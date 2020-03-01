 Туреччина пропустила у ЄС вже 76 тисяч мігрантів, - міністр внутрішніх справ Сойлу

Про це повідомив у твіттері міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 09.55 годин кількість мігрантів, які покидають нашу країну через Едірне, сягає 76 358 осіб", - написав він.
При цьому ні Софія, ні Афіни поки не підтвердили проникнення на їхні території великої кількості нелегальних мігрантів, інформує DW.
За даними Міжнародної організації з міграції (IOM), на турецькому боці 212-кілометрового кордону з Грецією увечері 29 лютого перебувало понад 13 тисяч осіб, які сподіваються проникнути на територію Євросоюзу після відмови Анкари стримувати цей потік.
Укладена між Анкарою і Брюсселем у березні 2016 року угода передбачає, що мігранти з Сирії, які прямують до країн ЄС, не будуть пропускатися через кордони Туреччини. За це Європейський Союз пообіцяв турецькій стороні фінансову підтримку.
З актуальних даними ООН, Туреччина прийняла близько 3,6 мільйона біженців з Сирії. Ці цифри зросли за останній час на тлі підтримуваного Росією наступу сирійських урядових військ у провінції Ідліб. Крім сирійців, на території Туреччини присутня значна кількість вимушених мігрантів з Афганістану та Іраку
Турецко-русский словарь:
Sevgilerle - С любовью. Люблю тебя.
пусть немцы с французами вставляют фитили Вовану
Ну "Эммануель" и "Анжела" принуждайте х..ла, принуждайте.
https://twitter.com/aa_russian/status/1234122123175694336
А Макрон и Меркель ( 2М-тихушники ) будут ему на кухне люля-кебаб печь..
...и всякие Красные Кресты -- тоже с тех же... -- добровольно-принудительно.
Не знаешь, так мовчы...
Щоб біженцю отримати громадянство треба алаху молитись 10 років, та і то не гарантовано
Ото ж і не плутай громадян ЄС з біженцями.
...я про безработных, ни буквы ни тиснул... -- "а ты растерялся" ... *)
Аболютно вся социальная помощь - из кармана налогоплательщика. Или ты думаешь, почему Меркель потерла рейтинг после своего пассажа с эмигрантами!? В Италии та же ситуация с политиками.
И это вы называете "ничего и не давали"??
В отличие от *социальной помощи* гражданам страны, когда перечисляются на книжку деньги.
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Это как-то по кацапски звучит! Бред унижать другие национальности
https://twitter.com/aa_russian/status/1234118718285848577
Гарний стімул для Європи ввести нові санкції проти Московії у в зв'язку з ії діями у Сирії
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ЄС обіцяв не тільки гроші, а і безвіз для громадян Туреччини, що не було виконано.
Если ЕС не хочет решить проблему Асада и ***** в Сирии, то пусть кормит беженцев.
Сьогодні о 17:41•Європейська правда
Збройні сили Туреччини зруйнували військовий аеродром сил режиму Башара Асада в районі Нейраб провінції Алеппо.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
Цей військовий об'єкт в передмісті Алеппо активно використовувався силами Асада при організації атак на населені пункти зони деескалації, йдеться у повідомленні. Удар по аеродрому завдали в суботу ударними БПЛА і артилерією ЗС Туреччини.
Зазначається, що після удару ЗС Туреччини по аеродрому Кувейрас на сході Алеппо, командування сил Асада напередодні перекинуло всю авіаційну техніку на аеродром в районі Нейраб, однак і той зазнав ударів турецької армії.
За даними місцевих джерел, виведення з ладу аеродромів на північному заході Сирії значно звузить можливості для маневрування прихильників Асада в цій частині країни.