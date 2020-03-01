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Все про:Сирія (1503) Туреччина (1055) дрони (5)

 Глава турецького оборонпрому Ісмаїл Демір рекламує удари дронів "Байрактар" по армії Асада. ВIДЕО

Турецький оборонпром повідомив про постачання 6 нових ударних дронів Bayraktar TB2, які вже проявили себе під час останнього загострення в сирійському Ідлібі.

Про це повідомив у твіттері глава Департаменту оборонної промисловості Ісмаїл Демір, передає Цензор.НЕТ.

"Ми відправили ще 6 Bayraktar TB2 нашому головному командуванню жандармерії", - йдеться в коментарі до ролика.

Дивіться також: Нові удари турецьких дронів спалюють бронетехніку союзників Путіна. ВIДЕО


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178693
 
   
 Топ коментарі
 
Дроны годные, это просто факт. От путлеровцев одни клочки по закоулочкам.
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Война 21-го века. Посмешили панцири на славу)))
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А что проблеял наш віслюк? ...Надо прекратить стрелять...
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Иран предложил встретиться по Идлибу без России

С соответствующим предложением выступил президент Ирана в ходе телефонной беседы с Эрдоганом

Иран предложил Турции провести встречу по Идлибу без участия России.

С соответствующим предложением выступил президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонной беседы с президентом Турции Реджепом ******* Эрдоганом, сообщила пресс-служба администрации президента Ирана.

По словам иранского президента, на встрече турецкой, иранской и сирийской сторон возможно будут устранены разногласия по вопросам территориального единства Сирии, уничтожения террористов, обеспечения безопасности мирного населения и скорейшего урегулирования кризиса в Идлибе.
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Із останнього речення « У нас є контракт на Ватана для наших мучеників» . Схоже турки знають хто такі ватани і що з ними робити.
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Зебил и с изготовлением дронов у нас на Антонове саботаж устроил. Везде, где евреи-зебилы, там саботаж.
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И почти сразу второй самолёт разведчик над Идлибом.
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Эти дроны ещё при Порохе купили но зелень их в ангары загнала и даже на обучение не даёт вытаскивать. Надо же прекратить стрелять.
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шо твій ублюдок порох шо твоя *** зєлєнь дебільна то це одного поля лайно!
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Им может счас они больше нужнее..
Мы ж не "стрыляєм"..
Танки наши в Таиланд продавали..может и счас..
В Анголу возил Т-34 с "шрамами" еще в 70-х..
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а ти не хочеш подякувати Петру Олексійовичу та Кривавому Пастору, що закупили ці дрони для ВСУ?
доведи, що ти не тупе обсирадло
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Хорошая реклама. Первые кадры уничтожения - это кацапский Панцырь, которые не видит турецкого беспилотника. Кацапов сразу мордой в дерьмо...
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Пора уже браться и за С-100500... В добрый путь, турки...
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Пока украинский оборонпром за миллиарды выделенные делает только рекламные макеты для выставок турки уничтожают врага.
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Це взагалі то україно-турецький безпілотник, ми для нього двигуни робимо.
https://shotam.info/turets-ko-ukrains-kyy-udarnyy-bpla-akinci-zdiysnyv-*******-polit-video/
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А хто це ,,МИ,, маєте на увазі Китайський ,,Мотор Січ,,??
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Турки с беспилотников активно ведут охоту за небольшими группами сирийцев и прочих ихтамнет

https://twitter.com/K25_SPb/status/1233399261146091520?fbclid=*****************************-nr0JmSKMOfdYIvL0TzM9YggLzEhYopY

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ИНФА СОТКА. Внимание говорят, что всех зашкваренных принимает на том свете лично кабыздох + аркестр александрова ну и конечно же всем им паможет дохтор лиза. ТАК ЧТО СЛАВА ТУРЦИИ...)
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Вот что я вам скажу - эти беспилотники управляются ДИСТАНЦИОННО. Так что их успех зависит от радиоэлектронной борьбы....
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РЭБ - Херня на постном масле
Управлять можно по оптическом(лазерному) каналу - на них РЭБ не действует от слова ВООБЩЕ
А так же можно управлять со спутника на геост орбите - 36 000 км - сбить невозможно В ПРИНЦИПЕ - у дрона узконаправленный приемик МКВ излучения только вверх , а у спутника есть пару защитников рядом - валить всех кто попытается подлететь поближе....
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Оптический луч не проходит сквозь дым, спициалист. А чтобы управлять со спутника - для начала его нужно иметь.
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ГЕРМАНИЯ ПРЕДЛОЖИЛА ЕС ВВЕСТИ НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ ИЗ-ЗА ВОЙНЫ В СИРИИ.
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Иными словами Германия была слепа и глуха пока в Сирии безпредельничали кацапы а когда кацапы получили по зубам и начали нести ощутимые потери то сразу взялась за санкции.Да только вот в чем юмор для введения санкций против кацапов Турция должна перестать воевать.
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P.S.Украинский вариант по Германски и ЕСовски.
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Турецкий солдат демонстрирует нашивку, снятую с убитого кацапа.

Глава турецького оборонпрому Демір рекламує удари дронів "Байрактар" по армії Асада - Цензор.НЕТ 2425

ЛУЧШЕ БЫ БУБОЧКА ТАКИЕ БИРКИ В БАНКУ СОБИРАЛ
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Кишка у него тонка да и растет из кацапии.
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сбит су 24 последная новост. ждити сейчас везде обьявят
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Да кстати, выпускает дроны фирма зятя Эрдогана.
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Турецкий беспилотник сбили
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пока есть видос что сухарь вошёл в пике и дым чёрный явно не от форсажа Глава турецького оборонпрому Ісмаїл Демір рекламує удари дронів "Байрактар" по армії Асада - Цензор.НЕТ 2429
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УРА. Понеслась, блин в АТБ весь попкорн раскупили. СЛАВА ТУРЦИИ
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НАРОД , сегодня вроде ВОСКРЕСЕНЬЕ , а не ПОНЕДЕЛЬНИК ????верно ???? что коиться ???что коиться ??? АСТАНОВИТЕСЬ !!!((((
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Эрдоган летит в Москву на встречу с Путиным после массовой гибели турок в Сирии
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https://www.milliyet.com.tr/dunya/idlibde-esed-rejimine-ait-ucak-dusuruldu-6155933
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высокоточное оружие,за ним будущее
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Сбит турецкий беспилотник
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Их там нет -это просто путлеровская империя трахает русских свиней на османских землях.(Оrada değiller--- sadece Rus imparatorluğu Rus domuzları Osmanlı topraklarından sikiyor).
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Вашингтонский Обком



Асад закрыл воздушное пространство над Идлибом. В ответ сирийские шахтёры сбили дрон сирийской армии "Орлан-10


https://twitter.com/i/status/1234052668739522560



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Кацапи геть з Сирії Глава турецького оборонпрому Ісмаїл Демір рекламує удари дронів "Байрактар" по армії Асада - Цензор.НЕТ 2620
На черзі Крим і Донбас Глава турецького оборонпрому Ісмаїл Демір рекламує удари дронів "Байрактар" по армії Асада - Цензор.НЕТ 2620
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Судя по видео с земли сбит не российский и не сирийский самолёт, а турецкий беспилотник. Протурецкие группировки сбили по сути свой союзный турецкий беспилотник.
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кацапе, тупий це збили "орлан 10" кацапський
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Ты сам тупой. Фото с земли. Это турецкий беспилотник.
Глава турецького оборонпрому Ісмаїл Демір рекламує удари дронів "Байрактар" по армії Асада - Цензор.НЕТ 1045

Глава турецького оборонпрому Ісмаїл Демір рекламує удари дронів "Байрактар" по армії Асада - Цензор.НЕТ 8590
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Сколько понаписывали, читать не успеваю.
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Там где нет ПВО летают турецкие дрынчики.
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Корпус дрона проще сделать из углеродного волокна, перегрузки небольшие.
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Kavkaz Center
@newkc14
#Турки привели свежую статистику потерь русско-шиитских формирований в #Сирии

Уничтожены 1 беспилотник, 8 вертолетов, 103 танка, более 300 ед. бронетехники, 72 артиллерийские установки, 3 системы ПВО, нейтрализованы 2 212 эелементов режима #Асада #идлиб #турция
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Турция только что объявила о начале военной операции против режима Асада. Эрдоган оказался упорным.

BREAKING: Turkey announces start of military operation against Syrian regime
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А чому в нас не роблять аналогічні,а може,ще й кращі?
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Просто главнокомандувач осел зе запретил, усався......
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В Беларусь прибыли 42 британских
********* для проведения совместных с ВС РБ тактических учений «Winter Partisan», которые продлятся две недели, до 14-ого марта. **** в шоке)
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поставим ролику лайк ..отвага турков поражает ..они не бздят ити войной на соседнее госсударство что б потом эта война не пришла к их границам ...
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На заході Air Warfare Symposium 2020 року, який проходив в Орландо, штат Флорида, американська корпорація Boeing представила макет винищувача четвертого покоління F-15EX

Автор повідомляє, що нова ракета, яка, ймовірно, виявиться гіперзвуковою або противоспутниковою зброєю, має масу 3,3 тонни, довжину - 6,8 метра і діаметр - 0,8 метра.

Глава турецького оборонпрому Ісмаїл Демір рекламує удари дронів "Байрактар" по армії Асада - Цензор.НЕТ 2165
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29.02.20 Ракета Маска лопнула...

Опытный образец ракеты Starship, которую компания Илона Маска SpaceX разрабатывает для межпланетных перелетов, взорвался во время испытаний на полигоне Бока-Чика в штате Техас. ... При наддуве жидким азотом нижняя часть ракеты лопнула, ее фрагменты разлетелись на несколько десятков метров. О пострадавших или разрушениях данных пока нет. Испытания транслировались в прямом эфире.

Глава турецького оборонпрому Ісмаїл Демір рекламує удари дронів "Байрактар" по армії Асада - Цензор.НЕТ 8679
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Какой бред вы говорите! Шины помогают!
Только благодаря им и получается попасть к девственницам неожиданно и без страха, ведь не видно когда бахнет беспилотник из-за дыма.
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Турция в последние дни разрывает в клочья войска режимов асада, россии и Ирана.
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КАСЬЯНОВУ В ОЧКО НАДО ЗАСАДИТЬ 1 РАКЕТКУ
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главное, чтобы Моника-разведёнка не обменяла уже украинские беспилотники на возможность ещё раз посмотреть в глаза хйла, увидеть в них слово из трёх букв и уже окончательно пристроить свою пилотку на Мокше..
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11.02.20 17:37 Подразделение, которому переданы турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, вместо учебных полетов вынуждено ремонтировать полученные здания. ФОТО Переданные несколько месяцев назад Воздушным Силам ВСУ турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2 все еще не боеготовы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский милитарный портал.
Глава турецького оборонпрому Ісмаїл Демір рекламує удари дронів "Байрактар" по армії Асада - Цензор.НЕТ 977
Основная причина - подразделение, сформированное под полученные БПЛА, не боеготовно и не осуществляет даже учебные полеты.
Подразделение получило фонды бывшего истребительного полка, расформированного 20 лет назад. Командование бригады тактической авиации имени Петра Франко также передало жилую казарму для личного состава подразделения и для хранения станций наведения, и хранилища-ангары для самих Bayraktar.
Из средств, необходимых для обустройства помещений, поступило всего 265 тыс.грн. Их хватило только на замену окон, дверей и электропроводки, ремонт потолка.
Глава турецького оборонпрому Ісмаїл Демір рекламує удари дронів "Байрактар" по армії Асада - Цензор.НЕТ 977
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 проходят финальные приемо-сдаточные испытания, - Командование Воздушных Сил ВСУ. ФОТОрепортаж
Для улучшения условий размещения части, личный состав вместо подготовки сейчас вынужден заниматься хозяйственными и ремонтными работами на территории. В восстановлении участвуют также волонтеры и неравнодушные граждане Староконстантинова. При их содействии создан приемлемые условия для размещения личного состава - полностью заменена система отопления здания, установлен современное твердотопливный котел, оборудованы душевые кабины и санузлы.
Другая причина, небоеготовности украинских Bayraktar TB2 - бюрократические процедуры. Сотни согласований в высоких кабинетах тормозят процесс начала эксплуатации БПЛА.
Глава турецького оборонпрому Ісмаїл Демір рекламує удари дронів "Байрактар" по армії Асада - Цензор.НЕТ 977
Также смотрите: Украинские военнослужащие получили сертификаты на эксплуатацию турецких беспилотников Bayraktar TB2. ФОТОрепортаж
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може щось і змінилось та недавно читав. що турецькі дрони. що привезли в Україну. до сих пір лежать на складі навіть не розгорнуті...нам життя вже показує вірний вихід. а у нас на розробку такої зброї нема фінансів
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