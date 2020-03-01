EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном, Здоров'я
  4360  30
Матеріали за темою:
Все про:вірус (342) COVID-19 (433)

 Епідемія COVID-19: 2 978 смертей і 42 139 одужали, загальна кількість заражених - 86 983. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 1 березня у світі зафіксовано 86 983 випадки захворювання коронавірусом COVID-19. За добу зафіксовано 1 800 нових випадків хвороби. 2 978 хворих померли.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу з відстеження епідемії, створеного фахівцями Університету Джона Хопкінса, передає Цензор.НЕТ.

Найбільшу кількість випадків зафіксовано в Китаї - 79 824. Великі осередки захворювання утворилися в Південній Кореї (3 526 осіб), Італії (1 128 осіб) та Ірані (593 людини). Загалом вірус зафіксовано в 37 країнах.

Епідемія COVID-19: 2 978 смертей і 42 139 одужали, загальна кількість заражених - 86 983 01

Читайте також: В Італії зареєстрували 1 049 випадків зараження коронавірусом, 29 осіб померли

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я 28 лютого 2020 року у зв'язку з поширенням коронавірусу в Європі підвищила оцінку ризику його поширення на глобальному рівні до "дуже високого".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178688
 
 
 Топ коментарі
 
Мне интересно, сколько людей умирает от последствий обычного гриппа в том же Китае, Италии. Походу, китайцы пересрали, потому что сами этот вирус и создали, а затем случайно выпустили в обиход.
 показати весь коментар
 
Это разве эпидемия? ... ну разве, что для среднего города, но для страны - это понты. Грипп страшнее.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
смертність 2 відсотки..
тобто "умовно вилікуваних" буде 98 відсотків..

у грипу смертність,нагадую, 0,1 відсотка..
 показати весь коментар
 
почитайте чем отличается смертность от летальности. И как считается процент. И когда будете считать, то не забывайте , что берутся для статистики "заболевшие и умершие " и заболевшие и выздоровевшие" Заболевшие и еще болеющие не берутся в учет, так как не понятно еще какую статистику они пополнят. Определитесь сколько будет умирать на 10 человек. Обернитесь вокруг себя , сколько у вас родных , близких, сколько людей в подъезде, в соседней квартире. И прикиньте сколько может умереть. Только вокруг вас. И тогда поймете, что нужно молится, чтоб эта зараза была остановлена на подступах. Молится. И готовится останавливать.
 показати весь коментар
 
Да там нолики сзади забыли дописать или единички спереди.
 показати весь коментар
 
Это разве эпидемия? ... ну разве, что для среднего города, но для страны - это понты. Грипп страшнее.
 показати весь коментар
 
 
_По кетаю явная липа от коммуняк, это понятно. Реальная картина видна по Италии. В ПН биржи снова рухнут, несмотря на бодрую брехню кетайцев и преступные заверения ВОЗ об отсутвии пандемии и что не следует закрывать транспортное сообщение с кетаем.
 показати весь коментар
 
 
Вначале эпидемии в Китае статистика была еще хуже чем в Италии
 показати весь коментар
 
 
китайцы более дисциплинированы и меры там были более жёсткие
 показати весь коментар
 
Китай був ГОТОВИЙ..Морально.
У них недавно була інша епідемія....

Італія,Європа, і навіть США -ні.
 показати весь коментар
 
А что вам видно по Италии? Тысяча заболевших это пандемия? Так в Украине десятки тысяч гриппозников и туберкулёзников. Мы уже готовы умереть от этого и короновируса так и не дождёмся?
 показати весь коментар
 
 
все відносно..

різницю між смертністю у Китаї 1,999 і смертністю в Україні 5 відсотків(при відсутності ефективних засобів ПІДТРИМКИ ХВОРИХ І ЛІКАРНЯНИХ МІСЦЬ ТА ПЕРСОНАЛУ)
світ не зауважить,погоджусь..


тому що середня смертність буде 2.
 показати весь коментар
 
ВОПРОС, какая ситуация у нас, при полном "отсутствии" заболевших.....
 показати весь коментар
 
_Шило в мешке не утаишь и когда начнут падать на улицах как в кетае шило вылезет. И когда до баранов дойдёт, что всё это по-настоящему и прямо на их улицах, а не где-то там и по телеку; что их просто нагло обманывали, успокаивая... вот тогда у барашков и будет настоящая паника. Как это уже произошло в кетае, Киталии, Ю. Корее и т. д. и будет повсюду.
 показати весь коментар
 
там немає паніки.
Паніка лише в Ірані..
Паніка буде в Україні,Індонезії,Бразилї і купі африканських країн..

Де МОЗи або не існують,або НІКЧЕМНІ...
 показати весь коментар
 
Паника будет. Епідемія COVID-19: 2 978 смертей і 42 139 одужали, загальна кількість заражених - 86 983 - Цензор.НЕТ 1061 Когда трупы из каждого дома выносить будут... Как в кетае.
 показати весь коментар
 
поки що,за всіма ознаками і ЗА ЗАКОНАМИ СТАТИСТИКИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ в Україні інфіковані з легкими симптомами максимум(до 100 осіб)...
том МОЗ поки що може використовувати українські тести(на російських реагентах) і міряти температурку на кордоні...
 показати весь коментар
 
 
погоджусь..
таке враження,що КОМПАРТІЯ ДАЛА НАКАЗ
. -ХВАТИТЬ.СТОП!
пора виробництво запускати... (
 показати весь коментар
 
_Это, сам понимаешь, очень херово закончится. Кол-во заражённых снова будет расти в геом. прогрессии. И кол-во жертв.
 показати весь коментар
 
Мне интересно, сколько людей умирает от последствий обычного гриппа в том же Китае, Италии. Походу, китайцы пересрали, потому что сами этот вирус и создали, а затем случайно выпустили в обиход.
 показати весь коментар
 
 
яка тепер вже різниця-штучний чи ні...
 показати весь коментар
 
Полагаете, динозавров убил мереоритовирус?
 показати весь коментар
 
Інформація непідтверджена :






Эль Мюрид

@K25_SPb

·14 ч

Ватикан подтвердил, что папа и два его помощника больны китайским коронавирусом.
 показати весь коментар
 
шо там в Санжарах ? думаете там вируса нет ? ага индюк тоже думал
 показати весь коментар
 
На пошту прийшло двоє мужчин в масках від грипу. Піднялася паніка. Але виявилося, що це звичайне пограбування і всі заспокоїлися.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору