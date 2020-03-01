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Все про:Франція (869) брехня (172) Волошин (5) Опозиційна платформа - За життя (40)

 Французький депутат Фор-Мунтян звинуватила представника ОПЗЖ Волошина у брехні: "Я абсолютно шокована"

Нещодавно нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин повідомив, що депутат нацзборів Франції від правлячої партії "Вперед, республіко!" Валерія Фор-Мунтян підтримала ідею залучення сепаратистів до переговорів щодо миру на Донбасі. Вона зі свого боку спростувала цю заяву.

Про це сама Фор-Мунтян повідомила "Новій газеті", передає Цензор.НЕТ.

"Я абсолютно шокована. Не знаю, як можна було таке вигадати", - заявила депутат.

Раніше Волошин написав у фейсбуці: "... Депутат від партії Макрона Валері Фор-Мунтян несподівано каже, що для кращої динаміки мирного процесу за столом переговорів "не вистачає сепаратистів".

Фор-Мунтян підтвердила "Новій газеті", що 27 лютого справді зустрілася в Парижі з Волошиним, про якого "раніше нічого не знала". Волошин запропонував розповісти про ініціативу створення "парламентського виміру "нормандського формату".

"На зустрічі я сказала депутату Волошину, що "нормандський формат" потрібно залишити в нинішньому вигляді: на рівні президентів і міністрів закордонних справ. І не залучати до цього ще й парламентаріїв, оскільки це може лише нашкодити переговорному процесу", - наголосила Фор-Мунтян, додавши: "Волошин потім мені сказав: "Ви хочете, щоб сепаратисти були за столом переговорів?" Я відповіла: "Абсолютно ні, я взагалі про це не говорила. Я говорила лише про те, що депутати і сенатори Франції не мають втручатися в "нормандський формат".

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Французький депутат Фор-Мунтян звинуватила представника ОПЗЖ Волошина у брехні: Я абсолютно шокована 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178692
 
   
 Топ коментарі
 
так там вся банда рабиновичей такая
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кацапні всюди перемога кацапні ввижається
бо хочіцца
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яка Ж хуцпата та смердюча хуцпа тих "богообраних" Французький депутат Фор-Мунтян звинуватила представника ОПЗЖ Волошина у брехні: "Я абсолютно шокована" - Цензор.НЕТ 7787
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Д'Артаньян (кстати, армяшка?) и ******** мертвячук и рыги.
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Неужели нельзя жопоблок объявить весь инфицированным короновирусом и в изоляторе всех кончить ? - Доброе ж дело. Тараканов,крыс ведь уничтожают. Чем они хуже их ?
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А внутреннюю охрану возложить на тебя? И вместе с ними кончить... Ты же ничем, от них, не отличаешься...
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Раз умеешь, за соответствующую мзду делай дело, луГАНДОНец!
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ОПЗЖ мразь на мрази и ничего удивительного
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Такого количества « п,,, дунов задушевных» в правительстве и Раде не было отродясь.
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Фил просто красавчик. Эти короткие гифки в миллион раз лучше любых 95-х кварталов с их армией авторов. Французький депутат Фор-Мунтян звинуватила представника ОПЗЖ Волошина у брехні: "Я абсолютно шокована" - Цензор.НЕТ 1681
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за каждую возможность угодить мордору судорожно хватаются иуды вонючие зажоповские
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А мы не в шоке. Ложь опожоповцев - звичайна справа
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Волошин з обойми яникового МЗС. Один уже допився до чортиків, що другана забив. Цей добазікається.
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"Французский депутат Фор-Мунтян обвинила представителя ОПЗЖ Волошина во лжи: "Я абсолютно в шоке" - Не, это я в шоке: какие незамутнённые идиоты там в Европе! Страшно далеки они от реальности. Рашисты, оказывается, хамски нагло брешут. Это же надо? И кто бы мог подумать, что убеждённые людоеды ещё и лжецы?
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С..ка из опзж, лехаемско-опзжовская, выдает желаемое за действительное... по-Фройду.
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Да...)))) Помнится эта харя)))
Отметилась эта опажопа в свое время в Николаеве)))
Рассказали ему на кой хрен его природа жопой наделила, а то совсем не знал)))
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а что кацапы ещё умеют делать, кроме как врать ...
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Волошин, кто бачив, створіння, яке виликає відразу.
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