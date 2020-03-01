 Єрмак і Козак обговорили обмін полоненими у форматі "всіх на всіх"

Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в переговорах взяли участь також інші представники української і російської делегацій.

"Під час зустрічі сторони обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх", про яке домовилися лідери "нормандської четвірки" під час зустрічі в Парижі в грудні 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Єрмак сподівається провести новий обмін у березні.

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