EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  913  30
Матеріали за темою:
Все про:війна (2077) Держприкордонслужба (2438) Донбас (15446) КПВВ (97)

 КПВВ "Мар'їнка" відновив роботу після вчорашнього обстрілу

Командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко прийняв рішення про відновлення роботи контрольно-пропускного пункту "Мар'їнка" на лінії розмежування в Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці з огляду на стабілізацію безпекової ситуації в межах дорожнього коридору "Донецьк-Курахове" командувачем Об'єднаних сил прийнято рішення про відновлення роботи контрольного пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка". Наразі КПВВ функціонує в штатному режимі за графіком весняного періоду, пропускні операції здійснюватимуться до 18:30", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, вчора через обстріл бойовиками дорожнього коридору "Донецьк-Курахове" КПВВ "Мар'їнка" припинив роботу.

Читайте також: Ворог учора 19 разів обстріляв позиції ОС: 2 бійці зазнали поранень, 1 - бойового ураження

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178695
 
 
 Топ коментарі
 
Блин, СКОЛЬКО ЖТО БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ????
СЕПАРЫ СТРЕЛЯЮТ ?- Закройте этот пункт на неделю-- пусть местные аборигены сами на Гиляку повесят тех сепаров , т к не могут в Украину ездить
НАРОДНЫЙ БУНТ - вот решение вопроса с Лугандоном - отыграть все с точностью наоборот
 показати весь коментар
 
Не понимаю , а шо тот Сивохо спрятал свою жирную задницу в офисе президента?

В Киеве, который правый сектор и бандеровцы защитили ?

Выгнать эту задницу в окопы - пусть там сидит и защитникам обьясняет про хороших сепаров . Сидит же Скалецкая на месте своей работы. В порядке эксперимента
ВОТ И СИВОХУ ПОД ОБСТРЕЛЫ ПОСАДИТЬ!!!
 показати весь коментар
 
Обстреляли, отсиделись, проглотили и с пафосом возобновили работу....
Так будет всегда, пока у руля не патриот/мужык/служивый, а четырежды уклонист/сцикун неслуживший!
П.С. Надо не по Оманам шастать и развозить бабло, а съездить хоть раз на консультацию к Эрдогану !
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ждем следующего обстрела, анижедетиии...
 показати весь коментар
 
Милості просимо пани сєпари за пенсіями та розвідданими...
 показати весь коментар
 
 
Статья достигла своей цели в лице, как минимум, одного читателя.
 показати весь коментар
 
Блин, СКОЛЬКО ЖТО БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ????
СЕПАРЫ СТРЕЛЯЮТ ?- Закройте этот пункт на неделю-- пусть местные аборигены сами на Гиляку повесят тех сепаров , т к не могут в Украину ездить
НАРОДНЫЙ БУНТ - вот решение вопроса с Лугандоном - отыграть все с точностью наоборот
 показати весь коментар
 
 
Не понимаю , а шо тот Сивохо спрятал свою жирную задницу в офисе президента?

В Киеве, который правый сектор и бандеровцы защитили ?

Выгнать эту задницу в окопы - пусть там сидит и защитникам обьясняет про хороших сепаров . Сидит же Скалецкая на месте своей работы. В порядке эксперимента
ВОТ И СИВОХУ ПОД ОБСТРЕЛЫ ПОСАДИТЬ!!!
 показати весь коментар
 
 
Предлагаю кричалку - СИВОХУ В ОКОПЫ !

Не хер на гроши налогоплательщика ОТЪЕДАТЬСЯ В КИЕВЕ !!!
 показати весь коментар
 
 
Ну в окопах це дуже для нього "жирно" буде. На колінах перед шлагбаумом нехай стоїть і прощення просить у сепарів, а ще каїться.... Ну як нам радив.
 показати весь коментар
 
 
Здесь главное чтобы ЭТО ЖИРНАЯ ЗАДНИЦА лично попала под обстрел своих друзей😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
Обстреляли, отсиделись, проглотили и с пафосом возобновили работу....
Так будет всегда, пока у руля не патриот/мужык/служивый, а четырежды уклонист/сцикун неслуживший!
П.С. Надо не по Оманам шастать и развозить бабло, а съездить хоть раз на консультацию к Эрдогану !
 показати весь коментар
 
 
Не мир, а капитуляция и страх перед хозяином.
 показати весь коментар
 
 
Эрдоган рюське в Сирии мочит, а Бубочка их с мацой хлебом-солью встречает.
 показати весь коментар
 
 
Канешна, канешна. В бою под Хашамом, где из вас США фарш сделали тоже "рюське не пастрадали савсем"?
 показати весь коментар
 
Так рюське пострадали в бою с американцами, или нет?
 показати весь коментар
 
Войну можно закончить очень быстро: закрыть заповедники и не выплачивать пенсии и пособия тем, кто там живет и регулярно шастает через такие пропуски за "вражескими деньгами". Также перестать торговать с ордло. Увидите, через годик-другой стануть щирими українцями та вивчуть Кобзаря напам'ять
 показати весь коментар
 
 
А слабо ЗАКРЫТЬ на неделю из-за обстрелов?!!
Хоть какие-то ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ должны же быть?!!

 показати весь коментар
 
 
Обстрел прекратили после того, как ВСУ обстреляли детсады и школы (Мендель)?
 показати весь коментар
 
НИЧТО так не делает надпись "************!!!"
более убедительной, чем крохотная приписка:
"Работает снайпер!"....
🤗
 показати весь коментар
 
 
У ТРЬОХ УКРАЇНСЬКИХ БІЙЦІВ ПОРАНЕННЯ ВНАСЛІДОК АТАКИ ПРОТИВНИКА З ВАЖКОЇ АРТИЛЕРІЇ Окупанти 19 разів обстрілювали позиції українських оборонців
 показати весь коментар
 
Невже залишається сподіватися лише на те, що турецький дрон може заблукати?
 показати весь коментар
 
ЗАЧЕМ они вобще нужны эти пропускники-норы, для гавноросских крыс????!!!!
 показати весь коментар
 
А зачем останавливали работу КПВВ? А если там пенсионеры хотели как раз ехать за пенсией или за продуктами, вам на них что совсем плевать? Партия войны! Лишь бы пострелять! КПВВ "Мар'їнка" відновив роботу після вчорашнього обстрілу - Цензор.НЕТ 2006
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору