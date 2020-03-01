 В Ідлібі збито два Су-24 сил Асада, - Міноборони Туреччини. ВIДЕО

Повідомлення Міністерства оборони Туреччини цитує агентство Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.
"Два літаки Су-24, що належали режиму Асада, які напали на наш літак, були збиті Міністерством національної оборони", - сказано в повідомленні.
Міністерство оборони Туреччини також повідомляє про знищення 3 установок ППО сил Асада, за допомогою однієї з яких було збито ударний безпілотник ЗС Туреччини.
Раніше в неділю, 1 березня, Анкара розгорнула військову операцію в Сирії проти військ режиму Асада після авіанальотів, унаслідок яких загинули турецькі військові.
Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що сирійські війська завдали авіаудар в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, унаслідок атаки загинули 36 турецьких військовослужбовців.
Олег Соловьев - 15:00, Февраль, 28, 2020
После вчерашних авиаударов в районе сирийского города Саракиб, в результате которых погибло и ранено несколько десятков турецких военнослужащих, власти Турции пошли на беспрецедентный шаг. Объявлено о перекрытии проливов Босфор и Дарданеллы.
Это решение относится ко всем военным кораблям, однако, по данным турецких СМИ, закрытие прохода коснется не только военных, но и гражданских судов. В первую очередь он распространиться на российские корабли.
Кроме того Анкара заявила о введении временной вынужденной отсрочки на постановку на вооружение ЗРК С-400, поставляемых Россией.
останній боєзапас рашки в Сирії...Котрий сцикливе Ху№ло навряд чи використає )
16 ракет 'хвалених''калібрів-м' дозвукової швидкості.Все.
Вот такая странная война.
С тех пор много что изменилось и в один они уже не влазят
Гарна новина, але не для московитів
а птица не глупая, хотела таки шыну проткнуть, чтоб мир от мрязи отчистить.
https://informnapalm.org/27797-kto-bombit-grazhdanskih-v-sirii-lichnye-dannye-116-ofitserov-vks-rf-infografika/
Слава турецкой АРМИИ!!!
Наприкінці червня 2016 року в російських ЗМІ набула популярності тема про «вибачення Туреччини за збитий літак», на що були змушені відреагувати офіційні кола Туреччини, які заявили, що жодних вибачень від Туреччини не було і компенсацію за збитий літак Туреччина платити не збирається[42]. Наступного дня після спростування факту вибачення в аеропорту Стамбула відбувся теракт з численними людськими жертвами.
https://youtu.be/B18a2C8BjIc?t=840
и потом прикольные младенцы (зелённого цвета) устали от войнны. Да ещё зелённые чумырлы, погибшие теперь на вашей совести, как жыть то будите, ведь на ваших детей отыграеться ваш прикол.
Крошите моржовские литачки и режте мокшанских баранов!
Сенс?
Моржовия должна быть разрушена и уничтожена в хлам!
+ Туреччина член НАТО. И их база это территория НАТО))))
и его фунтикам
В общем: "почему п@здят только нас и перестали метелить иранцев?"
Ай, хороша картинка, хоть на рабочий стол ставь!
Это вам, блдям, не больницы со школами бомбить!
Смерть аэродрому,
А кажется - стабилизатор поёт:
«Мир вашему дому!»
Читаю і думаю....А чи не вибрати нам Президентом Ердогана,або хоч приєднатися до Турції? Я б навіть мусульманство прийняв!
Турецкая армия разрушила военный аэродром в Алеппо
Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
Росіяни - де ви? Питають турецькі пілоти після збиття двох Су-24
Сьогодні підтверджено збиття двох Су-24,які намагались атакувати турецьких військових. Повідомляється, що це були літаки режиму Асада, льотчики катапультувались.
Загалом ситуація така - турецькі ЗС впевнено просуваються в Ідлібі. Російські літаки та інша військова техніка, включно з розпіареним ППО, сидять на базах та не віддзеркалюють. Російські кораблі теж ніяк себе не відзначають. А тим часом у Середземне море увійшло угрупування військового флоту США на чолі з аваносієм USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69).
Турецькі пілоти не розуміють - куди поділись "хоробрі" росіяни,яка раніше десятки раз на день літали в небі Ідлібу? Чи то бомбардувати з літаків лікарні, школи та ринки - це одне, а воювати з військовими - це лячно?
Більше про операцію Туреччини "Весняний щит"