 Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про подію розповіла головний редактор RT Маргарита Симоньян у своєму телеграм-каналі.
"До трьох наших співробітників в Анкарі додому зараз увірвалися якісь упирі, погрожували їм, кричали, що вони зрадники Батьківщини, бо працюють на росіян", - написала Симоньян.
За її словами, нападники викрикували: "Туреччина для турків. Зрадники. Російські шпигуни".
В агентстві Sputnik Туреччина повідомили, що нападники втекли до прибуття поліції. Постраждалих унаслідок інциденту немає.
Джордж Орвелл
@m170261m
·8 ч
Знакомая работает риелтором в Турции. Говорит, что рашики в ужасе толпой распродывают там сейчас свою недвижимость, некоторые за пол цены. Но, дело в том, что покупать ее некому. Турки вообще принципиально не хотят у них покупать ни за какие деньги, когда узнают, кто хозяин
Просто подсказываю)))
А что винторогие хотели? После распятых мальчиков, снегирей и прочей кацапской брехни.
Когда-то штрафовали за трансляцию , а теперь ОПЯТЬ МОЛЧАТ ??
А кто за жто отвечает : какие-то есть фио , кто в курсе ???
Лично видела, потому и пишу
Поясните фразу вашу "Кстати на спутников тв опять выплыли российские каналы". Честно, не въехал, что Вы хотели сказать.
Турчинов: На Донбассе полгода назад выключили устройства, глушившие российское телевидение
Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что системы для блокировки российского сигнала должны были установить вдоль всей границы с РФ, однако около полугода назад прекратили свое действие даже установленные ранее агрегаты.
«Чтобы ограничить влияние российских СМИ и российских пропагандистов, мы построили вдоль линии разграничения систему технологических агрегатов, нейтрализовавших российское телевидении. Они локализовали передачу сигналов с оккупированной территории, с территории России, и усиливали сигнал украинского телевидения, украинского радио. Длительное время на оккупированной территории, когда включали российский канал, была «пелена», ничего понять нельзя было», - заявил Турчинов.
Он отметил, что подобные системы планировали установить по всей линии украинско-российской границы, однако в данный момент прекратили свое функционирование даже те агрегаты, которые были установлены ранее.
«К превеликому сожалению, полгода назад все эти установки отключили. Кто дал команду - мне неизвестно. Они не работают, у нас значительная часть Луганской и Донецкой области могут принимать не только российское телевидение, но и бешеные сепаратистские каналы, где вообще просто какой-то психически нездоровый бред происходит», - подчеркнул экс-секретарь СНБО.
По его словам, именно с информационной подготовки населения начинаются все военные операции России.
«Сначала приходят российские СМИ, а потом - российские танки. Мы это видели на примере Крыма, когда долгое время, особенно во время президентства Януковича, был включен «зеленый свет» для российского телевидения, российского радио, для других российских СМИ. Крым, Донецк, Луганск. Когда народ смотрел в большинстве своем российские каналы», - отметил Турчинов.
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы -звери. Лютые, кровожадные, но… смертные."
😇
Много-много раз.
Везде, всегда, и кто чем хошь...
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед!... И я не прочь...".
Бобруйскспортлото, животные!
кацап - нах (и сразу ясно....хто кому шо... и где ейный дом)
Видео от погибшего вчера бойца Хезболы. Боится поднять голову из-за дрона.
Далее за кадром другой боец говорит: "САА спрятались на базах и боятся высунуться. Хезбллла брошена на произвол судьбы"
https://twitter.com/newkc14/status/1233940736594370560
Сегодняшняя ночь на одном из фронтов в Идлибе. Интенсивно работает стрелковка и не только
https://twitter.com/newkc14/status/1233936211309420544
Турецкая тяжелая реактивная артиллерия T-300 Kasirga за работой
https://twitter.com/newkc14/status/1233903720427147264
Жалко..що ні..
Меня интересует большое количество армянских пропагандонов.
Видимо это их отличительная черта:
Араик Степанян
Ашот Габрелянов
Андраник Мигранян
Тигран Кеосаян
Сергей Кургинян
Маргарита Симоньян
Рафаэль Ордуханян
Александр Сагомонян
Саркис Сатурян
Каринэ Геворгян
Карен Шахназаров
СМЕРТЬ ВОРОГАМ УКРАЇНИ!!!! СЛАВА ПАТРІОТАМ, ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!
Это вам не галамурные клоуны, умеющие только петь и танцевать