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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:ВР (7136) Національна гвардія (675)

 Під Радою з'явилася почесна варта Нацгвардії. ФОТОрепортаж

Біля Верховної Ради 1 березня 2020 року відбувся урочистий захід із нагоди започаткування традиції несення почесної варти Національної гвардії, яке супроводжувалось урочистим підняттям Державного прапора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Як заявив під час урочистої церемонії голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, Україна започаткувала традицію несення почесної варти у вихідні та святкові дні, як це робиться в багатьох країнах світу.

"Це хороша традиція, яка існуватиме багато років, - це підняття прапора і це почесна варта у вихідні та святкові дні. Таке є в багатьох країнах світу, і я думаю, що Україна має не відставати від цього позитивного, гарного і почесного тренду. Мені особливо важливо, що саме Національна гвардія нестиме почесну варту перед будівлею українського парламенту, оскільки 31 серпня 2015 року тут, на цій площі, загинули чотири співробітники Національної гвардії України. Я думаю, що ми це маємо пам'ятати, ми мусимо зробити так, щоб це ніколи не повторилось, і ми маємо зробити так, щоб лише тут Національна гвардія в мирній країні несла свою службу", - заявив Разумков.

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Командувач НГУ Микола Балан зазначив, що у вихідні та на свята щогодини в зимовий час і що дві години в літній час відбуватиметься зміна варти. Гвардійці нестимуть службу з 10:00 до 18:00, додав він.

В урочистостях взяли участь також керівництво Апарату ВР, народні депутати, представники громадськості.

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Під Радою зявилася почесна варта Нацгвардії 02
Під Радою зявилася почесна варта Нацгвардії 03
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Під Радою зявилася почесна варта Нацгвардії 05
Під Радою зявилася почесна варта Нацгвардії 06
Під Радою зявилася почесна варта Нацгвардії 07
Під Радою зявилася почесна варта Нацгвардії 08
Під Радою зявилася почесна варта Нацгвардії 09
Під Радою зявилася почесна варта Нацгвардії 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178713
 
   
 Топ коментарі
 
"Слуги" стали подозревать, что скоро их начнут бить, и возможно ногами...
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как у мавзолея, кого там мумифицировали уже?
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Знайшов.



1 марта 2014 года Государственная Дума России, нарушив международное право, Будапештский Меморандум и Большой Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной, единогласно дала согласие президенту России Владимиру Путину на применение российских войск против Украины.
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как у мавзолея, кого там мумифицировали уже?
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Так, готовляться, мабуть п'ятою точкою відчувають. Надіюсь. що незабаром будем св'яткувати.
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Знайшов.



1 марта 2014 года Государственная Дума России, нарушив международное право, Будапештский Меморандум и Большой Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной, единогласно дала согласие президенту России Владимиру Путину на применение российских войск против Украины.
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Тепер я вірю що в 2014 в студії ;Квартал-95; кожного ранку вмикали гімн РФ.
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будуть слуг каломийського охороняти
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Да, їх уже пора брати під охорону, ну там в місцях не на стільки далеких.
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"Слуги" стали подозревать, что скоро их начнут бить, и возможно ногами...
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То гуманно, а вони не заслужили, тільки ногами і довго, і привселюдно. Щоб іншим неповадно було.
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Уклонисту янелоху оманскому, не дают покоя лавры *****!
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На собачую похожа. Хорошо, что палатку не додумались поставить.
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тем временем, турки сбили еще два сирийско-российских ватолета..
"просто надо стрелять на поражение" (Эрдоган)
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Просто нужно стрелять так чтобы кацаписты разбегались в разные стороны бросая оружие. Ну можно ещё чтобы разлетались в разные стороны.
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Можно просто "Караул". Это слово точно описывает ситуацию в стране. Турция он показывает как нужно защищать интересы своего государства, и свой народ. А наши почётный караул выставляют... тьху блин.
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А на передову не хочуть? Чи діти бариг мають служити біля батьків.
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не мели дурні ...набрали пацанів з села ...вони ж не винні що Бог їх такими створив ...а не рахітними доходягами
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Це ж сьогодні мав вступити в дію закон Порошенка про індексацію пенсій?
Мої вітання пенсіонерам. Ви зробили себе разом.
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в бюджеті не передбачено жодних індексацій - вся надія на коронавірус(для тих, кому 70)
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Скоро Нацгвардія буде нести службу по вихідним та святам не тільки перед парламентом, але й по всій країні. По буднім дням служитимуть за всіх тільки "слуги народу" і не треба їм ніяких помічників. Кожний слуга народу і жнець, і швець, і на дуді гравець.
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Кацапстаном завоняло від цієї процедури
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У каждого поста есть границы поста. Это для тех, кто в армии не служил. Пересекать эту границу нельзя. А теперь как теперь митинги проводить под стенами ВР? Почему сейчас именно поставили этот пост? И на хрен он там сдался? У каждой ОДА И РДА, сельсовете есть государственные флаги, а постов там никто не ставит. Видимо из-за скорого голосования рынка земли.
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Одни гоняются за "трендами" (не люблю это тупое словечко; лучше использовать более красивое и понятное - тенденция) и пытаются отвлечь показухой от острых проблем, а другие как-то решают эти проблемы.

Это же сейчас 1+1 вместе с зебилами будут говорить об этом карауле как о важном и нужном мероприятии...
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Кормить же ж надо будет этих двухметровых розовощеких жлобов с винтовками Під Радою з'явилася почесна варта Нацгвардії - Цензор.НЕТ 8362
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вони не жлоби ...хоч і двометрові ...знайомого син там служив ...ходять "полуобмороки" ...та й десь по телеку їх весь час показують ...падають доходяги
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Один вопрос :" А наф#га. Кчему такая традиция." Это как у мавзолея. Под видом почетного караула выставили охрану ВР от недовольного народа. Так тогда нужно ставить под офисом президента, кабмином.
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Тогда мумию в студию. Огласите пожалуйста весь список подлежащих мумификации.
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фамілії всіх мумій та кандидатів у мумії є на сайті ЦВК ...
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Может я сноб, но не понимаю нахрен это нужно? Больше бабки некуда потратить?
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Жалкая пародия на караул в Букингемском дворце.
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Ну, якщо більше нема чим похвалитися то, хай хоч понти колотять.
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Вот эти караульные абсолютно ничего не создают и не производят для Украины. Но будут получать запрлату за счет налогоплательщиков.
Как Украина выжила почти 30 лет вообще без надобности в таких караульных - неизвестно.
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Ну, якщо кіт немає чого робити то, полірує пінсне. А тут, хочиться "вельми шановним красивого. Нема ні економіки, ні перемог на фронті то, хоч понти будуть колотити- створювати ілюзію величі і успіху.
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Ну теперь на вопрос: а что-же сделал этот кретин за 5 лет? можно будет сказать, что ввел почетный караул у рады.
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а будут ли эти пять лет. Или в турборежиме год за пять.
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Аваков надуває счоки в дусі кремля , певно готується , як і лугандонська міліція здавати Україну .
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Депутати марять, що їх ота плосата будка захистить... Ідіоти повні.
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...- Злые языки говорят, что дракон потерял голову. - А вы что говорите?
- Мы говорим, что господин дракон освободил от военной службы одну свою голову по состоянию здоровья. Идя навстречу её же пожеланиям.
- А злые языки что?
- Они говорят, оставшиеся две хуже первой и скоро будут в заднице...
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Нехай дадут право Нацгвардии,арестовывать Президентов Украины,як що тем в голову стукнет,дружить с Мордором без восстановления территориальной целостности Украины и выплат от нанесённого ущерба Украине москалями Під Радою з'явилася почесна варта Нацгвардії - Цензор.НЕТ 6423
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Вместо боевой подготовки, пацанов будут мордовать строевой и стоянием столбиком.
В воюющей стране, где каждый "штык" на счету... это показатель абсолютного отсутствия мозгов у правящей нечисти. Ублюдкам у власти - это не корпоратив в московском ресторане! Нет других идей - валите нахрен! ВЫБОРЫ. Надоела клоунада.
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особенно умиляет будка полицая..
аваков просто уже не знает, как продемонстрировать свою нужность зелиному режиму-нужнику.. хотя, по факту, армянин завалил реформу полиции - завалит и Монику..
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