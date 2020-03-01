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 Політика України
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Все про:полонені (773) Єрмак Андрій (121) Козак Дмитро (7)

 Єрмак і Козак обговорили обмін полоненими у форматі "всіх на всіх"

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив наступний обмін полоненими із заступником керівника адміністрації президента РФ Дмитром Козаком.

Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в переговорах взяли участь також інші представники української і російської делегацій.

"Під час зустрічі сторони обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх", про яке домовилися лідери "нормандської четвірки" під час зустрічі в Парижі в грудні 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Єрмак сподівається провести новий обмін у березні.

Читайте також: Заступник глави адміністрації Путіна Козак може просувати ідею федералізації України, - Пристайко

Єрмак і Козак обговорили обмін полоненими у форматі всіх на всіх 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178706
 
   
 Топ коментарі
 
а вот так турки ведут переговоры с Пукиным в Сирии..
Ермак и Козак обсудили обмен пленными в формате "всех на всех" - Цензор.НЕТ 7593
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В рамках яких повноважень Єрмак веде сепаратні перемовини в Мінську з агресором? Повноваження керівника офісу не дають йому права цього робити. Думаю це має стати предметом розслідування після зміни влади.Ермак и Козак обсудили обмен пленными в формате "всех на всех" - Цензор.НЕТ 5662
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Ердоган - турок, а Єрмак та кОзак - жиди. Як там у анекдоті: два араби - в одному окопі, два євреї - в іншому. Сидять, пострілюють одні в одних. Стріляли, стріляли, і набої закінчились. Один єврей іншому - ну, що, підем у рукопашну? - Ти здурів? Їх двоє, а ми - одні. Домовляться...Єрмак і Козак обговорили обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" - Цензор.НЕТ 8333
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Совковые стереотипы мышления? Одна извилина и та прямая?
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Обсуждали условия капитуляции малоросии?
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То це два різних типа? Я читав в історії, що був козак Єрмак. Виходить, і тут кацапи історію спотворили! 😁
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Єрмак був кАзаком, то трохи інше. Говорячи по ********* Єрмак то вагнеровець на службі олігарха Строганова.
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Так а оте чудо, яке на службі у пуцина - ну не українець же. Тоді теж мав би бути КАзак. Насправді Єрмак був кОзаком. КАзауюком його зробила кацапня вже пізніше, бо хотіла довести, що донські козаки не походили від запорізьких, а були окремо стаореними казаками. Хоча не переписана історія стверджую, що донське козацтво було утворене запорожцями і кАзацтвом стало вже пізніше, у кінці 18 століття.
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Як там Чехов казав: немає на світі такої речі, яка б не згодилася на прізвище єврею - не дивіться на прізвища, дивіться на морду ліца
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сюрреализм - у кацапа истинно украинская фамилия, у хохла - истинно русская. мабудь,один народ Ермак и Козак обсудили обмен пленными в формате "всех на всех" - Цензор.НЕТ 6641
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и выход на одну кантору .... только у одного через парадную дверь , а у другого с противоположной...
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А МЕНЯТЬ ТО НА КОГО? НА ВЕСЬ СОСТАВ ПАРТИИ " СЛУГА НАРОДА" ? ТОЛЬКО НЕ ПРОДЕШЕВИТЬ ! АРАХАМИЮ, БРАГАРА И МИЛОВАНОВА МЕНЯТЬ 1 К 10 !!!
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какая уже часть сериала всех на всех?
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В рамках яких повноважень Єрмак веде сепаратні перемовини в Мінську з агресором? Повноваження керівника офісу не дають йому права цього робити. Думаю це має стати предметом розслідування після зміни влади.Ермак и Козак обсудили обмен пленными в формате "всех на всех" - Цензор.НЕТ 5662
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лучший парламентер с русскими это Байрактар
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Лучше всего в глаза Х*йлу взглянут так любимые Порохом снайперы криворожского спецназа.
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знову якась брехня?
бо ви ж вже міняли "всіх на всіх"
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а вот так турки ведут переговоры с Пукиным в Сирии..
Ермак и Козак обсудили обмен пленными в формате "всех на всех" - Цензор.НЕТ 7593
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им бы местами поменяться...Казак чтоб за Украину болел а Ермак за Сибирь )))
(ну не могут же они...обыдвое... только за парашкины интересы переживать?)))
или могут?
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Вони за свої жидівські інтереси переживають.
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Майже 250 тис петляють від призову ло лав ВСУ. А тепер починайте розповідати, як в 2014 потрібно булл за Крим боротися, як на Донбасі за 3 дні ворога викинути аж до Ростову...
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Держава не виконує свої обов"язки!
А повязано це з тим що всі мажори ухиляються від армії а якщо почнуть в"язати холопів то зрозуміло що з"явиться тема різних там шуфрилинят, толстошеевих и решти "елітних" відморозків.
До речі армія призивається на 4/5 з села і малих містечок хоча там загалом дітей в рази менше ніж в великих містах.
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Сам то по какой волне мобилизации отслужил, болезный???
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Слуги путлера что-то обсудили. Очередную поганку для Украины. Ясно, спасибо.
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Оказывается у Украины есть 12 ударных беспилотников Байрактар турецкого производства. Именно тех беспилотников, которые сейчас наносят удары в Сирии.
Вопрос, какого хрена они находятся в Хмельницком, а не на Донбассе?
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він в зраду вдарився якраз коли пропонував себе в МО на цей напрямок, але боригі чомусь його не взяли, обідивсьо

Єрмак і Козак обговорили обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" - Цензор.НЕТ 4957
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Самое пррративное- на паРашке с заложниками прроблем то нету, рыбное место..
А у Нас их отпускают..
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Встретились два москаля - Козак и Ермак. Ура, довыбирались, народная демократия. Ермак уже Пристайко практически уволил. Что дальше, Ермак будет СНБО и минобороны назначать? Хорошая перспектива для Украины. Все хлопают ушами.
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Вот так нас обманывает эта зелень во всем
Єрмак і Козак обговорили обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" - Цензор.НЕТ 7624
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Шо там, московитські любителі котлів, навчили, на свою голову? Тримайте!Єрмак і Козак обговорили обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" - Цензор.НЕТ 9875
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Вот так надо Луганск и Донецк обкладывать.
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«Французьке дипломатичне джерело: Асад покінчив життя самогубством» Інсайди від узкіх. Будьте обережні!!!! Прячут его...уже наверно..
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***** зе
, на кого ж ти тоді вбивць дітей та вбивць Небесної сотні обміняв?
У тебе ж вже тоді "всіх на всіх" було,говноєд гундосий.

Єрмак і Козак обговорили обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" - Цензор.НЕТ 9622
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Дочка нынешнего мера Симферополя часто ездит в Киев свободно, почему до сих пор не задержана и не обменяна на наших людей?
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Власть ЗЕпредателей розсыпается и теряет легитимность , вот и поехал Ермак спрашивать совета у начальства .
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"Отмечается, что в переговорах приняли участие и другие представители украинской и российской делегаций." здесь желательно конкретику, чтобы понять кто еще на подтанцовках
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В переговорах Ермака с россиянами ничего, кроме сдачи интересов Украины ждать не приходится.
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Козак урожденец кировоградской области,-Украинец и топит за россию,Ермак российский агЕнт и типа за Украину.Юда - чудо зелененький ты кому бува рідненький?
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Всех на всех, это опять - всех кого захочет путен на тех кого разрешит путен.
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Россия набирает пленных в Донбассе и в Крыму левых людей и меняет их и это показал прошлый обмен и там вообще кого попало меняли - людей с улицы левых. И РФ продолжает набирать и сейчас левых людей абсолютно. Это все на какой то фарс похоже. РФ в любой момент может набрать пленных из миллионов людей в Крыму и в Донбассе ибо все люди там де-факто их пленные! А у Украины они забирают ценных пленных.
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Єрмаку потрібно було нагадати Козаку, що він родом з Гайворонівського району, Кіровоградської області. Національність - українець. До речі, в Гайворонівському, Новоукраїнському та Маловисківському районах живуть його родичі ...
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И что Ермак отдаст взамен, Харьковщину, Сумщину, Херсонщину?
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А каким боком, этот Ермак имеет отношения к обмену военнопленными?? Он же секретарь по подаче кофе и чая, на подхвате!! А что тогда делает хвалённый вор -кучма в Минске????
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Конфлікти в які вляпується Путін Україна має використовувати, як за Порошенка. А що у нас? Поки Ердоган дає ляпаса Путіна Зеленський шле Єрмака на переговори, публічно демонструючи підтримку РФ
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