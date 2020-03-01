 Туреччина проводить у Сирії операцію "Весняний щит": знищено винищувач, 103 танки і десятки САУ

Про це заявив у неділю, 1 березня, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар турецькому агентству "Анадолу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Операція "Весняний щит" у сирійській провінції Ідліб проводиться успішно, сказав він.

Водночас глава турецького військового відомства підкреслив, що його країна не прагне до конфронтації з Росією, яка підтримує режим у Дамаску.

"Наша єдина мета - зупинити масові вбивства, радикалізацію, міграцію", - пояснив він.

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Туреччина очікує, що Росія використає свій вплив на режим у Дамаску для припинення атак сирійських урядових військ, зауважив Акар. Він також зазначив, що відповідно до права на самооборону Збройні сили Туреччини переслідуватимуть тільки ті підрозділи сирійської армії в Ідлібі, які завдали удару по турецьким військовим.

За словами Акара, наразі знищено близько 2 200 військовослужбовців сирійського режиму, безпілотник, 8 вертольотів, 103 танки, десятки гаубиць, 3 системи протиповітряної оборони.

Також, за інформацією "Анадолу", знищено сирійський винищувач.

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Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що сирійські війська завдали авіаудар в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, унаслідок атаки загинули 36 турецьких військовослужбовців.