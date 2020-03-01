 COVID-19: в окупованому Севастополі шукають жінку, яка втекла з-під карантину

Про це повідомляє "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

Про це повідомляють російські й окупаційні ЗМІ з посиланням на "керівника Росспоживнагляду у Криму та Севастополі" Наталію Пеньковську. Вона уточнила, що на це є відповідне рішення суду.

Повідомляється, що у пацієнтки не було лабораторного підтвердження діагнозу "коронавірус". Вона "мала пройти весь комплекс заходів і провести необхідну кількість лабораторних досліджень".

Як повідомляє телеграм-канал Mash, жінку доставили в інфекційну лікарню з підозрою на захворювання. Під час проведення обстеження жінка обмовилась сусідкам по палаті, що збирається в Ростовську область. Незабаром вона зникла, не долікувавшись і нікого не попередивши.

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