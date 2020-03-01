 Епідемія COVID-19: 2 978 смертей і 42 139 одужали, загальна кількість заражених - 86 983. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані онлайн-сервісу з відстеження епідемії, створеного фахівцями Університету Джона Хопкінса, передає Цензор.НЕТ.
Найбільшу кількість випадків зафіксовано в Китаї - 79 824. Великі осередки захворювання утворилися в Південній Кореї (3 526 осіб), Італії (1 128 осіб) та Ірані (593 людини). Загалом вірус зафіксовано в 37 країнах.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я 28 лютого 2020 року у зв'язку з поширенням коронавірусу в Європі підвищила оцінку ризику його поширення на глобальному рівні до "дуже високого".
тобто "умовно вилікуваних" буде 98 відсотків..
у грипу смертність,нагадую, 0,1 відсотка..
У них недавно була інша епідемія....
Італія,Європа, і навіть США -ні.
різницю між смертністю у Китаї 1,999 і смертністю в Україні 5 відсотків(при відсутності ефективних засобів ПІДТРИМКИ ХВОРИХ І ЛІКАРНЯНИХ МІСЦЬ ТА ПЕРСОНАЛУ)
світ не зауважить,погоджусь..
тому що середня смертність буде 2.
Паніка лише в Ірані..
Паніка буде в Україні,Індонезії,Бразилї і купі африканських країн..
Де МОЗи або не існують,або НІКЧЕМНІ...
том МОЗ поки що може використовувати українські тести(на російських реагентах) і міряти температурку на кордоні...
таке враження,що КОМПАРТІЯ ДАЛА НАКАЗ
. -ХВАТИТЬ.СТОП!
пора виробництво запускати... (
Сколько людей в Пекинском парке сейчас)
Эль Мюрид
@K25_SPb
·14 ч
Ватикан подтвердил, что папа и два его помощника больны китайским коронавирусом.