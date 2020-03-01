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Все про:Сирія (1503) Туреччина (1055) Акар (4)

 Туреччина проводить у Сирії операцію "Весняний щит": знищено винищувач, 103 танки і десятки САУ

Анкара розгорнула військову операцію в Сирії проти військ режиму Асада після авіанальотів, унаслідок яких загинули турецькі військові.

Про це заявив у неділю, 1 березня, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар турецькому агентству "Анадолу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Операція "Весняний щит" у сирійській провінції Ідліб проводиться успішно, сказав він.

Водночас глава турецького військового відомства підкреслив, що його країна не прагне до конфронтації з Росією, яка підтримує режим у Дамаску.

"Наша єдина мета - зупинити масові вбивства, радикалізацію, міграцію", - пояснив він.

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Туреччина очікує, що Росія використає свій вплив на режим у Дамаску для припинення атак сирійських урядових військ, зауважив Акар. Він також зазначив, що відповідно до права на самооборону Збройні сили Туреччини переслідуватимуть тільки ті підрозділи сирійської армії в Ідлібі, які завдали удару по турецьким військовим.

За словами Акара, наразі знищено близько 2 200 військовослужбовців сирійського режиму, безпілотник, 8 вертольотів, 103 танки, десятки гаубиць, 3 системи протиповітряної оборони.

Також, за інформацією "Анадолу", знищено сирійський винищувач.

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Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що сирійські війська завдали авіаудар в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, унаслідок атаки загинули 36 турецьких військовослужбовців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178703
 
   
 Топ коментарі
 
Слава Султану Андреевичу Бандере!!!!
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рашисты... это вам не моника зеленски -"главное перестать стреллять".... Эрдоган мужик серьезный
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Надо сдать туркам в аренду земли под военную базу в районе Донецка....
Как ни как а страна НАТО
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Пришла и оторвала голову нам чумачечая весна
И нам не до сна,
И от любви схожу я с ума,
Чумачечая весна, чумачечая.…
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рашисты... это вам не моника зеленски -"главное перестать стреллять".... Эрдоган мужик серьезный
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Радуйтесь, лаптеногие! Бессмертного полку прибыло!
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на выгребной яме рамблера такого не выложат... плешивый ублюдок давно ввел закон о неразглашении потерь своих баранов...
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Политик - по сути тот же лживый подлец, только обладающий властью.
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Зря кацапы до янычар полезли!!!Те пока кацапов от туда не выдавят хрен успокоятся,ещё Босфор с Дарданелами закроюти и будет кацапский флот в черном море что в луже
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Да кацапы уже свой флот из черноморского корыта вывели,опоздали Турки.
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Три системы ПВО...и это наверное были не имеющие аналогов Панцири..
А экипажи этих панцирей на 100 процентов состоят из винторого скота из паРаши...
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Эрдоган настроен не шибко воинственно: отомщу и успокоюсь.
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Эрдоган настроен достичь максимальных военных и политических преимуществ перед предстоящей 5 марта встречей с ******. На переговоры - с позиции силы, а не заглядывания в глаза как наш ссыкун.
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Так истребитель или беспилотник, это как бы разные вещи.
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Шойгу признал, что Россия превратила Сирию в полигон для испытания новых вооружений.
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Попробуй прочитать статью еще раз...а если опять не дойдет то еще раз...
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А что читать, есть заявление министра обороны и ссылка на интернет сайт, чья информация заслуживает большего доверия думаю понятно.
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И тот и тот Туреччина проводить у Сирії операцію "Весняний щит": знищено винищувач, 103 танки і десятки САУ - Цензор.НЕТ 8294башарцы показали фрагмент турецкого беспилотника, повстанцы видео сбитого самолета. ну и турки там мелкую леталку в момент запуска вместе с рассчетом дроном хлопнули...вот как то так Туреччина проводить у Сирії операцію "Весняний щит": знищено винищувач, 103 танки і десятки САУ - Цензор.НЕТ 4792
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Хоч десь москалі відгрібають.
Наше Зе боїться і кашлянути в сторону фуйла. А Ердоган молодець. Недаремно він так наше військо під час візиту вітав.
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"Вместе с тем глава турецкого военного ведомства подчеркнул, что его страна не стремится к конфронтации с Россией, поддерживающей режим в Дамаске."
Бочка дёгтя в ложку мёда Турция проводит в Сирии операцию "Весенний щит": уничтожен истребитель, 103 танка и десятки САУ, - Акар - Цензор.НЕТ 2493
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Ну и шо тебе не так? Перевожу на понятный тебе - мы не хотим вас здесь убивать _ чемодан -корабль -Мордовия! или просто Валите нахрен отсюда!
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Напомним, 28 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. А що свинорилих там не було?
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Может и были, но глава МИД Турции заявил что российская авиация не принимала участия в налетах.
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Военные силы сирийского государства объявили, что закрывают небо над Идлибом. А также пригрозила, что абсолютно любой воздушный объект без разбирательств и отлагательств будет сбит силами ПВО, и считается как вражеские.

От ну о-о-чень интересно - сколько "закрывалка" выдержит, и через сколько часов прекратит свое существование как физический обьект. Бронированный кулак не прожил и суток
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У нас теж гинуть військові, а оманський Брехун і вухом не веде.
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Що цікаво, хвалені росіянами ПАНЦЕРІ зовсім безпорадні перед турецькими безпілотниками.... Чи може як завжди кривизна землі мішає????
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Гибридно шкварят мокшан, называя рашистскую технику,- сирийской.😄
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России предстоит сделать выбор: Какое ядерное оружие должно быть на ее границах - принадлежащее Турции или Соединенным Штатам? Турция проводит в Сирии операцию "Весенний щит": уничтожен истребитель, 103 танка и десятки САУ, - Акар - Цензор.НЕТ 8002
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Когда-же я смогу прочитать в место Турция проводит в Сирии операцию "Весенний щит":,Украина на донбасе проводит операцию с чемто столь же эфективно как Турция
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Теперь Владимир Владимирович и Сергей Кужугетович заседать долго не будут. Не, ну встречаться они, конечно, будут, но только стоя - после того, як турка Эрдоган навтыкал им полные жопы ятаганов, у них сидя не получается.
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Вчера ***** стресс снимал. Какой-то крытый "диснейленд" в Масквабаде открывал. Говорят крупнейший в Европе. Асада хреначат, а ***** развлекается на аттракционах
Туреччина проводить у Сирії операцію "Весняний щит": знищено винищувач, 103 танки і десятки САУ, - Акар - Цензор.НЕТ 3812
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хорошо так вЯличие прищемили, мокнули рашистов головой в дерьмецо.
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и єто накануне вяликой победі..деді пр..бали..
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Капитуляция.Самый короткий путь к миру.
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Эрдоган не порох, минские договорняки с Путлером не подписывает. Турцию не сдаёт
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ти це написало, що кекнути на Порошенка?
"бандерівець"!
ги
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Надрали роликов разного времени и с разных мест. Клекот пуканов хохловоенов в обосранных шароварах превысил допустимые значения в децибелах.
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