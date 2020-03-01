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Все про:ВР (7136) законопроект (950) військовослужбовці (2661)

 Раді пропонують затвердити покарання за образу військових ЗСУ

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується ввести кримінальну відповідальність за публічну наругу над військовослужбовцями ЗСУ, військовою формою чи знаками розрізнення військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Законопроєкт №3102 вже зареєстровано на сайті парламенту. Серед ініціаторів законопроєкту як депутати "Слуги народу", так і нардепи від інших фракцій.

У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що сьогодні часто лунають образи щодо військових ЗСУ. Це неприйнятно і обурливо.

Публічне знущання над військовими ЗСУ та їхньою формою каратиметься штрафом у розмірі 850 гривень або громадськими роботами терміном від 60 до 240 годин. Вчинення наруги в дні вшанування пам'яті героїв українсько-російської війни або інших важливих для українського війська дат може призвести до арешту терміном до 6 місяців або позбавлення волі терміном до 2 років.

Законопроєкт, у разі його прийняття, має стати превентивним заходом для запобігання подібним діям.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178687
 
   
 Топ коментарі
 
Розстрілювати на місці. Ображати воїнів може тільки ворог.
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Совет пиджакам от Версачи в системе Высшего Главнокомандования...
1. Верните Суды чести.
2. Верните военные трибуналы с избранными заседателями
3. Верните военные комендатуры и военные прокуратуры.
4. Освободите военнослужащих от административных наказаний - только Дисциплинарный устав и трибунал.
5. Верните дисбаты.
6. Дайте право на ношение личного оружия.
И вы получите сословие, которое будет способно защитить страну, без помощи Коломойского.
А иначе, как говно не называй, оно повидлом не станет!
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В России есть СМИ ? Турция похоронили 35 Героев убитых через России какого члена делают Российские Провокаторы Ублюдки в Анкаре ?
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Что делает турецкая солдатня на суверенной земле Сирии?
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Военнослужащих нужно защищать и беречь, а то обидятся и домой разойдутся.
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Не. Хунту сделают.

Сгонят "слуг народа" на стадион, и там будут их учить Родину любить.
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Як називати тих,хто кинув кордон 450 км,як називати тих хто в Криму переходив на сторону ворога,коли курсанти-нахімовци гімн України співали?Як називати "воїнів",котрі торгують зброєю?Як називати тих,хто сидить на шиї народу та не збирається визволяти землю та людей?Чомусь на добровольців,котрі відстояли Україну, більше надії,но чомусь їх можна ображати та судити.
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закон хороший, но в этом законе нужно предусмотреть так же уголовную ответственность военнослужащего в форме например пьяного, ругающегося матом или неадекватного поведения. а то опять прав много а ответственности никакой
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А за что уважать военнослужащих, если они обстреливают детсады и школы и не перестают стрелять и "необходимо разобраться" (Арахамия) - кто начал провокацию (в 2014 году?)?
От кого ВСУ защищают, если внушается, что в Крым надо дать воду, а на пунктах пропуска устроить для лугандонцев джакузи и зоны отдыха?
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а чем другие граждане Украины отличаются от "воинов ВСУ"?
Чем они хуже воинов?
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Тем что воины дали воинскую присягу, и в любую минуту могут получить приказ вступить в бой с врагом.
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Москалю, а що робить там армія Московії?! Цитрусові збирає, чи що?!
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Москалю, а що робить там армія Московії?! Цитрусові збирає, чи що?!
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