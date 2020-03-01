 Раді пропонують затвердити покарання за образу військових ЗСУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Законопроєкт №3102 вже зареєстровано на сайті парламенту. Серед ініціаторів законопроєкту як депутати "Слуги народу", так і нардепи від інших фракцій.

У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що сьогодні часто лунають образи щодо військових ЗСУ. Це неприйнятно і обурливо.

Публічне знущання над військовими ЗСУ та їхньою формою каратиметься штрафом у розмірі 850 гривень або громадськими роботами терміном від 60 до 240 годин. Вчинення наруги в дні вшанування пам'яті героїв українсько-російської війни або інших важливих для українського війська дат може призвести до арешту терміном до 6 місяців або позбавлення волі терміном до 2 років.

Законопроєкт, у разі його прийняття, має стати превентивним заходом для запобігання подібним діям.

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