 КПВВ "Мар'їнка" відновив роботу після вчорашнього обстрілу

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці з огляду на стабілізацію безпекової ситуації в межах дорожнього коридору "Донецьк-Курахове" командувачем Об'єднаних сил прийнято рішення про відновлення роботи контрольного пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка". Наразі КПВВ функціонує в штатному режимі за графіком весняного періоду, пропускні операції здійснюватимуться до 18:30", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, вчора через обстріл бойовиками дорожнього коридору "Донецьк-Курахове" КПВВ "Мар'їнка" припинив роботу.
СЕПАРЫ СТРЕЛЯЮТ ?- Закройте этот пункт на неделю-- пусть местные аборигены сами на Гиляку повесят тех сепаров , т к не могут в Украину ездить
НАРОДНЫЙ БУНТ - вот решение вопроса с Лугандоном - отыграть все с точностью наоборот
В Киеве, который правый сектор и бандеровцы защитили ?
Выгнать эту задницу в окопы - пусть там сидит и защитникам обьясняет про хороших сепаров . Сидит же Скалецкая на месте своей работы. В порядке эксперимента
ВОТ И СИВОХУ ПОД ОБСТРЕЛЫ ПОСАДИТЬ!!!
Не хер на гроши налогоплательщика ОТЪЕДАТЬСЯ В КИЕВЕ !!!
Так будет всегда, пока у руля не патриот/мужык/служивый, а четырежды уклонист/сцикун неслуживший!
П.С. Надо не по Оманам шастать и развозить бабло, а съездить хоть раз на консультацию к Эрдогану !
мацойхлебом-солью встречает.
Хоть какие-то ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ должны же быть?!!
более убедительной, чем крохотная приписка:
"Работает снайпер!"....
🤗
вибачте нас, наші захисники...