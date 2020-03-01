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Все про:Нацполіція (9111) пияцтво (447) стрілянина (1137) Сумщина (388)

 Поліцейський на Сумщині був змушений застосувати пістолет проти п'яного з ножем

На Сумщині поліцейські застосували табельну зброю проти п'яного чоловіка, який погрожував їм ножем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.

Зазначається, що подія сталася в місті Конотоп вчора пізно ввечері.

"Прибувши за вказаною адресою, біля воріт будинку поліцейські застали чоловіка, озброєного ножем. Побачивши правоохоронців, той став поводитись неадекватно: лаючись і погрожуючи суїцидом, різонув собі по грудній клітці. Потім почав кидатися з ножем на поліцейських. На всі попередження реагував агресивно, тому один працівник наряду змушений був зробити в повітря попереджувальний постріл. Але ситуація не змінилася. Чоловік наблизився до поліцейського ще на кілька кроків, тому інший поліцейський змушений був зробити кілька пострілів по ногах зловмисника", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після того, як у зловмисника відібрали ніж, правоохоронці надали йому домедичну допомогу.

"Самі правоохоронці не постраждали. Нападником виявився 48-річний житель Конотопу. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. До цього часу в поле зору поліції не потрапляв", - наголошується в повідомленні.

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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч.1 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178718
 
   
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Це не перевищення самооборони?...може поліцейським видати ножі, біти, кастети, арматуру...щоб відповідь була ідентичною...він замахнувся - і я замахнувся, він вдарив - і я вдарив...і бажано прилади для заміру сили удару у джоулях...чи у калоріях у крайньому випадку...
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Представляю:- секунданты достали свои сцикундомеры..
🤔
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Масленица. Я тоже сегодня блинов переел(вкусных).
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А что защитит от полицейского с табельным? И в таких случаях применяются спецсредства: перцовка, taser, травмат. Не говоря о боевой подготовке, где их учат вязать людей с ножами.
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Steve Stefler 8885acd4 Никто из полицейских не обязан рисковать жизнью и вязать бухого идиота, с ножом. Подготовка нужна - чтобы защититься, когда пистолета нет, или внезапное нападение. В США, полиция, в правонарушителя, с ножом, часто стреляют не в ноги, а в туловище и это правильно.
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Почему у копов нет шокеров? Или лучше пулю в ногу(и) получить?
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Таки пральна!
Ато форму мог оскорбить..(да прикалываюсь)
😁
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