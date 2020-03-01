 Терористи вночі обстрілювали позиції захисників України, втрат немає, - Міноборони

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний сайт Міністерства оборони.
"Бойових втрат у лавах Збройних сил України від початку поточної доби немає", - йдеться в повідомленні.
За даними відомства, бойовики о пів на першу ночі упродовж близько 20 хвилин обстрілювали українські позиції в районі селища Піски Ясинуватського району Донецької області. Вони застосували міномет калібру 82 мм із витратою дві міни, зробили два постріли з кулемета та випустили десять гранат з автоматичного гранатомета.
"Наші захисники відкрили вогонь із піхотних засобів, що змусило противника припинити вогонь. Наразі ситуація стабільна і повністю контролюється українськими підрозділами зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
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Богдан Хмельницкий 1654 заключил с Москвой соглашение. В результате Московия его "кинула", а позже заключила сепаратное перемирие с Польшей и разделила Украину.
Текст соглашения бесследно исчез. Даже ее копия, которая хранилась в Париже таинственным образом исчезла.
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Михаил Грушевский в 1918 году заключил соглашение с большевистской РСФСР, которая признала УНР независимым государством. Как только Россия очухалась от своей гражданской войны так сразу наложила "вето" на этот договор.
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В 1991 году РФ признала независимость Украины, а в 1994 году подписали Будапештский меморандум, обязавшись гарантировать существующие границы Украины. В 2014 году Москва напала войной на Украину..
1774 год подписан мир между Россией и Турцией о независимости Крымского ханства и сразу Московия напала на Крым.
1807, Договор о мире между Францией и Россией.
1812 году Россия объявляет войну Франции. Война 1812 года произошла из-за невыполнения Россией условий соглашения договора.
1871 - Россия наложила на ею подписанные Парижские мирные соглашения 1856 по итогам проигранной Крымской войны и в очередной раз оккупирует Крым.
1932 год - заключено Соглашение о ненападении между СССР и Польшей. 17 сентября 1939 СССР наложил на сделку кучу крутого "веты", и пошел танковые колонны на территорию Польши.
1941 год - заключен пакт о нейтралитете с Японией. 5 апреля 1945 Молотов вызвал посла Японии и сообщил,что СССР отказывается его выполнять. Через 4 месяца СССР объявил Японии войну.
1946 год - наложение кучи на сделки между СССР и западными союзниками в отношении Ирана и попытка Москвы аннексии ( за "гибридным" сценарию - созданием марионеточных "народных республик) части его территории.
Только наличие в США ядерного оружия заставили Москву отступить.
1987 год - соглашение о ядерных силах средней дальности между США и СССР. Москва на это наложила кучу гамна и приняла на вооружение крылатой ракеты 9M729 и ОТРК 9К720 ( "Искандер") в 2009 году......И тд. и тп.
А то все время пишут о нарушении перемирия!!!
Перемирие можно нарушить раз-дальше идет война
То не вітер гне калину,
Ледве в ній тримається душа,
То Росія нищить Україну,
Схід перетворила на руїну.
Губиться стежина в споришах
До хатини, котру зруйнували,
До хрестів, прабатьківських могил;
Скрізь нові копати ледь встигали,
В них сини вкраїнські полягали,
Та не опустили хоругви!
Дише степ ізнов одвічним горем
І шматує зболені серця,
Розрослась в нас сила непокори,
Горе розлилось глибоким морем,
Та не видно ще йому кінця.
2.Террористы ночью обстреливали позиции защитников Украины, потерь нет, - Минобороны
Так вот что бы этого не было надо запускать дроны и мочить по договоренности.
Террористы ночью обстреливали позиции защитников Украины, потерь нет
И смотря на Эрдогана понимаеш какое убожеский Не лох рулит в стране памперсное недорозумение
Янелох сдаёт Украину без боя! Ублюдок скоро будет утверждать, что на Даунбасе малолетки похулиганили... петардами прохожих пугали. Бордель "95 квартала"...