 Сурков - політичний лузер, його "вологі фантазії" нехай залишаться при ньому, - "слуга народу" Стефанчук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

За його словами, особистість колишнього російського чиновника і його недавнє інтерв'ю, в якому він допустив шовіністичні висловлювання на адресу України, не гідні обговорення.

"Я глибоко переконаний, що дрібний шовіністичний кдбіст, який програв підкилимну боротьбу навіть у своїх стінах, не гідний того, щоб українці коментували його бачення. Він - політичний лузер у своїй державі", - заявив Стефанчук.

Віцеспікер українського парламенту вважає, що за допомогою провокаційного інтерв'ю Сурков хотів "привернути до себе увагу".

"Я не хотів би коментувати чиїсь, як то кажуть, "вологі фантазії". Нехай вони залишаться при ньому. ...Шавки тявкають, а караван іде", - додав Стефанчук.

Нагадаємо, раніше Сурков дав інтерв'ю, в якому заявив, що України немає і Донбас не заслуговує такого приниження, як повернутися до її складу.

А також заявив, що примус силою до братських відносин - єдиний ефективний метод.

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