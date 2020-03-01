EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  4692  30
Матеріали за темою:
Все про:війна (2077) обстріл (6026) Донбас (15446) операція Об'єднаних сил (2115)

 Ворог учора 19 разів обстріляв позиції ОС: 2 бійці зазнали поранень, 1 - бойового ушкодження

29 лютого збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню, а від початку цієї доби випустили 2 міни з 82-мм міномета і вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів по захисниках населеного пункту Піски.

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу сил ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Тринадцять обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: двічі обстрілювали поруч із Невельським, двічі неподалік від Красногорівки, двічі в районі населеного пункту Лебединське, поблизу Павлополя, тричі поруч із Мар’їнкою та двічі в районі населеного пункту Піски.

Також по наших позиціях вівся снайперський вогонь і стріляли неподалік Василівки з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Читайте також: Втрати окупантів на Донбасі в лютому становлять 38 осіб, - штаб ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив шість обстрілів наших позицій поблизу Травневого, чотири рази недалеко від населеного пункту Оріхове  і поруч із Кримським.

"Учора противник із ПТРК обстріляв позиції Об'єднаних сил, які розташовані поруч із контрольним пунктом в'їзду-виїзду "Мар'їнка". Здійснення пропуску на цьому КПВВ тимчасово припинено. Рішенням командувача Об'єднаних сил введений режим "Червоний" до окремого розпорядження", - додали в штабі ООС .

Унаслідок ворожих обстрілів 29 лютого два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранення і ще один бойового ушкодження.

Читайте також: Двох учасників збройних формувань РФ затримано на блокпосту в Маріуполі

Від початку цієї доби російські окупаційні війська випустили 2 міни з 82-мм міномета, а також вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів по захисниках населеного пункту Піски. За поточну добу втрат немає.

Ворог учора 19 разів обстріляв позиції ОС: 2 бійці зазнали поранень, 1 - бойового ушкодження 01
Ворог учора 19 разів обстріляв позиції ОС: 2 бійці зазнали поранень, 1 - бойового ушкодження 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178686
 
 
 Топ коментарі
 
Как не увидеть - сепары заняли наши обустроенные позиции.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Похоже на то, что многие не восприняли всерьез ультиматум Эрдогана, который он выставил балалаечникам, чтобы они забрали своих ихтамнетов и вышли за пределы зоны деэскалации до конца месяца. Конец месяца истек полчаса назад и похоже - турецкие военные сделали «Кошмар на улице Вязов -2».
По информации, которая идет от людей на местах, начались массированные удары турецкой артиллерии и авиации уже не только в районе Идлиба, а вдоль всей зоны деэскалации. Собственно говоря, это Эрдоган и обещал. Вокруг Идлиба был замес из-за атаки на турецких военных и это была просто ответная реакция, но локального характера, а вот теперь пошло настоящее взрослое валево.
Что известно на эти минуты. В небо Сирии вошли уже не только дроны, но и самолеты Турецких ВВС. Якобы, они уж сожгли большую колонну техники, шедшую по шоссе М5 в сторону Саракиб-Идлиб. Кроме того, особое внимание уделяется уничтожению аэродромов, которые противник так или иначе использовал для нападения на объекты в зоне деэскалации. Пока ничего не известно о воздушных боях с российской авиацией, но уже известно о том, что у границы Сирии барражирует как минимум два летающих танкера, которые будут заправлять истребители в воздухе.
Сирийское телевидение уже подтверждает массированные удары по объектам режима и передает, что готовятся удары уже по турецкой территории. Турки заблаговременно развернули всю имеющуюся у них ПВО вдоль границы с Сирией.
Что самое интересное, уже идут сообщения о том, что якобы удары уже нанесены по военным объектам в Латакии - вотчине россиян. Значит ли это, что и авиабаза Хмеймим стала законной целью - узнаем чуть позже, а пока - ситуация только набирает обороты.источник - ЛО
 показати весь коментар
 
 
Кто-нить видит эффект от зелёного разводняка? Враг вчера 19 раз обстрелял позиции ОС: 2 бойца получили ранения, 1 - боевое поражение - Цензор.НЕТ 3934
 показати весь коментар
 
 
Как не увидеть - сепары заняли наши обустроенные позиции.
 показати весь коментар
 
 
Не бачать ті, хто привів Зе до влади.
 показати весь коментар
 
 
Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Спочивай з миром, Воїн України!!! ((( Пораненним воїнам України скорішого одужання!!! Ну а расії кляті у тисячікрат відхватити те, що вона принесла в Україну!!!! Свободу республікам Сибіру та Кавказу!!!
 показати весь коментар
 
 
У чеченців є прислів'я: «Війну можна зупинити тільки війною». Це особливо стосується відносин з росіянами. Росіянин буде агресивно наступати і нахабніти настільки, наскільки йому дозволяють.
На жаль ніяке примирення з росією не можливе. І українці до цього повинні бути готові. Але у нас бубочка, а не Ердоган.І цим все сказано.
 показати весь коментар
 
 
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость

Ворог учора 19 разів обстріляв позиції ОС: 2 бійці зазнали поранень, 1 - бойового ураження - Цензор.НЕТ 8097
 показати весь коментар
 
 
провокационный огонь, запрещенные вооружения, ранения, боевые поражения, конфликт на Донбассе. Эзопов езыг.
 показати весь коментар
 
 
Ще ніхто не назвав це війною, тому і конфлікт. Хто з ким конфліктує - ХЗ. Ара хам і я підтвердять.
 показати весь коментар
 
 
А как это понять - ранение и боевое поражение, в чём разница?
 показати весь коментар
 
Сплошное нытье, не воюют , а ноют, и парарельно смотрим на Турцию в Сирии как мочит кацапов???
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору