяч мігрантів. Влада Греції й Болгарії поки не підтверджує ці дані.

Про це повідомив у твіттері міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 09.55 годин кількість мігрантів, які покидають нашу країну через Едірне, сягає 76 358 осіб", - написав він.

При цьому ні Софія, ні Афіни поки не підтвердили проникнення на їхні території великої кількості нелегальних мігрантів, інформує DW.

За даними Міжнародної організації з міграції (IOM), на турецькому боці 212-кілометрового кордону з Грецією увечері 29 лютого перебувало понад 13 тисяч осіб, які сподіваються проникнути на територію Євросоюзу після відмови Анкари стримувати цей потік.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Ідлібі збито два Су-24 сил Асада, - Міноборони Туреччини. ВIДЕО

Укладена між Анкарою і Брюсселем у березні 2016 року угода передбачає, що мігранти з Сирії, які прямують до країн ЄС, не будуть пропускатися через кордони Туреччини. За це Європейський Союз пообіцяв турецькій стороні фінансову підтримку.

З актуальних даними ООН, Туреччина прийняла близько 3,6 мільйона біженців з Сирії. Ці цифри зросли за останній час на тлі підтримуваного Росією наступу сирійських урядових військ у провінції Ідліб. Крім сирійців, на території Туреччини присутня значна кількість вимушених мігрантів з Афганістану та Іраку

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178721
 
   
 Топ коментарі
 
МОЛОДЦІ !!!!!! А теперь нюхайте чим пахне ваша озабочєнность.
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Выражаю ну очень глубокую озабоченность.
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76 тисяч як закричать хором Аллах Абкар!!!!І мікронс обмочітся.
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Туреччина пропустила у ЄС вже 76 тисяч мігрантів, - міністр внутрішніх справ Сойлу - Цензор.НЕТ 2948

Турецко-русский словарь:
Sevgilerle - С любовью. Люблю тебя.
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глупые евро либералы - пока нанс мюллер будет горбатится по 10 часов - мустафы сирийские будут плордится и сидеть на социале - птдералы европейские погубят Евросоюз...- в кацапию всех БЕЖЕНЦЕВ - в кАцапию Туреччина пропустила у ЄС вже 76 тисяч мігрантів, - міністр внутрішніх справ Сойлу - Цензор.НЕТ 4086
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МОЛОДЦІ !!!!!! А теперь нюхайте чим пахне ваша озабочєнность.
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Да. Глубокая, глубокая озабоченность. Что аж не видать.
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Не,а як же ж "короновирус"?Тут блин матчи УЕФА,и даже Евро-2020 под вопросом,а тут тебе "стыць-п..-здыць"(Минстэць).
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Прекрасная новость. По вине этой базы погибли тысячи гражданских
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Європа має змогу побачити вживу, як охріневали римляни коли шла орда.
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Нічого доброго дестабілізація Європи Україні не принесе. Європу звісно трошки тряхонути потрібно, але в данному разі ситуація на раз-два може вийти з контролю і якщо кожен почне топити сам за себе, це й буде якраз те, чого найбільше бажає Пуйло!
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Ну и ничего плохого - тоже. Санкции - фейковые (да и те хотят отменить). Слова про агрессию х-ла - уклончивые , а действия - реально пропутинские. Так что ни чего плохого, в том, чтобы ЕС почувствовала хоть какие то последствия пропутинской политики - не будет.
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Якши, Султан ! Турция пропустила в ЕС уже 76 тысяч мигрантов, - министр внутренних дел Сойлу - Цензор.НЕТ 1684

пусть немцы с французами вставляют фитили Вовану
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Выражаю ну очень глубокую озабоченность.
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Вот это и есть принуждение к миру.
Ну "Эммануель" и "Анжела" принуждайте х..ла, принуждайте.
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Не захотіли Українців брати в ЕС тепер будуть сирійці європейцями, будуть плодитись кожні 9 місяців та отримувати допомоги.
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Отряды протурецкой сирийской оппозиции выбили сторонников Башара Асада и ихтамнетов из 9 селений в Идлибе

https://twitter.com/aa_russian/status/1234122123175694336
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Отряды одэров(азэров),а не "туркоман" сталинское ВОЮЮТ ТАМ(наш "9 легион") А В СТРАНЕ ОГНЕЙ МОЛЧАТ ???
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Пора на Цензор отдельную страницу по войне в Сирии заводить. Эрдик оказался с железными яйцами.Каждую минуту людей здравых радует.
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Хто винуватий - зрозуміло, от тільки не зрозуміло - що буде?
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Отличная новость фрау Меркель теперь может отвлечется от вылизывания очка членоликому
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Несчастную наивную Европу Путин с Эрдоганом разводят как детей. Впрочим , как и весь остальной мир.
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Песков сообщил, что Эрдоган встретиться с Путиным в #Москве 5 или 6 марта.
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коли вже все буде (Ердоганом) закінчено )
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Похоже Эрдоган, с такой тактикой-стратегией, скоро выйдет в европейские лидеры.
А Макрон и Меркель ( 2М-тихушники ) будут ему на кухне люля-кебаб печь.. Турция пропустила в ЕС уже 76 тысяч мигрантов, - министр внутренних дел Сойлу - Цензор.НЕТ 5221
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А Голо(прости госп.)бородька любимую шаурму собирать.
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...социал для беженцев надо урезать... -- шо б им дешевле было дома оставаться и воевать со своей властью -- за средства к существованию...
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Дуже уріжеш - підуть криміналом займатись на "новій" батьківщині )) А взагалі то біженцям Червоний Хрест допомогає в таборах для біженців.
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Беженцев содержит Государство -- на налоги с работяг.

...и всякие Красные Кресты -- тоже с тех же... -- добровольно-принудительно.
Не знаешь, так мовчы...
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Знаток ти хрєнов. Червоний Хрест це міжнародна організація від ООН, біженців кормить Червоний Хрест, а безробітних громадян країни годує держава яка їм виплачує допомогу по безробіттю.
Щоб біженцю отримати громадянство треба алаху молитись 10 років, та і то не гарантовано Туреччина пропустила у ЄС вже 76 тисяч мігрантів, - міністр внутрішніх справ Сойлу - Цензор.НЕТ 3293

Ото ж і не плутай громадян ЄС з біженцями.
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-- ты такой вумный -- как той печатный станок, шо бабки штампует...
...я про безработных, ни буквы ни тиснул... -- "а ты растерялся" ... *)
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А где красный крест берёт деньги???
Аболютно вся социальная помощь - из кармана налогоплательщика. Или ты думаешь, почему Меркель потерла рейтинг после своего пассажа с эмигрантами!? В Италии та же ситуация с политиками.
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я считаю, им вообще не нужно давать социал. Нет социала - нет беженцев.
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-- ну да -- демократия, это форма демагогии... *)
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В Италии им лично ничего и не давали. Их пристраивали при отелях и религиозных организациях и выделяли на них 30 евро в день только на еду.+проживание, медпомощь, переезды...А они ещё требовали спорт. площадки, телевизоры больших размеров и новейшие, спорт. площадки не такие, а сякие. И гоняли мячи днями, и ходили повсюду просить деньги. А работать не желали.
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30 евро*30 дней=900 евро в месяц.
И это вы называете "ничего и не давали"?? Туреччина пропустила у ЄС вже 76 тисяч мігрантів, - міністр внутрішніх справ Сойлу - Цензор.НЕТ 7653
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Я говорю, что правительство оплачивало их содержание, но не давало им деньги. Давало разным организациям на их содержание. Есть ведь разница.
В отличие от *социальной помощи* гражданам страны, когда перечисляются на книжку деньги.
,
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-- ничего они не знали... -- там, по тоннелю под Ламаншем -- пеший, партизанский переход для негров -- сами ж его и прокопали. ...теперь ловят ґаву...*)
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Самі плюси для *****. Вони з Едорганом точно вороги?
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Все правильно делает Эрдоган. Не смогла Европа своей толерантностью остановить главных людоедов 21 века Асада и Путина - пусть теперь получает 3-5 миллионов беженцев.
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Жабоеды и так уже сами на себя не похожи. На улицах одни нигеры и черножопые макаки, а тут еще партия суррогата подвалила.
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"Жабоеды и черножопые макаки".

Это как-то по кацапски звучит! Бред унижать другие национальности
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Озабоченность действительно Приобрела Свое истинное Назначение.
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Сходил на разведку в кацапский интернет . Давно не получал такого удовольствия .Миллионы разорванных пуканов кричащих что турки разбомбили не их Панцирь .Встающиесколен разгромлены на их исконных сирийских землях .Зеленского срочно откомандировать перенимать опыт Эрдогана по примерению с лысым карликом.
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Турецкие пограничники пропустили в ЕС 76 тысяч мигрантов. Власти Греции и Болгарии пока не подтверждают эти данные. Источник: https://censor.net.ua/n3178721

Гарний стімул для Європи ввести нові санкції проти Московії у в зв'язку з ії діями у Сирії Турция пропустила в ЕС уже 76 тысяч мигрантов, - министр внутренних дел Сойлу - Цензор.НЕТ 5410
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Я очень обеспокоен, вы даже себе представить не можете насколко я обеспокоен. Пс. продам Коран, недорого.
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Заключенное между Анкарой и Брюсселем в марте 2016 года соглашение предполагает, что направляющиеся в страны ЕС мигранты из Сирии не будут пропускаться через границы Турции. За это Европейский Союз пообещал турецкой стороне финансовую поддержку. Источник: https://censor.net.ua/n3178721
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ЄС обіцяв не тільки гроші, а і безвіз для громадян Туреччини, що не було виконано.
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Ой божежь мой, я так озаботился что побежал делать поп-корн.
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Интересно, запретит кремлёвский плешивый хорёк своим холопам ездить на отдых в Турцию? Туреччина пропустила у ЄС вже 76 тисяч мігрантів, - міністр внутрішніх справ Сойлу - Цензор.НЕТ 2506 ОТДЫЙ БЕЗ РУССКИХ, - это так приятно и сладко звучит. Туреччина пропустила у ЄС вже 76 тисяч мігрантів, - міністр внутрішніх справ Сойлу - Цензор.НЕТ 8290
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та даже если не запретит...рискнут разве что руцкие "наташи"
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Занятная беседа турка с кацапами в Твитере. Концовка просто блеск)

Туреччина пропустила у ЄС вже 76 тисяч мігрантів, - міністр внутрішніх справ Сойлу - Цензор.НЕТ 5235
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Можливо це не турок, але він все правильно говорив.
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Может и не турок так как слишком стереотипно пишет. Но с другой стороны многие турки учились у нас и знают русский. Может Гугл переводчик. А что касается владения информацией так сейчас с помощью интернета всё доступно. Я как-то наткнулся на Твитер какой-то американской чиновницы которая мониторит СМИ восточной Европы и даёт аналитику для американцев. В общем читает российские, украинские СМИ. По российским пишет где фейк, где пропаганда и так д. Так что они в курсе всего. ЦРУ я думаю может даже комменты везде мониторить. Так же и любой может сделать, было бы желание.
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Шось мені здається, що парад перемоги на червоній площі 9 травня буде приймати Ердоган.
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Шось мені здається, що парад перемоги на червоній площі 9 травня буде приймати Ердоган.
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Греки и болгары втихоря сожают сирийцев на поезда и до следующей границы 😷
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А сирійцям Болгарія чи Греція непотрібні. Вони поїдуть у більш багаті країни.
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Молодцы турки.

Если ЕС не хочет решить проблему Асада и ***** в Сирии, то пусть кормит беженцев.
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Турецька армія зруйнувала військовий аеродром в Алеппо
Сьогодні о 17:41•Європейська правда
Збройні сили Туреччини зруйнували військовий аеродром сил режиму Башара Асада в районі Нейраб провінції Алеппо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Цей військовий об'єкт в передмісті Алеппо активно використовувався силами Асада при організації атак на населені пункти зони деескалації, йдеться у повідомленні. Удар по аеродрому завдали в суботу ударними БПЛА і артилерією ЗС Туреччини.
Зазначається, що після удару ЗС Туреччини по аеродрому Кувейрас на сході Алеппо, командування сил Асада напередодні перекинуло всю авіаційну техніку на аеродром в районі Нейраб, однак і той зазнав ударів турецької армії.
За даними місцевих джерел, виведення з ладу аеродромів на північному заході Сирії значно звузить можливості для маневрування прихильників Асада в цій частині країни.
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Виражаю глубачяйшую азабочєнность і абєспакоєнность. Бєдниє геурапєйци....
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А тебя в Италии ничего больше не беспокоит? Туреччина пропустила у ЄС вже 76 тисяч мігрантів, - міністр внутрішніх справ Сойлу - Цензор.НЕТ 3618
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Это очень хорошо,что люди спаслись от смерти.А Европа жирная,всем хватит.
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Цікаво скільки воїнів ІДІЛ серед цих біженців просочилось в ЄС ?!
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Греки их там встретили. И не хлебом-солью.
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