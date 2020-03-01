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 За кордоном
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Все про:біженці (199) Греція (173) Сирія (1503) Туреччина (1055)

 "Учора було 9 600 спроб порушити наші кордони", - заступник міністра оборони Греції Стефаніс про біженців із Сирії

Греція звинувачує Туреччину в активному сприянні мігрантам, які намагаються прорвати кордон Євросоюзу. Єврокомісія готова допомогти Греції з охороною кордонів.

Заступник міністра оборони Греції Алквідіас Стефаніс розповів про спроби прориву кордону з боку біженців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Вчора було 9 600 спроб порушити наші кордони, і їх усіх було успішно відбито", - сказав Стефаніс.

У Міжнародній організації з міграції повідомили, що вздовж грецько-турецького кордону розмістилися 13 тисяч осіб.

Греція звинувачує Туреччину в активній підтримці біженців. Пізно ввечері в суботу автобуси в турецьких містах завантажувалися людьми, які прямували до прикордонної зони.

"Вони не тільки не зупиняють їх, але і допомагають їм", - сказав Стефаніс про дії влади Туреччини щодо мігрантів.

Дивіться також: Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією. ФОТОрепортаж

Міністр міграції Греції Нотіс Міттарачі зазначив, що уряд спробує уникнути масового потоку біженців.

"Ця країна не є безкоштовною для всіх", - зазначив міністр.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що її відомство готове надати додаткову підтримку Греції та Болгарії в охороні їхніх кордонів.

"Нашим головним пріоритетом на цьому етапі є забезпечення повної підтримки Греції та Болгарії. Ми готові надати додаткову підтримку, зокрема через Frontex на сухопутному кордоні", - написала вона у твітері.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters із посиланням на турецького високопосадовця повідомило, що Туреччина відкрила кордони для сирійських біженців у Європу.

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Згодом у ЄС заявили, що Туреччина не відкривала кордон для біженців, а угода про стримування незаконної міграції залишається чинною.

29 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що його країна відкрила кордон із Євросоюзом, пропустивши близько 18 тисяч біженців із Сирії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178701
 
 
 Топ коментарі
 
Сегодня праздник у лопат
Сегодня они - ложки
Мокшанцы с них блины едят
Под грустный визг гармошки
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Не мигрантам а мирным жителям убегающим от войны.Президент Турции молодчина,показал всему миру что ,,Моя хата з караю,, не значет что это некоснется никого из этих ,,нейтралитетчиков,, из ЕС и их рано или позно ждет тоже самое.
Если кто действительно хочет мир во всем мире то кацапия как и кацапы должны изчезнуть с планеты как вид.Если останется хоть один то зараза распространится как коронавирус.
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Дякуй, дуже дякуй Меркельші і відраховуй податок на соціалку неробам. "Учора було 9 600 спроб порушити наші кордони", - заступник міністра оборони Греції Стефаніс про біженців із Сирії - Цензор.НЕТ 3240
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Чому сирійці не лишаються в Турції? Чи не план це Кремля?
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Начувайся,жирна Європа. Десятиліттями кормлять турків обіцянками. А от утримує біженців Туреччина за власний кошт. Нехай понервують.
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Біженці корисні, якщо їх використовувати як дешеву робочу силу.
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Це якщо вони хочуть працювати, а деякі свідомо ідуть жити на соціальні допомоги .
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Чому українці не лишаються в Україні? З тої ж причини - хочуть щастя.
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Ненуашо, это ж наши люди? Просто кушать хотят.
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Сегодня праздник у лопат
Сегодня они - ложки
Мокшанцы с них блины едят
Под грустный визг гармошки
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Не мигрантам а мирным жителям убегающим от войны.Президент Турции молодчина,показал всему миру что ,,Моя хата з караю,, не значет что это некоснется никого из этих ,,нейтралитетчиков,, из ЕС и их рано или позно ждет тоже самое.
Если кто действительно хочет мир во всем мире то кацапия как и кацапы должны изчезнуть с планеты как вид.Если останется хоть один то зараза распространится как коронавирус.
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Не считайте турок дебилами, жрите беженцев как и они. Греки тут нашлись, етить его мать.
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а сколько ж лет ЕС идя на поводу рашистских лоббистов фрицев и французов, не принимаетТурцию в ЕС....?Ишь как проститутки гейропейские запели,,,?
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Потому что Турция не Европа и турки мало чем отличаются от сирийцев.
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Всіх в Німеччину до друга ***** пані Меркель))) Я ми будемо стурбовані..дуже стурбовані..
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я зрозумів, де слабке місце сирійських біженців: вони ******* круглі цифри
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Греки, держать границу, не пропускать всех этих мухамедов, хасанов и али. В ЕС уже и так полно этого отребья, не понятно только, что с ними делать. Работать не хотят, сидят всеми семьями на социалке и большая часть завязана на криминале (наркота, оружие, крышевание и радикальный исламизм).

эрдоган - мудак и ничем не лучше *****.
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Шановний пан Ердоган не окупував жодного метру української території і не поранив жодного українського воїна .
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Дякуй, дуже дякуй Меркельші і відраховуй податок на соціалку неробам. "Учора було 9 600 спроб порушити наші кордони", - заступник міністра оборони Греції Стефаніс про біженців із Сирії - Цензор.НЕТ 3240
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У Кира Буличова є роман "Через терни до зірок". Греція - це і є ті терни. Зірки - Німеччина і Франція. У романі прорвалися. І сирійці прорвуться! Ніхто їх розстрілювали не буде. "Трєугольнік будєт випіт, Будь то параллєлєпіпєд..." (В.Висоцкий)
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Сирійці ******* торгувати, але не працювати... А приплод в сімях у них великий... Пустять Греки їх до себе, то через 20 років країна бцде на 20% арабомовна з усіма з цього витікаючими наслідками...
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Ось як Греція їх не пропустить, то буде Ердогану головний біль що робити з цією оравою. "Учора було 9 600 спроб порушити наші кордони", - заступник міністра оборони Греції Стефаніс про біженців із Сирії - Цензор.НЕТ 4758
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Может, Эрдоган докумекает и перестанет воевать в Сирии, глядишь и беженцев тогда не будет!
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Вот поэтому Болгария и Румыния до сих пор не в шенгене, поэтому им все время кучу отговорок придумывают, чтобы оставался буфер между турками и "безграничной" шенгенской зоной. А Греция сухопутной границы с остальным шенгеном не имеет.
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"Они не только не останавливают их, но и помогают им", - сказал Стефанис о действиях властей Турции в отношении мигрантов.Источник: https://censor.net.ua/n3178701

Молодцы турки, греки это полностью заслужили.
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