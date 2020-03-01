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 COVID-19: в окупованому Севастополі шукають жінку, яка втекла з-під карантину

В окупованому Севастополі оголосили в розшук жінку, яка втекла з інфекційної лікарні, де вона перебувала на карантині для обстеження на коронавірус.

Про це повідомляє "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

Про це повідомляють російські й окупаційні ЗМІ з посиланням на "керівника Росспоживнагляду у Криму та Севастополі" Наталію Пеньковську. Вона уточнила, що на це є відповідне рішення суду.

Повідомляється, що у пацієнтки не було лабораторного підтвердження діагнозу "коронавірус". Вона "мала пройти весь комплекс заходів і провести необхідну кількість лабораторних досліджень".

Як повідомляє телеграм-канал Mash, жінку доставили в інфекційну лікарню з підозрою на захворювання. Під час проведення обстеження жінка обмовилась сусідкам по палаті, що збирається в Ростовську область. Незабаром вона зникла, не долікувавшись і нікого не попередивши.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178697
 
 
 Топ коментарі
 
В добрый путь беженка, в добрый путь....
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Больше тебе интересных встреч с ростовчанами и ростовчанками. Увидишь овоща поцелуй его от меня и привет передай.. COVID-19: в оккупированном Севастополе ищут сбежавшую из-под карантина женщину - Цензор.НЕТ 264
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На будущий сезон придется перекрыть сообщение малороссо-туристов с Крымом. Власти безхребетные, хоть коронавирус помог. Удачи Наталье.
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А не в Украину ли она махнет,так что радоваться то нечему.
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Больше тебе интересных встреч с ростовчанами и ростовчанками. Увидишь овоща поцелуй его от меня и привет передай..
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На будущий сезон придется перекрыть сообщение малороссо-туристов с Крымом. Власти безхребетные, хоть коронавирус помог. Удачи Наталье.
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в мацкву пусть едет! прямо в кремль к кремлядям!!!
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ой какая хорошая новость и по больше там покусай по дороге землячков .
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Хорошая то она хорошая , только чем ближе - тем хуже . Лодка одна .
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Если она при задержании будет отстреливаться, а еще лучше - отчихиваться, то вообще замечательно! COVID-19: в окупованому Севастополі шукають жінку, яка втекла з-під карантину - Цензор.НЕТ 3258
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В РФ запретили сообщать о заболевших короновирусом и любое упоминание о нем в СМИ и у блогеров рассматривается как разжигание паники и карается законом.
Так что даже если половина россиян будет больна вирусом то Кремль все равно будет отрицать наличие вируса в РФ.
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Сам удивляюсь, автовоспроизведение ютуба включило какую-то московитскую передачу, а там вместо по контексту слова "ковид19" забито писком, а ведущий советует интервьюируемому говорить "уханька". Какие все-таки уроды, эти подкремлятники.
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На самом деле там на крыме уже несколько случаев заражения коронавирусом. Просто не сообщают, что бы не вызвать паники перед курортным сезоном.
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Какая все-таки омерзительная гадость - эти московиты. Они уже и чужой Крым успели загадить, сделать непригодным для проживания.
На этом фоне полным идиотизмом предательством выглядит открытие пропускных пунктов из ордло.
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Когда болеешь то на других становится плевать: наших это тоже касается
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Не радійте. Вона почула про сало,часник, цибулю і "ломанулась" в Херсонську область. Даремно Данилов виступив зі своєю порадою. Тепер від "ватних" відбою не буде, як Греції від сирійських біженців.
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Это уже вторая беглянка. Интересно, им в самом деле, наплевать на всех? Что движет людьми, совершающими такие поступки?
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