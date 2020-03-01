 Коронавірус проник до Вірменії. В Австралії та Таїланді є перші жертви хвороби

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "АМІ Новини-Вірменія", про це у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Республіки Вірменія Арсен Торосян.
"Близько двох годин тому після повторного обстеження підтверджено наявність нового коронавірусу у нашого громадянина, який прибув з Ірану", - написав він.
Міністр повідомив, що розповість подробиці події і про вжиті заходи на пресконференції, яка відбудеться в неділю опівдні в МОЗ.
Крім того, за даними австралійських ЗМІ, помер 78-річний житель міста Перт, який повернувся на батьківщину з круїзного лайнера Diamond Princess із коронавірусом. Заразилася і його дружина, яка перебуває в стабільному стані в одній із лікарень.
Таїландська преса повідомляє про смерть 35-річного жителя країни, який із кінця січня лікувався від лихоманки Денге, але в підсумку заразився коронавірусом. 16 лютого його визнали таким, що одужав, проте загальна слабкість організму спричинила відмову низки життєво важливих органів.
Нагадаємо, станом на ранок 1 березня у світі зафіксовано 86 983 випадки захворювання коронавірусом COVID-19. 2 978 хворих не вижили.
Українці! Ми обрані!
😁
Вам виднее..
Вживаємо...
😁
😁
А чоловік не Українець?
😁
Австралія - не тудисюди..
. Режим Зеленского разыгрывает свой фарс с эпидемией COVID-19, а украинский народ имеет все шансы получить свою трагедию.
Мы прекрасно понимаем причины этого поведения. Объявление эпидемии окончательно уложит украинскую экономику, добитую за девять месяцев бездарного правления Зеленского. Со всеми социально-политическими последствиями для режима Зеленского.
"В Украине не обнаружено случаев заболевания COVID-19"
Так НЕ ОБНАРУЖЕНО или СЛУЧАЕВ НЕТ ?
Между двумя этими понятиями жизни сотен, а может и тысяч людей.
Реальность такова - тест-системы не закуплены в полном объеме потребности (хотя деньги на счетах СНБО есть) специализированных тест-систем до сих пор нет в региональных отделениях здравоохранения, персонал не прошел обучение для их использования.
Власть предпринимает огромные усилия с использованием административного ресурса для скрытия и не оглашения фактов заболевания.
По несколько раз на день, штатный набор представителей власти повторяет как заклинание "В Украине не обружено случаев заражение COVID-19". Окруженная со всех сторон вспышкой эпидемии власть гордо размахивает транспарантом "А у нас нет!".
26 февраля МОЗ Украины сообщило что оно ПЛАНИРУЕТ передачу тест-систем в три области
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov-
"Львівська, Чернівецька та Закарпатські області, до яких прибуває найбільше людей з Італії, найближчим часом першими отримають тест-системи для виявлення нового коронавірусу, а фахівці пройдуть відповідне навчання."
Чего кстати сказать и не состоялось. И почему не передано в Днепр? Там явный случай !
Кроме того ЦОЗ официально объявил, что "Тест-система знаходиться у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України. Для дослідження зразки будуть направлятися саме в цю лабораторію."
Но разве такие мелочи останавливали представителей режима Зеленского ?
Уже 27 февраля глава Черновецкой ОГА (Представители медицины молчат. Дело то подсудное) Сергей Осадчук торжественно заявляет
"Радий повідомити буковинцям, що всі 4 аналізи проведені за офіційними алгоритмами із дотриманням всіх вимог дали негативний результат щодо підозри на інфекцію коронавірусу".
Где, кем, с какими тест-системами проводились ? Да плевать !
Т.е. фактически власть заявляет о проведении анализа на короновирус не имея тест-систем и времени на его анализ?
Мы все должны понять
Вопрос уже не стоит в том "Будут или нет случаи заболевания COVID-19 в Украине ?" .
Они безусловно будут. Ситуация развивается по пандемическому сценарию.
Вопрос в том "Будут ли эти случаи обнаружены и оперативно локализованы, или на улицах просто начнут падать люди".
Порохоботы и навальнята просто нагоняют панику..
Ужже пррредохраняюююсяяЯЯ...
🤣🤣
а порохоботы то вам чем страшны?
Хер ему в дюрку!
🤣🤣
😁
Нихрена не понял!
Это тот лайнер, что стоит на карантине?
А японский, простоял на карантине 14 дней после чего карантин сняли а пассажиры разехались. Часть из них заболела уже после карантина.
По нему какие есть рекомендации?