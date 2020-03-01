 Коронавірус проник до Вірменії. В Австралії та Таїланді є перші жертви хвороби

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "АМІ Новини-Вірменія", про це у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Республіки Вірменія Арсен Торосян.

"Близько двох годин тому після повторного обстеження підтверджено наявність нового коронавірусу у нашого громадянина, який прибув з Ірану", - написав він.

Міністр повідомив, що розповість подробиці події і про вжиті заходи на пресконференції, яка відбудеться в неділю опівдні в МОЗ.

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Крім того, за даними австралійських ЗМІ, помер 78-річний житель міста Перт, який повернувся на батьківщину з круїзного лайнера Diamond Princess із коронавірусом. Заразилася і його дружина, яка перебуває в стабільному стані в одній із лікарень.

Таїландська преса повідомляє про смерть 35-річного жителя країни, який із кінця січня лікувався від лихоманки Денге, але в підсумку заразився коронавірусом. 16 лютого його визнали таким, що одужав, проте загальна слабкість організму спричинила відмову низки життєво важливих органів.

Нагадаємо, станом на ранок 1 березня у світі зафіксовано 86 983 випадки захворювання коронавірусом COVID-19. 2 978 хворих не вижили.