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 Політика України
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Все про:Росія (26592) Сурков (176) Стефанчук Руслан (128)

 Сурков - політичний лузер, його "вологі фантазії" нехай залишаться при ньому, - "слуга народу" Стефанчук

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що експомічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков є "політичним лузером".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

За його словами, особистість колишнього російського чиновника і його недавнє інтерв'ю, в якому він допустив шовіністичні висловлювання на адресу України, не гідні обговорення.

"Я глибоко переконаний, що дрібний шовіністичний кдбіст, який програв підкилимну боротьбу навіть у своїх стінах, не гідний того, щоб українці коментували його бачення. Він - політичний лузер у своїй державі", - заявив Стефанчук.

Віцеспікер українського парламенту вважає, що за допомогою провокаційного інтерв'ю Сурков хотів "привернути до себе увагу".

"Я не хотів би коментувати чиїсь, як то кажуть, "вологі фантазії". Нехай вони залишаться при ньому. ...Шавки тявкають, а караван іде", - додав Стефанчук.

Нагадаємо, раніше Сурков дав інтерв'ю, в якому заявив, що України немає і Донбас не заслуговує такого приниження, як повернутися до її складу.

А також заявив, що примус силою до братських відносин - єдиний ефективний метод.

Читайте також: Аваков про "перли" Суркова: "Не галасуйте, пане. Україна живе незалежно від уявлення про неї відставного шовініста"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178681
 
   
 Топ коментарі
 
Чому усюди, де з'являється усня та її маріонетки - починають красти унітази? Це що, у рашистів така нова скрєпа?Сурков - политический лузер, его "влажные фантазии" пусть останутся при нем, - "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 7824
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Сурков пусть занимается чеченским независимым от Московии государством, молодое чеченское население уже подросло и может за один день захватить Москву,где они как будто охраняют покой кремлёвского Фюрера,по вине которого были убиты все их родители в двух чеченских войнах.
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Проблема не в том Шнуроков политический лузер, как считает Стефанчук. Проблема в том что у путина в голове точно такие же мысли. А Зеленский в его глазах увидел там что-то другое...
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Ті з них, хто мав відношення до подій 2015-го року, заявили, що в результаті дій Тарана була зруйнована агентурна мережа української військової розвідки на окупованих територіях Донбасу і багато патріотів потрапили в руки російських спецслужб.
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Проблема не в том Шнуроков политический лузер, как считает Стефанчук. Проблема в том что у путина в голове точно такие же мысли. А Зеленский в его глазах увидел там что-то другое...
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Так все вирішує Бєня, а не "зіцпрєдсєдатель Фунт".
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Беня там вроде не при делах особо. Он через Богдана скорей всего влиял а сейчас хз. Кто-то из близкого окружения Зе говорил что у них там основной косяк человек 8 или 10 человек, точно не помню. Это вся гвардия Зе, Ермак, Кирилл Тимошенко, Шефир, Богдан, и так д. Вот они все вместе страной и управляют.
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Богдан теж думав, що Бєня не "при дєлах". Саме тому після розмови з ним Зе відправив його у відставку.
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Я к тому что Богдан всегда был ближе к Бене чем Зе. По их рассказам именно Богдан убедил Зе баллотироваться. Скорей всего там уже конфликт Бени и Зе произошел, раз Богдан "ушел".
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Конфлікт Зе і Богдана був перед відставкою. Це відомо.
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цей жирний чувал кліничний імбеціл та агент прикриття одночасно. Тільки людина із дефіцитом мозоку може ляпати такі недолугі виправдання
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Как бы ещё не стал извиняться как кое-кто перед Кадыровым.
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Стефанчук - ето то сурло, что живет у тещи и за ето получает компенсацию из бюджета?
Политическая вьіскочка, о котором еще полгода назад никто не сльішал, назьівает политическим лузером типа, лет 15 работающим с Путиньім. ))))
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Пісня путіна:
По разным странам я бродил
И мой Суроков со мною,
И весел я, и счастлив был,
И мой Суроков со мною!

И мой всегда, и мой везде,
И мой сурок со мною.
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ОЛІТИКА
"Зарплати" в конвертах "слугам" видають заступники Арахамії - Скороход
Сьогодні о 04:02•Українська правда
Анна Скороход, виключена із фракції "Слуга народу" нардепка, заявила, що її колишні колеги по фракції отримують зарплати в конвертах, які видають заступники Давида Арахамії, голови фракції "Слуга народу".

Джерело: Скороход в програмі "Рандеву" з Яніною Соколовою

Деталі: Вона стверджує, що нардепи отримують "винагороду" за результатами роботи у кінці місяця. Звичайним "слугам" платять по $5 тисяч доларів, тим, хто займає керівні посади у фракції - $15 тисяч.

Гроші видають кожному особисто на руки готівкою.

"Як мені казали, то зами фракцій", - відповіла на запитання, хто саме є "касиром" у партії.

Конкретні прізвища Скороход не назвала, посилаючись на те, що давала свідчення Національному антикорупційному бюро.

"Я з самого початку, ще мене в цьому звинувачували, що я не голосую, що я не підтримую партію, але насправді я багато законопроєктів підтримувала. Але не ті закони, які я бачила лобістськими, які я аргументувала, і ми ще багато сварились з цьому приводу і на фракціях теж", - сказала нардепка.

Колишня "слуга" також згадала звинувачення Арахамії у тому, що вона сама платила нардепам та лобіювала інтереси бізнес-груп. Вона дорікнула йому, що зустрічного позову про спростування її слів він так і не подав, а вона ж, навпаки, позивається до голови фракції.

Передісторія:

15 листопада фракція "Слуга народу" вирішила виключити нардепа Анну Скороход. Того ж дня через порушення домовленості про спільне голосування щодо низки чутливих питань із фракції виключили Антона Полякова.

Перед цим Скороход заявила, що влада затримала її чоловіка Олексія Алякіна через її голосування проти законопроекту про відкриття ринку землі всупереч позиції фракції.

У той же час, глава фракції Давид Арахамія звинуватив Скороход в пропонуванні хабарів.

Крім того, Арахамія стверджував, що Скороход в Раді лобіює інтереси "конкретних олігархічних груп". Він попереджав, що буде ініціювати її виключення з депутатського об'єднання.

У відповідь на звинувачення Арахамії Скороход заявила, що депутати нібито отримують по $5 тисяч у конвертах.
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у российского чиновника хла, который годами отвечал за украинское направление, такое примитивно-пещерное представление об Украине. Понимание Украины у Суркова на уровне какого-то мракобеса-черносотенца из ХІХ века как и на всей паРаше хла. Это так их вы - дрессировали ящики ТВ.
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А чому воно - оте Стефанчук засунуло язика в дупу, коли фуйло Україну принижувало ?
Його теж лузером вважає ?
Невже зелена влада не зрозуміла, що ВСЯ росіянія, лузер, не лузер ...ВСІ ненавидять Україну і вважають нас меншовартісним недорозумінням ?
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Чому усюди, де з'являється усня та її маріонетки - починають красти унітази? Це що, у рашистів така нова скрєпа?Сурков - политический лузер, его "влажные фантазии" пусть останутся при нем, - "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 7824
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Для паРашника унитаз - смысл жизни и предел мечтаний.
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у них більшість туалетів на вулиці, вони везуть туди унітаз, ставлять, а потім розуміють, що вода від цього в туалеті не з"явилась
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оце місце на фото нагадує "чьорт поб"єрі" з к/ф Бріліантова рука
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"Тёщу мамой называл"©
Совсем другое дело - Русик Стефанчук - тёщин угодник, спонсор и благодетель, самый прогрессивный выпердыш субтильной дупы ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманского..
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Скороход стверджує, що нардепи (Слуги народу ) отримують "винагороду" за результатами роботи у кінці місяця. Звичайним "слугам" платять по $5 тисяч доларів, тим, хто займає керівні посади у фракції - $15 тисяч. ( Все это из бюджета Украины, наши налоги)
Гроші видають кожному особисто на руки готівкою.
"Я з самого початку, ще мене в цьому звинувачували, що я не голосую, що я не підтримую партію, але насправді я багато законопроєктів підтримувала. Але не ті закони, які я бачила лобістськими, які я аргументувала, і ми ще багато сварились з цьому приводу і на фракціях теж", - сказала нардепка.
Колишня "слуга" також згадала звинувачення Арахамії у тому, що вона сама платила нардепам та лобіювала інтереси бізнес-груп. Вона дорікнула йому, що зустрічного позову про спростування її слів він так і не подав, а вона ж, навпаки, позивається до голови фракції.
Також Скороход вважає, що Арахамії варто заборонити виступати на телебаченні та давати коментарі. "Будь-ласка, забороніть йому з'являтись і щось коментувати. Бо коли він наговорить тієї дурні, що він говорить, то потім ніхто не знає, як її розгрібати""
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Самое печальное , так это слушать такие речи от дебила, который говорит своё никчемное мнение о профессионале. Результаты профессионалов из Кабмина мы уже видели.
Результаты действий профессионалов из ВР в турборежиме мы уже видели в завышенных отсчётах Кабмина.
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Не погано сказано, аби це було не з рота самих, невдовзі, політичних лузерів. Чи може гебнявих слуг коробить, що сурков відкрито каже про те, що вони намагаються зробити потайки?
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Що наговорив Сурков це багато століть говорить російська влада.Доки наші чинуші не зрозуміють що Росія це наш вічний ворог,то ми ніколи не будемо державою
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продавец земли ищет тему для дымовой завесы.Нк хрена ответите по полной за нарушение конституции с конфискацией и проклятием детей.
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Взагалі то Сурков один з організаторів і ідеологів окупаційної війни, і на його совісті смерті і каліцство десятків тисяч людей і страждання міліонів.
Тому якби у нас були адекватні спецслужби то такою людиною вони були би просто зобов'язані дуже серйозно займатись.
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Да кто бы это говорил? Клоун из цирка которого никто не знал еще год назад?
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Из-за таких " лузеров" в Украине 13 тисяч убитых, а таких лузеров как клоун идёт помощь лузерам сурковым. Одни лузеры и разруха.
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этот грызун сам себе противоречит. если даунбас не заслуживает, то чего ж этого недостойного они так впихують в зад Украины? плохо служит их влажным мечтам? и если Украины вообще нет, то кого они там к братству пытаются насиловать? за братство это вообще старый анекдот. раша - женского рода, а презентуют они себя таким себе "вечным старшим братом". транссексуалы в бессознательном своём тамошнем ).
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Он не мелкий шовинист . Оно крупная скотина . Один из главных идеологов войны против Украины. На его руках кровь наших людей , разруха окулированных частей востока Украины , и крыма . Ненужно преуменьшать его значения .
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На деревьях вместо листьев, будем вешать русских комунистов!!!
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При власти,при деньгах и при короне ли
Судьба людей швыряет как котят...
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в 2003р сцурков ну дуже активно співпрацював з юдькою"батьківщина»це власне його проект.. і дякуючи сцуркову георгій олійник отримав від юді хабаря після чого "450млн$usa були перераховані Головним управлінням військового бюджету і фінансування Міноборони Росії до України на рахунки англійської компанії United Energy International Ltd&, яка мала відношення до корпорації "Єдині енергетичні системи України"", очолюваної на той час юдькою. Сурков - політичний лузер, його "вологі фантазії" нехай залишаться при ньому, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 2784
олійникав отримав 10років...
юдя сіла на ґачок пукіна(шаломова).. процес пішов Сурков - політичний лузер, його "вологі фантазії" нехай залишаться при ньому, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 3973
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Ви вже один раз обісрались із «війною компроматів» і вибрали в президенти дебіла.
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"Влажные фантазии" это выражение кремлёвских, ольгинских говно-троллей.
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Так само, як і про якийсь караван і про собак що гавкають
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Блин, кого интересует бредни какой то обдолбанной чурки, помесь осла и свиньи - *********** "сюрькофа"??
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Тут туркам, надо срочно помочь, что бы свинособаки с севера на Турцию не напали, а не чурку и ортодоксального обсуждать...
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