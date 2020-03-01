 Німеччина закликає ввести нові санкції щодо РФ через загострення в Сирії

Про це міністр оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер заявила в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

На її думку, Європі та Сполученим Штатам Америки слід посилити тиск на президента РФ Володимира Путіна і режим Башара Асада в Сирії. Крамп-Карренбауер наголосила, що такі дії допоможуть очистити шлях для політичних переговорів щодо війни в Сирії.

Голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген закликав розглянути питання про додаткові санкції проти Росії. "У Путіна немає підстав реагувати на будь-які заклики європейців, поки йому не довелося нести відповідальність за спільні з Асадом завоювання в Сирії. Нам треба дати зрозуміти, що ми готові до жорсткої гри у дипломатії та в економіці", - заявив він.

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Реттген переконаний, що Захід має схилити Росію до переговорів через загрозу санкцій.

Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що сирійські війська завдали авіаудар в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, унаслідок атаки загинули 36 турецьких військовослужбовців.