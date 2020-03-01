 Сурков - політичний лузер, його "вологі фантазії" нехай залишаться при ньому, - "слуга народу" Стефанчук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".
За його словами, особистість колишнього російського чиновника і його недавнє інтерв'ю, в якому він допустив шовіністичні висловлювання на адресу України, не гідні обговорення.
"Я глибоко переконаний, що дрібний шовіністичний кдбіст, який програв підкилимну боротьбу навіть у своїх стінах, не гідний того, щоб українці коментували його бачення. Він - політичний лузер у своїй державі", - заявив Стефанчук.
Віцеспікер українського парламенту вважає, що за допомогою провокаційного інтерв'ю Сурков хотів "привернути до себе увагу".
"Я не хотів би коментувати чиїсь, як то кажуть, "вологі фантазії". Нехай вони залишаться при ньому. ...Шавки тявкають, а караван іде", - додав Стефанчук.
Нагадаємо, раніше Сурков дав інтерв'ю, в якому заявив, що України немає і Донбас не заслуговує такого приниження, як повернутися до її складу.
А також заявив, що примус силою до братських відносин - єдиний ефективний метод.
Политическая вьіскочка, о котором еще полгода назад никто не сльішал, назьівает политическим лузером типа, лет 15 работающим с Путиньім. ))))
По разным странам я бродил
И мой Суроков со мною,
И весел я, и счастлив был,
И мой Суроков со мною!
И мой всегда, и мой везде,
И мой сурок со мною.
"Зарплати" в конвертах "слугам" видають заступники Арахамії - Скороход
Сьогодні о 04:02•Українська правда
Анна Скороход, виключена із фракції "Слуга народу" нардепка, заявила, що її колишні колеги по фракції отримують зарплати в конвертах, які видають заступники Давида Арахамії, голови фракції "Слуга народу".
Джерело: Скороход в програмі "Рандеву" з Яніною Соколовою
Деталі: Вона стверджує, що нардепи отримують "винагороду" за результатами роботи у кінці місяця. Звичайним "слугам" платять по $5 тисяч доларів, тим, хто займає керівні посади у фракції - $15 тисяч.
Гроші видають кожному особисто на руки готівкою.
"Як мені казали, то зами фракцій", - відповіла на запитання, хто саме є "касиром" у партії.
Конкретні прізвища Скороход не назвала, посилаючись на те, що давала свідчення Національному антикорупційному бюро.
"Я з самого початку, ще мене в цьому звинувачували, що я не голосую, що я не підтримую партію, але насправді я багато законопроєктів підтримувала. Але не ті закони, які я бачила лобістськими, які я аргументувала, і ми ще багато сварились з цьому приводу і на фракціях теж", - сказала нардепка.
Колишня "слуга" також згадала звинувачення Арахамії у тому, що вона сама платила нардепам та лобіювала інтереси бізнес-груп. Вона дорікнула йому, що зустрічного позову про спростування її слів він так і не подав, а вона ж, навпаки, позивається до голови фракції.
Передісторія:
15 листопада фракція "Слуга народу" вирішила виключити нардепа Анну Скороход. Того ж дня через порушення домовленості про спільне голосування щодо низки чутливих питань із фракції виключили Антона Полякова.
Перед цим Скороход заявила, що влада затримала її чоловіка Олексія Алякіна через її голосування проти законопроекту про відкриття ринку землі всупереч позиції фракції.
У той же час, глава фракції Давид Арахамія звинуватив Скороход в пропонуванні хабарів.
Крім того, Арахамія стверджував, що Скороход в Раді лобіює інтереси "конкретних олігархічних груп". Він попереджав, що буде ініціювати її виключення з депутатського об'єднання.
У відповідь на звинувачення Арахамії Скороход заявила, що депутати нібито отримують по $5 тисяч у конвертах.
Його теж лузером вважає ?
Невже зелена влада не зрозуміла, що ВСЯ росіянія, лузер, не лузер ...ВСІ ненавидять Україну і вважають нас меншовартісним недорозумінням ?
Совсем другое дело - Русик Стефанчук - тёщин угодник, спонсор и благодетель, самый прогрессивный выпердыш субтильной дупы ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманского..
Гроші видають кожному особисто на руки готівкою.
"Я з самого початку, ще мене в цьому звинувачували, що я не голосую, що я не підтримую партію, але насправді я багато законопроєктів підтримувала. Але не ті закони, які я бачила лобістськими, які я аргументувала, і ми ще багато сварились з цьому приводу і на фракціях теж", - сказала нардепка.
Колишня "слуга" також згадала звинувачення Арахамії у тому, що вона сама платила нардепам та лобіювала інтереси бізнес-груп. Вона дорікнула йому, що зустрічного позову про спростування її слів він так і не подав, а вона ж, навпаки, позивається до голови фракції.
Також Скороход вважає, що Арахамії варто заборонити виступати на телебаченні та давати коментарі. "Будь-ласка, забороніть йому з'являтись і щось коментувати. Бо коли він наговорить тієї дурні, що він говорить, то потім ніхто не знає, як її розгрібати""
Результаты действий профессионалов из ВР в турборежиме мы уже видели в завышенных отсчётах Кабмина.
Тому якби у нас були адекватні спецслужби то такою людиною вони були би просто зобов'язані дуже серйозно займатись.
Судьба людей швыряет как котят...
олійникав отримав 10років...
юдя сіла на ґачок пукіна(шаломова).. процес пішов