 В Італії зареєстрували 1 049 випадків зараження коронавірусом, 29 осіб померли

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило агентствоANSA.
"Наразі на коронавірус захворіли 1 049 осіб. 29 людей померли унаслідок хвороби і 50 одужали по всій Італії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в регіонах Венето, Ломбардія та Емілія-Романья до 8 березня закрито школи.
Станом на 29 лютого у світі зареєстровано 85 187 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, із них 2 924 - летальні. Одужали вже 39 545 осіб.
28.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 4562
29.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 5930
01.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 7155
летальный исход (deaths) 29.02 deaths =85 ; 01.03 deaths =108 ( +23 )
выздоровели (recovered) : 29.02 ( 445 / 5930 ) ; 01.03 ( 506 / 7155 ) +61 вызд / +1225 инфц
смертность 28.02 : ~17 -:-18%% (70 / 384) от числа выздоровевших
смертность 29.02 : ~17 -:-19%% (85 / 445) от числа выздоровевших
смертность 01.03 : ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших
.
Pavlo Dudra (29.02.2020 09:32) :
САДИСТИЧНЕ ЗАДОВОЛЕННЯ від такої цифри смертності? 'розчарую'
2. відсотки
=========
дурбеццалы отримують "ЗАДОВОЛЕННЯ" від того , що вони дурбеццалы .
смертность ~17 -:-19% обозначает , что ИЗ ПЯТИ инфицированных ОДИН ПОГИБАЕТ .
"2. відсотки" дурбеццало тупо транслирует из зомбоящика .
При этом дурбеццалу ни капельки
не-настораживает , что выздоровело всего-то 85 / 5930 = 0,0750 или ~7,5 -:-8 %%
если 8 : 2 =4 , то это
обозначает абсолютно тоже самое , что ИЗ ПЯТИ инфицированных ОДИН ПОГИБАЕТ
.
Украинцы такие паникёры! Ну соронавирус, и что? Не первый, кстати.
На той неделе:
О, дай нам Бог иметь,
Всё, шо они имели... (с)
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.Мишель в Ухане, с кем Зеленский вёл сепаратные переговоры в Омане не сообщают, думают, что народ забудет, а не фига.
Пошукпю сцилку..
😇
Мої два племінники єпископи католицькі, може зазвонити?
Це ж треба-Я атеїст православний..😇
-- рекомендуют пойти обследоваться... -- 2 системы предлагают -- одну простую, а вторую -- бррр!
Всё бесплатно -- то есть в рамках ежемесячных взносов.
...не пойду -- чему быть -- от того не вылечишься...*)
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, обтирания.
Если человек хочет жить, медицина бессильна.
🤣
У меня сосед по даче, 101 год, сегодня внук повез его на дачу, виноград будет открывать. Так бедняга и не узнает сколько и какие у него болезни.
За февраль 48 непосредственно от гриппа. Но больницы забиты больными с воспалением легких, после гриппа.
при звичайному сезонному грипі смертність - 3 особи на 10 тис. хворих, а якщо взяти слабкі симптоми і без симптомів то й меньше (відповідно 0.1% і 0.03%-0,003%) https://en.wikipedia.org/wiki/2009_flu_pandemic
Тобто смертність від цього вірусу поки що суттево вища. І оберігатися потрібно суттево більшої кількості населення. І не потрібно все звалювати на лікарів чи навіть влду коли населення дике і не знае елементарних правил гігіени яки при поганому (справді поганому) срср вчили в перших классах школи.
в супермаркетах есть еда ?
https://www.youtube.com/watch?v=7J_I8iT8SkA