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 Політика України
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Все про:ВР (7136) відставка (623) позачергове засідання (15) Разумков Дмитро (391) Гончарук_Олексій (739)

 Заява Гончарука про відставку в Раду не надходила, - Разумков

У парламент не надходила заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.

Про це заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні жодних заяв до Верховної Ради не надходило", - сказав Разумков журналістам у неділю в Києві.

Є перелік питань, які були визначені президентом і мають розглядатися на позачерговому засіданні Верховної Ради. Це станеться в середу, 4 березня", - додав він.

Разумков пояснив, що 4 березня також заслухають звіти представників силових відомств: МВС, СБУ, ДБР, НАБУ й Офісу генпрокурора.

Читайте також: Питання про Кабмін, дії силовиків у сфері боротьби з корупцією: опубліковано порядок денний позачергового засідання Ради

Він підтвердив, що обговорював із президентом Володимиром Зеленським питання, які буде винесено на позачергове засідання Ради.

"Так, я спілкувався з президентом. Я думаю, що ті питання, які було запропоновано до розгляду у ВР, вони справді важливі, вони є актуальними. Ви знаєте, що зараз ми перебуваємо в режимі розгляду питань земельної реформи", - сказав Разумков.

28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

Читайте також: Опубліковано документ з порядком денним позачергового засідання Верховної Ради. ДОКУМЕНТ

29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178702
 
 
 Топ коментарі
 
Кто же от такого места сам уйдет, кем он после этого будет, разве что грузчиком.
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обв'язав себе гранатами, та ліг під танк
але танки пройшли на пів-кілометра лівіше
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Кто же от такого места сам уйдет, кем он после этого будет, разве что грузчиком.
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а чем прямь грузчиком, вот депутат гаврилюк таксистом устроился, этот тоже может
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У Гаврилюка есть права на управление автомобилем у Гончарчука только на самокат. Таксистом не может только рикшей!
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А Арахамия собирется опять торговать *********** на базаре! А Брагар собрался в гицели, отлавливать собак.
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Грузчиком работать надо! А этот тупой фазан может только бородку вычесывать
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У него опыт в массовках на шоу есть. Вот пусть сидит и хлопает в ладоши когда скажут. Это его максимум.
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З якого бодуна Гончарук має у відставку подавати? Тігіпко підганяє і зраду тихенько роздмухує? Заявление Гончарука об отставке в Раду не поступало - Разумков - Цензор.НЕТ 2694
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У Гончарука годовой иммунитет, а Тигипко скорее похож на провокативный вброс. Там сейчас Ермак своих и людей Ахметки распихивает по всем должностям.
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Судя по количеству лживых вбросов - в зеленой команде вообще творятся чудные дела.
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Ну чого ж? Ви що, "шюток" не розумієте? Могли б вже звикнути.
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Так он не собирался увольняться. Он же не дурак. Хлебное место, бесплатный самокат. Тепло, уютно.
Заявление Гончарука об отставке в Раду не поступало - Разумков - Цензор.НЕТ 6680
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Так і кажіть зразу, що будете розглядати зміни до Конституції щодо надання сепаратистам "особенного статуса".
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На российских ресурсах с утра раздувается тема "отставки" Гончарука , со ссьілкой на информацию от "Зеркала недели" , а там такой новости нет. Опять фейк?
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Зелене лайно починає останнім часом смердіти і дуже сильно..Щось пробзділося в зеленому королівстві))) Ех, ******** Данія! Піздєц всім сподіванням.
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Лёха-самокатчик.
Х.р его теперь сгонишь с министерского самоката.
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- Лёха, с самоката нах..!
- Я ещёёё кружочков двестиии...
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Клоуны рассматривают Конституцию и Законы Украины как сценарий для клоунады.
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Черчилль: если премьер оступился - прикройте его, если ошибся - помогите ему, если заснул - не будите... но если это плохой премьер - отправьте его на "убой"...
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Проказница-Мартышка,
Осел,
Козел,
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
https://nv.ua/ukraine/politics/goncharu ... 72985.html
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он президенту подал,как прошлый раз Заявление Гончарука об отставке в Раду не поступало, - Разумков - Цензор.НЕТ 6410
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обв'язав себе гранатами, та ліг під танк
але танки пройшли на пів-кілометра лівіше
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Дайте ему парабеллум!
🤣Нет... лучше - селедки!
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Это непреодолимый барьер. Не перепрыгнуть и не перелезть.
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4 марта мы увидим в ВР неформальную калолицию из маскирующихся слуг Ху*ла (слуг урода) и явных слуг Ху*ла в виде жопоблока. Цель- ахметкин премьер и совместный дерибан земли. Теперь угадайте, что при ахметке будет с курсом доллара к гривне (который ахметкиным "экспортёрам" выгоден как повыше) и тарифами на газ, тепло и электроэнергию (всё это он через свои прокладки впаривает лохам). Зебилы, вы за это голосовали?
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Шо , опять , как у Пецьі с Леркой , курс гривньі обвалится в три раза !?
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Так вона і не надійде...Її принесуть...сам Разумков і принесе...
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Эта гоп компания землепродавцив и дальше будет рассказывает как нам жить. С этим надо что то делать.для начала народовладдя и геть соросят.Анархия самоуправления лучше рабство от соросят. Украина должна прийти в свое природное состояние это самоуправлние и суспильный договор между громадами.
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Это просто означает,что у Коломойского и Ахметова нет достаточного количества голосов,чтобы уволить Гончарука и поставить своих марионеток.
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а у Зе вічний цирк Заява Гончарука про відставку в Раду не надходила, - Разумков - Цензор.НЕТ 6680 навіть заяву подати і підписати без шоу не можуть Заява Гончарука про відставку в Раду не надходила, - Разумков - Цензор.НЕТ 7374
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