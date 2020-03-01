 В Італії зареєстрували 1 049 випадків зараження коронавірусом, 29 осіб померли

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило агентствоANSA.

"Наразі на коронавірус захворіли 1 049 осіб. 29 людей померли унаслідок хвороби і 50 одужали по всій Італії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в регіонах Венето, Ломбардія та Емілія-Романья до 8 березня закрито школи.

Станом на 29 лютого у світі зареєстровано 85 187 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, із них 2 924 - летальні. Одужали вже 39 545 осіб.

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