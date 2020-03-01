 Німеччина закликає ввести нові санкції щодо РФ через загострення в Сирії

Про це міністр оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер заявила в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
На її думку, Європі та Сполученим Штатам Америки слід посилити тиск на президента РФ Володимира Путіна і режим Башара Асада в Сирії. Крамп-Карренбауер наголосила, що такі дії допоможуть очистити шлях для політичних переговорів щодо війни в Сирії.
Голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген закликав розглянути питання про додаткові санкції проти Росії. "У Путіна немає підстав реагувати на будь-які заклики європейців, поки йому не довелося нести відповідальність за спільні з Асадом завоювання в Сирії. Нам треба дати зрозуміти, що ми готові до жорсткої гри у дипломатії та в економіці", - заявив він.
Реттген переконаний, що Захід має схилити Росію до переговорів через загрозу санкцій.
Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що сирійські війська завдали авіаудар в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, унаслідок атаки загинули 36 турецьких військовослужбовців.
- Введите х..лу санкции !!!
я вам таке, жадаючі санкцій проти *****?
Вот и введите санкции на весь диаметр трубы!
Полезные санкции с привкусом грифа балалайки
Віталій Барабаненко
Турецкий дрон наносит удар по сирийским военным, которые запускают дрон Talon FPV с крыши здания.https://twitter.com/i/status/1233872522036248577
Все ушли в иной мир .
,По имеющимся данным, американский авианосец следует в Восточное Средиземноморье в сопровождении ракетных крейсеров USS San Jacinto (CG-56) ("Сан Джасинто") и USS Vella Gulf (CG 72) ("Велла Галф"), а также эсминцев Truxtun (DDG-103) ("Тракстан"), USS James Williams (DDG-95) ("Джеймс Е. Уильямс") и USS Stout (DDG 55) ("Стаут"). На борту авианосца размещены 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet.
По данным американских военных, группировка направляется в район Персидского залива для смены авианосной ударной группы авианосца USS Harry S. Truman (CVN 75) ("Гарри Трумэн"), которая в настоящее время несет дежурство в районе Оманского залива. Однако до этого она может на некоторое время "задержаться" в Восточном Средиземноморье вблизи Сирии, отмечают обозреватели.
На ДВУХ эсминцах крылатых ракет больше чем у москалей ВСЕГО на вооружении
А предварительные результаты "проверки" впечатляют
Министр национальной обороны Турции ****** Акар добавил, что с начала военной операции в Сирии уже были уничтожены 8 вертолетов, 103 танка, 72 артиллерийские установки и гаубицы, 3 системы противовоздушной обороны, 1 беспилотник, а также были нейтрализованы 2212 солдата режима Асада.
А чого ви раніше фуйлу в рота зазирали ?
Виплодили агресора і сидять його уміротворяють..