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Все про:Німеччина (1406) Росія (26592) санкції (2520) Сирія (1503) Крамп-Карренбауер (10)

 Німеччина закликає ввести нові санкції щодо РФ через загострення в Сирії

Посилення тиску і нові обмежувальні заходи проти Росії очистять шлях для політичних переговорів щодо припинення війни в Сирії.

Про це міністр оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер заявила в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

На її думку, Європі та Сполученим Штатам Америки слід посилити тиск на президента РФ Володимира Путіна і режим Башара Асада в Сирії. Крамп-Карренбауер наголосила, що такі дії допоможуть очистити шлях для політичних переговорів щодо війни в Сирії.

Голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген закликав розглянути питання про додаткові санкції проти Росії. "У Путіна немає підстав реагувати на будь-які заклики європейців, поки йому не довелося нести відповідальність за спільні з Асадом завоювання в Сирії. Нам треба дати зрозуміти, що ми готові до жорсткої гри у дипломатії та в економіці", - заявив він.

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Реттген переконаний, що Захід має схилити Росію до переговорів через загрозу санкцій.

Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що сирійські війська завдали авіаудар в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, унаслідок атаки загинули 36 турецьких військовослужбовців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178698
 
   
 Топ коментарі
 
Вот что беженцы животворящие делают! Германия призывает ввести новые санкции против РФ из-за обострения в Сирии - Цензор.НЕТ 2065
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Как мигрантами запахло - проснулись!
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так може вже одразу зарубати "Північний поток"?
я вам таке, жадаючі санкцій проти хуйла?
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Це не совість у бюргерів пробудилась? 😮 😁
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нарешті пересічні европейці і німці зокрема, зацікавляться чим займається влада і чому підігрує Кремлю.
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- Путин, северный поток введи, ням, ням .. Німеччина закликає ввести нові санкції щодо РФ через загострення в Сирії - Цензор.НЕТ 2089
- Введите х..лу санкции !!! Німеччина закликає ввести нові санкції щодо РФ через загострення в Сирії - Цензор.НЕТ 4359
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Швидко завошкались після того як Едік кордони відкрив...
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так може вже одразу зарубати "Північний поток"?
я вам таке, жадаючі санкцій проти *****?
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Та хто там буде рубати як вони вже отримали бабло та й стали акцiонерами Газпрома ?
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Там ,где-то возле Германии,Россия тешит себя надеждой достроить Северный поток 2.
Вот и введите санкции на весь диаметр трубы!
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от, нікому було ***** підказати, що не треба було із бубочкою зустрічатися!
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😁 Це Ви перегнули. Бігтпес через овес - не шкодило псові, мабудь шкоди не буде і тому віасові. 😁 Хоча можливо пуцин таки забоїться зустрічатися з вісником Апокаліпсис у у кві ні в Нормандському форматі. 😁
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Ніяких перегинів тут не видно. Он як Італія від коронавірусу потерпає після останнього візиту Оманського. І це ж не випадково.
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Віталій Барабаненко



Турецкий дрон наносит удар по сирийским военным, которые запускают дрон Talon FPV с крыши здания.https://twitter.com/i/status/1233872522036248577
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думали ХИТРЕЕ всех , и получили по КУМПОЛУ !!!))))
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Главное не останавливаться на полдороги,пусь турки посмотрят на Украину после того как мы остановились и пошли на договорняки то будет и у них.
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Кружок авиамоделирования закрыт .
Все ушли в иной мир .
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))))) кружок не досчитается двух воспитанников и одной МОДЕЛИ ))))
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Как только открыла Турция границы, либерасты сразу и запели.
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Немчура, готовьтесь к свежей, миллионной ораве бородатых бездельников, пособия, криминал, ну и про своих жен не забудьте , хитрозадые . От лица украинцев выражаем озабоченность.
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Яке відношення має простий народ до пари трійці політиків які прогнулися перед ******??
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Ну простий нарід вибирає тих політиків мабуть...
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Відчувають що смажений півень дзьобне їх в гузно. Германия призывает ввести новые санкции против РФ из-за обострения в Сирии - Цензор.НЕТ 8755
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Правильно , давно пора . Надо запретить продавать пиво русским туристам .
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продажные фрицы,много текста ,если бы не Ваша поддержка рашиста, в вопросе оккупации им украинских ,грузинских, молдавских земель ,и создание подконтрольных рашисту ордло ,строительство потоков ,и сотрудничество с рашистом на сотни лярдов баксов , возврат его в ПАСЕ,куда бы рашист без фрицовского протеже не вернулся никогда,он давно бы успокоился и воспринял реальность не пустой немецой словесной куйни, а ощутимую реальность на рашистском кармане...
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Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower (CVN 69) ("Эйзенхауэр"), пройдя пролив Гибралтар, вошла в Средиземное море
,По имеющимся данным, американский авианосец следует в Восточное Средиземноморье в сопровождении ракетных крейсеров USS San Jacinto (CG-56) ("Сан Джасинто") и USS Vella Gulf (CG 72) ("Велла Галф"), а также эсминцев Truxtun (DDG-103) ("Тракстан"), USS James Williams (DDG-95) ("Джеймс Е. Уильямс") и USS Stout (DDG 55) ("Стаут"). На борту авианосца размещены 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet.

По данным американских военных, группировка направляется в район Персидского залива для смены авианосной ударной группы авианосца USS Harry S. Truman (CVN 75) ("Гарри Трумэн"), которая в настоящее время несет дежурство в районе Оманского залива. Однако до этого она может на некоторое время "задержаться" в Восточном Средиземноморье вблизи Сирии, отмечают обозреватели.

На ДВУХ эсминцах крылатых ракет больше чем у москалей ВСЕГО на вооружении Германия призывает ввести новые санкции против РФ из-за обострения в Сирии - Цензор.НЕТ 2337
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Теперь все поняли кто в действительности обстрелял турок? Ботоксноликий в очередной раз проверял дряхлеющую Европу с НАТОй на прочность. Но оказалось, что турки сами с усами!
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ну-у-у-у...турки это тоже вроде как НАТа Німеччина закликає ввести нові санкції щодо РФ через загострення в Сирії - Цензор.НЕТ 5658
А предварительные результаты "проверки" впечатляют
Министр национальной обороны Турции ****** Акар добавил, что с начала военной операции в Сирии уже были уничтожены 8 вертолетов, 103 танка, 72 артиллерийские установки и гаубицы, 3 системы противовоздушной обороны, 1 беспилотник, а также были нейтрализованы 2212 солдата режима Асада.
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Один приличный человек в Германии...
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Эрдоган це мужик... Меркельша зразу про санкції длоя росії почала говорити... Це вам не наш сопливий Бубочка він же зелена сопля...
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Эх немцы немцы, Адольф плачет глядя на вас...
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Скорее это месть за наклейки "На Берлин" закупленные росгвардией для своей техники к вяликому празднику скрепоносных - девятамая.
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Ну так в чем проблема, поставьте крест на газовой трубе! А если нет, идите нахер со своими озабоченностями, готовьте сцуки ночлежки для беженцев...а Эрдоган и сам поставит раком и ***** и Шмеркель...
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Сперва надо озабоченность выразить ,а уж потом санкции вводить Німеччина закликає ввести нові санкції щодо РФ через загострення в Сирії - Цензор.НЕТ 7221
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Давайте, ніхто не проти. Тільки нормальні санкції, а не декоративні.
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от немчура, вчера к трубе путинской присосалис а сегодня санкции требуют, это ЕС ?
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Эрдоган це мужик... Меркельша зразу про санкції длоя росії почала говорити... Це вам не наш сопливий Бубочка він же зелена сопля...
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ха!ха!ха!немцы засуетились!макрон ты где?
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вот сразу видно что беженцев боятся, а Украина им покуй...СП-2 не политический проект?
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Германия?Да Германия этим заявлением просто хочет остановить турков и вовлечь их в рутинные обсуждения санкций которые никчему не приведут.
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Гансы не путайтесь под ногами , подарок маскалям к 9 мая от Эрдогана должен быть большим, красивым и упакованым двухсотиками.
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Был бы у нас другой президент мы могли бы тоже 200-тыми поздравить путена с 9 мая.
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Ух ты,даже Шмеркель заволновалась за рашистов,купивших билеты в ад.https://twitter.com/DailySabah/status/1227175237596405760
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Та ладно. Это шо «Северный поток» будут демонтировать?
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А давайте под шумок со всех сторон на говниссию надавим? Шо, не? Так не плачьте потом.
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Сіли порахували,і виявляється санкції проти параші вигідніше ніж купа голих босих сирійців.Доторгувались з куйлом???!
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Отключите уже России свифт платежи и карты виза с мастеркард. Отмените все визы шенгена и сша. Закройте все посольства и заберите все авиарейсы. Верните всех туристов из европы и америки для начала.
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Больше санкций хороших и разных для зарвавшегося Мордора!
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Санкций параше не жалеть! Санкций параше много, но побольше!
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Что ж, доозаботились: " Ай-я-я-яй! А кто это сделал"?!
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Неужели до немцев начинает доходить, что придави эту гниду в 2014, не пришлось-бы сейчас говорить о прекращении её фокусов .... но барыгам нужен был СП-2 ... Німеччина закликає ввести нові санкції щодо РФ через загострення в Сирії - Цензор.НЕТ 8492
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Заголовок правильный: В Германии призывают, а не Германия призывает. На данный момент это частная позиция двух политиков. Да, не последних, в стране, но всего лишь частная позиция. Нет официального обращения от имени Бундестага или правительства. Во всяком случае, сейчас. Такие заголовки формируют ошибочное мнение, люди считают: "Оу, Германия проснулась". Где она проснулась? Она отменила СП-2? Нет, она недовольна американцами и сыплет критикой, она отправила войска в Сирию бить асадовцев? Нет. В Германии, как и любой стране, разные политики, есть кто-то за жесткие санкции, есть кто за отмену. Важны не персональные заявления, а официальные решения.
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Угроза наплыва беженцев - прочистила мозги носителям европейской пофигисткой демократии, когда это коснулось лично их. Мы озабочены и обеспокоены. Эрдоган всех сделал. Ржунимагу...
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Похоже они одной рукой вводят а другой отменяют. Наперсточники.
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Німців лякають біженці ?
А чого ви раніше фуйлу в рота зазирали ?
Виплодили агресора і сидять його уміротворяють..
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Німці *пізно пити боржомі *. Не треба було сприяти Пуйло в оволодінні Європою, ручкатись і цілуватись з ним, будувати потік № 2, продавати обладнання і технолгії,своєю бездіяльністю допомогати окупувати Україну. Скажіть дякую агенту Кремля бабі Ангелі.
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