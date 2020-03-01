EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном, Здоров'я
  10721  139
Матеріали за темою:
Все про:Італія (388) смерть (3876) COVID-19 (433)

 В Італії зареєстрували 1 049 випадків зараження коронавірусом, 29 осіб померли

В Італії зареєстрували 1 049 заражених коронавірусом SARS-CoV-2.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило агентствоANSA.

"Наразі на коронавірус захворіли 1 049 осіб. 29 людей померли унаслідок хвороби і 50 одужали по всій Італії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в регіонах Венето, Ломбардія та Емілія-Романья до 8 березня закрито школи.

Станом на 29 лютого у світі зареєстровано 85 187 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, із них 2 924 - летальні. Одужали вже 39 545 осіб.

Читайте також: Високу температуру виявлено у чоловіка, який приїхав з Італії в Чернівці: його перевірять на коронавірус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178682
 
 
 Топ коментарі
 
Самое печальное в этом всем - то, шо европейцы начнут усмирять не хуйло с асадом, а Эрдогана.
 показати весь коментар
 
Чума зародилась в пустыне Гоби, и первыми жертвами были монголы и другие степняки - подданные Орды. Во время осады Каффы(Феодосии)в 1346 году хан Джанибек приказал стрелять по городу из катапульт телaми умерших от чумы. Это было первое в истории боевое применение биологического оружия.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
итальянцы перебили уже китайчат или на почетном 2м месте?
 показати весь коментар
 
( по данным на утро )
28.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 4562
29.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 5930
01.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 7155

летальный исход (deaths) 29.02 deaths =85 ; 01.03 deaths =108 ( +23 )

выздоровели (recovered) : 29.02 ( 445 / 5930 ) ; 01.03 ( 506 / 7155 ) +61 вызд / +‭1225‬ инфц

смертность 28.02 : ~17 -:-18%% (70 / 384) от числа выздоровевших
смертность 29.02 : ~17 -:-19%% (85 / 445) от числа выздоровевших
смертность 01.03 : ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших
.
 показати весь коментар
 
 
вчера нашлось дурбеццало , которое письнуло

Pavlo Dudra (29.02.2020 09:32) :
САДИСТИЧНЕ ЗАДОВОЛЕННЯ від такої цифри смертності? 'розчарую'
2. відсотки
=========
дурбеццалы отримують "ЗАДОВОЛЕННЯ" від того , що вони дурбеццалы .

смертность ~17 -:-19% обозначает , что ИЗ ПЯТИ инфицированных ОДИН ПОГИБАЕТ .

"2. відсотки" дурбеццало тупо транслирует из зомбоящика .
При этом дурбеццалу ни капельки
не-настораживает , что выздоровело всего-то 85 / 5930 = 0,0750 или ~7,5 -:-8 %%
если 8 : 2 =4 , то это
обозначает абсолютно тоже самое , что ИЗ ПЯТИ инфицированных ОДИН ПОГИБАЕТ
.
 показати весь коментар
 
 
Боты отрабатывают иудовы монетки убаюкиванием стада перед его массовой гибелью.
 показати весь коментар
 
 
боты получают за разгон паники под которую можно сбыть ну оЧЧень залежалый товарец.
 показати весь коментар
 
До речі, жодного випадку захворювання з тих хто на АРТ, ВІЛ- інфікованих. Гадаю, ті хто має вижити, уже приймають ліки. А бидло має очистити землю.
 показати весь коментар
 
 
_Конспирология... фи. Учёные, эпидимиологи предупреждали что это рано или попозже, но непременно случится. Писатели книги писали. И вот произошло. В лабораториях разных стран безумное человечество разрабатывает биологическое оружие. И это был лишь вопрос времени когда очередная смертоносная дрянь вырвется в люди.
 показати весь коментар
 
 
тут выше такой же долбоеоб кирюша не умеет считать, а в ответ кидает какието полоумные задачи на логику ))))))))))))) ржунимагу
 показати весь коментар
 
А че вы цифры из головы берёте а не из статьи? Например более достоверно:01.03.2020 06:18 причём там ещё не учтены выздоровшие.
 показати весь коментар
 
Так процесс выздоровления занимает больше времени, чем период статистической выборки. В Китае также было. С ходом времени число выздоровевших увеличивается в геометрической и показатели смертности приходят в норму 3-4%. А это как ни крути не каждый пятый, а каждый двадцать пятый и реже.
 показати весь коментар
 
***что выздоровело всего-то 85 / 5930 = 0,0750 или ~7,5 -:-8 %%*** Ты рассуждаешь как дилетант - из приведенных тобой данных следует, что только за пределами Китая ежедневно заболевают > тысячи персон. Но они ведь должны пройти все стадии инфекционного заболевания / носительства! Т.е. если сегодня заболела тысяча, и завтра тысяча, то эта цифра накопится и начнёт уменьшаться, когда количество вновь инфецированных пойдёт на спад. Но т.к. Европа - это общество со стерильным иммунитетом в отношении СOVID19, то пойдёт на спад, поразив бо'льшую часть населения и образовав у него/населения/ антитела.
Украинцы такие паникёры! Ну соронавирус, и что? Не первый, кстати.
 показати весь коментар
 
В свое время раскручивали подобным курячий и свинячий грипп,ноги ростут из одной лаборатории-дяревни Паникеровка.Поднять волну осуждам-са по всему Миру совсем просто.
 показати весь коментар
 
 
-- неужели все итальянцы вымрут? -- опять латынь придётся изучать...
 показати весь коментар
 
 
Как говорил Менахим Штик

На той неделе:
О, дай нам Бог иметь,
Всё, шо они имели... (с)
 показати весь коментар
 
 
Зеленский обещал Мишеля эвакуировать, так и не эвакуировал.
В Италии зарегистрировали 1 049 случаев заражения коронавирусом, 29 человек умерли - Цензор.НЕТ 7796

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.Мишель в Ухане, с кем Зеленский вёл сепаратные переговоры в Омане не сообщают, думают, что народ забудет, а не фига.
 показати весь коментар
 
 
Он обещал эвакуировать хозяйку вместе с собачкой. Если бы еще знать, какое значение он вкладывал в это слово... С него станется, может он собирался эякулировать в хозяйку? Бедная собачка...
 показати весь коментар
 
 
проскакивало что кто-то и этих двоих двоюродная сестра жены Зе - отсюда и желание эвакуировать
 показати весь коментар
 
ща заробитчане попрут и у нас панесецца.
 показати весь коментар
 
 
А чё у вируса название какое то другое?
 показати весь коментар
 
если в италли смертность 28% от выздоровевших, то у нас будет 50 на 50 В Италии зарегистрировали 1 049 случаев заражения коронавирусом, 29 человек умерли - Цензор.НЕТ 5971
 показати весь коментар
 
Призрак короновируса ходит по Европе
 показати весь коментар
 
Проскосило гдето , шо Рапе Римскому тоже не повезло..
Пошукпю сцилку..
 показати весь коментар
 
Не знаю..
Мої два племінники єпископи католицькі, може зазвонити?
Це ж треба-Я атеїст православний..😇
 показати весь коментар
 
Мне моя медицинсая страховая компания пистмо прислал: В наши услуги входит страховка от рака желудка. -- там всякие таблицы и цифирки -- в итоге: заблаговременно исследованных и пролеченных, умирает 6 чел. на 1000. ...а не заблаговременных -- 8 на 1000 чел.

-- рекомендуют пойти обследоваться... -- 2 системы предлагают -- одну простую, а вторую -- бррр!

Всё бесплатно -- то есть в рамках ежемесячных взносов.
...не пойду -- чему быть -- от того не вылечишься...*)
 показати весь коментар
 
 
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, обтирания.

Если человек хочет жить, медицина бессильна.
🤣
 показати весь коментар
 
 
Здоровых людей нет, есть недообследованные! (с) ВОЗ
У меня сосед по даче, 101 год, сегодня внук повез его на дачу, виноград будет открывать. Так бедняга и не узнает сколько и какие у него болезни. В Італії зареєстрували 1 049 випадків зараження коронавірусом, 29 осіб померли - Цензор.НЕТ 8408
 показати весь коментар
 
Сколько в Украине умерло от осложнений, вызванных обычным вирусом гриппа?
За февраль 48 непосредственно от гриппа. Но больницы забиты больными с воспалением легких, после гриппа.
 показати весь коментар
 
 
Деточки мои,вернитесь в 1915 год...грипп испанка убила пол миллиарда жителей Планеты Зямля..не ПАРЬТЕСЬ В Італії зареєстрували 1 049 випадків зараження коронавірусом, 29 осіб померли - Цензор.НЕТ 9974 В Італії зареєстрували 1 049 випадків зараження коронавірусом, 29 осіб померли - Цензор.НЕТ 9974
 показати весь коментар
 
Підрахували приблизно. Смертність - 0.2%-0.5% (1 з 200-500) через те що велика кількість випадків з помірними чи слабкими симптомами. Тобто метод розповсюдженя як у простуди чи заразного гриппу. https://finance.yahoo.com/news/least-half-million-people-infected-202153407.html

при звичайному сезонному грипі смертність - 3 особи на 10 тис. хворих, а якщо взяти слабкі симптоми і без симптомів то й меньше (відповідно 0.1% і 0.03%-0,003%) https://en.wikipedia.org/wiki/2009_flu_pandemic

Тобто смертність від цього вірусу поки що суттево вища. І оберігатися потрібно суттево більшої кількості населення. І не потрібно все звалювати на лікарів чи навіть влду коли населення дике і не знае елементарних правил гігіени яки при поганому (справді поганому) срср вчили в перших классах школи.
 показати весь коментар
 
А в это время в Китае
в супермаркетах есть еда ?
https://www.youtube.com/watch?v=7J_I8iT8SkA
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору