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Все про:напад (706) пропаганда (1355) Росія (26592) Туреччина (1055)

 Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами"

На співробітників російського пропагандистського новинного агентства Sputnik Туреччина в Анкарі скоєно напад за місцем проживання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про подію розповіла головний редактор RT Маргарита Симоньян у своєму телеграм-каналі.

"До трьох наших співробітників в Анкарі додому зараз увірвалися якісь упирі, погрожували їм, кричали, що вони зрадники Батьківщини, бо працюють на росіян", - написала Симоньян.

За її словами, нападники викрикували: "Туреччина для турків. Зрадники. Російські шпигуни".

В агентстві Sputnik Туреччина повідомили, що нападники втекли до прибуття поліції. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

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Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх зрадниками і російськими шпигунами 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178689
 
 
 Топ коментарі
 
Эх, Симоньян, Симоньян, не там ты упырей ищешь...
Неизвестные в Анкаре напали на пропагандистов агентства Sputnik, назвав их "предателями" и "русскими шпионами" - Цензор.НЕТ 2950
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Джордж Орвелл

@m170261m

·8 ч

Знакомая работает риелтором в Турции. Говорит, что рашики в ужасе толпой распродывают там сейчас свою недвижимость, некоторые за пол цены. Но, дело в том, что покупать ее некому. Турки вообще принципиально не хотят у них покупать ни за какие деньги, когда узнают, кто хозяин
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скоро кацапские рожи по всему миру будут киздить только за то что они кацапи!
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Эх, Симоньян, Симоньян, не там ты упырей ищешь...
Неизвестные в Анкаре напали на пропагандистов агентства Sputnik, назвав их "предателями" и "русскими шпионами" - Цензор.НЕТ 2950
 показати весь коментар
 
 



Джордж Орвелл

@m170261m

·8 ч

Знакомая работает риелтором в Турции. Говорит, что рашики в ужасе толпой распродывают там сейчас свою недвижимость, некоторые за пол цены. Но, дело в том, что покупать ее некому. Турки вообще принципиально не хотят у них покупать ни за какие деньги, когда узнают, кто хозяин
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Та буде те ж саме, що в Душанбе і Баку... Покидають квартири, і повтікають... Бо вони вже половині світу "сала за шкуру залили...".
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Зачем покупать, если даром достанется, да ещё и откупаться русскому придется.
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Щас на кацапии кремлевские пропогандоны взвоют и назовут турок туркобандеровцами, и проведут научное иследование , в котором выяснят, что Степан Бандера - внук Ататюрка и это они вместе привели к власти Гитлера в 33 году в Германии. Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами" - Цензор.НЕТ 8512 Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами" - Цензор.НЕТ 8512 Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами" - Цензор.НЕТ 8512
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Там на курортах винторогов полно.
Просто подсказываю)))
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Думаю вендетта уже идет полным ходом, но по ТВ этого не покажут, ведт "рузкие своих не бросают" Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами" - Цензор.НЕТ 5537
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шо ш...all inclusive, так all inclusive... это входит в стоимость пребывания...
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кацап, не пробовал поинтересоваться мнением людей?
Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами" - Цензор.НЕТ 6600
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Да уж кацапские пропагандоны очень патриотично обсирают все страны . Запомни кацапа и передай своим соплеменникам что патриотизм это когда любят свою страну а не ненавидят другие. Но у вас же все наоборот.
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Не пропагандистами, а пропагандонами и журнашлюхами.
А что винторогие хотели? После распятых мальчиков, снегирей и прочей кацапской брехни.
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Как бы до массовой резни русских туристов не дошло...
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Не жаль этих мразей. Сами они сирийских детей не жалели!
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симонян мужик транс, одевается под не мужика.
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Московити пожинають плоди своїх вікових злодіянь. Уже скоро їх виганятимуть звідусіль.
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Кстати на спутников тв опять выплыли российские каналы.

Когда-то штрафовали за трансляцию , а теперь ОПЯТЬ МОЛЧАТ ??

А кто за жто отвечает : какие-то есть фио , кто в курсе ???
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Где конкретно выплыли? Что-то неясно. Со спутников они и не пропадали. Смотри - не хочу. А у операторов кабельных и интернет-провайдеров - другое дело.
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В гостинице в Закарпатье полным ходом работают кацапские каналы
Лично видела, потому и пишу
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Всех кто транслировал кацапские каналы ранее штрафовали и отбирали лицензии
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Вы, я вижу, совсем не в теме. Я хорошо знаю тему IPTV, и хорошо знаю, кто из украинских провайдеров транслирует кацапо-телевидение. В том числе всякие "расии" и пр.
Поясните фразу вашу "Кстати на спутников тв опять выплыли российские каналы". Честно, не въехал, что Вы хотели сказать.
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Не совсем ответ, но по теме. К сожалению, за ссылку на сайт-источник цензор банит.

Турчинов: На Донбассе полгода назад выключили устройства, глушившие российское телевидение

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что системы для блокировки российского сигнала должны были установить вдоль всей границы с РФ, однако около полугода назад прекратили свое действие даже установленные ранее агрегаты.

«Чтобы ограничить влияние российских СМИ и российских пропагандистов, мы построили вдоль линии разграничения систему технологических агрегатов, нейтрализовавших российское телевидении. Они локализовали передачу сигналов с оккупированной территории, с территории России, и усиливали сигнал украинского телевидения, украинского радио. Длительное время на оккупированной территории, когда включали российский канал, была «пелена», ничего понять нельзя было», - заявил Турчинов.

Он отметил, что подобные системы планировали установить по всей линии украинско-российской границы, однако в данный момент прекратили свое функционирование даже те агрегаты, которые были установлены ранее.

«К превеликому сожалению, полгода назад все эти установки отключили. Кто дал команду - мне неизвестно. Они не работают, у нас значительная часть Луганской и Донецкой области могут принимать не только российское телевидение, но и бешеные сепаратистские каналы, где вообще просто какой-то психически нездоровый бред происходит», - подчеркнул экс-секретарь СНБО.

По его словам, именно с информационной подготовки населения начинаются все военные операции России.

«Сначала приходят российские СМИ, а потом - российские танки. Мы это видели на примере Крыма, когда долгое время, особенно во время президентства Януковича, был включен «зеленый свет» для российского телевидения, российского радио, для других российских СМИ. Крым, Донецк, Луганск. Когда народ смотрел в большинстве своем российские каналы», - отметил Турчинов.
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Русню нужно гнать отовсюду, сцаными тряпками. Там и нормальные ( учился в Ленинграде) , превратились в зомбированное быдло.
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рашенбидло з ненавистю в крові,що просто міазми йдуть навколо :

Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами" - Цензор.НЕТ 6498
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А вот что сказал Солженицин о кацапах :
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы -звери. Лютые, кровожадные, но… смертные."
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З текстом повністю згоден, але Солженіцин до цього тексту не має ніякого відношення
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Кремлевскую падаль будут мочить в сортире даже ЦЫГАНЕ
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никому они не угрожали, просто хотели русских по традиции посадить на бутылку
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Сесть на бутылку,для руського-это в кайф,для чего доставлять им удовольствие?
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_Фактически - т. е. на самом деле - это и есть предатели. Инструмент пропаганды врага в тылу, информационное оружие.
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В Турции такие как Ахметов и Медведчук долго бы не протянули.
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Полювання на ходячих мерців почалось!
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Треба дві осинові коляки-одну в сердце, другу в сраку!
😇
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Я всегда любуюсь этой фоткой. Надо повторить. Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами" - Цензор.НЕТ 2347
Много-много раз. Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами" - Цензор.НЕТ 2347 Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами" - Цензор.НЕТ 2347 Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами" - Цензор.НЕТ 2347
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Ошибка была в том, что на этом и закончилось.
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"Кацапа" нужно просто "пиз..ть"...
Везде, всегда, и кто чем хошь...
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед!... И я не прочь...".
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кто там кстати сейчас у кацапов посол? Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами" - Цензор.НЕТ 7655 Надо его адресок тоже подкинуть
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не переживайте.. йому щохвилини через пошту нагадують долю попереднього посла..))
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Хіба вони не праві? Ті хто працює на ворога - зрадники. А у нас вся сволота почувається в безпеці, тому знають що українці терпили. Був здійснений рішучий крок, коли прибрали ту погань Бузину, але ніхто його не продовжив. Так і зупинились. А б знешкодили ще кілька зрадників, може жили б у іншій країні.
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зачем так сложно! ? )))
кацап - нах (и сразу ясно....хто кому шо... и где ейный дом)
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Турки нанесли удар по морскому порту в Латакии. Но бомбили не русскую базу, а объекты режима Асада.

Видео от погибшего вчера бойца Хезболы. Боится поднять голову из-за дрона.
Далее за кадром другой боец говорит: "САА спрятались на базах и боятся высунуться. Хезбллла брошена на произвол судьбы"
https://twitter.com/newkc14/status/1233940736594370560

Сегодняшняя ночь на одном из фронтов в Идлибе. Интенсивно работает стрелковка и не только
https://twitter.com/newkc14/status/1233936211309420544

Турецкая тяжелая реактивная артиллерия T-300 Kasirga за работой
https://twitter.com/newkc14/status/1233903720427147264
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Все добре, але турки знову ходять по граблях. Треба бомбити саме росіянські бази, тоді війна закінчиться за пару тижнів і жертв буде в рази менше.
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КАМАСУТРУ не застосували?
Жалко..що ні..
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Ну всё теперь руззкий Иван в Турцию не поедет там в бубен дадут. В Индонезии кацапов уже тоже не переваривают. Придётся им в Крыму отдыхать и как обычно писать в соцесят про космические цены, грязь, и полное отсутствие сервиса)
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В Крым поедут самые нищие и упоротые кацапы. Остальные правдами и неправдами стремятся вырваться из своего гнидника, хотя бы на время.
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Маргарита Куян из неРашы тудей еще имеет людей в Турции? 7 крупных стран послали нафиг эту фальсификаторшу №1 в мире( из-за ее 100канального ТВ вся Европа думала ,что Карабах не в ИндоПэриджане нах-ся , а на Луне).Вчера ночью ее друг с азэрской фамилией Р.БалаЯн(Дите горящее) на хреНТВ 2.5 часа с друзьями лаяли на Турцию((платошкин- быв.куратор в совмине Иреванского ханства,ара-хияра-бывший грузчик сразу попал в инстит.какойто ГЕОполитики( что это за туфта?) и др.жрущие деньги россиян)) и с пеной у рта орали ,подпрыгивая, а Барабанов впервые сказал ,что не туркоман(сталинское),а одэрбэйджанцы против Асада.Это "9 легион ГрекоАнарской имп." веками стоит там(белые,2.5млн).досталось и Украине .Они так себя вели КАКБУДТО НЕ АРАБОИД асад при помощи выселил 15млн. населения.А страна Огней молчит.Досталось ,как всегда, и Украине.Какие там,в студии, умные люди собираются...Москва должна очиститься.
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Платошкин - мерзкое животное.
Меня интересует большое количество армянских пропагандонов.
Видимо это их отличительная черта:
Араик Степанян
Ашот Габрелянов
Андраник Мигранян
Тигран Кеосаян
Сергей Кургинян
Маргарита Симоньян
Рафаэль Ордуханян
Александр Сагомонян
Саркис Сатурян
Каринэ Геворгян
Карен Шахназаров
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арабохаи( эр мэн?= муж я с одэри=Пэриш=Пэриджан другое наз.Персии Кавказской им дали гдето в нач.2Ов, а переселяли указом от 1824(но пришли в 1877г) как арабоевреев .Степанян- ниодин параграф ,ни один акт не знает.Просто визжит об "заговоре" англосаксов,которые их создавали.Габриэлову ТКК передали "Масс Медия России"-масса газет и журналов-тупой болтун.Мигранян гнида ,был пом у Эльцина кажется(курировал чтоб тот помогал 366полком в Ходжалинском геноциде) -он как режиссер из ф."Женщины и Берсальеры"-дистрофик,любую свою идею выдавал за гениальную,кеосян-обезьянка в ящике(ругает все время Турцию) -в политике пробка и ничего не снимал.кургенян-глист,на него и похож,сагомонян-профессор(??) в МГМИМО?-вообще ни в чем не разбирается,наверное он и не знает даже когда был 2 сьезд рсдрп.(его как и алкаша "писателя"(?)) из Риги на каналы тянет амбарцумян -прод."60 мин." Человек с одэр.именем и фам.Р.Ордухан(Ордубад)+Ян(гори на нашем)-почтальоном работал в Азертадже,саркис-хочет быть знающим-не получается.карине-то писатиль,то политик,то востоковед-осталось только косманавта приписать-НИЧЕГО НЕТУ.А к.шахназар(одеоская украденная фамилия с горы в Одэрбэйджане)-везде лезит,чтоб у него(сын секр.ЦК.КПСС) не отняли украденное им(прихватизированное) МНОГОМИЛЛИОННОЕ ДОСТОЯНИЕ НАРОДА РОССИИ-"МОСФИЛЬМ".Уже в титрах не пишут ,что он директор. Один Гейдар Джамаль (убитый ими) был сильнее их всех в.в.
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УКРАЇНЦІ ВЧІТЬСЯ У ТУРКІВ ЯК БОРОТИСЯ З "РУСЬКІМ МІРОМ".МАЛОРОСАМ З ЗЕМАНДИ ЦЬОГО НЕ ЗРОЗУМІТИ. ЯК БИ УКРАЇНЦІ ДІЯЛИ ЯК ТУРКИ НЕ БУЛО БИ В УКРАЇНІ НІ МЕДВЕДЧУКІВ, НІ ПОРТНОВИХ, НІ ШУФРИЧІВ, НІ БУЖАНСЬКИХ НІ ДУБІНСЬКИХ, НІ БОЙОК, НІЯКОЇ РИГОВСЬКОЇ МРАЗІ. НЕ БУЛО БИ ЇХ ЗМІ, ТВ КАНАЛІВ, НІ ЗАПРОДАНЦІВ ЖУРНАЛІСТІВ. ПОРОШЕНКО ВИНЕН В ТОМУ ЩО ПІСЛЯ МАЙДАНУ ЦЯ МРАЗЬ ЩЕ ТОПЧЕ ЗЕМЛЮ УКРАЇНИ, ПСУЄ ПОВІТРЯ. ЗА ЦЕ ПО-ПЕРШЕ ТРЕБА ПОРОШЕКА І ЙОГО ОТОЧЕННЯ ПРИТЯГНУТИ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БО ЦЕ ЗРАДА ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ І ЗАГРОЗА ДЛЯ ЇЇ ІСНУВАННЯ. А ПОТІМ ЗАЙНЯТИСЬ РОЗСЛІДУВАННЯМ І ЇХ КОРУПЦІЇ.
СМЕРТЬ ВОРОГАМ УКРАЇНИ!!!! СЛАВА ПАТРІОТАМ, ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!
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Турки будут отлавливать кацапов и вешать
Это вам не галамурные клоуны, умеющие только петь и танцевать
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Нашим отдыхающим там советую переходить на украинский язык )))
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або мовчати і посміхатися (а ще прапорець жовто-блакитний на плавки...щоб не притопили)))
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похоже,что скоро на таковых будут нападать прямо за околицами Москвы
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