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Все про:обстріл (6026) операція Об'єднаних сил (2115)

 Терористи вночі обстрілювали позиції захисників України, втрат немає, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська від початку доби здійснили одну провокацію в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний сайт Міністерства оборони.

"Бойових втрат у лавах Збройних сил України від початку поточної доби немає", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, бойовики о пів на першу ночі упродовж близько 20 хвилин обстрілювали українські позиції в районі селища Піски Ясинуватського району Донецької області. Вони застосували міномет калібру 82 мм із витратою дві міни, зробили два постріли з кулемета та випустили десять гранат з автоматичного гранатомета.

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"Наші захисники відкрили вогонь із піхотних засобів, що змусило противника припинити вогонь. Наразі ситуація стабільна і повністю контролюється українськими підрозділами зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178707
 
 
 Топ коментарі
 
Мабуть хочуть спільного патрулювання, а членомкомандуючий не чує.
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Вот это очень плохо, что потерь нет. У террористов
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Вот это очень плохо, что потерь нет. У террористов
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Мабуть хочуть спільного патрулювання, а членомкомандуючий не чує.
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они за него не голосовали...., первыми бежали на избирательные пункты! кто угодно лишь бы не Порошенко. помните зебилы?
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Тем, кто хочет "договариваться посередине"
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Богдан Хмельницкий 1654 заключил с Москвой соглашение. В результате Московия его "кинула", а позже заключила сепаратное перемирие с Польшей и разделила Украину.
Текст соглашения бесследно исчез. Даже ее копия, которая хранилась в Париже таинственным образом исчезла.
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Михаил Грушевский в 1918 году заключил соглашение с большевистской РСФСР, которая признала УНР независимым государством. Как только Россия очухалась от своей гражданской войны так сразу наложила "вето" на этот договор.
.
В 1991 году РФ признала независимость Украины, а в 1994 году подписали Будапештский меморандум, обязавшись гарантировать существующие границы Украины. В 2014 году Москва напала войной на Украину..

1774 год подписан мир между Россией и Турцией о независимости Крымского ханства и сразу Московия напала на Крым.

1807, Договор о мире между Францией и Россией.
1812 году Россия объявляет войну Франции. Война 1812 года произошла из-за невыполнения Россией условий соглашения договора.

1871 - Россия наложила на ею подписанные Парижские мирные соглашения 1856 по итогам проигранной Крымской войны и в очередной раз оккупирует Крым.

1932 год - заключено Соглашение о ненападении между СССР и Польшей. 17 сентября 1939 СССР наложил на сделку кучу крутого "веты", и пошел танковые колонны на территорию Польши.

1941 год - заключен пакт о нейтралитете с Японией. 5 апреля 1945 Молотов вызвал посла Японии и сообщил,что СССР отказывается его выполнять. Через 4 месяца СССР объявил Японии войну.

1946 год - наложение кучи на сделки между СССР и западными союзниками в отношении Ирана и попытка Москвы аннексии ( за "гибридным" сценарию - созданием марионеточных "народных республик) части его территории.
Только наличие в США ядерного оружия заставили Москву отступить.

1987 год - соглашение о ядерных силах средней дальности между США и СССР. Москва на это наложила кучу гамна и приняла на вооружение крылатой ракеты 9M729 и ОТРК 9К720 ( "Искандер") в 2009 году......И тд. и тп.
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А наши ослы все пытаются договориться...
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Мародер никак не угомонится, собирает свою жатву. Кто остановит шоколадного барыгу наконец? Террористы ночью обстреливали позиции защитников Украины, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8001
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так он же на крови зарабатывает! не мешайте ему Террористы ночью обстреливали позиции защитников Украины, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 974
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Террористы ночью обстреливали позиции защитников Украины, потерь нет- ну наконец написали правду!!

А то все время пишут о нарушении перемирия!!!
Перемирие можно нарушить раз-дальше идет война
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Терористи вночі обстрілювали позиції захисників України, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2244

То не вітер гне калину,
Ледве в ній тримається душа,
То Росія нищить Україну,
Схід перетворила на руїну.
Губиться стежина в споришах

До хатини, котру зруйнували,
До хрестів, прабатьківських могил;
Скрізь нові копати ледь встигали,
В них сини вкраїнські полягали,
Та не опустили хоругви!

Дише степ ізнов одвічним горем
І шматує зболені серця,
Розрослась в нас сила непокори,
Горе розлилось глибоким морем,
Та не видно ще йому кінця.
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1.Боевики нарушают договоренности о размещении техники на Донбассе, - СЦКК

2.Террористы ночью обстреливали позиции защитников Украины, потерь нет, - Минобороны

Так вот что бы этого не было надо запускать дроны и мочить по договоренности.
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Берите пример с Турции. В отличие от ВСУ их боевые птички не простаивают в ангарах, а реально утюжат врагов так, шо последним выйти на у лицу пописять страшно.
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Печальные лошади из Мо продолжают крутить заезженную пластинку

Террористы ночью обстреливали позиции защитников Украины, потерь нет
И смотря на Эрдогана понимаеш какое убожеский Не лох рулит в стране памперсное недорозумение
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Эти носители лампасов от ВСУ, оскорбляют Воинов Украины заявляя, что они воюют с террористами. Такие скромные... как та ***** на окружной. ВСУ воюют с ВС РФ! Или им там повылазило! Наелись ЗЕлёного говна и несут всякую хрень.
Янелох сдаёт Украину без боя! Ублюдок скоро будет утверждать, что на Даунбасе малолетки похулиганили... петардами прохожих пугали. Бордель "95 квартала"...
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