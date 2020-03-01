 В Ідлібі збито два Су-24 сил Асада, - Міноборони Туреччини. ВIДЕО

Повідомлення Міністерства оборони Туреччини цитує агентство Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.

"Два літаки Су-24, що належали режиму Асада, які напали на наш літак, були збиті Міністерством національної оборони", - сказано в повідомленні.

Міністерство оборони Туреччини також повідомляє про знищення 3 установок ППО сил Асада, за допомогою однієї з яких було збито ударний безпілотник ЗС Туреччини.

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Раніше в неділю, 1 березня, Анкара розгорнула військову операцію в Сирії проти військ режиму Асада після авіанальотів, унаслідок яких загинули турецькі військові.

Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що сирійські війська завдали авіаудар в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, унаслідок атаки загинули 36 турецьких військовослужбовців.