 Пропагандисти з російського агентства "Супутник" повідомляють про затримання чотирьох своїх співробітників в Анкарі та Стамбулі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема, трьох пропагандистів, на яких напередодні напали невідомі, обізвавши їх шпигунами, затримала поліція і вже допитала прокуратура. За даними місцевих видань, їх затримано у зв'язку з публікацією на сайті Sputnik статті "Вкрадена провінція. Чому 80 років тому Франція передала Хатай Туреччині", стверджує Sputnik.

До редакції пропагандистів у Стамбулі поліція прийшла сьогодні після обіду. Поліцейські відмовилися залишати приміщення доти, поки не поговорять із керівництвом. Зрештою головного редактора Sputnik Туреччина Махіра Бозтепе затримали.

Читайте також: Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами"

Пропагандистське МІА "Росія сьогодні" заявило, що збирається звернутися у зв'язку із затриманнями в ООН, ОБСЄ та ЮНЕСКО.