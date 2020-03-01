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 В Ідлібі збито два Су-24 сил Асада, - Міноборони Туреччини

Літаки було збито під час спроби атакувати турецькі сили, стверджують у відомстві.

Повідомлення Міністерства оборони Туреччини цитує агентство Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.

"Два літаки Су-24, що належали режиму Асада, які напали на наш літак, були збиті Міністерством національної оборони", - сказано в повідомленні.

Міністерство оборони Туреччини також повідомляє про знищення 3 установок ППО сил Асада, за допомогою однієї з яких було збито ударний безпілотник ЗС Туреччини.

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Раніше в неділю, 1 березня,  Анкара розгорнула військову операцію в Сирії проти військ режиму Асада після авіанальотів, унаслідок яких загинули турецькі військові.

Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що сирійські війська завдали авіаудар в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, унаслідок атаки загинули 36 турецьких військовослужбовців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178716
 
   
 Топ коментарі
 
Х..ловаван, держи ещё два ятагана в спину
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ты думаеш ето сирийские?
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Ну да, головне вчасно зірки замалювати і хлопчика звільнити нах...
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и бабе егоной денег дать шобы бухала дальше В Ідлібі збито два Су-24 сил Асада, - Міноборони Туреччини - Цензор.НЕТ 7049
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"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз... для ума." (с)
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Пацаны, а у меня нету ,блть, никакой радости, потом что вот так без всяких анальных перемирий,без всяких запросов разрешений но огонь, без всяких ******************** - страна в ружьё , серч энд дестрой все шо шевелится,за 10 дней уже налупили столько сколько мы за 6 лет ещё не закрыли, мне конкретно стыдно за ЗСУ ,а от этой и прошлой власти вообще рыгать охота. Как же так эти турки русню на шампуры шинкуют , а ведь у них даже гелетея с муженко нету и президент ихний в мирные глаза ***** заглядывать не умеет?Вот так вот вова зелински, то были не путина глаз а пупок его, который ты за глаз принял из той позы в которой ты с ним общался а мирный взгляд в нем мелькнул в момент когда он закончил , а ты **** зглотнул.
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Да були в них і перемовини і вся інша хрень, просто вчора минув час ультиматуму Ердогана, а фуйло як завжди сховався під ліжком.
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У антиколорадоса надыбал, по поводу нынешних событий :
"Тем временем, в Турции продолжается операция по принуждению Путина к мысли о том, что «не все скоту масленица». "
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