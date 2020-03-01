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 За кордоном
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Все про:біженці (199) Сирія (1503) Туреччина (1055)

 Туреччина пропустила у ЄС уже 76 тисяч мігрантів, - міністр внутрішніх справ Сойлу

Турецькі прикордонники пропустили в ЄС 76 тисяч мігрантів. Влада Греції й Болгарії поки не підтверджує ці дані.

Про це повідомив у твіттері міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 09.55 годин кількість мігрантів, які покидають нашу країну через Едірне, сягає 76 358 осіб", - написав він.

При цьому ні Софія, ні Афіни поки не підтвердили проникнення на їхні території великої кількості нелегальних мігрантів, інформує DW.

За даними Міжнародної організації з міграції (IOM), на турецькому боці 212-кілометрового кордону з Грецією увечері 29 лютого перебувало понад 13 тисяч осіб, які сподіваються проникнути на територію Євросоюзу після відмови Анкари стримувати цей потік.

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Укладена між Анкарою і Брюсселем у березні 2016 року угода передбачає, що мігранти з Сирії, які прямують до країн ЄС, не будуть пропускатися через кордони Туреччини. За це Європейський Союз пообіцяв турецькій стороні фінансову підтримку.

З актуальних даними ООН, Туреччина прийняла близько 3,6 мільйона біженців з Сирії. Ці цифри зросли за останній час на тлі підтримуваного Росією наступу сирійських урядових військ у провінції Ідліб. Крім сирійців, на території Туреччини присутня значна кількість вимушених мігрантів з Афганістану та Іраку

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178721
 
 
 Топ коментарі
 
МОЛОДЦІ !!!!!! А теперь нюхайте чим пахне ваша озабочєнность.
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Выражаю ну очень глубокую озабоченность.
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Это очень хорошо,что люди спаслись от смерти.А Европа жирная,всем хватит.
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от какой смерти? Туда едут все подряд, чтобы сесть на шею европейцам и никогда не работать.
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Мне наоборот нравится. Надеюсь может хоть мигранты встярхнут старушку-Европу и застваят отказаться от разрушительных "ценностей" типа толерантности, мультикультурализма и пр.
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Если есть удобная шея,почему бы на ней не посидеть
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это русский мир бубнит о своем, ему со стороны всегда виднее
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Цікаво скільки воїнів ІДІЛ серед цих біженців просочилось в ЄС ?!
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кроме воинов, там куча их семей. В которых все исповедуют эту идеологию.
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Греки их там встретили. И не хлебом-солью.
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А задерживать беженцев из Ирана и Ирака Турция и не обещала. Туреччина пропустила у ЄС вже 76 тисяч мігрантів, - міністр внутрішніх справ Сойлу - Цензор.НЕТ 1830
Европа станет арабской.
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Ти напевне не був у Німеччині, Франції і Британії... Європа вже арабська !
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Грекам надо принять всех, и разместить их на севере Кипра
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Одно дело "лить слезы" на расстоянии (сидя дома у телевизора за чашечкой кофе или чая) и "жалеть беженцев", а другое столкнуться в реальности со своим ПОКАЗУШНЫМ И ЛИЦЕМЕРНЫМ "сочувствием" и на деле решать НЕРЕШАЕМЫЕ проблемы, ибо вся эта политика "демократии для РАБОВ и ХОЛОПОВ" (слюнтяйства и безответственного соплежуйства) - это чудовищный и коварный обман УЗУРПАТОРОВ доверчивого ЛОХТОРАТА для манипуляции их "голосами" на так называевых "выборах"!
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Європа, яка відреклась Христа- отримає винищення і заміщення ісламом. В їхніх будинках не будуть жити вже їхні діти. Через те, що повірили в ліберальну ідеологію і викинули християнство з свого життя. Кара приходить відразу...
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Вообще то это ....бока ООН и лично самого Гутериша. Это должна быть ..типичная логистическая операция под руководством ООН и ЛАГ. Задача - диверсифицировать рабочую силу по заявкам ЛАГ и распределить трудовые ресурсы. Почему именно ЛАГ? А патамушта ассимиляция будет происходить безболезненно, временные лагеря в этой зоне содержать более дешевле, получается беженцы сами строят себе дома и сами развивают экономику стран их приютивших.Почему, в ней должна участвовать Греция, дык потому что у неё один из самых крупных флотов пассажирских лайнеров. А Турция и так перегружена проходами 3.6 млн. Другими словами спасение мусульман дело рук самих мусульман!!!
Но!!....в ответ мы услышим сраную вонючую озабоченность, которую могут себе засунуть в...горло. Нук я ваащета высказываюсь более уточнено, насчет дипломатических засувов но этот колорит дипломаты не поймут.
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