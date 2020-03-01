 "Учора було 9 600 спроб порушити наші кордони", - заступник міністра оборони Греції Стефаніс про біженців із Сирії

Заступник міністра оборони Греції Алквідіас Стефаніс розповів про спроби прориву кордону з боку біженців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Вчора було 9 600 спроб порушити наші кордони, і їх усіх було успішно відбито", - сказав Стефаніс.
У Міжнародній організації з міграції повідомили, що вздовж грецько-турецького кордону розмістилися 13 тисяч осіб.
Греція звинувачує Туреччину в активній підтримці біженців. Пізно ввечері в суботу автобуси в турецьких містах завантажувалися людьми, які прямували до прикордонної зони.
"Вони не тільки не зупиняють їх, але і допомагають їм", - сказав Стефаніс про дії влади Туреччини щодо мігрантів.
Міністр міграції Греції Нотіс Міттарачі зазначив, що уряд спробує уникнути масового потоку біженців.
"Ця країна не є безкоштовною для всіх", - зазначив міністр.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що її відомство готове надати додаткову підтримку Греції та Болгарії в охороні їхніх кордонів.
"Нашим головним пріоритетом на цьому етапі є забезпечення повної підтримки Греції та Болгарії. Ми готові надати додаткову підтримку, зокрема через Frontex на сухопутному кордоні", - написала вона у твітері.
Нагадаємо, раніше агентство Reuters із посиланням на турецького високопосадовця повідомило, що Туреччина відкрила кордони для сирійських біженців у Європу.
Згодом у ЄС заявили, що Туреччина не відкривала кордон для біженців, а угода про стримування незаконної міграції залишається чинною.
29 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що його країна відкрила кордон із Євросоюзом, пропустивши близько 18 тисяч біженців із Сирії.
Сегодня они - ложки
Мокшанцы с них блины едят
Под грустный визг гармошки
Если кто действительно хочет мир во всем мире то кацапия как и кацапы должны изчезнуть с планеты как вид.Если останется хоть один то зараза распространится как коронавирус.
эрдоган - мудак и ничем не лучше *****.
Молодцы турки, греки это полностью заслужили.