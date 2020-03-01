 Під Радою з'явилася почесна варта Нацгвардії. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Як заявив під час урочистої церемонії голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, Україна започаткувала традицію несення почесної варти у вихідні та святкові дні, як це робиться в багатьох країнах світу.
"Це хороша традиція, яка існуватиме багато років, - це підняття прапора і це почесна варта у вихідні та святкові дні. Таке є в багатьох країнах світу, і я думаю, що Україна має не відставати від цього позитивного, гарного і почесного тренду. Мені особливо важливо, що саме Національна гвардія нестиме почесну варту перед будівлею українського парламенту, оскільки 31 серпня 2015 року тут, на цій площі, загинули чотири співробітники Національної гвардії України. Я думаю, що ми це маємо пам'ятати, ми мусимо зробити так, щоб це ніколи не повторилось, і ми маємо зробити так, щоб лише тут Національна гвардія в мирній країні несла свою службу", - заявив Разумков.
Командувач НГУ Микола Балан зазначив, що у вихідні та на свята щогодини в зимовий час і що дві години в літній час відбуватиметься зміна варти. Гвардійці нестимуть службу з 10:00 до 18:00, додав він.
В урочистостях взяли участь також керівництво Апарату ВР, народні депутати, представники громадськості.
1 марта 2014 года Государственная Дума России, нарушив международное право, Будапештский Меморандум и Большой Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной, единогласно дала согласие президенту России Владимиру Путину на применение российских войск против Украины.
"просто надо стрелять на поражение" (Эрдоган)
Мої вітання пенсіонерам. Ви зробили себе разом.
Это же сейчас 1+1 вместе с зебилами будут говорить об этом карауле как о важном и нужном мероприятии...
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Как Украина выжила почти 30 лет вообще без надобности в таких караульных - неизвестно.
- Мы говорим, что господин дракон освободил от военной службы одну свою голову по состоянию здоровья. Идя навстречу её же пожеланиям.
- А злые языки что?
- Они говорят, оставшиеся две хуже первой и скоро будут в заднице...
В воюющей стране, где каждый "штык" на счету... это показатель абсолютного отсутствия мозгов у правящей нечисти. Ублюдкам у власти - это не корпоратив в московском ресторане! Нет других идей - валите нахрен! ВЫБОРЫ. Надоела клоунада.
аваков просто уже не знает, как продемонстрировать свою нужность зелиному режиму-нужнику.. хотя, по факту, армянин завалил реформу полиции - завалит и Монику..