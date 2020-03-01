 Єрмак і Козак обговорили обмін полоненими у форматі "всіх на всіх"

Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в переговорах взяли участь також інші представники української і російської делегацій.
"Під час зустрічі сторони обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх", про яке домовилися лідери "нормандської четвірки" під час зустрічі в Парижі в грудні 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Єрмак сподівається провести новий обмін у березні.
бо ви ж вже міняли "всіх на всіх"
(ну не могут же они...обыдвое... только за парашкины интересы переживать?)))
или могут?
А повязано це з тим що всі мажори ухиляються від армії а якщо почнуть в"язати холопів то зрозуміло що з"явиться тема різних там шуфрилинят, толстошеевих и решти "елітних" відморозків.
До речі армія призивається на 4/5 з села і малих містечок хоча там загалом дітей в рази менше ніж в великих містах.
Вопрос, какого хрена они находятся в Хмельницком, а не на Донбассе?
А у Нас их отпускают..
, на кого ж ти тоді вбивць дітей та вбивць Небесної сотні обміняв?
У тебе ж вже тоді "всіх на всіх" було,говноєд гундосий.