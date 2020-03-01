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Все про:затримання (3119) пропаганда (1355) Росія (26592) Сирія (1503) Туреччина (1055)

 Пропагандисти з російського агентства "Супутник" повідомляють про затримання чотирьох своїх співробітників в Анкарі та Стамбулі

Трьох пропагандистів поліція затримала в Анкарі після того, як вони поскаржилися на напад. Головного редактора Sputnik Туреччина забрали з робочого місця в Стамбулі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема, трьох пропагандистів, на яких напередодні напали невідомі, обізвавши їх шпигунами, затримала поліція і вже допитала прокуратура. За даними місцевих видань, їх затримано у зв'язку з публікацією на сайті Sputnik статті "Вкрадена провінція. Чому 80 років тому Франція передала Хатай Туреччині", стверджує Sputnik.

До редакції пропагандистів у Стамбулі поліція прийшла сьогодні після обіду. Поліцейські відмовилися залишати приміщення доти, поки не поговорять із керівництвом. Зрештою головного редактора Sputnik Туреччина Махіра Бозтепе затримали.

Читайте також: Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами"

Пропагандистське МІА "Росія сьогодні" заявило, що збирається звернутися у зв'язку із затриманнями в ООН, ОБСЄ та ЮНЕСКО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178712
 
   
 Топ коментарі
 
"сначала посадить на кол, а уж опосля... " (с)
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"Пропагандистское МИА "Россия сегодня" заявила, что собирается обратиться в связи с задержаниями в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО. Источник: https://censor.net.ua/n3178712"

С таким самым успехом можно пожаловаться в "Спортлото".
Ответом будет "озабоченность"
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Ось вам правильна модель поведінки поліції у випадку з кацапськими пропагандонами. Прийшли в поліцію скаржитися що, на них напали турецькі націоналісти, ображали і називали агентами мацквабада. От поліція і почала перевірку на предмет чи не є вони насправді агентами. А у нас тут і жопоблок, і н'юсван і "безчесний полк" гуляють наче вдома.
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Особенно улыбается жалоба в ЮНЕСКО))))
Эта курица из кацапского телекурятника вообще в курсе, чем занимается ЮНЕСКО?))
Ей лучше обратится с жалобой в Лигу Неадекватных Долбообов)))
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