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 В Ідлібі збито два Су-24 сил Асада, - Міноборони Туреччини. ВIДЕО

Літаки було збито під час спроби атакувати турецькі сили, стверджують у відомстві.

Повідомлення Міністерства оборони Туреччини цитує агентство Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.

"Два літаки Су-24, що належали режиму Асада, які напали на наш літак, були збиті Міністерством національної оборони", - сказано в повідомленні.

Міністерство оборони Туреччини також повідомляє про знищення 3 установок ППО сил Асада, за допомогою однієї з яких було збито ударний безпілотник ЗС Туреччини.

Читайте також: Глава турецького оборонпрому Ісмаїл Демір рекламує удари дронів "Байрактар" по армії Асада. ВIДЕО

Раніше в неділю, 1 березня,  Анкара розгорнула військову операцію в Сирії проти військ режиму Асада після авіанальотів, унаслідок яких загинули турецькі військові.

Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що сирійські війська завдали авіаудар в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, унаслідок атаки загинули 36 турецьких військовослужбовців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178716
 
   
 Топ коментарі
 
Х..ловаван, держи ещё два ятагана в спину
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ты думаеш ето сирийские?
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Турция объявила о перекрытии Босфора и Дарданелл и отказе от ЗРК С-400
Олег Соловьев - 15:00, Февраль, 28, 2020

После вчерашних авиаударов в районе сирийского города Саракиб, в результате которых погибло и ранено несколько десятков турецких военнослужащих, власти Турции пошли на беспрецедентный шаг. Объявлено о перекрытии проливов Босфор и Дарданеллы.
Это решение относится ко всем военным кораблям, однако, по данным турецких СМИ, закрытие прохода коснется не только военных, но и гражданских судов. В первую очередь он распространиться на российские корабли.

Кроме того Анкара заявила о введении временной вынужденной отсрочки на постановку на вооружение ЗРК С-400, поставляемых Россией.
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Фрегаты проекта 11356 «Адмирал Григорович» и «Адмирал Макаров» Черноморского флота России проходят пролив Босфор в направлении Средиземного моря.

останній боєзапас рашки в Сирії...Котрий сцикливе Ху№ло навряд чи використає )

В Ідлібі збито два Су-24 сил Асада, - Міноборони Туреччини - Цензор.НЕТ 2798 В Ідлібі збито два Су-24 сил Асада, - Міноборони Туреччини - Цензор.НЕТ 5003
16 ракет 'хвалених''калібрів-м' дозвукової швидкості.Все.
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в паРаше воют на всех теле и интернет аналах, что это фейк, что сбит беспилотник который турки приняли за два СУ-24. минобороны паРашы заявляет, что воздушный shit над Сирией как всегда надежен.
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Час назад специально туда заглянул, никакой инфы по Сирии, показывают Путю в Пскове возлогающим цветы к годовщине гибели 6й роты в чеченской войне
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набери в гугле СУ-24 и наслаждайся. вот паРаша-24, 5 часов тому https://www.youtube.com/watch?v=wzBq2YsO2OE
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На Эхе Москвы пишут про два сбитых СУ 24, но летчики живы ( пока так)
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ну "эхо" косит под независимую радиостанцию. там в дозволенных свыше границах независимости могут что-то и отписать.
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Два военно-транспортных самолета ВКС РФ Ту-154Б-2 в воскресенье прибыли на российскую авиабазу "Хмеймим", совершив беспрепятственный пролет через воздушное пространство Турции, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Вот такая странная война.
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Шо тут странного. Турки разрешили вывезти трупы. Их как раз там скопилось на пару транспортов. За несколько дней до этого тоже был рейс. Писали что тогда 47 жмуров вывезли.
С тех пор много что изменилось и в один они уже не влазят
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Готовьтесь к резкому обострению на фронте, братья и сестры...гопники отыгрываются на слабых и глупых. Война и позор.
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если полезут, будут выгребать и тут по самые помидоры.
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Це тобі Ваня не Донбас 2014 го В Ідлібі збито два Су-24 сил Асада, - Міноборони Туреччини - Цензор.НЕТ 6822

Гарна новина, але не для московитів В Ідлібі збито два Су-24 сил Асада, - Міноборони Туреччини - Цензор.НЕТ 5602
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что то не понял, вот прочёл об этих сбитых сушек: Высокая насыщенность электроникой и автоматикой снижает надёжность бортовых систем - ну тогда руцким нахрен эта электроника нужна, вот же вождь племени плебсов по стерхами ориентировался и не упал

В Ідлібі збито два Су-24 сил Асада, - Міноборони Туреччини - Цензор.НЕТ 2834

а птица не глупая, хотела таки шыну проткнуть, чтоб мир от мрязи отчистить.
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вся путинская фашистская шушваль разгромлена страной НАТО Турцией за два часа
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Сирия: установлены данные летчиков

В Ідлібі збито два Су-24 сил Асада, - Міноборони Туреччини - Цензор.НЕТ 6774
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Турки продемонстрировали свои новые подразделения дронов-камикадзе Действуют роем, в автоматическом режиме, Цель поражается группами или точечно в завимости от ситуации на поле боя
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Цікаві факти
Наприкінці червня 2016 року в російських ЗМІ набула популярності тема про «вибачення Туреччини за збитий літак», на що були змушені відреагувати офіційні кола Туреччини, які заявили, що жодних вибачень від Туреччини не було і компенсацію за збитий літак Туреччина платити не збирається[42]. Наступного дня після спростування факту вибачення в аеропорту Стамбула відбувся теракт з численними людськими жертвами.
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"ВАТА ШОУ" АНДРІЯ ПОЛТАВИ на ПРЯМОМУ 11 листопада 2018 року

https://youtu.be/B18a2C8BjIc?t=840

и потом прикольные младенцы (зелённого цвета) устали от войнны. Да ещё зелённые чумырлы, погибшие теперь на вашей совести, как жыть то будите, ведь на ваших детей отыграеться ваш прикол.
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Слава Турции!!!
Крошите моржовские литачки и режте мокшанских баранов!
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В Очакове все готово!)
Сенс?
Моржовия должна быть разрушена и уничтожена в хлам!
+ Туреччина член НАТО. И их база это территория НАТО))))
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Не показывайте это ЗЕленой обезьяне))))
и его фунтикам
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Вам здесь селедку дают за каждое упоминание о Зеленском?
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Это вы о том нарко поце шо в очи и в дупу деду ХУне смотрит постоянно?)))
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"Пресс-секретутка **** Дмiтрo ******** заявил, что все иностранные военные, за исключением чухонских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила"
В общем: "почему п@здят только нас и перестали метелить иранцев?"
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Возьми селедку Шариков.
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В Ідлібі збито два Су-24 сил Асада, - Міноборони Туреччини - Цензор.НЕТ 1790

Ай, хороша картинка, хоть на рабочий стол ставь!
Это вам, блдям, не больницы со школами бомбить!
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уничтожении турецкими БПЛА колонны асадитов в Хан Аль-Субуль и потерях боевиков Асада в три танка и два БМП.
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Из бомбардировщика бомба несёт
Смерть аэродрому,
А кажется - стабилизатор поёт:
«Мир вашему дому!»
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- Эй, хло! Твои летаки над Идлибом есть? А если найду?
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Родные десантников 6-й роты сегодня поблагодарили путина хла за то, что это он послал на смерть этих ребят. В Ідлібі збито два Су-24 сил Асада, - Міноборони Туреччини - Цензор.НЕТ 1624 В Ідлібі збито два Су-24 сил Асада, - Міноборони Туреччини - Цензор.НЕТ 1624 В Ідлібі збито два Су-24 сил Асада, - Міноборони Туреччини - Цензор.НЕТ 2331
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Всего за сутки турецкая авиация, беспилотники и артиллерия уничтожили: сотни военнослужащих, 23 танка, 5 вертолетов, 10 бронемашин, 23 гаубицы, 21 другой военной техники, 4 ДШК, 5 складов с оружием, штаб, батареи ПВО SA-17 и SA-22, 7 минометов, отбросив Асада от Идлиба, о котором ему уже придется забыть насовсем.

Читаю і думаю....А чи не вибрати нам Президентом Ердогана,або хоч приєднатися до Турції? Я б навіть мусульманство прийняв!
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" это он в Кривом Роге главнокомандующий ,А у нас в Стамбуле будет еле-еле Поц"
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В Ідлібі збито два Су-24 сил Асада, - Міноборони Туреччини - Цензор.НЕТ 9318

Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

Росіяни - де ви? Питають турецькі пілоти після збиття двох Су-24
В Ідлібі збито два Су-24 сил Асада, - Міноборони Туреччини - Цензор.НЕТ 7789

Сьогодні підтверджено збиття двох Су-24,які намагались атакувати турецьких військових. Повідомляється, що це були літаки режиму Асада, льотчики катапультувались.
Загалом ситуація така - турецькі ЗС впевнено просуваються в Ідлібі. Російські літаки та інша військова техніка, включно з розпіареним ППО, сидять на базах та не віддзеркалюють. Російські кораблі теж ніяк себе не відзначають. А тим часом у Середземне море увійшло угрупування військового флоту США на чолі з аваносієм USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69).
Турецькі пілоти не розуміють - куди поділись "хоробрі" росіяни,яка раніше десятки раз на день літали в небі Ідлібу? Чи то бомбардувати з літаків лікарні, школи та ринки - це одне, а воювати з військовими - це лячно?
Більше про операцію Туреччини "Весняний щит"
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