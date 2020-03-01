 Туреччина проводить у Сирії операцію "Весняний щит": знищено винищувач, 103 танки і десятки САУ

Про це заявив у неділю, 1 березня, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар турецькому агентству "Анадолу", повідомляє Цензор.НЕТ.
Операція "Весняний щит" у сирійській провінції Ідліб проводиться успішно, сказав він.
Водночас глава турецького військового відомства підкреслив, що його країна не прагне до конфронтації з Росією, яка підтримує режим у Дамаску.
"Наша єдина мета - зупинити масові вбивства, радикалізацію, міграцію", - пояснив він.
Туреччина очікує, що Росія використає свій вплив на режим у Дамаску для припинення атак сирійських урядових військ, зауважив Акар. Він також зазначив, що відповідно до права на самооборону Збройні сили Туреччини переслідуватимуть тільки ті підрозділи сирійської армії в Ідлібі, які завдали удару по турецьким військовим.
За словами Акара, наразі знищено близько 2 200 військовослужбовців сирійського режиму, безпілотник, 8 вертольотів, 103 танки, десятки гаубиць, 3 системи протиповітряної оборони.
Також, за інформацією "Анадолу", знищено сирійський винищувач.
Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що сирійські війська завдали авіаудар в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, унаслідок атаки загинули 36 турецьких військовослужбовців.
Как ни как а страна НАТО
И нам не до сна,
И от любви схожу я с ума,
Чумачечая весна, чумачечая.…
https://www.youtube.com/watch?v=mXMl0j1HSv4&feature=youtu.be
Это же меч-кладинец!))
А экипажи этих панцирей на 100 процентов состоят из винторого скота из паРаши...
Наше Зе боїться і кашлянути в сторону фуйла. А Ердоган молодець. Недаремно він так наше військо під час візиту вітав.
Бочка дёгтя в ложку мёда
От ну о-о-чень интересно - сколько "закрывалка" выдержит, и через сколько часов прекратит свое существование как физический обьект. Бронированный кулак не прожил и суток
"бандерівець"!
ги