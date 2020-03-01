 Ворог учора 19 разів обстріляв позиції ОС: 2 бійці зазнали поранень, 1 - бойового ураження

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу сил ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.
Тринадцять обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: двічі обстрілювали поруч із Невельським, двічі неподалік від Красногорівки, двічі в районі населеного пункту Лебединське, поблизу Павлополя, тричі поруч із Мар’їнкою та двічі в районі населеного пункту Піски.
Також по наших позиціях вівся снайперський вогонь і стріляли неподалік Василівки з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив шість обстрілів наших позицій поблизу Травневого, чотири рази недалеко від населеного пункту Оріхове і поруч із Кримським.
"Учора противник із ПТРК обстріляв позиції Об'єднаних сил, які розташовані поруч із контрольним пунктом в'їзду-виїзду "Мар'їнка". Здійснення пропуску на цьому КПВВ тимчасово припинено. Рішенням командувача Об'єднаних сил введений режим "Червоний" до окремого розпорядження", - додали в штабі ООС .
Унаслідок ворожих обстрілів 29 лютого два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранення і ще один бойового ураження.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська випустили 2 міни з 82-мм міномета, а також вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів по захисниках населеного пункту Піски. За поточну добу втрат немає.
По информации, которая идет от людей на местах, начались массированные удары турецкой артиллерии и авиации уже не только в районе Идлиба, а вдоль всей зоны деэскалации. Собственно говоря, это Эрдоган и обещал. Вокруг Идлиба был замес из-за атаки на турецких военных и это была просто ответная реакция, но локального характера, а вот теперь пошло настоящее взрослое валево.
Что известно на эти минуты. В небо Сирии вошли уже не только дроны, но и самолеты Турецких ВВС. Якобы, они уж сожгли большую колонну техники, шедшую по шоссе М5 в сторону Саракиб-Идлиб. Кроме того, особое внимание уделяется уничтожению аэродромов, которые противник так или иначе использовал для нападения на объекты в зоне деэскалации. Пока ничего не известно о воздушных боях с российской авиацией, но уже известно о том, что у границы Сирии барражирует как минимум два летающих танкера, которые будут заправлять истребители в воздухе.
Сирийское телевидение уже подтверждает массированные удары по объектам режима и передает, что готовятся удары уже по турецкой территории. Турки заблаговременно развернули всю имеющуюся у них ПВО вдоль границы с Сирией.
Что самое интересное, уже идут сообщения о том, что якобы удары уже нанесены по военным объектам в Латакии - вотчине россиян. Значит ли это, что и авиабаза Хмеймим стала законной целью - узнаем чуть позже, а пока - ситуация только набирает обороты.источник - ЛО
На жаль ніяке примирення з росією не можливе. І українці до цього повинні бути готові. Але у нас бубочка, а не Ердоган.І цим все сказано.
все нашим Героям (и раненным и пораженным (блин...как тупо это звучит - пораженный)
так от - усім пораненим - найскорішого одужання і повного відновлення!!!
(а штабістам - не плутатись у вітієватих термінах для поранених військових з "передка" )