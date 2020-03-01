 Глава турецького оборонпрому Ісмаїл Демір рекламує удари дронів "Байрактар" по армії Асада. ВIДЕО

Про це повідомив у твіттері глава Департаменту оборонної промисловості Ісмаїл Демір, передає Цензор.НЕТ.
6 adet daha Bayraktar TB2 #SİHA’yı Jandarma Genel Komutanlığımıza teslim ettik.🇹🇷🇹🇷🇹🇷— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 29, 2020
Türk Savunma Sanayii Kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek.
Şehitlerimiz için Vatan için ahdimiz var... pic.twitter.com/q92bNaStMR
"Ми відправили ще 6 Bayraktar TB2 нашому головному командуванню жандармерії", - йдеться в коментарі до ролика.
С соответствующим предложением выступил президент Ирана в ходе телефонной беседы с Эрдоганом
Иран предложил Турции провести встречу по Идлибу без участия России.
С соответствующим предложением выступил президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонной беседы с президентом Турции Реджепом ******* Эрдоганом, сообщила пресс-служба администрации президента Ирана.
По словам иранского президента, на встрече турецкой, иранской и сирийской сторон возможно будут устранены разногласия по вопросам территориального единства Сирии, уничтожения террористов, обеспечения безопасности мирного населения и скорейшего урегулирования кризиса в Идлибе.
Мы ж не "стрыляєм"..
Танки наши в Таиланд продавали..может и счас..
В Анголу возил Т-34 с "шрамами" еще в 70-х..
доведи, що ти не тупе обсирадло
А вот "Панцирь"..https://twitter.com/i/status/1233474077374976000
https://shotam.info/turets-ko-ukrains-kyy-udarnyy-bpla-akinci-zdiysnyv-*******-polit-video/
https://twitter.com/K25_SPb/status/1233399261146091520?fbclid=*****************************-nr0JmSKMOfdYIvL0TzM9YggLzEhYopY
Управлять можно по оптическом(лазерному) каналу - на них РЭБ не действует от слова ВООБЩЕ
А так же можно управлять со спутника на геост орбите - 36 000 км - сбить невозможно В ПРИНЦИПЕ - у дрона узконаправленный приемик МКВ излучения только вверх , а у спутника есть пару защитников рядом - валить всех кто попытается подлететь поближе....
ЛУЧШЕ БЫ БУБОЧКА ТАКИЕ БИРКИ В БАНКУ СОБИРАЛ
https://twitter.com/MJazira5/status/1234047133126463488
https://twitter.com/shamcenter4/status/1234047625118265344
Вашингтонский Обком
Асад закрыл воздушное пространство над Идлибом. В ответ сирийские шахтёры сбили дрон сирийской армии "Орлан-10
https://twitter.com/i/status/1234052668739522560
На черзі Крим і Донбас
@newkc14
#Турки привели свежую статистику потерь русско-шиитских формирований в #Сирии
Уничтожены 1 беспилотник, 8 вертолетов, 103 танка, более 300 ед. бронетехники, 72 артиллерийские установки, 3 системы ПВО, нейтрализованы 2 212 эелементов режима #Асада #идлиб #турция
BREAKING: Turkey announces start of military operation against Syrian regime
********* для проведения совместных с ВС РБ тактических учений «Winter Partisan», которые продлятся две недели, до 14-ого марта. **** в шоке)
Автор повідомляє, що нова ракета, яка, ймовірно, виявиться гіперзвуковою або противоспутниковою зброєю, має масу 3,3 тонни, довжину - 6,8 метра і діаметр - 0,8 метра.
Опытный образец ракеты Starship, которую компания Илона Маска SpaceX разрабатывает для межпланетных перелетов, взорвался во время испытаний на полигоне Бока-Чика в штате Техас. ... При наддуве жидким азотом нижняя часть ракеты лопнула, ее фрагменты разлетелись на несколько десятков метров. О пострадавших или разрушениях данных пока нет. Испытания транслировались в прямом эфире.
Только благодаря им и получается попасть к девственницам неожиданно и без страха, ведь не видно когда бахнет беспилотник из-за дыма.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский милитарный портал.
Основная причина - подразделение, сформированное под полученные БПЛА, не боеготовно и не осуществляет даже учебные полеты.
Подразделение получило фонды бывшего истребительного полка, расформированного 20 лет назад. Командование бригады тактической авиации имени Петра Франко также передало жилую казарму для личного состава подразделения и для хранения станций наведения, и хранилища-ангары для самих Bayraktar.
Из средств, необходимых для обустройства помещений, поступило всего 265 тыс.грн. Их хватило только на замену окон, дверей и электропроводки, ремонт потолка.
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Для улучшения условий размещения части, личный состав вместо подготовки сейчас вынужден заниматься хозяйственными и ремонтными работами на территории. В восстановлении участвуют также волонтеры и неравнодушные граждане Староконстантинова. При их содействии создан приемлемые условия для размещения личного состава - полностью заменена система отопления здания, установлен современное твердотопливный котел, оборудованы душевые кабины и санузлы.
Другая причина, небоеготовности украинских Bayraktar TB2 - бюрократические процедуры. Сотни согласований в высоких кабинетах тормозят процесс начала эксплуатации БПЛА.
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